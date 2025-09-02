Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Trhy Revolut je hodnotnější než většina evropských bank

Revolut je hodnotnější než většina evropských bank

Revolut, ilustrační foto
iStock
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Původně fintechový projekt Revolut se za posledních několik let vyšvihl mezi největší finanční startupy světa. Nyní pro zaměstnance chystá možnost prodeje jejich interních akcií s cenovkou 1381 dolarů. Celou banku to přitom naceňuje na 75 miliard dolarů. Tím by se Revolut stal 41. nejhodnotnější bankou světa.

Sázka na moderní přístup k zákazníkům, plně digitální služby a kombinaci nejrůznějších finančních služeb se může vyplácet. Alespoň to ukazuje příběh Revolutu, původně finančního startupu nabízejícího výhodné konverze měn, který se během deseti let stal jednou z největších neobank světa.

Nyní podle informací agentury Bloomberg Revolut chystá pro své zaměstnance program zpětného výkupu interních akcií. Každá akcie by měla mít hodnotu 1381 dolarů a každý zaměstnanec, který je drží, bude mít podle Bloombergu právo prodat až 20 procent svého podílu.

„V rámci našeho závazku vůči zaměstnancům jim pravidelně poskytujeme příležitosti k získání likvidity,“ citoval Bloomberg mluvčího Revolutu. „V současné době probíhá sekundární prodej akcií zaměstnancům a do jeho dokončení se k této záležitosti nebudeme dále vyjadřovat.“

Netflix, aplikace na hubnutí i média. Správu předplatných budou muset banky vizualizovat v bankovnictví

Money

Využíváte streamovací služby, jazykové kurzy v mobilní aplikaci nebo se pokoušíte s nějakou aplikací zhubnout a či s ní upravovat třeba interiéry nebo vlastní fotky? Pak si nejspíš k tomu platíte i pravidelné předplatné. Přehled, kde, co platíte vám zatím umí poskytnout jen tři banky v Česku, do roka to však budou muset umět všechny, uvedl v exkluzivním rozhovoru pro newstream.cz Country manažer Visa pro Českou republiku Petr Polák.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Větší než Barclays i Erste

Zajímavější je ale nacenění, kterého se tak bance dostalo. Bloomberg hodnotu odhaduje na 75 miliard dolarů, což by z Revolutu učinilo třetí nejhodnotnější fintechový startup světa hned za irsko-americkým Stripem a čínskou společností Ant Group. Přitom při posledním naceňování vloni měl Revolut hodnotu 45 miliard. Za rok tak neobanka narostla o 30 miliard dolarů.

A s takovouto tržní hodnotou se Revolut již může poměřovat i se standardními finančními domy. „Cena společnosti převyšuje tržní kapitalizaci Barclays, i když se jedná o soukromý prodej akcií, nikoli o prodej na veřejných trzích,“ uvedla Aisha S Gani z Bloombergu.

Při pohledu na globální žebříček bank podle tržní kapitalizace by se pak Revolut zařadil na 41. příčku. Za sebou by vedle Barclays nechal například Deutsche Bank, Crédit Agricole nebo Société Générale i Erste Group.

Revolut otevírá sídlo v Paříži

Revolut expanduje a chce 100 milionů klientů. Nové sídlo bude mít v Paříži

Zprávy z firem

Populární bankovní platforma Revolut si chce z evropského trhu uloupnout ještě více zákazníků. Vedení firmy se proto rozhodlo vytvořit druhé sídlo v Paříži, odkud bude řídit operace na několika západoevropských trzích. Češi zatím budou nadále spadat pod Litvu.

sta

Přečíst článek

Startupy, které nechtějí na burzu

Fintechy patří k nejúspěšnějším startupům první vlny těchto mladých firem stojících na rychlém růstu. Řada z nich vznikla mezi lety 2010 a 2015, přinesla mnoho inovací a často se staly součástí větších finančních skupin.

Některé ale zůstaly samostatné. Ant Group se například v roce 2020 pokoušel vstoupit na burzu a odhadovalo se, že by to čínský startup nacenilo na hodnotu 313 miliard dolarů. Kvůli sporům mezi zakladatelem Ant Group Jackem Ma (zakladatel Alibaby) s regulátory ale k IPO nakonec nedošlo a v roce 2023 byla firma naceněna na 79 miliard dolarů, což je zatím poslední oficiální údaj.

ilustrační foto

Ať se cestování neprodraží. Co si ohlídat u platební karty při cestě do zahraničí?

Money

Otázka, zda platit na dovolené kartou nebo hotovostí, napadne před cestou snad každého. Jak si ale vybrat platební kartu, která vám přinese pro cestování více výhod a pomůže vám třeba snížit i nežádoucí poplatky? Přinášíme vám základní tipy, co si u karty na dovolenou ohlídat a na co si dát pozor, aby se vám cestování zbytečně neprodražilo.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Největším soukromým fintechem tak zůstává Stripe, který na počátku podpořili tech miliardáři jako Elon Musk, Peter Thiel či významné VC firmy Sequoia Capital a Andreessen Horowitz. Stripe také na burzu nespěchá a v únoru letošního roku došlo k dalšímu kolu financování, což firmu nacenilo na 91,5 miliard dolarů.

Jediný z velkých fintechových startupů, který by se mohl již brzy objevit na burze, tak je švédská Klarna. Podle listu Wall Street Journal by o pokračování příprav vstupu na burzu mohla Klarna informovat již dnes.

Schválení prodeje britské pošty Křetínskému vyvolalo kritiku

Křetínského Royal Mail je po třech letech v zisku

Zprávy z firem

Po třech letech hlásí britská pošta Royal Mail, kterou vlastní miliardář Daniel Křetínský, návrat k zisku.

ČTK

Přečíst článek

Glosa Dalibora Martínka: Masakr zvěře se daří. Za rok padlo rekordních 137 tisíc srn

Názory

Statistický úřad vydal výroční zprávu o činnosti myslivců. A sláva, rok byl rekordní. U srnčí zvěře nastalo zvýšení odstřelu o znatelných deset procent na 137 408 kusů, čímž byla překonána rekordní hodnota z roku 2009 (131 873 kusů). Dařilo se i u daňků, těch myslivci zmasakrovali o 10,8 procenta víc, celkem 50 tisíc kusů.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Související

Mohlo by vás zajímat

Kdo zaplatí Trumpova cla? Data odhalují nepříjemnou pravdu pro americké spotřebitele

Kdo zaplatí Trumpova cla? Data odhalují nepříjemnou pravdu pro americké spotřebitele

Názory

Timur Barotov

Přečíst článek
Big Mac hamburger

Češi si koupí víc než Maďaři, Poláci i Portugalci. Říká to „hamburgerový index“

Money

nst

Přečíst článek
Doporučujeme