Tvůrce ChatGPT míří do nejvyšší ligy. Prodej akcií by jej hodnotou zařadil po bok SpaceX

Společnost OpenAI, tvůrce přelomového chatbota ChatGPT s umělou inteligencí, zvažuje prodej části akcií firmy spoluvlastněné Microsoftem. Případný prodej by ocenil startup na zhruba trojnásobek hodnoty, kterou měl na začátku roku, a udělal by z něj jeden z nejhodnotnějších startupů na světě, napsal deník The Wall Street Journal.

Společnost OpenAI jedná s investory o prodeji stávajících akcií, který by ocenil tvůrce ChatGPT s umělou inteligencí na 80 až 90 miliard dolarů (asi 1,84 až 2,07 bilionu korun), což je zhruba trojnásobek hodnoty na začátku tohoto roku, uvedl The Wall Street Journal.

Startup, který je ze 49 procent vlastněn Microsoftem, láká investory na tvrzení, že letos očekává dosažení tržeb ve výši jedné miliardy dolarů a v roce 2024 vygeneruje několik miliard navíc, uvedl WSJ na základě informací svých nejmenovaných zdrojů.

OpenAI našlo způsob, jak generovat příjmy

Případná dohoda umožní zaměstnancům prodat své stávající akcie místo toho, aby společnost vydávala nové a získala tak další kapitál, uvedly zdroje WSJ s tím, že je možné, že se podmínky dohody ještě změní.

OpenAI odstartovalo současné nadšení pro umělou inteligenci v Silicon Valley vydáním svého chatbota s umělou inteligencí s názvem ChatGPT loni v listopadu. Zatímco základní verze aplikace je zdarma, společnost dokázala generovat příjmy především zpoplatněním u jednotlivců za přístup k výkonnější verzi ChatGPT a licencováním velkých jazykových modelů stojících za ChatGPT dalším firmám.

Hned za SpaceX a vlastníkem TikToku

Ocenění 80 miliard dolarů – nebo více – by z OpenAI udělalo jeden z nejvíce ceněných globálních startupů, hned za kosmickou společností SpaceX Elona Muska a firmou ByteDance, která vlastní sociální síť TikTok. Toto číslo podtrhuje, do jaké míry dokázala OpenAI přetvořit Silicon Valley a přinutit ještě bohatší a zavedenější technologické giganty, aby přepracovali své produktové plány a následovali její příklad, podotkl WSJ.

OpenAI se totiž snaží prodat stávající akcie v dřívější hodnotě několika set milionů dolarů zejména investorům ze Silicon Valley. V minulosti rizikoví investoři, jako jsou Sequoia Capital a Khosla Ventures, nakupovaly akcie OpenAI prostřednictvím nabídek ve výběrovém řízení, i když většina externího financování OpenAI pochází od společnosti Microsoft.

Microsoftu by se vrátily miliardové investice

Transakce by Microsoftu okamžitě přinesla obrovský papírový zisk. Technologický gigant investoval v lednu do startupu miliardy dolarů, aby pomohl financovat vysoké náklady nutné k výcviku pokročilých modelů umělé inteligence. V té době byla hodnota OpenAI o něco nižší než 30 miliard dolarů.

Šéf OpenAI Sam Altman řekl, že neplánuje, aby OpenAI vstoupilo na burzu nebo se prodalo jednomu kupci. Záměrem OpenAI také je, aby Microsoft i nadále držel menšinový podíl ve společnosti, řekli lidé obeznámení s touto záležitostí, což znamená, že Microsoft pravděpodobně nebude schopen koupit akcie nabízené v rámci jakéhokoli financování, které by jeho podíl zvýšilo nad 50 procent.