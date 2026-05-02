Máme brát Trumpa vážně? Většinu svých hrozeb nedotáhl do konce, ukazují data

Hrozby, které hýbou Evropou, ale často končí jen u slov. Americký prezident Donald Trump znovu tlačí na Německo – vyššími cly i stažením vojáků. Statistiky ale ukazují, že většinu svých obchodních výhrůžek po návratu do úřadu nenaplnil.
Německý kancléř Friedrich Merz začátkem týdne pronesl, že Írán u jednacího stolu ponižuje Ameriku, načež ještě před koncem toho samého týdne poznává hněv oné údajně ponížené Ameriky, resp. jejího prezidenta. Donald Trump včera pohrozil, že v příštím týdnu zvedne clo na osobní i nákladní auta z EU z 15 na 25 procent, přičemž dnes jeho administrativa oznámila, že z Německa stáhne přibližně 5000 amerických vojáků.
Co se týče hrozby cel, není ovšem zdaleka vyloučeno, že Trump jí ještě odvolá. Valnou většinu svých dosavadních hrozeb v oblasti cel a mezinárodního obchodu totiž nenaplnil. Agentura Bloomberg spočetla, že Trump od svého znovuzvolení v listopadu 2024 vyřkl celkem 59 takových hrozeb (viz graf níže). Z nich však pouze 8, tedy necelých 14 procent, se dočkalo plného naplnění v praxi. Další dvě pak byly naplněny částečně.
Dále, možné naplnění 11 z Trumpových pohrůžek nyní podléhá přezkumu jeho administrativou, takže není jisté, zda budou naplněny. K tomu 23 hrozeb nebylo dosud uvedeno do praxe, přičemž tři byly zneplatněny a tucet jich byl stažen. Trump tak nedokázal – a to ani zčásti – naplnit zhruba 83 procent svých hrozeb.
Válka proti Íránu? Pro většinu Američanů chyba, ukázal průzkum
Válka amerického prezidenta Donalda Trumpa proti Íránu je mezi Američany stejně nepopulární jako byla válka v Iráku v době největších násilností v roce 2006 či válka ve Vietnamu na počátku 70. let. Rostoucí počet Američanů také dává najevo obavy z ekonomických dopadů konfliktu a terorismu. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro deník The Washington Post a web ABC News.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pozval slovenského premiéra Roberta Fica do Kyjeva, Fico zase Zelenského do Bratislavy. Zelenskyj o tom informoval na síti X s tím, že Fico slíbil podporu Ukrajině na její cestě do Evropské unie a že je připraven předat Kyjevu slovenské zkušenosti.
Fico následně v tiskovém prohlášení zveřejněném mimo jiné na síti Facebook uvedl, že ač mají se Zelenským na některá témata rozdílné názory, přeje si Slovensko na Ukrajině stabilitu a demokracii a vzájemné přátelské vztahy. Fico rovněž uvedl, že se krátce setká se Zelenským v pondělí v Jerevanu na summitu Evropského politického společenství (EPC), které sdružuje 47 evropských zemí.
I have just spoken with Slovakia’s Prime Minister @RobertFicoSVK. We need strong relations between our countries, and both of us are interested in this. It was important to hear that Slovakia supports Ukraine’s membership in the European Union and is ready to share its experience… pic.twitter.com/LMXkXvgxUy
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 2, 2026
„Pozval jsem premiéra na návštěvu Kyjeva a poděkoval mu za pozvání k cestě do Bratislavy. Také jsme debatovali o možnosti osobního setkání v blízké budoucnosti,“ uvedl Zelenskyj. Podle Fica se setkají již v pondělí 4. května v arménské metropoli. Pokud Fico do Kyjeva opravdu odcestuje, bude to jeho první návštěva ukrajinského hlavního města od počátku ruské invaze v únoru 2022.
Babiš nasazuje Landovského: Česko má splnit závazky vůči NATO
Bývalý velvyslanec Česka při NATO Jakub Landovský se má stát vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči alianci. Oznámil to premiér Andrej Babiš v diskusním pořadu Za pět minut dvanáct na televizi Nova. Od Landovského si slibuje, že Česko konečně naplní alianční cíl – tedy vydávat na obranu alespoň dvě procenta hrubého domácího produktu.
Válka byla jedním z témat dnešního telefonátu. „Rovněž jsem zdůraznil, že žádná mírová dohoda v ozbrojeném konfliktu s Ruskou federací není možná bez souhlasu ukrajinské strany,“ sdělil Fico. Slovenský premiér opakovaně čelí kritice, že je vstřícný vůči Rusku, které je ve válce agresorem. Fico se například tento měsíc chystá odjet do Moskvy na oslavy konce druhé světové války v Evropě, vojenské přehlídky v Moskvě se ale zúčastnit neplánuje.
„Navzdory tomu, že na některá témata máme odlišný názor, máme společný zájem na dobrých a přátelských vztazích mezi SR a Ukrajinou,“ uvedl po telefonátu se Zelenským šéf slovenské vlády.
Související
Česko a sousední Polsko jdou podobnou cestou transformace ekonomik ze socialistických režimů k vyspělému hospodářství. V lecčems se ale liší, a každý ze zvolených modelů už ukázal své silné i slabé stránky. Vývoj české a polské ekonomiky v analýze srovnává student České zemědělské univerzity Josef Pechar, analýza je součástí jeho diplomové práce.
V roce 2004 vstoupily obě sousední země, Česko a Polsko, do Evropské unie ve stejný okamžik. Obě prošly transformací z centrálně plánovaného hospodářství a obě se v následujících dvou dekádách musely vypořádat se stejnými globálními šoky – finanční krizí, pandemií i energetickým otřesem, až po ruskou invazi na Ukrajinu. Přesto se jejich hospodářský vývoj v letech 2009 až 2024 ubíral výrazně odlišnými cestami. Analýza klíčových makroekonomických ukazatelů ukazuje, kde se oba modely rozešly a co za tím stojí.
Rok 2009 byl pro obě ekonomiky první vážnou prověrkou. Česká republika zaznamenala pokles nominálního HDP – důsledek silné závislosti na průmyslovém exportu do zemí eurozóny, která se tehdy potácela v recesi. Polsko se jako jediná členská země Evropské unie reálné recesi zcela vyhnulo. Za tímto výsledkem stála robustní domácí poptávka a flexibilní kurz zlotého, který dokázal tlumit vnější šoky lépe než pevnější měny sousedních zemí.
Tento první test odhalil strukturální rozdíl, který bude platit po celé sledované období. Česká republika vsadila na model exportní specializace s důrazem na automobilový průmysl a strojírenství napojené na německé výrobní řetězce. Polsko zvolilo diverzifikovanější model opřený o silnou domácí spotřebu, rozsáhlý vnitřní trh a postupné budování různorodé průmyslové základny. Oba modely fungovaly. Oba narazily na svá specifická omezení.
V absolutních číslech je rozdíl mezi oběma ekonomikami zdánlivě propastný. Polský nominální HDP vzrostl za patnáct let z 441 miliard dolarů v roce 2009 na přibližně 918 miliard dolarů v roce 2024, zatímco česká ekonomika se ve stejném období rozrostla ze 207 na 347 miliard dolarů. Toto srovnání je však zavádějící –Polsko má bezmála čtyřikrát více obyvatel než Česká republika a tamní celkové hospodářské výsledky jsou do velké míry výsledkem prostého demografického objemu.
Přepočítáme-li výkonnost ekonomik na jednoho obyvatele v paritě kupní síly, obraz se obrátí. Česká republika si po celé sledované období udržovala výrazně vyšší životní úroveň – v roce 2024 dosahovala hodnoty přibližně 57 tisíc dolarů na osobu, zatímco Polsko se pohybovalo kolem 43 tisíc dolarů. Tento rozdíl odráží historicky hlubší industrializaci české ekonomiky, dřívější napojení na sofistikované dodavatelské řetězce a obecně vyšší průměrnou produktivitu práce na jednoho zaměstnaného.
Polsko se ale české úrovni postupně přibližuje. V roce 2009 byl rozdíl v HDP na hlavu mezi oběma zeměmi přibližně osm tisíc dolarů. V roce 2024 se sice rozšířil v absolutních číslech, avšak tempo reálného růstu hovoří ve prospěch Polska – v roce 2024 rostlo polské hospodářství tempem 2,9 procenta, zatímco česká ekonomika jen o 1,1 procenta. Pokud tento trend přetrvá, bude otázka vzájemného srovnání životní úrovně za deset let podstatně jiná.
Inflace: stejná rána, různá léčba
Energetická krize po ruské invazi na Ukrajinu přinesla oběma zemím v roce 2022 inflaci, jakou obě zažily naposledy v devadesátých letech. V České republice dosáhla průměrná roční míra inflace 15,1 procenta, v Polsku 14,4 procenta. Z pohledu vnějšího pozorovatele šlo o velmi podobnou situaci. Reakce hospodářské politiky obou zemí se však podstatně lišily.
Česká národní banka zvolila cestu razantního zvyšování úrokových sazeb, která byla českou společností přijata s relativně vysokou tolerancí. Výsledkem bylo, že v roce 2024 se míra inflace v České republice vrátila na úroveň 2,4 procenta – těsně nad inflačním cílem centrální banky. Polská národní banka reagovala pomaleji a polská vláda souběžně zavedla rozsáhlá fiskální opatření: plošné snižování nepřímých daní a cenové stropy na energie. Tato opatření krátkodobě zmírňovala dopady na domácnosti, ale cenovou hladinu bylo obtížnější zkrotit. V roce 2024 dosahovala inflace v Polsku stále 3,8 procenta.
Trh práce: z propasti na historické minimum
Vývoj na trhu práce ilustruje odlišné výchozí podmínky i různé trajektorie obou zemí. Česká republika vstoupila do sledovaného období s mírou nezaměstnanosti 6,7 procenta a po celou dobu si udržovala relativně nízké hodnoty. V roce 2019 dosáhla historického minima 2,0 procenta a stala se zemí s nejnižší nezaměstnaností v celé Evropské unii.
Polsko muselo překonat výrazně delší cestu. Ještě v roce 2013 dosahovala tamní nezaměstnanost 10,3 procenta – odraz strukturálního přizpůsobování průmyslu a demografické vlny, kdy na trh práce nastupovaly silné populační ročníky z osmdesátých let. Po roce 2014 následoval prudký obrat: příliv přímých zahraničních investic a rozvoj sektoru sdílených služeb a informačních technologií vytvořily dostatečnou poptávku po pracovní síle. V roce 2022 klesla polská nezaměstnanost na 2,8 procenta, na úroveň srovnatelnou s českou.
V závěru sledovaného období se oba trhy práce nacházejí v situaci, kterou lze označit spíše za přehřátí než za klasickou nezaměstnanost. Volná pracovní místa v průmyslu i službách není čím obsadit a obě ekonomiky čelí strukturálnímu deficitu pracovní síly, který bude v nadcházejících letech jejich hlavním růstovým omezením.
Mojmír Hampl: Rozpočet pro rok 2027 je v rámci pravidel fakticky nesestavitelný
Za covidu jsme si poprvé vyzkoušeli, že můžeme jet na půl plynu a pořád dostávat plnou odměnu. Nechat něco platit jiné je strašně svůdné a může to v nás převážit, říká v rozhovoru pro newstream.cz předseda Národní rozpočtové rady (NRR) Mojmír Hampl.
Patnáctileté srovnání ukazuje dvě hospodářsky úspěšné, avšak zásadně odlišně orientované ekonomiky. Česká republika si po celé sledované období udržovala vyšší životní standard v přepočtu na jednoho obyvatele, nižší veřejný dluh a – v závěru sledovaného období – i rychlejší návrat k cenové stabilitě. Za to platí menší pružností vůči globálním šokům a strukturální závislostí na úzkém průmyslovém profilu, v němž dominují odvětví vysoce citlivá na vývoj poptávky v zahraničí.
Polsko naopak prokázalo mimořádnou odolnost: jako jediná ekonomika EU přežilo finanční krizi roku 2009 bez recese a v pandemickém roce 2020 jako jedna z mála zemí regionu vykázalo nominální růst produktu. Za tuto dynamiku ale platí vyšším veřejným zadluženíma pomalejším návratem k cenové stabilitě po inflačním šoku roku 2022.
Oba modely mají své silné stránky a obě ekonomiky stojí před podobnými výzvami: demografickým stárnutím, nedostatkem pracovní síly a potřebou přechodu k hospodářství s vyšší přidanou hodnotou. To, která ze zemí se s těmito výzvami vypořádá úspěšněji, určí výsledek jejich soupeření v příštích patnácti letech.
Autorem je Josef Pechar, student České zemědělské univerzity v Praze
