Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Money Český investor má potenciál být jako Warren Buffett, říká Stacha z Investony

Český investor má potenciál být jako Warren Buffett, říká Stacha z Investony

Radek Stacha
Investona, užito se svolením
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Češi nechávají na běžných účtech ležet čtyři biliony korun. Platforma Investona, která vyrostla za základech obchodníka s cennými papíry Colosseum, si chce na trh jít právě pro tyto peníze. „Češi, přestože jsou konzervativní, v posledních letech mnohem víc přemýšlejí o investicích,“ říká Radek Stacha, spoluvlastník Colossea.

Shrnutí:

Stacha v rozhovoru vysvětluje, proč Češi drží na běžných účtech zhruba čtyři biliony korun a jak je chce Investona motivovat k investování. Popisuje filozofii platformy postavenou na jednoduchosti, nízkém vstupním vkladu už od 100 korun a důrazu na ochranu kapitálu místo slibů vysokých výnosů. Mluví o investičních návycích Čechů, jejich opatrnosti, nedůvěře k finančním institucím i o významu dlouhodobého horizontu. V rozhovoru se vymezuje vůči krátkodobým spekulacím, kryptoměnám a využití umělé inteligence při správě peněz a vysvětluje, proč sází na osvědčené investiční modely.

Založili jste novou investiční platformu Investona. Jaký je váš hlavní cíl?

Chceme rozinvestovat Českou republiku. Vlastně ani nechceme říkat, že nejlepší je investovat u nás. Každý člověk preferuje nějakou komunikaci, subjektů na trhu není málo. Ale určitě je tady prostor pro další, proto jsme vytvořili Investonu. Češi, přestože jsou konzervativní, v posledních letech mnohem víc přemýšlejí o investicích. Což je i důsledkem covidu nebo vysoké inflace. A určitě je potřeba, aby se Češi zajišťovali na stáří.

Strategie vaší platformy je unikátní v tom, že máte minimální měsíční vklad pouhých sto korun. To je ta myšlenka, že i člověk, který neuspoří tisíce korun měsíčně, může investovat?

Ano. Ta stokoruna je ilustrativní. Má ukázat, že investovat může každý. Když si nedám tady v Praze denně kapučíno za sto korun a uložím je, mám po třech letech sto dvacet tisíc korun. Investovat se dá pravidelně i nepravidelně, ale důležité je, aby člověk vůbec investoval. Je důležité si vytvořit návyk. Pro nás je podstatná i zpětná vazba klientů, komunikace má být oboustranná. Samozřejmě jsme si dělali kvalitativní i kvantitativní výzkumy. A zjišťovali jsme nejen, jak chtějí Češi investovat, ale také, jak by chtěli, aby s nimi instituce našeho typu mluvila. V komunikaci všechny finanční instituce na českém trhu pokulhávají. Vycházejí z „pražské“ školy. Ale nikdo se nedívá na obezřetné Čechy, kteří žijí mimo Prahu, Brno a Ostravu. V Praze nebo v Brně jsou lidé možná v oblasti investic víc sofistikovaní, ale normální český občan vidí investice jako složitou a rizikovou záležitost.

Uvedl jste, že investice nemusí být pravidelná. Takže nemusím dávat každý měsíc sto korun?

Rozhodně ne. Pravidelné investování vytváří pocit, že se k něčemu zavazujete. Ale tak to nemusí být. Stačí vytvořit rámec, a když mám možnost, peníze si odložím. Samozřejmě je lepší dávat stejnou částku pravidelně. Ale u nás můžete kdykoliv platby pozastavit a potom pokračovat. Častá otázka, kterou slýcháme, je, zda mi hrozí sankce, když nesplatím měsíční platbu. To je přesně téma, které u nás nikdo ve finanční branži nekomunikuje. Investování je o tom, že člověk může dávat víc nebo míň, může i přestat. A nikdo ho nebude sankcionovat.

V Investoně jste vytvořili tři základní investiční nástroje, které se liší výnosem. Konzervativní, střední a rizikovější, s nejvyšším výnosem. Jak jsou tyto tři instrumenty poskládané, do čeho investuji?

Nemáme jenom tři instrumenty, nabízíme i akcie a nízkonákladové fondy. Klienti si mohou složit vlastní portfolio. Ale co nám vyšlo z průzkumu a jakou máme zkušenost, je fakt, že český investor nemá čas na to sledovat, který z desetitisíců instrumentů je pro něj nejlepší. Když se mi narodila dcera, přemýšlel jsem, jak pro ni budu investovat. Došel jsem k tomu, že jí budu investovat tak, jak investuji sám. Zjistil jsem, že šedesát let fungují stejné modely. Nízkonákladové fondy, nemovitosti, dluhopisové fondy. Je to vlastně jednoduché rozdělení. Podle toho, jak nastavíte váhy, se mění zhodnocení.

Investona má být pro obezřetného, konzervativního Čecha. Jak to vnímám, tak český investor má mnohem větší potenciál být jako Warren Buffett. Čechům jde hlavně o srozumitelný byznys, dlouhodobou udržitelnost a ochranu kapitálu. Nám jde hlavně o to neprodělat. A jestli vyděláte pět nebo sedm procent, a to je má zkušenost z malého města, z Havířova, tak když jsme vše vměstnali do tří programů, pět, sedm a deset procent, tak máme přesně ty výnosy, které jsme chtěli. A ještě důležitější je ochrana kapitálu. Jenom jsme to zabalili do fondových struktur, aby to bylo ještě jednodušší pro klienta.

Dalibor Dědek

Dalibor Dědek: Až jednou budou archeologové vykopávat naši vrstvu, pobaví se

Leaders

Přelom roku je tradičně časem rekapitulace. Byznysový portál newstream.cz proto nabízí výběr z rozhovorů z magazínu Newstream CLUB, které zatím nebyly online volně dostupné. Dalibor Dědek v rozhovoru vysvětluje, jak vnímá současný svět, jeho složitost, ale také to, že hodnoty jsou tím správným kompasem pro orientaci. „Mikrovlnná trouba má mít dva knoflíky. Jak dlouho a jak moc. Jestliže má něco navíc, je to špatně. Žijeme v něčem, čemu říkám digitální rokoko. Snažíme se dělat displeje ke všemu možnému,“ říká populární miliardář.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Když u vás půjdu do toho nejbezpečnějšího fondu s výnosem kolem čtyř až pěti procent, do čeho vlastně investuji?

Je to pořád stejné. Jde jenom o to, jak jsou zastoupeny akcie, nemovitostní nebo dluhopisové fondy. Nemovitostní fondy jsme vybrali z těch zastoupených na trhu, o kterých si myslíme, že jsou nejlepší. To se mění v čase. Jsou tam klasiky jako indexové fondy, třeba S&P 500. Je tam trochu zastoupeno zlato, takový mix. Co nás odděluje od ostatních hráčů na trhu, je ochrana kapitálu. Všichni ostatní slibují výnos. Ale vím, že mi stačí pět až sedm procent, a stačí mi patnáct nebo dvacet let počkat. A budu mít kapitál, který potřebuji. Hlavně ho neztratím. Poklesy mohou být, tomu nelze zabránit. Ale u nás se staráme o to, aby případné poklesy byly co nejmenší.

Je vklad investora nějak garantovaný?

Obdobně jako u ostatních subjektů na trhu dohlížených ČNB i u nás je nezainvestovaný vklad chráněn garančním fondem a zainvestovaný vklad se v případě úpadku přesouvá pod nového obchodníka s cennými papíry, takže investice se nemůže zmařit úpadkem. Ostatní je na vývoji trhů. Ale v portfoliu jsou stovky a tisíce akcií, a jsou to jedny z největších firem, nemovitosti. Je to skutečně dobrá ochrana kapitálu.

Když bych chtěl vyšší zisk, máte v nejvýnosnějším portfoliu třeba kryptoměny?

Když bychom v budoucnu viděli, že nějaká skupina Čechů kryptoměny chce, tak bychom nějaký instrument možná vytvořili. Nyní však kryptoměny moc neuznáváme jako investiční nástroj. V dynamickém fondu je máme zastoupeny jestli jedním procentem.

Jaká je vaše poplatková strategie? Je jediným poplatkem 0,99 procenta investovaných peněz za rok?

Zjistili jsme, že český investor se dívá na poplatkovou strukturu a nejde mu tolik o výnos jako o to, kolik zaplatí. V historii to bylo tak, že zavedené instituce naslibovaly lidem výnos, ale potom to byl jeden poplatek za druhým. My se snažíme lidem ukázat, že to jde udělat jednoduše a srozumitelně.

Co má být kromě zabezpečení kapitálu vaší hlavní konkurenční výhodou oproti jiným firmám, které nabízejí Čechům zhodnocení peněz?

Hlavní výhodou by měla být jednoduchost a srozumitelnost. Vidím to na trhu. Je jednoduché do něčeho zainvestovat, ale člověk se ztratí v nabídce. Proto máme jenom tři produkty, za kterými si stojíme a za kterými je naše DNA. Do našich produktů investuji i já sám. Jediným kritériem k tomu, aby se člověk dostal k dobrému výsledku, je čas. Vydržet dlouhou dobu, to se budeme snažit naučit Čechy. Jak říká Warren Buffett, složené úročení je sedmým divem světa.

Zakladatel a vetšinový vlastník společnosti GymBeam Dalibor Cicman

Dalibor Cicman z GymBeamu: Na burzu bychom mohli vstoupit do pěti let

Leaders

GymBeam patří k nejrychleji rostoucím startupům v Evropě. Sázka na fitness potravinové doplňky se zakladateli a hlavnímu akcionáři firmy Daliboru Cicmanovi vydařila stejně jako snaha organicky růst nejprve na východoevropských trzích a nyní také v Německu. „Jsme firma, kde se zkouší hodně věcí, je to naše DNA,“ říká Dalibor Cicman v rozhovoru, který vyšel v magazínu Newstream CLUB a nyní vychází celý online.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Investona vznikla na základě obchodníka s cennými papíry Colosseum. Vy jste do něj majetkově vstoupil v roce 2019. Co se od té doby událo?

Už před patnácti lety jsem měl vizi, že to, co teď děláme, bych chtěl Čechům nabídnout. Byla to dlouhá cesta. Obchodníků s cennými papíry není moc. My jsme v roce 2019 měli možnost do toho majetkově vstoupit. Tehdy jsem si myslel, že to bude takový prázdninový projekt to předělat a vytvořit instituci butikového typu, která bude nabízet instrumenty, které dávají smysl. Že nebudeme přehlcovat klienty, budeme nabízet ochranu kapitálu a konzervativní investice. Tak jsem viděl budoucnost, ne slibovat klientům třicet procent ročně. To je pět let zpátky. Zjistil jsem, že je potřeba řadu věcí změnit. Colosseum mělo daleko menší počet lidí, než má nyní. Celou firmu jsme museli transformovat, abychom mohli produkty nabídnout každému. Nápor klientů teď začínáme cítit.

Jaký je byznysplán Investony? Příjmy, výdaje.

Naším cílem je dlouhodobost. Musíte jít s byznysplánem na Českou národní banku, která vám to musí odsouhlasit. Naše propozice, že nemáme vstupní ani výstupní poplatky, což nás také odlišuje od konkurence, je vlastně to, co ČNB kvituje. Přes nízké poplatky se z prostředků pod správou během pár let dostaneme do velmi komfortní situace.

Rozjeli jste velkou marketingovou kampaň, jste vidět v televizi, na billboardech. Kolik do marketingu investujete?

Jsou to desítky milionů korun.

Máte ambici mít z dvaceti tisíc klientů třeba sto tisíc?

Když se bavíme o rozinvestování Česka, je to rozhodně víc než sto tisíc klientů. Kolik to ve výsledku bude, ukáže čas. Čas je to, na co nejvíc spoléháme. Chtěli bychom, aby na to spoléhal i obezřetný Čech. Pokud něco slíbíte, doručíte, tak se to násobí. Získáváte důvěru. A tu nezískáte přes noc, potřebujete čas. Nejde nám o to, jestli budeme mít sto tisíc nebo pět set tisíc klientů. To ukáží Češi.

Ne vždy však platí, že když se peníze jeden rok zhodnotí, povede se to i v dalším roce…

Lidem se má říkat pravda. A ta je občas nepříjemná. Trhy kolísají. Naše produkty jsou natolik diverzifikované, že v nich mohu zůstat pětadvacet let. Všechny tři instrumenty, které bereme jako stěžejní, jsou konstruovány na to, aby si člověk spořil na budoucnost. Penzijní fondy nemají výnos, který bychom od nich očekávali. U nás je to hlavně o ochraně kapitálu. Jednoduchosti. Skládali jsme naše portfolio jako to první, než se člověk začne věnovat investování do hloubky. Je to jako první třída investování. Ale co se člověk naučí v první třídě, používá celý život.

Skládáte portfolia pomocí umělé inteligence? To by mohlo na klienta působit, že to bude něco chytrého…

Umělá inteligence má jistá pozitiva, ale my se snažíme dívat na to, co již bylo otestováno. Krizemi, časem. Algoritmičtí roboti jsou jakousi zkratkou. To není náš přístup. Nám jde o to, aby k nám klienti dali peníze a mohli v klidu spát. Už vidíme, že umělá inteligence umí lhát. Chce se zavděčit, neříká vždy pravdu. Zatím tomu nevěříme. Pokud se ukáže v čase, že je to cesta, nemáme problém s tím začít. Teď se díváme na postupy ověřené časem. V tom jsme myslím stejní jako Češi.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

České investičky spravují 3,4 bilionu korun. Nejvíc mají Češi zainvestováno přes ČSOB a Spořitelnu

Trhy

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Dalibor Martínek: Vznikl nový ÚV KSČ. Jmenuje se koaliční rada

Zleva premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zahraničních věcí a ministr životního prostředí Petr Macinka (Motoristé) na schůzi vlády
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Proč Babiš dlouze mlčel k Okamurovým výrokům vůči Ukrajině, a nakonec vágně prohlásil, že Okamura mluvil ke svým voličům? Proč mohou Motoristé za mlčení koaličních partnerů neustále protlačovat na ministra Filipa Turka? Nebo proč Babiš nedal v Bruselu záruky za peníze pro Ukrajinu? Vše má jedinou odpověď. Tři vládní partaje našly nový model vládnutí. Koaliční radu.

To je vlastně nejužší vedení tří stran. Když letěl Babiš před Vánocemi do Bruselu, kam se tolik těšil, a nedal české záruky za budoucí půjčku Ukrajině, byl tento postup předjednán a schválen koaliční radou. Stejně tak nominace Filipa Turka na ministra je schválená koaliční radou.

Koaliční rada není vláda. Není to žádné oficiální těleso. Je to domluvený půdorys spolupráce vládních stran. Základem jejího rozhodování je dokument nazvaný koaliční smlouva. Což není jen programový kompromis, který se zavázaly dodržovat všechny tři strany.

Skončí všichni politruci, říká Karel Havlíček. A chystá čistku ve státních firmách

Leaders

První místopředseda vlády Karel Havlíček vypracoval hospodářskou strategii země. Je to komplexní materiál, má 88 stran. Přináší recepty nejen pro průmysl, ale třeba pro vzdělávání, dopravu nebo digitalizaci. Podle této kuchařky se teď bude v Česku vládnout, Havlíček je na ni náležitě pyšný. Než doporučení přejdou do praxe, vláda se vypořádá ještě s několika oblastmi. Jednak chce změnit služební zákon, aby mohla lépe propouštět nadbytečné úředníky. Omezí řečnění ve sněmovně a vyčistí státní firmy. „Skončí všichni politruci,“ říká Havlíček.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Žádné napadání ani kritizování

Klíčové je, že se strany domluvily, že žádná ze nich nebude napadat ani kritizovat konání, výroky či kroky ostatních účastníků. S nadsázkou řečeno, i kdyby Okamura šel tančit na večírek s Ďáblem, Babiš a Macinka to přehlédnou s mlčením. Přesně v tomto duchu se nyní koaliční rada postavila právě k novoročním výrokům Tomia Okamury, které způsobily diplomatický skandál. Podle Okamury koaliční rada dnes jeho novoroční projev vůbec neřešila.

Princip fungování koaliční rady není ideologický, jako byl u bývalého Ústředního výboru Komunistické strany Československa. V tom zasedali ti největší kádři. Veřejně měli působit jako strážci komunistických idejí. Byla to samozřejmě přetvářka. Ve skutečnosti se soudruzi navzájem hlídali, aby jeden nekradl víc než druhý.

Filip Turek

Babiš se postavil za Turka. Měl by dostat šanci, aby si napravil svou minulost, uvedl

Politika

Čestný prezident Motoristů Filip Turek by měl dostat šanci stát se ministrem a přesvědčit veřejnost, že si svoji minulost i různé výroky chce odpracovat. Na instagramu to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Motoristé podle Turka nechtějí ustoupit z jeho nominace na vedení ministerstva životního prostředí, řekl novinářům před jednáním koaliční rady.

ČTK

Přečíst článek

Současnou koaliční radu nezajímá střežení nějakých idejí. Jde v ní o to, aby si každý z účastníků urval takový kus moci, na který má sílu. A vlčí dohoda zní: ostatní mu do toho nebudou mluvit. Je to bianco šek na vládnutí. V duchu, my necháme vás a vy necháte nás.

Otázkou je, zda jde jen o rozdělení moci, nebo zda si náhodou nejsou tři lídři ve skutečnosti opravdu myšlenkově blízcí. Zdá se, že platí jak první teze, tak i druhá. Ještě je tu třetí varianta, a sice, že všichni účastníci vehementně, v rámci udržení moci, snaží své myšlení přizpůsobit ostatním. Že sledujeme v přímém přenosu průběh jakési myšlenkové symbiózy. Novou ideologií bude pragmatismus a oportunismus. Už nebude potřeba mít tři vládní strany, postačí jedna.

Související

Zleva premiér Andrej Babiš (ANO), končící ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a její nástupce Jaromír Zůna (za SPD)

Dalibor Martínek: Zůna to nepochopil. Vláda není holubník a má jen jednoho dirigenta

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš

David Ondráčka: Český surrealismus. V současné situaci může být Babiš kotvou zdravého rozumu

Názory

David Ondráčka

Přečíst článek

Stanislav Šulc: Český daňový zázrak aneb Zvládne Babiš to, co se nepovedlo Fialovi?

Premiér ČR po jednání vlády
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Když člověk plánuje, Bůh se směje, říká jedna varianta slavného pořekadla. A to se právě nyní možná někde odehrává poté, co premiér Andrej Babiš představil ambiciózní plán nové vlády. V něm se dočteme, že vláda zároveň opět sníží věk pro odchod do důchodu a také nebude zvyšovat daně. Povede se to té „lepší vládě“, jak se před volbami Babišova vláda označila?

Máme za sebou první zasedání nové vlády v roce 2026 a ta nabídla jednu podstatnou informaci: ekonomika bude v centru pozornosti této vlády. Pro řadu věcí to je skvělá zpráva, a to i z pohledu lidí, kteří jinak mají s kabinetem Andreje Babiše problém.

Osobnost Karla Havlíčka v roli ministra průmyslu a obchodu navíc povýšená do úrovně vicepremiéra pro ekonomiku tomu již napovídala. Aktuálně schválené programové prohlášení vlády, se kterým Babiš a spol. předstoupí před Poslaneckou sněmovnu (a zcela nepochybně získá důvěru), pak ekonomické směřování definitivně stvrzuje.

Po vládě, v níž nezasedal ani jeden profesionální ekonom (jak rád opakoval exprezident Miloš Zeman) Babiš prostě míří dobře a při detailním pohledu je vidět, že zejména nad některými ekonomickými problémy uvažovali lidé, kteří znají svět (například snaha zvýšit limit pro povinný vstup do režimu DPH nebo sjednocení DPH v gastru).

Skončí všichni politruci, říká Karel Havlíček. A chystá čistku ve státních firmách

Leaders

První místopředseda vlády Karel Havlíček vypracoval hospodářskou strategii země. Je to komplexní materiál, má 88 stran. Přináší recepty nejen pro průmysl, ale třeba pro vzdělávání, dopravu nebo digitalizaci. Podle této kuchařky se teď bude v Česku vládnout, Havlíček je na ni náležitě pyšný. Než doporučení přejdou do praxe, vláda se vypořádá ještě s několika oblastmi. Jednak chce změnit služební zákon, aby mohla lépe propouštět nadbytečné úředníky. Omezí řečnění ve sněmovně a vyčistí státní firmy. „Skončí všichni politruci,“ říká Havlíček.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Co Fiala slíbil… a porušil

To však neznamená, že některé detaily nebudí rozpaky. Tím hlavním je věčný rozpor mezi výběrem daní a výdaji státu. Tato nerovnice, z níž se desítky let někdo snaží vytvořit rovnici, nevyšla už minulé vládě, která se ji snažila zmírnit pro budoucí generace a kvůli tomu prohrála volby.

Pokus kabinetu Petra Fialy byl jednoduchý: pojďme trochu přibrzdit růst penzí stávajícím seniorům, aby budoucí plátci sociálního pojištění nemuseli platit na důchody generaci Husákových dětí příliš peněz a systém se nezhroutil.

Zleva premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zahraničních věcí a ministr životního prostředí Petr Macinka (Motoristé) na schůzi vlády

Dalibor Martínek: Vznikl nový ÚV KSČ. Jmenuje se koaliční rada

Názory

Proč Babiš dlouze mlčel k Okamurovým výrokům vůči Ukrajině, a nakonec vágně prohlásil, že Okamura mluvil ke svým voličům? Proč mohou Motoristé za mlčení koaličních partnerů neustále protlačovat na ministra Filipa Turka? Nebo proč Babiš nedal v Bruselu záruky za peníze pro Ukrajinu? Vše má jedinou odpověď. Tři vládní partaje našly nový model vládnutí. Koaliční radu.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Co slibuje Babiš a spol.

Vláda Andreje Babiše si na sebe v programovém prohlášení upletla mnohem větší bič. Nejen že slíbila nezvýšit daně, ale ještě chce opětovně snížit hranici pro starobní penzi. To je přitom nesmysl nejen ekonomický, ale i sociální a demografický, protože dnešních 65 rozhodně neodpovídá stejnému věku lidí o generaci starších.

Babiš tak klidně mohl hrát mrtvého brouka a nechat stávající věk, který schválila předchozí vláda s tím, že priority jsou zatím jinde. A po roce dvou by se už nikdo ani neozval, protože by si všichni prostě zvykli. Jenomže to se nestalo. Slíbená platí a dříve nebo později to Babiš. a spol. nejspíš schválí. A zhroucení penzijního systému se opět přiblíží.

Kupka: Příští rok bude v ČR připravena k zahájení výstavba 90 kilometrů dálnic

Jak se letos rozšíří dálniční síť v Česku? Pásek se bude stříhat méně, zato přibude bagrů a stavenišť

Zprávy z firem

Česká dálniční síť má za sebou období rekordní výstavby, ale rok 2026 bude jiný. Místo desítek nově otevřených kilometrů přijde fáze rozjezdu, tedy více rozkopaných tras a nových dlouhodobých investic.

nos

Přečíst článek

Čekání na zázrak

A tak je potřeba přiznat, že ačkoli dílčí jednotlivosti jsou v programovém prohlášení podnětné a možná mohou být prospěšné, ty nejdůležitější věci působí nejistě, případně mohou fungovat pouze, pokud se do ekonomiky vloudí i nějaký ten pozitivní zázrak.

Babišova vláda samozřejmě bude moci dál prohlubovat deficit státního rozpočtu (poměrný dluh vůči HDP patří k nejnižším v Evropě), jenomže to Babišovi stačit nebude. On bude chtít fiskální cestou vytlačit hospodářský růst, který mu pak pomůže při výběru daní. Jenomže právě tato část (ne)rovnice téměř nikdy nikomu nevyšla, ačkoli teoreticky o ní neustále hovoří ekonomové.

Realita bývá ale pestřejší. A i kdyby se nakrásně povedlo nahodit ekonomiku do téměř zázračných výtlaků, vývoj posledních let ukazuje, že téměř jistě přijde další černá labuť, která vše dokonale zhatí. A pak bude muset i premiér Babišova formátu přiznat, že bez vyšších daní to zkrátka nepůjde.

video

Hlášení státu budou muset posílat i bytová družstva, říkají experti z Deloitte

Newstream TV

V letošním roce dopadne na firmy legislativní novinka: Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele (JMHZ). Hlášení budou muset podávat všichni, co mají zaměstnance, ale i brigádníky, dohodáře, varují daňoví experti Deloitte ČR Lucie Dryáková a Michal Czigle. Stát získá hodně podrobných údajů o firmách, uvidí například, kdo užívá švarcsystém, říkají experti v pořadu Newstream Business Talk.

tzv

Přečíst článek

Zázraky se mohou dít

Jestli se tak nestane, jedině dobře. Ostatně je dobré připomenout, že to bylo jen za Andreje Babiše (a pak jeho následovníka Ivana Pilného), kdy se český rozpočet ve stávajícím století ocitl v přebytku. Předtím to naposledy dokázal Ivan Kočárník v roce 1995.

Pomiňme, že v letech 2016 a 2018, kdy státní kasa skončila v plusu, navazovali tehdejší ministři financí na výrazně nižší schodky, než jaké panují dnes.

Pokud někdo má dovednosti, aby se schodky výrazněji zacloumal, nejspíš to je právě Babiš. A jestli mu k tomu má dopomoci zázrak, pro českou ekonomiku, a tedy pro nás všechny, to bude vlastně dobře.

Mark Zuckerberg slaví 750 milionů uživatelů Facebooku v roce 2007

Pamatujete Friendster a MySpace? Sociální sítě začaly krachem, přesto změnily svět

Názory

Vedle iPhonu jsou největší technologickou novinkou 21. století sociální sítě. Slibovaly, že nás více propojí. Nakonec nás ale zcela rozdělily a uzavřely v sociálních bublinách, které se navzájem nenávidí, napomohly k etnickým čistkám a jsou hlavní příčinou pandemie psychických potíží u dospívajících. Ale také daly zbohatnout několika miliardářům.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Wellness Club v hotelu Mandarin Oriental

RECENZE: Tady s Multisportkou nepochodíte. Wellness Club v hotelu Mandarin Oriental

Enjoy

Fitness a wellness v Mandarin Oriental, Prague nejsou o výkonu ani o viditelnosti. Spíše o klidu, soukromí a kontinuitě služeb v historickém prostředí Malé Strany. Členství je otevřené i veřejnosti a v praxi funguje spíše jako diskrétní klub než klasické městské fitness centrum.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Související

Doporučujeme