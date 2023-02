Týden tradera: Výprodeje na S&P 500 začaly i bez zásahu Fedu, zlevnilo též zlato

Na trhy dorazila dlouho očekávaná korekce. Burzy prošly výprodeji a investoři se právem stále ptají, zda je prodej růstových pozic a přesun do méně rizikových aktiv v tuto chvíli na místě. Větším poklesům snad zabránil zápis z jednání Fedu, který ukázal, že zvýšení úrokových sazeb o 50 bazických bodů je zatím spíše mimo hru. Přesto index S&P 500 sestoupil pod úroveň 4000 bodů, kde testoval v minulosti svá lokální minima.

Představitelé americké centrální banky na svém posledním zasedání naznačili, že existují známky snižování inflace, ale ne natolik, aby to bylo v rozporu s potřebou dalšího zvyšování úrokových sazeb. Ukázal to zápis ze zasedání členů rady Fedu zveřejněný ve středu.

Poslední zasedání v únoru sice skončilo menším zvýšením sazeb než většina těch, která byla provedena od začátku roku 2022, dvanáctero členů komise pro trhy (FOMC) však zdůraznilo, že jejich obavy z inflace jsou vysoké. "Inflace zůstává výrazně nad dvouprocentním cílem Fedu", uvádí se v zápisu. K tomu přispívá trh práce, který "zůstává velmi napjatý, což přispívá k pokračujícím tlakům na růst mezd a cen".

Německý institut ZEW vydal pravidelný údaj týkající se důvěry v německou ekonomiku. Ukazatel překonal jak výrazně odhady analytiků, tak zejména roste nepřetržitě od loňského září. Většinu minulého roku se přitom pohyboval v záporných číslech, po kladné hodnotě v lednu se nyní dostal až na 28,1 bodu. Odhady přitom očekávaly zlepšení „jen“ na 22,8 bodu.

Zdá se tedy, že německý průmysl, který hraje prim i pro ten český, získává postupně na síle. Obavy mi dělá nyní trh s emisními povolenkami, který znovu ukazuje, že může trápit odběratele, Emisní povolenky atakují historický rekord z loňského srpna a opět překonaly úroveň 100 eur/MWh. Růst ceny zvýší náklady jak průmyslovým podnikům, tak také uhelným elektrárnám. Skrze vyšší ceny elektřiny a tepla se pak promítnou i do nákladů většiny obyvatel.

Zajímavým příběhem si prochází Zlato. Aktuální nálada investorů na trhu se zlatem je jednoznačně medvědí. Ceny zlata tento měsíc klesly o 140 dolarů z lednového devítiměsíčního maxima nad 1 950 dolary za troyskou unci. Tomuto drahému kovu nadále škodí restriktivní politika Fedu a dalších centrálních bank. Po jejím skončení by opět ceny tohoto kovu mohly růst - poptávka významných centrálních bank (Čína, Indie) zůstává robustní.

Trh START bude mít v dohledné době nového člena. Holdingová společnost mmcité a.s., která se zabývá výrobou městského mobiliáře, má v plánu na pražské burze nabídnout až třetinu nových akcií. Cílem je získat od investorů minimálně 160 milionů korun na akvizici a rozšíření výrobních kapacit. Skupina dle odhadů za rok 2022 přesáhne konsolidované tržby ve výši jedné miliardy korun při provozním zisku EBITDA kolem 55 milionů korun.