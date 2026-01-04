Karel Pučelík: Trump jedná na vlastí pěst. Kde se zastaví? V Nuuku?

Čekají nás napínavé dny. Až budoucnost ukáže, zda byl plán Donalda Trumpa na svržení venezuelského diktátora úspěšný. Pro tamější lid to nemusí znamenat svobodu a demokracii, stejně tak může na straně obětí skončit i mezinárodní právo.
Asi málokomu je Nicoláse Madura líto. Venezuelský diktátor se u moci léta držel falšováním voleb a brutálním porušováním lidských práv. Že jeho vláda skončila, je vlastně dobrá zpráva, i když to pro jihoamerickou zemi nemusí znamenat nástup demokracie a svobody. Těžko lze předpovídat, jaký bude další vývoj nebo nakolik je tamější režim pevný.
Rovněž je pochopitelné, proč byl Maduro Američanům trnem v oku. Způsob, jakým svržení diktátora americký prezident Donald Trump dosáhl, přesto jen tak akceptovat nelze. Z jeho strany se jedná o další rozhození křehké mezinárodní rovnováhy, což může mít dalekosáhlé důsledky.
Trump zajal Madura a nevyloučil další útoky na Venezuelu. Putin akci odsoudil
Spojené státy provedly ve Venezuele vojenský zásah, při kterém zajaly a odvezly ze země autoritářského vůdce Nicoláse Madura a jeho ženu Cilii Floresovou. Oznámil to americký prezident Donald Trump, který později prohlásil, že USA budou řídit Venezuelu, dokud nebude možné bezpečně předat moc. Nevyloučil přitom druhý úder proti zemi. Maduro byl podle šéfa Bílého domu přepraven na americkou loď a s manželkou budou dopraveni do New Yorku, kde čelí obviněním. Venezuela vyhlásila výjimečný stav, ohlásila rozsáhlé nasazení armády a vyzvala obyvatele, aby vyšli do ulic na protest proti úderu.
Že Trumpovi nezáleží na mezinárodním právu a už vůbec ne na nějakých zvyklostech, to je obecně známo. V případně tohoto útoku však mezinárodní právo úplně ignoruje. Tentokrát už nejde o ekonomiku nebo obchod, ale o ozbrojený konflikt. Nejlépe to shrnuje Julian Borger z deníku The Guardian: „Trump tento systém naprosto pohrdá. Na svět se dívá očima imperialisty z 19. století, ale se zbraněmi 21. století.“
Trump se chová, jako by na nikom jiném nezáleželo. Dříve se přitom, co se zahraničních konfliktů týče, držel poměrně zpátky. Jeho MAGA voliči jsou spíše izolacionisté, takže nejsou zrovna příznivci amerického „rozvážení“ demokracie. Trumpivým snem byla Nobelova cena za mír. To už ale patrně neplatí. Co stojí za touto změnou? Chce tím odvrátit pozornost od domácích problémů? Třeba od svého zapletení s Jeffreym Epsteinem?
Ať už jsou Trumpovy důvody jakékoliv, útok ve Venezuele představuje nebezpečný precedent. Kde se toto americké samoděržaví zastaví? Má třeba Grónsko začít brát Trumpovy hrozby o obsazení ostrova smrtelně vážně? Možná ano, Trump ukazuje, že na své „spojence“ nutně nemusí brát ohled.
Mstitel bez pravidel v Bílém domě není pro svět nic pozitivního. Případů, kdy se spojení mezi americkou administrativou a mezinárodním právem ukázalo jako symbolické, najdeme v moderních dějinách celou řadu. Ještě nikdy však v takovém rozsahu. Nikdy jsme se nemuseli ptát, jestli zda jsou USA ještě spojencem Evropy, nebo jestli si raději nehlídat záda.
A konečně, jaký Trump dává signál diktátorům po celém světě? Ti malí se možná bojí o svůj další osud, ale ti velcí, třeba Rusko a Čína, si mohou mnout ruce. Když i – někdy samozvaný – garant svobody a práva hraje vyloženě silovou hru, proč by nemohli i oni? Pokud mají dostatečnou převahu, dost možná se nemusí nikoho ptát ani se obávat následků. Ostatně si nelze nevšimnout, že Trump ty velké kárá, ale bomby posílá jen k těm slabším.
Pro tuto chvíli přebíráme vedení Venezuely, uvedl Trump a nevyloučil další údery
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Spojené státy budou řídit Venezuelu, dokud nebude možné bezpečně předat moc. Na tiskové konferenci nevyloučil druhý úder proti této latinskoamerické zemi. Trump dříve oznámil, že Spojené státy provedly ve Venezuele vojenský zásah, při kterém zajaly a odvezly ze země autoritářského vůdce Nicoláse Madura i s jeho ženou, kteří čelí obviněním v New Yorku.
„Budeme řídit zemi, dokud nebudeme moci provést bezpečné, řádné a uvážlivé předání moci,“ prohlásil šéf Bílého domu podle listu The New York Times. Řekl také, že nechce, aby Madurův režim pokračoval ve vládnutí Venezuele s jiným vůdcem.
Jakým způsobem chce americký prezident řídit latinskoamerickou zemi, zatím neupřesnil. Svým prohlášením nastolil řadu otázek, píše The New York Times a ptá se například, zda Spojené státy vyšlou do Venezuely vojenské okupační síly nebo tam nastolí spřátelenou vládu. V současné době nejsou známky vojenské přítomnosti Spojených států přímo ve Venezuele a Spojené státy uzavřely velvyslanectví v Caracasu v roce 2019, dodal americký deník.
Trump zároveň prohlásil, že americké vojenské síly zůstanou na svých pozicích, dokud nebudou splněny požadavky USA. „Americká armáda zůstává připravená na pozicích a Spojené státy si ponechávají všechny vojenské možnosti, dokud nebudou jejich požadavky zcela splněny,“ řekl.
Trump také uvedl, že Washington byl připraven provést „druhou vlnu“ útoku, ale nakonec to nebylo podle něj nutné, protože uspěl už první úder. Dodal, že Spojené státy jsou připraveny k dalšímu útoku, pokud to bude potřeba. USA už dříve posílily svou vojenskou přítomnost v Karibiku.
Lukáš Kovanda: Trump jde ve Venezuele po ropě. A to je špatná zpráva pro Putina
Spojené státy letecky udeřily na Venezuelu a podle slov prezidenta Donalda Trumpa zajaly a do USA deportovaly prezidenta jihoamerické země Nicoláse Madura i s chotí. Tím by byl naplněn stěžejní deklarovaný motiv celého zásahu – odstavení Madura od moci.
Venezuelská opozice je připravena převzít moc. Uvedla to v prohlášení opoziční vůdkyně María Corina Machadová. Zároveň zopakovala tvrzení opozice, že předloňské prezidentské volby vyhrál její kandidát Edmundo González, který by se tak měl ujmout mandátu. González na X uvedl, že se jedná o rozhodující hodiny. Venezuelany Machadová vyzvala, aby počkali na pokyny opozice. Americké síly zajaly dosavadní hlavu státu Nicoláse Madura, jehož vítězství ve volbách opozice zpochybňovala.