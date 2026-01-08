Konec snadných zisků. Rok 2026 prověří nervy investorů, shodují se analytici
Trhy letos porostou, ale ne všichni vydělají. Analytici upozorňují, že rok 2026 přinese návrat k fundamentům, vyšší volatilitu a konec tolerance k prázdným slibům.
Po třech velmi silných letech vstupují finanční trhy do roku 2026 s vysokými valuacemi a výrazně střízlivějším očekáváním. Růstový příběh pokračuje, ale éra snadných výnosů končí, shodují se oslovení analytici. Klíčová podle nich bude selekce, práce s rizikem a schopnost rozlišit realitu od euforie – především kolem umělé inteligence.
Podle Víta Hradila, hlavního ekonoma Investiky, čeká americký trh spíše umírněný rok. U indexu S&P 500 počítá s růstem kolem pěti procent a upozorňuje na ochlazení AI euforie. „Reálné komerční využití AI bude složitější, než si dnes trh představuje,“ říká Hradil. Rizikem zůstává i americká inflace, která může Fed nutit k opatrnějším krokům.
Své akcie v letošním roce pravděpodobně na burzu uvedou firmy jako SpaceX, Anthropic, CSG nebo Revolut. Trh se na takto velké emise těší a podle odborníků mohou při IPO firmy získat opravdu hodně peněz a akcie čekají vysoké nárůsty.
Zlatý rok pro investory? Na burzu se chystají nejzajímavější firmy za dekádu
Trhy
Své akcie v letošním roce pravděpodobně na burzu uvedou firmy jako SpaceX, Anthropic, CSG nebo Revolut. Trh se na takto velké emise těší a podle odborníků mohou při IPO firmy získat opravdu hodně peněz a akcie čekají vysoké nárůsty.
O něco optimističtější je Kryštof Míšek, hlavní ekonom Argos Capital. Ten očekává růst zisků firem v indexu S&P 500 o 12 až 13 procent, což by mohlo index posunout zhruba o 9 až 11 procent výše. Tahouny mají zůstat technologie, polovodiče a AI, zároveň ale varuje před přehříváním trhu a vznikem dílčích bublin.
Umělá inteligence zůstává hlavním strukturálním tématem, jenže investoři už nebudou tolerovat pouhé sliby. Podle analytika Lukáše Rašky z Portu se začne tvrdě hodnotit návratnost investic. Firmy, které AI skutečně promění ve vyšší zisky, zůstanou vítězi. Ostatní čeká volatilita.
Češi nechávají na běžných účtech ležet čtyři biliony korun. Platforma Investona, která vyrostla za základech obchodníka s cennými papíry Colosseum, po přejmenování Czech Asset Investments. Chce si na trh jít právě pro tyto peníze. „Češi, přestože jsou konzervativní, v posledních letech mnohem víc přemýšlejí o investicích,“ říká Radek Stacha, spoluvlastník Czech Asset Investments.
Český investor má potenciál být jako Warren Buffett, říká Stacha z Investony
Money
Češi nechávají na běžných účtech ležet čtyři biliony korun. Platforma Investona, která vyrostla za základech obchodníka s cennými papíry Colosseum, po přejmenování Czech Asset Investments. Chce si na trh jít právě pro tyto peníze. „Češi, přestože jsou konzervativní, v posledních letech mnohem víc přemýšlejí o investicích,“ říká Radek Stacha, spoluvlastník Czech Asset Investments.
Dolar jako tichý zabiják optimismu
Evropa podle Hradila znovu přitahuje pozornost. Index STOXX 600 by podle něj mohl přidat kolem sedmi procent, investory láká nižší ocenění a institucionální stabilita. Podobně to vidí i Raška, který očekává pokračování růstu akcií, ale tempem bližším historickému průměru. „Rok 2026 bude víc o fundamentu a diverzifikaci,“ upozorňuje.
Tomáš Cverna, analytik XTB, upozorňuje, že rozvíjející se trhy mohou po silném roce zpomalit. Klíčovým faktorem bude americký dolar – jeho další výrazné oslabení už nepovažuje za pravděpodobné. Míšek zároveň varuje, že případné rychlé posílení dolaru by mohlo výrazně snížit zisky amerických firem a odhalit, jak velkou roli dosud hrál měnový efekt.
Asistent umělé inteligence čínského start-upu DeepSeek před necelým rokem výrazně otřásl technologickými trhy. Uvedení modelu R1 vyvolalo paniku mezi investory a prudké výprodeje akcií předních západních technologických firem. Obavy tehdy směřovaly k možné ztrátě dominance Spojených států v oblasti umělé inteligence.
DeepSeek už trhy neděsí. Loňský šok z čínské AI se neopakoval
Trhy
Asistent umělé inteligence čínského start-upu DeepSeek před necelým rokem výrazně otřásl technologickými trhy. Uvedení modelu R1 vyvolalo paniku mezi investory a prudké výprodeje akcií předních západních technologických firem. Obavy tehdy směřovaly k možné ztrátě dominance Spojených států v oblasti umělé inteligence.
Zlato nahoře, ropa pod tlakem
Na komoditních trzích se analytici shodují, že klíčovou roli bude i letos hrát geopolitika. Zlato podle Hradila může posílit zhruba o deset procent díky pokračujícím geopolitickým rozepřím. Míšek jde ještě dál a připomíná, že poptávku po zlatě dlouhodobě podporují centrální banky v rámci snižování závislosti na americkém dolaru. Podle něj se trh s drahými kovy nachází spíše v ranější fázi širšího investičního cyklu, nikoli na jeho konci.
V posledních pěti letech došlo k inflaci téměř všeho – od spotřebního zboží přes komodity až po investiční aktiva. Tato inflační epizoda byla logickým důsledkem nouzového navyšování množství peněz v oběhu vládami a centrálními bankami na počátku pandemie.
Timur Barotov: Růstový trh dozrává. AI bublina a úvěrové riziko jej může ukončit
Názory
V posledních pěti letech došlo k inflaci téměř všeho – od spotřebního zboží přes komodity až po investiční aktiva. Tato inflační epizoda byla logickým důsledkem nouzového navyšování množství peněz v oběhu vládami a centrálními bankami na počátku pandemie.
Ropa má naopak složitější výhled. Hradil očekává zhruba desetiprocentní pokles ceny kvůli převisu nabídky nad poptávkou. Míšek připouští i scénář poklesu ceny ropy Brent směrem k 50 dolarům za barel, mimo jiné kvůli geopolitickému tlaku na zvýšení produkce a strategickým zájmům Spojených států.
Kryptoměny: jen pro silné žaludky
Na kryptu se analytici shodnou rychle. Volatilita zůstane extrémní. Cverna dává přednost bitcoinu před altcoiny, Raška připomíná, že kryptoměny by měly zůstat jen doplňkem portfolia. Hradil otevřeně přiznává, že jejich směr je prakticky neodhadnutelný.
Rok 2026 má potenciál být pozitivní, ale nebude jednoduchý. Investory čeká méně euforie, více práce a tvrdší rozlišování mezi vítězi a poraženými. Podle analytiků právě disciplína, diverzifikace a realistická očekávání budou rozhodovat víc než kdy dřív.