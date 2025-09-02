Revolut je hodnotnější než většina evropských bank
Původně fintechový projekt Revolut se za posledních několik let vyšvihl mezi největší finanční startupy světa. Nyní pro zaměstnance chystá možnost prodeje jejich interních akcií s cenovkou 1381 dolarů. Celou banku to přitom naceňuje na 75 miliard dolarů. Tím by se Revolut stal 41. nejhodnotnější bankou světa.
Sázka na moderní přístup k zákazníkům, plně digitální služby a kombinaci nejrůznějších finančních služeb se může vyplácet. Alespoň to ukazuje příběh Revolutu, původně finančního startupu nabízejícího výhodné konverze měn, který se během deseti let stal jednou z největších neobank světa.
Nyní podle informací agentury Bloomberg Revolut chystá pro své zaměstnance program zpětného výkupu interních akcií. Každá akcie by měla mít hodnotu 1381 dolarů a každý zaměstnanec, který je drží, bude mít podle Bloombergu právo prodat až 20 procent svého podílu.
„V rámci našeho závazku vůči zaměstnancům jim pravidelně poskytujeme příležitosti k získání likvidity,“ citoval Bloomberg mluvčího Revolutu. „V současné době probíhá sekundární prodej akcií zaměstnancům a do jeho dokončení se k této záležitosti nebudeme dále vyjadřovat.“
Větší než Barclays i Erste
Zajímavější je ale nacenění, kterého se tak bance dostalo. Bloomberg hodnotu odhaduje na 75 miliard dolarů, což by z Revolutu učinilo třetí nejhodnotnější fintechový startup světa hned za irsko-americkým Stripem a čínskou společností Ant Group. Přitom při posledním naceňování vloni měl Revolut hodnotu 45 miliard. Za rok tak neobanka narostla o 30 miliard dolarů.
A s takovouto tržní hodnotou se Revolut již může poměřovat i se standardními finančními domy. „Cena společnosti převyšuje tržní kapitalizaci Barclays, i když se jedná o soukromý prodej akcií, nikoli o prodej na veřejných trzích,“ uvedla Aisha S Gani z Bloombergu.
Při pohledu na globální žebříček bank podle tržní kapitalizace by se pak Revolut zařadil na 41. příčku. Za sebou by vedle Barclays nechal například Deutsche Bank, Crédit Agricole nebo Société Générale i Erste Group.
Startupy, které nechtějí na burzu
Fintechy patří k nejúspěšnějším startupům první vlny těchto mladých firem stojících na rychlém růstu. Řada z nich vznikla mezi lety 2010 a 2015, přinesla mnoho inovací a často se staly součástí větších finančních skupin.
Některé ale zůstaly samostatné. Ant Group se například v roce 2020 pokoušel vstoupit na burzu a odhadovalo se, že by to čínský startup nacenilo na hodnotu 313 miliard dolarů. Kvůli sporům mezi zakladatelem Ant Group Jackem Ma (zakladatel Alibaby) s regulátory ale k IPO nakonec nedošlo a v roce 2023 byla firma naceněna na 79 miliard dolarů, což je zatím poslední oficiální údaj.
Největším soukromým fintechem tak zůstává Stripe, který na počátku podpořili tech miliardáři jako Elon Musk, Peter Thiel či významné VC firmy Sequoia Capital a Andreessen Horowitz. Stripe také na burzu nespěchá a v únoru letošního roku došlo k dalšímu kolu financování, což firmu nacenilo na 91,5 miliard dolarů.
Jediný z velkých fintechových startupů, který by se mohl již brzy objevit na burze, tak je švédská Klarna. Podle listu Wall Street Journal by o pokračování příprav vstupu na burzu mohla Klarna informovat již dnes.
