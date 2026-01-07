Zlatý rok pro investory? Na burzu se chystají nejzajímavější firmy za dekádu
Své akcie v letošním roce pravděpodobně na burzu uvedou firmy jako SpaceX, Anthropic, CSG nebo Revolut. Trh se na takto velké emise těší a podle odborníků mohou při IPO firmy získat opravdu hodně peněz a akcie čekají vysoké nárůsty.
S výjimkou roku 2021, kdy na burzy masivně vstoupily takzvané SPAC společnosti, může být rok 2026 skutečným zlatým věkem pro investory i pro emitenty akcií. V letošním roce se totiž na burzu chystají firmy, které v důsledku řady geopolitických i technologických událostí v posledních letech dorostly do obří velikosti a bez externího kapitálu již nedokážou skokově růst. A jsou to většinou firmy působící v rapidně rostoucích odvětvích, jako je umělá inteligence, zbrojní průmysl nebo finance.
Rok 2025 navíc ukázal, že investoři na nové akcie čekají. „Po letech nejistoty se situace na trhu IPO konečně uklidnila a investoři přenastavili své chování na nové podmínky. I díky tomu jsou vyhlídky pro další období ‚opatrně optimistické‘,“ uvádí IPO report 2025 poradenské společnosti EY. „Situace na trhu IPO vloni byla ovlivněna nelineárním, zrychleným, volatilním a propojeným (NAVI) prostředím, protože dynamika trhu se stala složitější,“ stojí dále v reportu.
Velké startupy jdou na burzu
Ale to je právě prostředí, které může firmám skutečně dobře připraveným na vstup na burzu přihrát mimořádné příjmy z primárního úpisu akcií, shodují se analytici napříč trhem.
„V tomto dynamickém prostředí je připravenost klíčová. Společnosti, které jsou disciplinovaně připraveny, budou mít dobrou pozici k tomu, aby mohly rychle a strategicky reagovat na příznivé příležitosti na trhu,“ připomíná Rachel Gerring z EY sledující zejména americký trh IPO.
A právě obří firmy, kterým se povedlo mimořádně využít změn posledních let, se nyní dostaly do fáze, že si jdou na burzu pro peníze na další růst. Zde jsou nejočekávanější IPO pro letošní rok, z nichž některá jsou již ohlášená, o dalších se zatím stále spekuluje.
Akcie zahrnuté do indexu S&P 500 v letošním roce nabídly průměrný výnos 17,4 procenta. To je sice solidní, ale ve srovnání s dalšími světovými burzami jde o nejhorší výsledek od roku 2009. Naopak výrazně lépe se dařilo pražské burze.
Tohle se může Donaldu Trumpovi vymstít. Americké burzy vynášejí hůř než zbytek světa, Praha je naopak v čele
SpaceX nebo Starlink
SpaceX se v poslední části roku 2025 stal největší privátně vlastněnou společností světa. Interní prodej akcií firmu nacenil na 800 miliard dolarů, což se mimo jiné výrazně podepsalo na růstu majetku zakladatele společnosti Elona Muska.
Vesmírný startup již oficiálně zveřejnil záměr vstoupit na burzu v roce 2026. Původně se spekulovalo, že by na burzu šla část akcií celé firmy s cílem vybrat zhruba 30 miliard dolarů, což by celou firmu nacenilo na více než 1,5 bilionu dolarů. Později se ale začaly rojit spekulace, že Musk nakonec vyčlení telekomunikační část SpaceX Starlink a na burzu pošle akcie samostatného Starlinku.
Počet miliardářů celosvětově roste. Vede to k tomu, že stále více ovládají i politiku. To platí i v Česku.
Miliardáři si za čtvrtstoletí vytvořili vlastní svět. Jako vždy, vládne pár rodin
Discord
Oficiální žádost o primární úpis akcií téměř potichu podala komunitní síť Discord. Na přípravách vstupu na burzu spolupracuje s bankami Goldman Sachs Group a JPMorgan Chase. Chatovací platforma Discord, oblíbená hlavně u hráčů a programátorů, měla podle prosincového prohlášení více než 200 milionů měsíčních uživatelů.
O detailech případného úpisu zatím neexistují informace. Poslední valuace firmy se uskutečnila v roce 2021, tehdy byl Discord naceněn na 15 miliard dolarů, krátce předtím přitom vedení společnosti odmítlo nabídku Microsoftu na převzetí ve výši 12 miliard dolarů. Již tehdy firma uvedla, že svou budoucnost vidí v burzovním financování.
Discord zároveň neustále bojuje s nedostatečnou ochranou zejména mladších uživatelů a bývá často uváděn jako platforma pro šíření závadného obsahu a potenciálně nebezpečného chování.
Hackerům se podařilo proniknout k údajům některých uživatelů populární komunikační platformy Discord, a to prostřednictvím kybernetického útoku na jednoho z poskytovatelů služeb pro tuto platformu.
Discord napadli hackeři, pronikli k údajům některých uživatelů
Anthropic
Tvůrce populárního chatbota Claude patří k nejrychleji rostoucím firmám světa. Aktuální spekulace a probíhající kola financování naznačují, že Anthropic cílí na valuaci mezi 300 a 350 miliardami dolarů, přitom ještě vloni v březnu činilo nacenění „pouhých“ 60 miliard dolarů.
Anthropic si pro vstup na burzu najal prestižní právnickou firmu Wilson Sonsini, která v minulosti realizovala IPO pro Google nebo Teslu.
Startup Anthropic, tvůrce populárního chatbota Claude, právě získal další miliardy. Jeho hodnota se více než zdvojnásobila na 183 miliard dolarů (3,9 bilionu korun).
Startup bývalých členů OpenAI nabral další miliardy
CSG
Česká zbrojařská a strojírenská společnost Czechoslovak Group (CSG) zvažuje, že uvede až 15 procent svých akcií na burzu. Agentuře Reuters to řekl její majitel a předseda představenstva Michal Strnad. Získané prostředky by firma využila na další fúze a akvizice.
Co se případného nacenění české zbrojařské jedničky týče, podle výpočtů Reuters by v případě ocenění na úrovni Rheinmetallu mohla mít CSG podnikovou hodnotu mezi 34 a 50 miliardami eur, a to ještě před uplatněním případné slevy. Bloomberg dříve s odkazem na své zdroje uvedl, že cílová hodnota CSG se pohybuje kolem 30 miliard eur (zhruba 725 miliard korun).
O možnost investovat do CSG je mezi českými i evropskými investory mimořádný zájem, jak ukázaly například poslední emise dluhopisů, po kterých se doslova zaprášilo. Není tedy překvapení, že Strnad zvažuje uvést akcie podniku na některou z velkých evropských burz, zatím je nejpravděpodobnější Amsterdam.
Miliardář Michal Strnad zvažuje, že pošle svůj zbrojní gigant CSG na burzu. Prodejem menšinového podílu chce financovat další expanzi. Zalistování by mělo proběhnout na burze v Amsterdamu.
Zbrojař Strnad zvažuje, že otevře CSG investorům. Ve hře je burza v Amsterdamu
Bolt
Do fáze, kdy je zralý vstoupit na burzu, se dostal také estonský startup Bolt. Jeho CEO a zakladatel Markus Villig opakovaně potvrdil, že cílem firmy je být připraven k IPO v roce 2025/2026. Nyní tedy lze počítat s rokem 2026.
Bolt si již najal poradenskou firmu PJT Partners a zajistil si úvěrový rámec ve výši 220 milionů eur od konsorcia bank (včetně Citi, Goldman Sachs a JPMorgan), který slouží primárně jako polštář pro hladký proces vstupu na burzu.
Poslední velké investiční kolo v roce 2022 ocenilo firmu na 8,4 miliardy dolarů. Díky nárůstu tržeb a zlepšení ziskovosti v roce 2025 se očekává, že při IPO bude tato hodnota výrazně vyšší. Firma by se tak mohla obchodovat na úrovni 12 až 15 miliard dolarů.
Společnosti poskytující sdílené elektrokoloběžky se se zákazem poskytovat tuto službu v Praze popasovaly různě. Zatímco Bolt s mikromobilitou úplně končí, Lime v Praze plánuje dále nabízet sdílená elektrokola.
Konec elektrokoloběžek v Praze: Bolt odchází, Lime sází na kola
Revolut
Jako nadějná působí možnost, že by se začalo veřejně obchodovat s akciemi evropské neobanky Revolut. Ta totiž za dekádu od svého vzniku učinila celou řadu důležitých kroků včetně vytváření čistých zisků a nyní se již zdá jako připravená na vstup na burzu.
Poslední interní obchody s akciemi firmu nacenilo na 75 miliard dolarů, odhaduje se, že IPO by hodnotu banky povýšilo k hranici sto miliard, možná i výš. To by Revolut zařadilo v žebříčku všech světových bank kamsi na 30. příčku (aktuálně se pohybuje na konci první padesátky).
Nicméně zakladatel a CEO Revolutu Nikolaj Storonsky v prosinci 2025 naznačil, že IPO v roce 2026 není prioritou a nově se spekuluje, že firma na burzu vstoupí až v příštím či přespříštím roce.
Původně fintechový projekt Revolut se za posledních několik let vyšvihl mezi největší finanční startupy světa. Nyní pro zaměstnance chystá možnost prodeje jejich interních akcií s cenovkou 1381 dolarů. Celou banku to přitom naceňuje na 75 miliard dolarů. Tím by se Revolut stal 41. nejhodnotnější bankou světa.
Revolut je hodnotnější než většina evropských bank
OpenAI
K nejočekávanějším IPO posledních let spolu se SpaceX patří také OpenAI. I o něm se spekuluje, že by se v nějaké podobě mohl objevit na burze ještě v letošním roce, nicméně brání tomu celá řada nejistot. Těmi hlavními jsou přitom složitá vlastnická struktura, která vychází z původně neziskové orientace firmy, dále pak dávná investice Microsoftu, který má právo na výrazný podíl ve firmě.
Vyřešit tyto problémy byl hlavní úkol spoluzakladatele a CEO OpenAI Sama Altmana v minulém roce. A do velké míry se mu to podařilo. Hlavní zisková část se změnila na Public Benefit Corporation (PBC). To je typ firmy, která má sice generovat zisk, ale v zákonných stanovách má zakotveno, že musí upřednostňovat veřejné blaho (poslání AGI pro všechny) před zájmy akcionářů.
Původní nezisková organizace stále existuje. Už ale firmu přímo neřídí tak rigidně jako dřív. Místo toho drží v ziskové části podíl (cca 26 procent), který má dnes hodnotu přes 130 miliard dolarů. Tento podíl bude nadace využívat na filantropii a výzkum bezpečnosti AI.
V nové struktuře také padly limity na to, kolik mohou investoři vydělat, což byl klíčový krok, aby firma mohla v roce 2026 vůbec uvažovat o IPO. Pokud by k tomu došlo, odhaduje se, že by nacenění zcela jistě dosáhlo částky 1 bilionu dolarů.
Co se vztahu s Microsoftem týče, došlo k jasnému vydefinování několika zásadních podmínek. Tou hlavní je vlastnický podíl, Microsoft nově drží přibližně 27 procent firmy. Microsoft má dále práva na technologie OpenAI (jako GPT-5 nebo Sora) až do roku 2032. Má také exkluzivitu na poskytování těchto modelů přes API na svém cloudu Azure.
Ve smlouvě je však také doložka, že veškerá práva Microsoftu zanikají v momentě, kdy OpenAI (nebo nezávislá komise) prohlásí, že dosáhla AGI (obecné umělé inteligence). Microsoft pak k těmto „božským“ modelům nebude mít automatický přístup.
Po Microsoftu by mohl do OpenAI vstoupit další technologický gigant. Amazon jedná s vývojářem chatovacího systému ChatGPT o investici ve výši 10 miliard dolarů.
Amazon chce podíl v OpenAI. Nabízí až deset miliard dolarů
Souboj dvou AI společností - OpenAI a xAI - je zároveň soubojem dvou předních postav v technologickém světě. Sam Altman, stojící za OpenAI, a Elon Musk, šéf xAI, se vzájemně opravdu nemusí. A spor mezi nimi se nyní ještě vyostřuje, protože Altman pro svou společnost ulovil bývalého Muskova finančního ředitele Mikea Liberatoreho.
K OpenAI přichází bývalé Muskovo eso. Spor mezi miliardářem a Altmanem se vyostřuje
