Trump: Kubu čeká ropná apokalypsa, uzavřete dohodu nebo zkrachujete
Kuba by měla co nejdříve uzavřít dohodu se Spojenými státy, napsal dnes americký prezident Donald Trump na sociální síti a varoval, že ostrovní stát napříště už nebude dostávat žádnou ropu ani peníze od Venezuely. Proti Trumpovým výrokům se ohradil kubánský ministr zahraničí Bruno Rodríguez. Trump dnes mimoto sdílel příspěvek, že příštím prezidentem Kuby se má stát současný šéf americké diplomacie Marco Rubio.
Venezuela byla až dosud největším dodavatelem ropy na Kubu, po únosu venezuelského diktátora Nicoláse Madura americkými vojáky do USA se však Trumpovi daří přesměrovat dodávky venezuelské ropy do Spojených států.
"Na Kubu už nepůjde žádná ropa ani peníze - nula! Silně doporučuji, aby uzavřeli dohodu, než bude pozdě," napsal Trump na své síti Truth Social. "Kuba po mnoho let žila z velkého množství ropy a peněz z Venezuely," poznamenal úvodem svého příspěvku, prokládaného velkými písmeny.
Grónská ministryně zahraničí Vivian Motzfeldtová by ráda jednala s Američany separátně, bez přítomnosti jejího dánského protějšku. Prezidentu USA Donaldu Trumpovi se tak daří vrážet klín mezi Grónsko a Dánsko, uvedl včera list Financial Times. Pravděpodobnost získání Grónska administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa tak dále stoupá, což je v nadcházejícím týdnu patrně projeví i na burzách. Ty však dění kolem Grónska zahrnovaly do cen akcií v uplynulých dnech, zejména po zásahu USA ve Venezuele.
Trump také prohlásil, že příslušníci amerických sil při vojenském zásahu 3. ledna ve Venezuele pozabíjeli většinu Kubánců, kteří v zemi působili jako Madurova ochranka, a že Venezuela už nebude jejich služby potřebovat. Kubánská vláda minulou neděli oznámila, že při americkém útoku na Venezuelu zahynulo 32 členů kubánských bezpečnostních složek a tajných služeb, a vyhlásila dva dny smutku.
Ministr Rodríguez dnes uvedl, že Kuba nedostává a nikdy nedostávala žádnou peněžní ani hmotnou kompenzaci za bezpečnostní služby poskytnuté jiné zemi. V příspěvku na síti X dodal, že Kuba má plné právo dovážet palivo z jakékoli země, která je ochotna je vyvážet. Šéf kubánské diplomacie také obvinil Spojené státy ze zločinného chování, které podle něj ohrožuje mír nejenom na Kubě a na západní polokouli, ale na celém světě.
Velcí spojenci
Venezuela byla pod Madurovou vládou stěžejním spojencem kubánského režimu. Kuba z Venezuely dovážela dotovanou ropu a svému partnerovi výměnou poskytovala služby v oblasti vojenství či zdravotnictví. Podle agentury Reuters je ztráta venezuelské ropy pro Kubu drtivá, neboť Venezuela posílala mezi loňským lednem a listopadem na ostrov průměrně 27 tisíc barelů denně, což pokrývalo zhruba 50 procent kubánských potřeb.
Americké zpravodajské služby sice vykreslují ponurý obrázek ekonomické a politické situace na Kubě, jejich hodnocení ale ještě není jasnou oporou pro Trumpovo tvrzení, že ostrov "brzy padne", napsala v sobotu agentura Reuters s odvoláním na tři zdroje obeznámené s důvěrným hodnocením tajných služeb.
Trump dnes na své sociální síti navíc sdílel příspěvek jiného uživatele, že se příštím prezidentem Kuby stane syn kubánských přistěhovalců, někdejší senátor státu Florida a současný ministr zahraničí Spojených států Marco Rubio. "To zní dobře!" komentoval příspěvek Trump.