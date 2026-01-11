Trump: Kubu čeká ropná apokalypsa, uzavřete dohodu nebo zkrachujete

Nový magazín právě vychází!

Kuba by měla co nejdříve uzavřít dohodu se Spojenými státy, napsal dnes americký prezident Donald Trump na sociální síti a varoval, že ostrovní stát napříště už nebude dostávat žádnou ropu ani peníze od Venezuely. Proti Trumpovým výrokům se ohradil kubánský ministr zahraničí Bruno Rodríguez. Trump dnes mimoto sdílel příspěvek, že příštím prezidentem Kuby se má stát současný šéf americké diplomacie Marco Rubio.

Venezuela byla až dosud největším dodavatelem ropy na Kubu, po únosu venezuelského diktátora Nicoláse Madura americkými vojáky do USA se však Trumpovi daří přesměrovat dodávky venezuelské ropy do Spojených států.

"Na Kubu už nepůjde žádná ropa ani peníze - nula! Silně doporučuji, aby uzavřeli dohodu, než bude pozdě," napsal Trump na své síti Truth Social. "Kuba po mnoho let žila z velkého množství ropy a peněz z Venezuely," poznamenal úvodem svého příspěvku, prokládaného velkými písmeny.

Trump také prohlásil, že příslušníci amerických sil při vojenském zásahu 3. ledna ve Venezuele pozabíjeli většinu Kubánců, kteří v zemi působili jako Madurova ochranka, a že Venezuela už nebude jejich služby potřebovat. Kubánská vláda minulou neděli oznámila, že při americkém útoku na Venezuelu zahynulo 32 členů kubánských bezpečnostních složek a tajných služeb, a vyhlásila dva dny smutku.

Ministr Rodríguez dnes uvedl, že Kuba nedostává a nikdy nedostávala žádnou peněžní ani hmotnou kompenzaci za bezpečnostní služby poskytnuté jiné zemi. V příspěvku na síti X dodal, že Kuba má plné právo dovážet palivo z jakékoli země, která je ochotna je vyvážet. Šéf kubánské diplomacie také obvinil Spojené státy ze zločinného chování, které podle něj ohrožuje mír nejenom na Kubě a na západní polokouli, ale na celém světě.

Velcí spojenci

Venezuela byla pod Madurovou vládou stěžejním spojencem kubánského režimu. Kuba z Venezuely dovážela dotovanou ropu a svému partnerovi výměnou poskytovala služby v oblasti vojenství či zdravotnictví. Podle agentury Reuters je ztráta venezuelské ropy pro Kubu drtivá, neboť Venezuela posílala mezi loňským lednem a listopadem na ostrov průměrně 27 tisíc barelů denně, což pokrývalo zhruba 50 procent kubánských potřeb.

Americké zpravodajské služby sice vykreslují ponurý obrázek ekonomické a politické situace na Kubě, jejich hodnocení ale ještě není jasnou oporou pro Trumpovo tvrzení, že ostrov "brzy padne", napsala v sobotu agentura Reuters s odvoláním na tři zdroje obeznámené s důvěrným hodnocením tajných služeb.

Trump dnes na své sociální síti navíc sdílel příspěvek jiného uživatele, že se příštím prezidentem Kuby stane syn kubánských přistěhovalců, někdejší senátor státu Florida a současný ministr zahraničí Spojených států Marco Rubio. "To zní dobře!" komentoval příspěvek Trump.

Stres patří k nejčastěji používaným pojmům v souvislosti se zdravím, zároveň však k těm, jejichž skutečný dopad a mechanismy bývají zjednodušovány. Často je vnímán jako něco, co je třeba eliminovat nebo snížit, či alespoň kontrolovat. Z biologického hlediska je stres základním adaptačním mechanismem, bez kterého by organismus nebyl schopen přežít. Problémem je jeho chronická, špatně regulovaná forma a prostředí, ve kterém se z krátkodobé adaptační reakce stává trvalý stav.

Z fyziologického hlediska je stres řízen primárně osou hypotalamus-hypofýza-nadledvinky, známou jako HPA osa. Ta reaguje na vnější i vnitřní podněty a mobilizuje energii prostřednictvím stresových hormonů, zejména kortizolu. V akutní situaci je tento mechanismus v organismu nezastupitelný,  zvyšuje totiž pozornost a připravuje tělo na reakci. V moderním prostředí však stresové podněty často přetrvávají a udržují odpověď na ně chronicky aktivní.

Trvale zvýšená aktivita stresových drah postupně vede k tzv. alostatické zátěži, tedy opotřebení regulačních systémů organismu. To se projevuje psychicky a také má přímé fyziologické důsledky. Často dochází ke zhoršení kvality spánku, narušení inzulinové citlivosti či zvýšení zánětlivých procesů.

Chcete žít déle a zdravěji? Sledujte seriál Biohacking o moderním životním stylu a longevity.

Časem se může začít měnitináš způsob chování a přístupu ke každodenním situacím, což paradoxně stres dále posiluje. Tělo se ocitá v režimu neustálé pohotovosti, aniž by mělo prostor pro regeneraci. Zásadní roli zde totiž hraje skutečnost, že stres není jen reakcí na vnější události, ale také na naši vlastní interpretaci událostí. Pokud většinu dne prožíváme v režimu výkonu, kontroly a neustálého vyhodnocování, pocitový stres se stává naším výchozím nastavením. To je jeden z důvodů, proč lidé mohou dodržovat zdravý jídelníček, hýbat se a přesto se cítit vyčerpaní a neregenerovaní.

Jak podpořit výkon mozku bez silných stimulantů

Biohacking: Jak podpořit výkon mozku bez silných stimulantů

Enjoy

Nootropika jsou souhrnným označením pro různé druhy doplňků, které podporují kognitivní funkce mozku, zejména paměť, pozornost, schopnost učení, mentální výkonnost a odolnost vůči psychickému stresu. Na rozdíl od stimulantů se nesnaží mozek primárně přimět k vyššímu výkonu, ale optimalizovat jeho vnitřní prostředí, metabolismus a mezibuněčnou komunikaci.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Praktická práce se stresem proto nespočívá v jeho potlačení, ale v obnovení schopnosti nervového systému přepínat mezi aktivací a klidem. Jedním z nejúčinnějších, a přitom často přehlížených nástrojů je práce s denním rytmem. Je to proto, že stresový hormon kortizol hraje v cirkadiánním systému zásadní roli. Pravidelný spánek, vystavení se dennímu světlu v ranních hodinách a omezení umělého světla večer dávají mozku jasné signály o tom, kdy má být organismus aktivní a kdy má regenerovat. Bez tohoto základního rámce je jakákoliv snaha o snížení stresu účinná jen částečně.

Stejně důležitá je schopnost vytvářet během dne krátké okamžiky uvolnění. Pomoci může meditaceči dechová cvičení, ale jen, pokud jsou pro nás přirozené a nejde opět o snahu o výkon. Jednodušeji může jít pouze o vědomé zpomalení, krátkou procházku bez cíle nebo jen přerušení mentální aktivity. Tyto momenty dávají nervovému systému informaci, že prostředí je bezpečné, a umožňují stresové reakci odeznít.

Longevity - ilustrační foto

Longevity se mění. Již nejde jen o délku života, ale o jeho kvalitu

Enjoy

Téma dlouhověkosti se v posledních letech dostává do popředí nejen v odborných diskusích, ale i v každodenním životě. Už nejde jen o otázku, jak dlouho budeme žít, ale jak kvalitně, vitálně a ve zdraví dokážeme svá léta prožít. Tento posun není náhodný – je výsledkem demografických změn, rozvoje vědy a medicíny i rostoucí touhy lidí aktivně pečovat o sebe a své zdraví.

Katarína Krajčovičová

Přečíst článek

Výživa a pohyb se stresem úzce souvisejí. Chronický stres zvyšuje potřebu energie a ovlivňuje výběr potravin, často směrem k vysoce nezdravým ultra zpracovaným potravinám (o těch jsme podrobně referovali minule). Stres zároveň zhoršuje trávení a využití živin. Stabilní, přirozená strava a pravidelný pohyb spíše jemnějšího rázu mohou fungovat jako podpůrné signály pro náš nervový systém. Zásadní je, aby tyto aktivity nebyly prožívány jako povinnost, ale jako normální součást našehodaného prostředí. V kontextu longevity je stres jedním z klíčových faktorů, které určují, zda se zdravé návyky stanou udržitelnými. Práce se stresem je tak základní podmínkou dlouhodobého zdravého fungování.

Funkční předsevzetí bývají většinou taková, která lehce, postupně a ideálně trvale mění základní nastavení našeho dne. Kdy a jak spíme, kdy a co jíme, kdy a jak se hýbeme a zda máme prostor na fyzickou i psychickou regeneraci. Tyto zdánlivě banální faktory mají v součtu výrazně větší vliv na trvalé zdraví než aktuální trendy, specifické doplňky nebo krátkodobé intenzivní strategie. Jakmile se tělo totiž dostane do prostředí, které mu dává smysl, začíná velká část procesů fungovat přirozeně, včetně stabilně regulované stresové odpovědi.

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Čeští miliardáři podpoří bezpečnost státu či digitalizaci

Aliance pro moderní stát chce podpořit projekty podporující demokracii
ČTK
Stanislav Šulc
sta

Aliance pro moderní stát již v březnu oslaví dva roky působení. Cílem spolupráce byznysu a expertů je identifikace a prosazování řešení pro efektivní fungování státu a zdravou demokracii. Doposud se do platformy zapojilo 33 investorů, z toho 16 se stalo členy Aliance. Pro roky 2026 až 2029 Aliance chystá trojici projektů na podporu demokratického fungování země, prioritu mají bezpečnost či digitalizace.

Populární miliardáři v čele s Janem Bartou, Liborem Winklerem, Pavlem Řehákem, Petrem Borkovecem nebo Martinem Vohánkou v březnu 2024 založili volné uskupení Aliance pro moderní stát s cílem posílit demokratické instituce a fungování Česka. Od té doby podpořili řadu projektů v čele s výzkumnými organizacemi PAQ Research a STEM, Centrem veřejných financí, Datlab Institutem či Asociací pro mezinárodní otázky.

Celková podpora vybraných projektů doposud dosáhla částky 69 milionů korun,“ uvedla mluvčí Aliance Mária Pfeiferová. „Alianci se pak podařilo například připravit návrh reformy daňového systému, umožnit sdílení kompetencí malých obcí skrze tzv. společenství obcí, prosadit zákaz anonymních a zahraničních dárců politických kampaní či zmapovat a zveřejnit všechny evropské, státní a krajské dotace,“ dodala Pfeiferová.

Pro vyšší transparentnost a efektivitu

Pro roky 2026 až 2029 Asociace vytipovala trojici velkých programových oblastí, v nichž chce podpořit desítky projektů. Patří sem Demokracie a bezpečnost, Moderní veřejná správa a Efektivní hospodaření státu. V rámci programu na podporu demokracie a bezpečnosti se členové chtějí zaměřit na sběr a vyhodnocení dat, posílení svobodné diskuse, s níž souvisí také podpora médií a bezpečnost novinářů.

Moderní veřejnou správu chtějí členové podpořit například vývojem moderních datových nástrojů a analýzu dat, která stát má, ale s nimiž mnohdy neumí efektivně pracovat a vytvářet konkrétní politiky na základě skutečných informací.

A konečně v rámci Efektivního hospodaření státu chtějí členové podporovat například nástroje zvyšující transparentnost a odpovědnost za veřejné výdaje nebo zjednodušují přístup k zakázkám i pro menší firmy.

„Aliance pro moderní stát ukazuje, že je tu hodně schopných lidí, kteří chtějí prosperující, zdravou a demokratickou zemi, kde se prostě věci dělají logicky a správně. Šetří se tam, kde se má šetřit. Investuje se tam, kde se má investovat. A hlavně kde jen nepřešlapujeme na místě, ale myslíme na budoucnost,“ uvádí Petr Borkovec.

