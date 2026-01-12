Šéf Exxon Mobil si dovolil říct vlastní názor. Trump firmě nyní hrozí stopkou ve Venezuele
Americký prezident Donald Trump pohrozil, že ropná společnost Exxon Mobil může být vyřazena z plánovaného návratu amerických firem na venezuelský energetický trh. Důvodem je podle něj neuspokojivá reakce firmy na výzvu Bílého domu k rychlému obnovení investic v zemi.
Trump na palubě letadla Air Force One uvedl, že se mu nelíbilo vyjádření vedení Exxonu, a naznačil, že by firmu mohl z venezuelských projektů záměrně vynechat, uvádí CNBC. Podle prezidenta existuje řada jiných společností, které mají o vstup na trh zájem.
„Venezuela potřebuje změny“
Prezidentova slova přišla krátce poté, co generální ředitel Exxonu Darren Woods na jednání v Bílém domě označil Venezuelu v její současné podobě za „neinvestovatelnou“. Woods uvedl, že návrat společnosti by byl možný pouze za předpokladu zásadních změn v právním prostředí, obchodních pravidlech a zákonech upravujících těžbu uhlovodíků, včetně dlouhodobých investičních záruk.
Dnes na burzách klesají aktiva spjatá s USA; dolar, americké dluhopisy či americké akcie. Hantýrkou investorů, mezinárodní investoři „prodávají Ameriku“. Děje se tak za časného asijského obchodování, leč též v rámci obchodování a termínovými kontrakty na americké akcie. Burzy v USA se teprve otevřou, stejně jako ty evropské.
Svět „prodává Ameriku“. Trumpův útok na Powella otřásá trhy
Názory
Dnes na burzách klesají aktiva spjatá s USA; dolar, americké dluhopisy či americké akcie. Hantýrkou investorů, mezinárodní investoři „prodávají Ameriku“. Děje se tak za časného asijského obchodování, leč též v rámci obchodování a termínovými kontrakty na americké akcie. Burzy v USA se teprve otevřou, stejně jako ty evropské.
Akcie Exxon Mobil po Trumpových výrocích v pondělním předobchodním obchodování oslabily o zhruba 1,1 procenta. Společnost se k prezidentovým komentářům bezprostředně nevyjádřila.
Trump současně tlačí na americké ropné firmy, aby ve Venezuele investovaly nejméně 100 miliard dolarů, přičemž jim slíbil podporu ze strany americké vlády v oblasti bezpečnosti. Konkrétní podobu těchto záruk však neupřesnil.
Kuba by měla co nejdříve uzavřít dohodu se Spojenými státy, napsal dnes americký prezident Donald Trump na sociální síti a varoval, že ostrovní stát napříště už nebude dostávat žádnou ropu ani peníze od Venezuely. Proti Trumpovým výrokům se ohradil kubánský ministr zahraničí Bruno Rodríguez. Trump dnes mimoto sdílel příspěvek, že příštím prezidentem Kuby se má stát současný šéf americké diplomacie Marco Rubio.
Trump: Kubu čeká ropná apokalypsa, uzavřete dohodu nebo zkrachujete
Politika
Kuba by měla co nejdříve uzavřít dohodu se Spojenými státy, napsal dnes americký prezident Donald Trump na sociální síti a varoval, že ostrovní stát napříště už nebude dostávat žádnou ropu ani peníze od Venezuely. Proti Trumpovým výrokům se ohradil kubánský ministr zahraničí Bruno Rodríguez. Trump dnes mimoto sdílel příspěvek, že příštím prezidentem Kuby se má stát současný šéf americké diplomacie Marco Rubio.
Spojené státy se v posledních týdnech snaží posílit svůj vliv ve Venezuele, která disponuje největšími prokázanými zásobami ropy na světě. Přesto část amerických firem varuje před uspěchaným návratem kvůli politickým a právním rizikům.
V současnosti je Chevron jedinou velkou americkou ropnou společností, která ve Venezuele nadále působí.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.