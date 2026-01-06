OBRAZEM: Po únosu Madura přitvrzení. Ulice Caracasu hlídají ozbrojenci
Ve Venezuele se po únosu prezidenta Nicoláse Madura americkými jednotkami do Spojených států ukazuje jedno: represe s jeho zmizením neskončily, naopak ještě zesílily. Uvádí to britská veřejnoprávní stanice BBC.
V ulicích hlavního města Caracasu podle jejích zjištění hlídkují policisté s automatickými zbraněmi i ozbrojené provládní milice. Ve městě zároveň vyrostly desítky vojenských kontrolních stanovišť. Úřady v pondělí zadržely a následně propustily 14 novinářů, převážně ze zahraničí, jednoho z nich deportovaly. Obyvatelé se i nadále obávají vycházet do ulic a veřejně vyjadřovat své názory. Obchodníci ze strachu před rabováním nevpouštějí do svých provozoven větší skupiny lidí.
Muži v kuklách s puškami
Představitelé režimu autoritářského prezidenta zůstávají ve svých funkcích a podle svědectví zpřísňují zásahy proti jakýmkoli projevům politického odporu. Kromě armády a policie pročesávají ulice na příkaz vlády také ozbrojené občanské milice, které mají potlačit případné oslavy překvapivé sobotní operace amerických ozbrojených sil.
Svědci, s nimiž hovořila BBC, popisují muže v kuklách s puškami, kteří kontrolují lidi na ulicích – včetně obsahu jejich zpráv v komunikačních aplikacích, například WhatsAppu. Jakýkoli náznak podpory opozici tak může snadno skončit zatčením.
Venezuelský ministr vnitra v pondělí zveřejnil na Instagramu fotografii, na níž pózuje v ulicích Caracasu obklopen policisty s útočnými puškami.
Na sociálních sítích mezitím Venezuelané sdílejí tisíce snímků, na nichž s transparenty odmítají jmenování dosavadní viceprezidentky Delcy Rodríguezové prozatímní hlavou státu. Jiní vyjadřují protest z bezpečí svých domovů tím, že řinčí hrnci a pánvemi. Většina obyvatel se ale kvůli obavám z tvrdých represí zdráhá vyjít do ulic nebo otevřeně projevit podporu opozici či zásahu Spojených států, uvádí BBC.
Student Marcelo Vera Cruz stanici řekl, že lidé Madurovo zajetí veřejně neslaví, protože by je okamžitě začaly pronásledovat „stát, tajné služby, policie nebo polovojenské skupiny“. „Doma jsme šťastní, to ano,“ uvedl. „Mohu vás ujistit, že přes 80 procent obyvatel země má z toho, co se stalo, radost. Ale v zájmu vlastní bezpečnosti nemůžeme jen tak vyjít ven a oslavovat.“
Zároveň však podle něj panují pochybnosti, jak bude dál postupovat americký prezident Donald Trump, na jehož rozkaz se operace proti Madurovi uskutečnila. „Myslím, že většina lidí má pocit, že je to ten samý starý příběh, jen pod jiným názvem,“ dodal.
Trump nezačal vyjednávání u stolu, ale u vrtulníku. Noc. Caracas ztichne. A potom se stane to, co si většina lidí nedovolí ani vyslovit: Donald Trump nechá zajmout Nicoláse Madura a odvézt ho do Spojených států. Trump pak pronese větu, která vymaže všechny nuance: Spojené státy jsou „v čele“, dokud nedojde k předání moci.
Trumpův manuál moci ve Venezuele, kterému rozumí Putin i Zelenskyj
Názory
Trump nezačal vyjednávání u stolu, ale u vrtulníku. Noc. Caracas ztichne. A potom se stane to, co si většina lidí nedovolí ani vyslovit: Donald Trump nechá zajmout Nicoláse Madura a odvézt ho do Spojených států. Trump pak pronese větu, která vymaže všechny nuance: Spojené státy jsou „v čele“, dokud nedojde k předání moci.
Grónsko patří svému lidu a pouze Dánsko a Grónsko mohou rozhodovat o záležitostech, které se týkají jejich vztahů, uvedli ve společném prohlášení lídři Francie, Německa, Itálie, Polska, Španělska, Británie a Dánska. Bezpečnosti v Arktidě musí být podle nich dosaženo kolektivně, ve spolupráci se spojenci z NATO, včetně Spojených států. Evropští lídři tak reagovali na prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Spojené státy chtějí Grónsko. Území je přitom autonomní částí Dánského království, které je členem Evropské unie.
Evropští lídři vzkazují Trumpovi: Grónsko není americké
Politika
Grónsko patří svému lidu a pouze Dánsko a Grónsko mohou rozhodovat o záležitostech, které se týkají jejich vztahů, uvedli ve společném prohlášení lídři Francie, Německa, Itálie, Polska, Španělska, Británie a Dánska. Bezpečnosti v Arktidě musí být podle nich dosaženo kolektivně, ve spolupráci se spojenci z NATO, včetně Spojených států. Evropští lídři tak reagovali na prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Spojené státy chtějí Grónsko. Území je přitom autonomní částí Dánského království, které je členem Evropské unie.