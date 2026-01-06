Český investor má potenciál být jako Warren Buffett, říká Stacha z Investony
Češi nechávají na běžných účtech ležet čtyři biliony korun. Platforma Investona, která vyrostla za základech obchodníka s cennými papíry Colosseum, si chce na trh jít právě pro tyto peníze. „Češi, přestože jsou konzervativní, v posledních letech mnohem víc přemýšlejí o investicích,“ říká Radek Stacha, spoluvlastník Colossea.
|Shrnutí:
Stacha v rozhovoru vysvětluje, proč Češi drží na běžných účtech zhruba čtyři biliony korun a jak je chce Investona motivovat k investování. Popisuje filozofii platformy postavenou na jednoduchosti, nízkém vstupním vkladu už od 100 korun a důrazu na ochranu kapitálu místo slibů vysokých výnosů. Mluví o investičních návycích Čechů, jejich opatrnosti, nedůvěře k finančním institucím i o významu dlouhodobého horizontu. V rozhovoru se vymezuje vůči krátkodobým spekulacím, kryptoměnám a využití umělé inteligence při správě peněz a vysvětluje, proč sází na osvědčené investiční modely.
Založili jste novou investiční platformu Investona. Jaký je váš hlavní cíl?
Chceme rozinvestovat Českou republiku. Vlastně ani nechceme říkat, že nejlepší je investovat u nás. Každý člověk preferuje nějakou komunikaci, subjektů na trhu není málo. Ale určitě je tady prostor pro další, proto jsme vytvořili Investonu. Češi, přestože jsou konzervativní, v posledních letech mnohem víc přemýšlejí o investicích. Což je i důsledkem covidu nebo vysoké inflace. A určitě je potřeba, aby se Češi zajišťovali na stáří.
Strategie vaší platformy je unikátní v tom, že máte minimální měsíční vklad pouhých sto korun. To je ta myšlenka, že i člověk, který neuspoří tisíce korun měsíčně, může investovat?
Ano. Ta stokoruna je ilustrativní. Má ukázat, že investovat může každý. Když si nedám tady v Praze denně kapučíno za sto korun a uložím je, mám po třech letech sto dvacet tisíc korun. Investovat se dá pravidelně i nepravidelně, ale důležité je, aby člověk vůbec investoval. Je důležité si vytvořit návyk. Pro nás je podstatná i zpětná vazba klientů, komunikace má být oboustranná. Samozřejmě jsme si dělali kvalitativní i kvantitativní výzkumy. A zjišťovali jsme nejen, jak chtějí Češi investovat, ale také, jak by chtěli, aby s nimi instituce našeho typu mluvila. V komunikaci všechny finanční instituce na českém trhu pokulhávají. Vycházejí z „pražské“ školy. Ale nikdo se nedívá na obezřetné Čechy, kteří žijí mimo Prahu, Brno a Ostravu. V Praze nebo v Brně jsou lidé možná v oblasti investic víc sofistikovaní, ale normální český občan vidí investice jako složitou a rizikovou záležitost.
Uvedl jste, že investice nemusí být pravidelná. Takže nemusím dávat každý měsíc sto korun?
Rozhodně ne. Pravidelné investování vytváří pocit, že se k něčemu zavazujete. Ale tak to nemusí být. Stačí vytvořit rámec, a když mám možnost, peníze si odložím. Samozřejmě je lepší dávat stejnou částku pravidelně. Ale u nás můžete kdykoliv platby pozastavit a potom pokračovat. Častá otázka, kterou slýcháme, je, zda mi hrozí sankce, když nesplatím měsíční platbu. To je přesně téma, které u nás nikdo ve finanční branži nekomunikuje. Investování je o tom, že člověk může dávat víc nebo míň, může i přestat. A nikdo ho nebude sankcionovat.
V Investoně jste vytvořili tři základní investiční nástroje, které se liší výnosem. Konzervativní, střední a rizikovější, s nejvyšším výnosem. Jak jsou tyto tři instrumenty poskládané, do čeho investuji?
Nemáme jenom tři instrumenty, nabízíme i akcie a nízkonákladové fondy. Klienti si mohou složit vlastní portfolio. Ale co nám vyšlo z průzkumu a jakou máme zkušenost, je fakt, že český investor nemá čas na to sledovat, který z desetitisíců instrumentů je pro něj nejlepší. Když se mi narodila dcera, přemýšlel jsem, jak pro ni budu investovat. Došel jsem k tomu, že jí budu investovat tak, jak investuji sám. Zjistil jsem, že šedesát let fungují stejné modely. Nízkonákladové fondy, nemovitosti, dluhopisové fondy. Je to vlastně jednoduché rozdělení. Podle toho, jak nastavíte váhy, se mění zhodnocení.
Investona má být pro obezřetného, konzervativního Čecha. Jak to vnímám, tak český investor má mnohem větší potenciál být jako Warren Buffett. Čechům jde hlavně o srozumitelný byznys, dlouhodobou udržitelnost a ochranu kapitálu. Nám jde hlavně o to neprodělat. A jestli vyděláte pět nebo sedm procent, a to je má zkušenost z malého města, z Havířova, tak když jsme vše vměstnali do tří programů, pět, sedm a deset procent, tak máme přesně ty výnosy, které jsme chtěli. A ještě důležitější je ochrana kapitálu. Jenom jsme to zabalili do fondových struktur, aby to bylo ještě jednodušší pro klienta.
Když u vás půjdu do toho nejbezpečnějšího fondu s výnosem kolem čtyř až pěti procent, do čeho vlastně investuji?
Je to pořád stejné. Jde jenom o to, jak jsou zastoupeny akcie, nemovitostní nebo dluhopisové fondy. Nemovitostní fondy jsme vybrali z těch zastoupených na trhu, o kterých si myslíme, že jsou nejlepší. To se mění v čase. Jsou tam klasiky jako indexové fondy, třeba S&P 500. Je tam trochu zastoupeno zlato, takový mix. Co nás odděluje od ostatních hráčů na trhu, je ochrana kapitálu. Všichni ostatní slibují výnos. Ale vím, že mi stačí pět až sedm procent, a stačí mi patnáct nebo dvacet let počkat. A budu mít kapitál, který potřebuji. Hlavně ho neztratím. Poklesy mohou být, tomu nelze zabránit. Ale u nás se staráme o to, aby případné poklesy byly co nejmenší.
Je vklad investora nějak garantovaný?
Obdobně jako u ostatních subjektů na trhu dohlížených ČNB i u nás je nezainvestovaný vklad chráněn garančním fondem a zainvestovaný vklad se v případě úpadku přesouvá pod nového obchodníka s cennými papíry, takže investice se nemůže zmařit úpadkem. Ostatní je na vývoji trhů. Ale v portfoliu jsou stovky a tisíce akcií, a jsou to jedny z největších firem, nemovitosti. Je to skutečně dobrá ochrana kapitálu.
Když bych chtěl vyšší zisk, máte v nejvýnosnějším portfoliu třeba kryptoměny?
Když bychom v budoucnu viděli, že nějaká skupina Čechů kryptoměny chce, tak bychom nějaký instrument možná vytvořili. Nyní však kryptoměny moc neuznáváme jako investiční nástroj. V dynamickém fondu je máme zastoupeny jestli jedním procentem.
Jaká je vaše poplatková strategie? Je jediným poplatkem 0,99 procenta investovaných peněz za rok?
Zjistili jsme, že český investor se dívá na poplatkovou strukturu a nejde mu tolik o výnos jako o to, kolik zaplatí. V historii to bylo tak, že zavedené instituce naslibovaly lidem výnos, ale potom to byl jeden poplatek za druhým. My se snažíme lidem ukázat, že to jde udělat jednoduše a srozumitelně.
Co má být kromě zabezpečení kapitálu vaší hlavní konkurenční výhodou oproti jiným firmám, které nabízejí Čechům zhodnocení peněz?
Hlavní výhodou by měla být jednoduchost a srozumitelnost. Vidím to na trhu. Je jednoduché do něčeho zainvestovat, ale člověk se ztratí v nabídce. Proto máme jenom tři produkty, za kterými si stojíme a za kterými je naše DNA. Do našich produktů investuji i já sám. Jediným kritériem k tomu, aby se člověk dostal k dobrému výsledku, je čas. Vydržet dlouhou dobu, to se budeme snažit naučit Čechy. Jak říká Warren Buffett, složené úročení je sedmým divem světa.
Investona vznikla na základě obchodníka s cennými papíry Colosseum. Vy jste do něj majetkově vstoupil v roce 2019. Co se od té doby událo?
Už před patnácti lety jsem měl vizi, že to, co teď děláme, bych chtěl Čechům nabídnout. Byla to dlouhá cesta. Obchodníků s cennými papíry není moc. My jsme v roce 2019 měli možnost do toho majetkově vstoupit. Tehdy jsem si myslel, že to bude takový prázdninový projekt to předělat a vytvořit instituci butikového typu, která bude nabízet instrumenty, které dávají smysl. Že nebudeme přehlcovat klienty, budeme nabízet ochranu kapitálu a konzervativní investice. Tak jsem viděl budoucnost, ne slibovat klientům třicet procent ročně. To je pět let zpátky. Zjistil jsem, že je potřeba řadu věcí změnit. Colosseum mělo daleko menší počet lidí, než má nyní. Celou firmu jsme museli transformovat, abychom mohli produkty nabídnout každému. Nápor klientů teď začínáme cítit.
Jaký je byznysplán Investony? Příjmy, výdaje.
Naším cílem je dlouhodobost. Musíte jít s byznysplánem na Českou národní banku, která vám to musí odsouhlasit. Naše propozice, že nemáme vstupní ani výstupní poplatky, což nás také odlišuje od konkurence, je vlastně to, co ČNB kvituje. Přes nízké poplatky se z prostředků pod správou během pár let dostaneme do velmi komfortní situace.
Rozjeli jste velkou marketingovou kampaň, jste vidět v televizi, na billboardech. Kolik do marketingu investujete?
Jsou to desítky milionů korun.
Máte ambici mít z dvaceti tisíc klientů třeba sto tisíc?
Když se bavíme o rozinvestování Česka, je to rozhodně víc než sto tisíc klientů. Kolik to ve výsledku bude, ukáže čas. Čas je to, na co nejvíc spoléháme. Chtěli bychom, aby na to spoléhal i obezřetný Čech. Pokud něco slíbíte, doručíte, tak se to násobí. Získáváte důvěru. A tu nezískáte přes noc, potřebujete čas. Nejde nám o to, jestli budeme mít sto tisíc nebo pět set tisíc klientů. To ukáží Češi.
Ne vždy však platí, že když se peníze jeden rok zhodnotí, povede se to i v dalším roce…
Lidem se má říkat pravda. A ta je občas nepříjemná. Trhy kolísají. Naše produkty jsou natolik diverzifikované, že v nich mohu zůstat pětadvacet let. Všechny tři instrumenty, které bereme jako stěžejní, jsou konstruovány na to, aby si člověk spořil na budoucnost. Penzijní fondy nemají výnos, který bychom od nich očekávali. U nás je to hlavně o ochraně kapitálu. Jednoduchosti. Skládali jsme naše portfolio jako to první, než se člověk začne věnovat investování do hloubky. Je to jako první třída investování. Ale co se člověk naučí v první třídě, používá celý život.
Skládáte portfolia pomocí umělé inteligence? To by mohlo na klienta působit, že to bude něco chytrého…
Umělá inteligence má jistá pozitiva, ale my se snažíme dívat na to, co již bylo otestováno. Krizemi, časem. Algoritmičtí roboti jsou jakousi zkratkou. To není náš přístup. Nám jde o to, aby k nám klienti dali peníze a mohli v klidu spát. Už vidíme, že umělá inteligence umí lhát. Chce se zavděčit, neříká vždy pravdu. Zatím tomu nevěříme. Pokud se ukáže v čase, že je to cesta, nemáme problém s tím začít. Teď se díváme na postupy ověřené časem. V tom jsme myslím stejní jako Češi.
