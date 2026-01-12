Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Šéf Exxon Mobil si dovolil říct vlastní názor. Trump firmě nyní hrozí stopkou ve Venezuele

Šéf Exxon Mobil si dovolil říct vlastní názor. Trump firmě nyní hrozí stopkou ve Venezuele

Exxon Mobil
ČTK
nst
nst

Americký prezident Donald Trump pohrozil, že ropná společnost Exxon Mobil může být vyřazena z plánovaného návratu amerických firem na venezuelský energetický trh. Důvodem je podle něj neuspokojivá reakce firmy na výzvu Bílého domu k rychlému obnovení investic v zemi.

Trump na palubě letadla Air Force One uvedl, že se mu nelíbilo vyjádření vedení Exxonu, a naznačil, že by firmu mohl z venezuelských projektů záměrně vynechat, uvádí CNBC. Podle prezidenta existuje řada jiných společností, které mají o vstup na trh zájem.

13 fotografií v galerii

„Venezuela potřebuje změny“

Prezidentova slova přišla krátce poté, co generální ředitel Exxonu Darren Woods na jednání v Bílém domě označil Venezuelu v její současné podobě za „neinvestovatelnou“. Woods uvedl, že návrat společnosti by byl možný pouze za předpokladu zásadních změn v právním prostředí, obchodních pravidlech a zákonech upravujících těžbu uhlovodíků, včetně dlouhodobých investičních záruk.

Svět „prodává Ameriku“. Trumpův útok na Powella otřásá trhy

Názory

Dnes na burzách klesají aktiva spjatá s USA; dolar, americké dluhopisy či americké akcie. Hantýrkou investorů, mezinárodní investoři „prodávají Ameriku“. Děje se tak za časného asijského obchodování, leč též v rámci obchodování a termínovými kontrakty na americké akcie. Burzy v USA se teprve otevřou, stejně jako ty evropské.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Akcie Exxon Mobil po Trumpových výrocích v pondělním předobchodním obchodování oslabily o zhruba 1,1 procenta. Společnost se k prezidentovým komentářům bezprostředně nevyjádřila.

Trump současně tlačí na americké ropné firmy, aby ve Venezuele investovaly nejméně 100 miliard dolarů, přičemž jim slíbil podporu ze strany americké vlády v oblasti bezpečnosti. Konkrétní podobu těchto záruk však neupřesnil.

ilustrační foto

Trump: Kubu čeká ropná apokalypsa, uzavřete dohodu nebo zkrachujete

Politika

Kuba by měla co nejdříve uzavřít dohodu se Spojenými státy, napsal dnes americký prezident Donald Trump na sociální síti a varoval, že ostrovní stát napříště už nebude dostávat žádnou ropu ani peníze od Venezuely. Proti Trumpovým výrokům se ohradil kubánský ministr zahraničí Bruno Rodríguez. Trump dnes mimoto sdílel příspěvek, že příštím prezidentem Kuby se má stát současný šéf americké diplomacie Marco Rubio.

ČTK

Přečíst článek

Spojené státy se v posledních týdnech snaží posílit svůj vliv ve Venezuele, která disponuje největšími prokázanými zásobami ropy na světě. Přesto část amerických firem varuje před uspěchaným návratem kvůli politickým a právním rizikům.

V současnosti je Chevron jedinou velkou americkou ropnou společností, která ve Venezuele nadále působí.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Protesty proti Donaldu Trumpovi

Týden tradera: Z ropy se znovu stala významná „geopolitická páka“

Trhy

Kryštof Míšek

Přečíst článek

Češi na fondech vydělali téměř šest procent. Zlato porazilo všechno ostatní

Zlato je rekordně drahé
ČTK
ČTK
ČTK

Průměrný český investor do podílových fondů v roce 2025 vydělal 5,91 procenta. V samotném čtvrtém čtvrtletí si připsal růst 2,79 procenta. Vyplývá to z Indexu českého investora (CII750) společnosti Swiss Life Select. Index sleduje výkonnost 750 investičních fondů, které působí na českém kapitálovém trhu. Za rok 2024 činilo zhodnocení fondů v průměru devět procent, o rok dříve to bylo 12 procent.

„Průběh loňského roku nebyl z hlediska výkonnosti rovnoměrný. Zatímco první měsíce přinesly spíše slabší až záporný vývoj, obrat nastal ve druhé polovině roku. Během tohoto období dosáhly fondy zhodnocení 7,45 procenta. Pozitivní trend potvrdil také závěr roku, kdy v posledním čtvrtletí index vzrostl o 2,79 procenta,“ popsala vývoj investiční analytička Swiss Life Select Petra Hrdličková.

Úrokové sazby na spořicích účtech se u českých bank pohybovaly zpravidla kolem tří procent ročně. Pouze u nejvýhodnějších nabídek, často při splnění dodatečných podmínek, se blížily hranici čtyř procent, případně ji i mírně překročily.

Zlato a stříbro
Aktualizováno

Zlato nepolevuje. Jeho cena se dostala na novou rekordní úroveň, posiluje i stříbro

Trhy

Cena zlata k okamžitému dodání poprvé překonala hranici 4600 dolarů (96 655 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Později se zlato obchodovalo těsně pod touto hranicí. Na rekordních hodnotách se pohybuje i cena stříbra, která poprvé překonala hranici 84,58 dolarů za troyskou unci (31,1 gramu). Děje se tak poté, co americké ministerstvo spravedlnosti zahájilo vyšetřování předsedy americké centrální banky (Fed) Jeroma Powella kvůli sporné rekonstrukci budovy této instituce.

ČTK

Přečíst článek

Všech pět nejúspěšnějších fondů minulého roku se zaměřovalo na zlato a sektor těžby drahých kovů, ať už prostřednictvím přímých investic do těžařských společností, nebo jejich kombinací. „Nejúspěšnější fond předcházejícího roku, fond od společnosti Franklin, dosáhl zhodnocení 170 procent v korunovém vyjádření. Investuje především do akcií globálních těžařů zlata a dalších drahých kovů, jejichž zisky v roce 2025 výrazně rostly spolu s cenou samotného zlata,“ uvedla Hrdličková.

Další fondy v žebříčku nejvýkonnějších fondů roku 2025, rovněž zaměřené na zlato a zlaté doly, nabídly zhodnocení v řádu stovek procent. „Zlato se dostalo na historická maxima a za celý rok výrazně posílilo, což z něj učinilo jedno z nejvýkonnějších aktiv posledních desetiletí. K tomuto vývoji přispěla přetrvávající geopolitická nejistota, obavy investorů z dalšího směřování měnové politiky i rostoucí zájem o aktiva, která slouží jako ochrana hodnoty v nestabilním prostředí,“ dodala.

Na opačné straně spektra se loni ocitly především regionálně zaměřené akciové fondy. Nejvýraznější pokles zaznamenaly strategie orientované na Turecko a Indii, přičemž nejhorší výsledek vykázal fond od společnosti HSBC zaměřený na turecké akcie, jehož ztráta činila v korunovém vyjádření minus 24,3 procenta.

BrainCo

Muskův Neuralink dostává soupeře. Čínská BrainCo míří mezi burzovní elitu

Zprávy z firem

Čínská technologická společnost BrainCo podala žádost o vstup na burzu v Hongkongu, čímž by se mohla stát první veřejně obchodovanou firmou ze skupiny takzvané „chang-čouské šestky“ (neformální označení pro šestici rychle rostoucích technologických startupů z města Chang-čou zaměřených na strategické technologie, jako je umělá inteligence či rozhraní mozek–počítač - pozn. red.). Uvedla agentura Bloomberg.

nst

Přečíst článek

„Rok 2025 ukázal, že jednoduché a srozumitelné strategie mohou v nejistém prostředí fungovat lépe než složité tematické nebo regionální sázky. Zároveň znovu připomněl význam měnového rizika, které může konečný výsledek investice výrazně ovlivnit. Americký dolar loni oslabil podle dolarového indexu o 9,64 procenta, což patřilo k nejvýraznějším oslabením za posledních několik let. Tento vývoj se negativně promítl do výkonnosti části fondů denominovaných v amerických dolarech,“ podotkla Hrdličková.

Objem majetku, který mají Češi uložený v podílových fondech, v loňských prvních třech čtvrtletích vzrostl podle dat Asociace pro kapitálový trh o 156 miliard korun na 1,347 bilionu korun.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Americký prezident Donald Trump

Investoři se kvůli Trumpovi zbavují všeho, co souvisí s Amerikou. A vrhají se do zlata

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Muskův Neuralink dostává soupeře. Čínská BrainCo míří mezi burzovní elitu

BrainCo
ČTK
nst
nst

Čínská technologická společnost BrainCo podala žádost o vstup na burzu v Hongkongu, čímž by se mohla stát první veřejně obchodovanou firmou ze skupiny takzvané „chang-čouské šestky“ (neformální označení pro šestici rychle rostoucích technologických startupů z města Chang-čou zaměřených na strategické technologie, jako je umělá inteligence či rozhraní mozek–počítač - pozn. red.). Uvedla agentura Bloomberg.

Firma spolupracuje na plánované primární veřejné nabídce akcií s investičními bankami China International Capital Corp. a UBS. Podle zdrojů by BrainCo mohla získat několik stovek milionů dolarů, konečné parametry transakce se ale stále projednávají.

Čínská konkurence pro Muska

BrainCo se řadí mezi čínské technologické firmy, které se snaží konkurovat americkým lídrům v oblasti mozko-počítačových rozhraní, především společnosti Neuralink miliardáře Elona Muska. Na rozdíl od ní se však BrainCo zaměřuje na neinvazivní technologie a vývoj bionických protéz.

BrainCo ČTK

Technologie propojující lidský mozek s počítači se stává novým bojištěm technologického soupeření mezi Čínou a Spojenými státy. Peking v posledních letech výrazně podporuje domácí firmy v citlivých oblastech, které považuje za klíčové pro národní bezpečnost a technologickou soběstačnost.

Podle čínských médií BrainCo nedávno uzavřela investiční kolo v objemu dvou miliard jüanů, na němž se podílely mimo jiné fondy IDG Capital a Walden International. Analytici očekávají, že čínský trh s technologiemi mozko-počítačového rozhraní poroste v následujících letech tempem kolem 20 procent ročně.

Grok

Indonésie zasahuje proti AI. Země stopla Muskův Grok kvůli deepfake obsahu

Zprávy z firem

Indonésie dočasně zablokovala přístup k systému umělé inteligence Grok poté, co úřady zahájily vyšetřování jeho využívání k vytváření sexuálního obsahu. S odvoláním na oficiální vyjádření indonéské vlády o tom informovala agentura Bloomberg.

nst

Přečíst článek

Musk dostane od Tesly bilion, který chtěl. Nechají ho ale zasoutěžit

Leaders

Musk si navýší podíl v Tesle na pětadvacet procent. Když splní stěží realistické cíle, které mu firma dala. Bude z miliardáře bilionář?

tzv

Přečíst článek

Související

Doporučujeme