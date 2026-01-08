Konec snadných zisků. Rok 2026 prověří nervy investorů, shodují se analytici

Nový magazín právě vychází!

býk vs. medvěd
Zdeněk Pečený
Trhy letos porostou, ale ne všichni vydělají. Analytici upozorňují, že rok 2026 přinese návrat k fundamentům, vyšší volatilitu a konec tolerance k prázdným slibům.

Po třech velmi silných letech vstupují finanční trhy do roku 2026 s vysokými valuacemi a výrazně střízlivějším očekáváním. Růstový příběh pokračuje, ale éra snadných výnosů končí, shodují se oslovení analytici. Klíčová podle nich bude selekce, práce s rizikem a schopnost rozlišit realitu od euforie – především kolem umělé inteligence.

Podle Víta Hradila, hlavního ekonoma Investiky, čeká americký trh spíše umírněný rok. U indexu S&P 500 počítá s růstem kolem pěti procent a upozorňuje na ochlazení AI euforie. „Reálné komerční využití AI bude složitější, než si dnes trh představuje,“ říká Hradil. Rizikem zůstává i americká inflace, která může Fed nutit k opatrnějším krokům.

O něco optimističtější je Kryštof Míšek, hlavní ekonom Argos Capital. Ten očekává růst zisků firem v indexu S&P 500 o 12 až 13 procent, což by mohlo index posunout zhruba o 9 až 11 procent výše. Tahouny mají zůstat technologie, polovodiče a AI, zároveň ale varuje před přehříváním trhu a vznikem dílčích bublin.

Umělá inteligence zůstává hlavním strukturálním tématem, jenže investoři už nebudou tolerovat pouhé sliby. Podle analytika Lukáše Rašky z Portu se začne tvrdě hodnotit návratnost investic. Firmy, které AI skutečně promění ve vyšší zisky, zůstanou vítězi. Ostatní čeká volatilita.

Dolar jako tichý zabiják optimismu

Evropa podle Hradila znovu přitahuje pozornost. Index STOXX 600 by podle něj mohl přidat kolem sedmi procent, investory láká nižší ocenění a institucionální stabilita. Podobně to vidí i Raška, který očekává pokračování růstu akcií, ale tempem bližším historickému průměru. „Rok 2026 bude víc o fundamentu a diverzifikaci,“ upozorňuje.

Tomáš Cverna, analytik XTB, upozorňuje, že rozvíjející se trhy mohou po silném roce zpomalit. Klíčovým faktorem bude americký dolar – jeho další výrazné oslabení už nepovažuje za pravděpodobné. Míšek zároveň varuje, že případné rychlé posílení dolaru by mohlo výrazně snížit zisky amerických firem a odhalit, jak velkou roli dosud hrál měnový efekt.

Zlato nahoře, ropa pod tlakem

Na komoditních trzích se analytici shodují, že klíčovou roli bude i letos hrát geopolitika. Zlato podle Hradila může posílit zhruba o deset procent díky pokračujícím geopolitickým rozepřím. Míšek jde ještě dál a připomíná, že poptávku po zlatě dlouhodobě podporují centrální banky v rámci snižování závislosti na americkém dolaru. Podle něj se trh s drahými kovy nachází spíše v ranější fázi širšího investičního cyklu, nikoli na jeho konci.

I dnes lze na trhu nalézt příležitosti – kvalitní, případně hodnotové společnosti, které jsou rozumně oceněné

Ropa má naopak složitější výhled. Hradil očekává zhruba desetiprocentní pokles ceny kvůli převisu nabídky nad poptávkou. Míšek připouští i scénář poklesu ceny ropy Brent směrem k 50 dolarům za barel, mimo jiné kvůli geopolitickému tlaku na zvýšení produkce a strategickým zájmům Spojených států.

Kryptoměny: jen pro silné žaludky

Na kryptu se analytici shodnou rychle. Volatilita zůstane extrémní. Cverna dává přednost bitcoinu před altcoiny, Raška připomíná, že kryptoměny by měly zůstat jen doplňkem portfolia. Hradil otevřeně přiznává, že jejich směr je prakticky neodhadnutelný.

Rok 2026 má potenciál být pozitivní, ale nebude jednoduchý. Investory čeká méně euforie, více práce a tvrdší rozlišování mezi vítězi a poraženými. Podle analytiků právě disciplína, diverzifikace a realistická očekávání budou rozhodovat víc než kdy dřív.

S výjimkou roku 2021, kdy na burzy masivně vstoupily takzvané SPAC společnosti, může být rok 2026 skutečným zlatým věkem pro investory i pro emitenty akcií. V letošním roce se totiž na burzu chystají firmy, které v důsledku řady geopolitických i technologických událostí v posledních letech dorostly do obří velikosti a bez externího kapitálu již nedokážou skokově růst. A jsou to většinou firmy působící v rapidně rostoucích odvětvích, jako je umělá inteligence, zbrojní průmysl nebo finance.

Rok 2025 navíc ukázal, že investoři na nové akcie čekají. „Po letech nejistoty se situace na trhu IPO konečně uklidnila a investoři přenastavili své chování na nové podmínky. I díky tomu jsou vyhlídky pro další období ‚opatrně optimistické‘,“ uvádí IPO report 2025 poradenské společnosti EY. „Situace na trhu IPO vloni byla ovlivněna nelineárním, zrychleným, volatilním a propojeným (NAVI) prostředím, protože dynamika trhu se stala složitější,“ stojí dále v reportu.

Velké startupy jdou na burzu

Ale to je právě prostředí, které může firmám skutečně dobře připraveným na vstup na burzu přihrát mimořádné příjmy z primárního úpisu akcií, shodují se analytici napříč trhem.

„V tomto dynamickém prostředí je připravenost klíčová. Společnosti, které jsou disciplinovaně připraveny, budou mít dobrou pozici k tomu, aby mohly rychle a strategicky reagovat na příznivé příležitosti na trhu,“ připomíná Rachel Gerring z EY sledující zejména americký trh IPO.

A právě obří firmy, kterým se povedlo mimořádně využít změn posledních let, se nyní dostaly do fáze, že si jdou na burzu pro peníze na další růst. Zde jsou nejočekávanější IPO pro letošní rok, z nichž některá jsou již ohlášená, o dalších se zatím stále spekuluje.

SpaceX nebo Starlink

SpaceX se v poslední části roku 2025 stal největší privátně vlastněnou společností světa. Interní prodej akcií firmu nacenil na 800 miliard dolarů, což se mimo jiné výrazně podepsalo na růstu majetku zakladatele společnosti Elona Muska.

Vesmírný startup již oficiálně zveřejnil záměr vstoupit na burzu v roce 2026. Původně se spekulovalo, že by na burzu šla část akcií celé firmy s cílem vybrat zhruba 30 miliard dolarů, což by celou firmu nacenilo na více než 1,5 bilionu dolarů. Později se ale začaly rojit spekulace, že Musk nakonec vyčlení telekomunikační část SpaceX Starlink a na burzu pošle akcie samostatného Starlinku.

Discord

Oficiální žádost o primární úpis akcií téměř potichu podala komunitní síť Discord. Na přípravách vstupu na burzu spolupracuje s bankami Goldman Sachs Group a JPMorgan Chase. Chatovací platforma Discord, oblíbená hlavně u hráčů a programátorů, měla podle prosincového prohlášení více než 200 milionů měsíčních uživatelů.

O detailech případného úpisu zatím neexistují informace. Poslední valuace firmy se uskutečnila v roce 2021, tehdy byl Discord naceněn na 15 miliard dolarů, krátce předtím přitom vedení společnosti odmítlo nabídku Microsoftu na převzetí ve výši 12 miliard dolarů. Již tehdy firma uvedla, že svou budoucnost vidí v burzovním financování.

Discord zároveň neustále bojuje s nedostatečnou ochranou zejména mladších uživatelů a bývá často uváděn jako platforma pro šíření závadného obsahu a potenciálně nebezpečného chování.

Anthropic

Tvůrce populárního chatbota Claude patří k nejrychleji rostoucím firmám světa. Aktuální spekulace a probíhající kola financování naznačují, že Anthropic cílí na valuaci mezi 300 a 350 miliardami dolarů, přitom ještě vloni v březnu činilo nacenění „pouhých“ 60 miliard dolarů.

Anthropic si pro vstup na burzu najal prestižní právnickou firmu Wilson Sonsini, která v minulosti realizovala IPO pro Google nebo Teslu.

CSG

Česká zbrojařská a strojírenská společnost Czechoslovak Group (CSG) zvažuje, že uvede až 15 procent svých akcií na burzu. Agentuře Reuters to řekl její majitel a předseda představenstva Michal Strnad. Získané prostředky by firma využila na další fúze a akvizice.

Co se případného nacenění české zbrojařské jedničky týče, podle výpočtů Reuters by v případě ocenění na úrovni Rheinmetallu mohla mít CSG podnikovou hodnotu mezi 34 a 50 miliardami eur, a to ještě před uplatněním případné slevy. Bloomberg dříve s odkazem na své zdroje uvedl, že cílová hodnota CSG se pohybuje kolem 30 miliard eur (zhruba 725 miliard korun).

O možnost investovat do CSG je mezi českými i evropskými investory mimořádný zájem, jak ukázaly například poslední emise dluhopisů, po kterých se doslova zaprášilo. Není tedy překvapení, že Strnad zvažuje uvést akcie podniku na některou z velkých evropských burz, zatím je nejpravděpodobnější Amsterdam.

Bolt

Do fáze, kdy je zralý vstoupit na burzu, se dostal také estonský startup Bolt. Jeho CEO a zakladatel Markus Villig opakovaně potvrdil, že cílem firmy je být připraven k IPO v roce 2025/2026. Nyní tedy lze počítat s rokem 2026.

Bolt si již najal poradenskou firmu PJT Partners a zajistil si úvěrový rámec ve výši 220 milionů eur od konsorcia bank (včetně Citi, Goldman Sachs a JPMorgan), který slouží primárně jako polštář pro hladký proces vstupu na burzu.

Poslední velké investiční kolo v roce 2022 ocenilo firmu na 8,4 miliardy dolarů. Díky nárůstu tržeb a zlepšení ziskovosti v roce 2025 se očekává, že při IPO bude tato hodnota výrazně vyšší. Firma by se tak mohla obchodovat na úrovni 12 až 15 miliard dolarů.

Revolut

Jako nadějná působí možnost, že by se začalo veřejně obchodovat s akciemi evropské neobanky Revolut. Ta totiž za dekádu od svého vzniku učinila celou řadu důležitých kroků včetně vytváření čistých zisků a nyní se již zdá jako připravená na vstup na burzu.

Poslední interní obchody s akciemi firmu nacenilo na 75 miliard dolarů, odhaduje se, že IPO by hodnotu banky povýšilo k hranici sto miliard, možná i výš. To by Revolut zařadilo v žebříčku všech světových bank kamsi na 30. příčku (aktuálně se pohybuje na konci první padesátky).

Nicméně zakladatel a CEO Revolutu Nikolaj Storonsky v prosinci 2025 naznačil, že IPO v roce 2026 není prioritou a nově se spekuluje, že firma na burzu vstoupí až v příštím či přespříštím roce.

OpenAI

K nejočekávanějším IPO posledních let spolu se SpaceX patří také OpenAI. I o něm se spekuluje, že by se v nějaké podobě mohl objevit na burze ještě v letošním roce, nicméně brání tomu celá řada nejistot. Těmi hlavními jsou přitom složitá vlastnická struktura, která vychází z původně neziskové orientace firmy, dále pak dávná investice Microsoftu, který má právo na výrazný podíl ve firmě.

Vyřešit tyto problémy byl hlavní úkol spoluzakladatele a CEO OpenAI Sama Altmana v minulém roce. A do velké míry se mu to podařilo. Hlavní zisková část se změnila na Public Benefit Corporation (PBC). To je typ firmy, která má sice generovat zisk, ale v zákonných stanovách má zakotveno, že musí upřednostňovat veřejné blaho (poslání AGI pro všechny) před zájmy akcionářů.

Původní nezisková organizace stále existuje. Už ale firmu přímo neřídí tak rigidně jako dřív. Místo toho drží v ziskové části podíl (cca 26 procent), který má dnes hodnotu přes 130 miliard dolarů. Tento podíl bude nadace využívat na filantropii a výzkum bezpečnosti AI.

V nové struktuře také padly limity na to, kolik mohou investoři vydělat, což byl klíčový krok, aby firma mohla v roce 2026 vůbec uvažovat o IPO. Pokud by k tomu došlo, odhaduje se, že by nacenění zcela jistě dosáhlo částky 1 bilionu dolarů.

Co se vztahu s Microsoftem týče, došlo k jasnému vydefinování několika zásadních podmínek. Tou hlavní je vlastnický podíl, Microsoft nově drží přibližně 27 procent firmy. Microsoft má dále práva na technologie OpenAI (jako GPT-5 nebo Sora) až do roku 2032. Má také exkluzivitu na poskytování těchto modelů přes API na svém cloudu Azure.

Ve smlouvě je však také doložka, že veškerá práva Microsoftu zanikají v momentě, kdy OpenAI (nebo nezávislá komise) prohlásí, že dosáhla AGI (obecné umělé inteligence). Microsoft pak k těmto „božským“ modelům nebude mít automatický přístup.

David Ondráčka
Dění ve Venezuele není jen geopolitickou mocenskou bitvou o ropu. Silně se dotýká životů konkrétních lidí v zemi i milionů těch, kteří museli před faktickou juntou Cháveze a později Madura uprchnout. Hraje se i o jejich možný návrat do této krásné země, která má obrovský potenciál a může se znovu stát rájem nejen pro své obyvatele, ale i pro cestovatele – a získávat příjmy také z turismu.

Režimy padají, lidé čekají na návrat. Zkusme se zamýšlet i nad touto rovinou: dějiny možná píší vůdci, ale ve skutečnosti stojí na zádech milionů bezejmenných lidí.

Venezuela: stát v rozkladu, národ v exilu

Ve Venezuele jsem před zhruba dvaceti lety měsíc cestoval a byla to jedna z nejlepších zemí, které jsem navštívil. Příjemní lidé, nádherná země, naprosto úžasná a rozmanitá příroda – od oceánu a pralesů přes stolové hory a vodopády až po vysoké hory. A tehdy byla i poměrně bezpečná, snad s výjimkou favel v Caracasu.

Byla také potenciálně bohatá, ale Chávez a Maduro ji tragicky přivedli na buben.

Jejich vojenské junty zavedly tvrdý represivní režim. Spousta lidí skončila ve vězení, řada byla zabita a asi osm milionů obyvatel ze země uteklo. Neutekli za lepším životem, utekli, aby přežili.

Dnes žijí především v Kolumbii, Chile, Peru, Panamě a dalších sousedních zemích, část také v USA – často ve velmi složitých podmínkách. Těch osm milionů Venezuelanů ale ví, kde je jejich domov. Jen se tam zatím nemohou vrátit. Jejich návrat by navíc ulevil i zemím, které je dnes hostí.

Nejde jen o pád Madura. Jde o návrat domů z exilu

Při dalších cestách v regionu jsem potkával spoustu emigrantů z Venezuely, kteří uprchli. Buď jim přímo hrozila perzekuce, nebo chudoba a kriminalita gangů, které mezi sebou válčily, proměnily části země v téměř neobyvatelné oblasti.

Všichni ale měli jedno společné: chtěli se vrátit, jakmile to půjde. Mají k zemi obrovský vztah, milují ji. Proto dnes vidíme oslavy pádu Madura a tančící lidi v ulicích různých zemí – pro mnohé to znamená naději na návrat domů.

Došlo k obrovskému „brain drainu“. Země přišla o velkou část své inteligence a technické expertízy. Stát vyhnal vlastní budoucnost – to diktatury dělají.

Jen doufám, že celé tyto mocenské šachy nakonec dopadnou pro Venezuelany dobře. Propuštění politických vězňů a umožnění návratu lidí z exilu je nutným předpokladem dalšího rozvoje. Naděje v exilu by znamenala skutečný konec madurismu.

Složitá obnova země

Obnova státních institucí nebude jen o výměně ministrů a generálů. Půjde o návrat důvěry ve stát jako takový. Ve Venezuele se lidé naučili, že zákon nechrání, ale ohrožuje, a že úřad není služba, ale past.

Pokud dojde ke stabilizaci situace a návratu k normálnějšímu fungování, čeká zemi nesmírně složitá a dlouhodobá práce: obnova institucí, modernizace základních veřejných služeb, návrat právního státu a fungujících pravidel.

Zajištění bezpečnosti nebude znamenat jen snížení kriminality. Stát bude muset znovu získat monopol na násilí. Dnes ho sdílejí gangy, polovojenské milice, drogové struktury i části armády.

A ekonomická obnova nebude možná bez diverzifikace. Ropa bude zásadní, ale sama zemi nespasí. Zemědělství, lehký průmysl, služby a potenciálně i turismus mohou vytvořit pracovní místa a vrátit lidem důstojnost mimo státní sektor.

Nad tím vším navíc visí otázka smíření hluboce rozdělené a zraněné společnosti. Najít alespoň minimální společenský konsenzus je možná úplně nejtěžší úkol.

Jde o komplexní proces po pádu každé diktatury, vojenské junty nebo války. Má svá místní specifika, ale také mnoho společných rysů. Jednou se bude týkat i Ukrajiny, až válka skončí.

