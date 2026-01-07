Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Zbrojař Strnad zvažuje, že otevře CSG investorům. Ve hře je burza v Amsterodamu

Zbrojař Strnad zvažuje, že otevře CSG investorům. Ve hře je burza v Amsterodamu

Michal Strnad, majitel skupiny CSG
CSG
ČTK
ČTK

Miliardář Michal Strnad zvažuje, že pošle svůj zbrojní gigant CSG na burzu. Prodejem menšinového podílu chce financovat další expanzi. Zalistování by mělo proběhnout na burze v Amsterodamu.

Česká zbrojařská a strojírenská společnost Czechoslovak Group (CSG) zvažuje, že uvede až 15 procent svých akcií na burzu. Agentuře Reuters to řekl její majitel a předseda představenstva Michal Strnad. Získané prostředky by firma využila na další fúze a akvizice.

CSG v současnosti vyjednává s bankami, přičemž případný veřejný úpis akcií (IPO) by se pravděpodobně uskutečnil v Amsterdamu. Konečné rozhodnutí však zatím nepadlo.

Tomáš Richtr z CSG AI

Tomáš Richtr: CSG díky umělé inteligenci chystá revoluci v oblasti kybernetické bezpečnosti

Zprávy z firem

Skupina CSG nejbohatšího Čecha Michala Strnada se chce víc věnovat umělé inteligenci. Letos vytvořila novou entitu CSG AI, která má veškeré aktivity s AI zastřešovat. Jejím šéfem se stal Tomáš Richtr, který v rozhovoru pro newstream.cz popisuje plány pro další roky i výhody působení ve velké skupině působící v několika strategických odvětvích.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

„Záleží to na mnoha faktorech, ale pečlivě je poslouchám a vytvářím si vlastní názor,“ řekl Strnad agentuře Reuters. Dodal, že banky společnosti doporučují uvést na burzu přibližně 15 procent podniku.

Podle nejnovějších údajů Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) je CSG z hlediska meziročního růstu tržeb nejrychleji rostoucí evropskou firmou na globálním trhu se zbraněmi. Hodnota tohoto trhu v roce 2024 dosáhla 2,7 bilionu dolarů (bezmála 65 bilionů korun), uvedl institut.

Zbrojařské akcie táhne válka i výdaje NATO

Akcie zbrojařských firem jsou v poslední době velmi žádané kvůli zvýšeným výdajům zemí NATO v reakci na ruskou válku na Ukrajině. Vstup na burzu proto plánují i další výrobci zbraní, včetně francouzsko-německého výrobce tanků KNDS, upozorňuje Reuters.

Michal Strnad, majitel skupiny CSG

Strnad pro Bloomberg: Chci vybudovat největší zbrojovku v Evropě

Leaders

Zbrojař Strnad chce v Česku vybudovat největší zbrojovku Evropy, jak dnes řekl Bloombergu. Letos zbohatl o 78 miliard korun a chystá se na burzu.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Strnad zároveň potvrdil, že případný vstup CSG na burzu koordinují banky BNP Paribas, Jefferies, JPMorgan a UniCredit, čímž potvrdil dřívější informace agentury Bloomberg.

Ocenění? Podívejte se na Rheinmetall

Majitel CSG odmítl komentovat, kolik peněz by firma mohla z IPO získat. Jako orientační vodítko ale zmínil německého zbrojařského giganta Rheinmetall.

„Podívejte se na naše výsledky, porovnejte je s naším přirozeným evropským konkurentem, o kterém víte, kdo to je, a přidejte slevu, protože se jedná o IPO. Nemáte německou armádu jako zákazníka, a to vám něco napoví,“ uvedl Strnad. „Samozřejmě ale nečekáme ocenění jako Rheinmetall,“ dodal.

Podle výpočtů Reuters by v případě ocenění na úrovni Rheinmetallu mohla mít CSG podnikovou hodnotu mezi 34 a 50 miliardami eur, a to ještě před uplatněním případné slevy. Bloomberg dříve s odkazem na své zdroje uvedl, že cílová hodnota CSG se pohybuje kolem 30 miliard eur (zhruba 725 miliard korun).

Michal Strnad, majitel skupiny CSG

Lukáš Kovanda: Strnadovo tempo nemá žádná jiná zbrojovka na světě

Zprávy z firem

Česká zbrojovka Czechoslovak Group Michala Strnada (na snímku) obsadila první místo na světě v nárůstu tržeb mezi všemi výrobci zbraní. Vyplývá to z žebříčku stockholmského institutu SIPRI. Tržby za zbraně jí loni vzrostly o takřka 200 procent, i díky muniční iniciativě české vlády.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Praha zatím stranou

CSG prozatím zvažuje pouze vstup na burzu v Amsterdamu. Případné zalistování akcií i na pražské burze by podle Strnada mohlo připadat v úvahu až v pozdější fázi.

CSG patří mezi nejvýznamnější evropské výrobce dělostřelecké munice a v tomto segmentu expandovala už před plnou invazí Ruska na Ukrajinu v roce 2022.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Spořicí účty v lednu 2026: Čtyřprocentní úrok nezmizel, ale přibylo podmínek

Spořicí účty v lednu 2026: Čtyřprocentní úrok nezmizel, ale přibylo podmínek
iStock
Veronika Kudrnová
Veronika Kudrnová

Čtyřprocentní úrok se na nejlepších spořicích účtech drží i po Novém roce, i když pro mnohé střádaly už jen pro oko. Kdo chce dnes ze spoření vytěžit maximum, musí hlídat nejen číslo v ceníku banky, ale i limity, bonusy a další drobně psané podmínky. Víme, kde vám za vaše peníze dají nejvíc.

Zatímco ještě před rokem banky lákaly na jednoduché „čtyřky“ bez větších omezení, dnes je situace jiná. České národní banka (ČNB) ukončila sérii snižování sazeb loni v květnu, od té doby je drží na stabilní úrovni. V prostředí zpomalující inflace, stagnujících sazeb a sílícího tlaku na ziskovost se bankám prostor pro štědré úročení vkladů ztenčuje. „Banky už nemají důvod držet extrémně vysoké úroky na spořicích účtech. V roce 2026 spíš uvidíme postupné snižování sazeb nebo další zpřísňování podmínek, než návrat jednoduchých čtyřprocentních nabídek pro všechny,“ uvedl hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Základní otázka proto zní jinak než dřív. Ne „která banka má nejvyšší sazbu“, ale na jak velkou část peněz a za jakých podmínek ji skutečně dostanete.

Úrok začínající čtyřkou sice banky ještě úplně neopustily, ale přesouvají ho do bonusů, časově omezených akcí a podmiňují ho aktivitou, investováním nebo limitem pro vklad. Výsledkem je, že jednoduché spoření „bez přemýšlení“ mizí a nahrazuje ho model: něco za něco.

Kde nyní vydělají úspory nejvíce? Banky zvedají úroky u kratších termínovaných vkladů

Money

Přečtěte si, zda nyní před koncem roku 2025 dávají střadatelé přednost spíše kratším termínovaným vkladům, nebo naopak volí delší uložení peněz. Připravili jsme přehled nejvýhodnějších termínovaných vkladů s výpovědní dobou na jeden měsíc, tři měsíce, půl roku, rok a dva roky.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Konec neomezené čtyřky

Žebříček podle výše úrokové sazby vede Partners banka s bonusem za doporučení. Za každou nově „ulovenou duši“ získá klient Partners banky na jeden kalendářní měsíc úrok 4,06 procenta (tedy o jeden procentní bod víc oproti základní sazbě) pro vklady do půl milionu korun. Stejné zvýhodnění, ale na celého čtvrt roku, získá i nováček. 

Nejvyšší úrok bez nutnosti doporučování nabízí i nadále mBank na mSpořicím účtu Plus, kde sazba činí 4,01 procenta ročně. Od 9. ledna se však tato sazba nově vztahuje pouze na vklady do 500 tisíc korun, zatímco dosud platila bez omezení. Vyšší zůstatky se úročí nižšími sazbami podle objemu uložených peněz – část mezi 500 tisíci a třemi miliony korun sazbou 3,61 procenta a část nad tři miliony sazbou 3,21 procenta. „V praxi to znamená, že když klient bude mít na svém mSpořicím účtu Plus uložených 600 tisíc korun, suma 500 tisíc korun bude stále úročena bonusovou sazbou 4,01 procenta ročně. Až zbylých 100 tisíc korun se bude úročit bonusovou sazbou 3,61 procenta ročně,“ uvedla tisková mluvčí mBank Kristýna Dolejšová. Pro větší střádaly to znamená citelný pokles výnosu, přestože marketingově zůstává „čtyřka“ stále přítomná.

Guvernér České národní banky Aleš Michl

Michl: Letos by sazby mohly mírně klesnout, nebo zůstat stabilní

Leaders

Česká národní banka (ČNB) se bude snažit držet úrokové sazby nad inflací. Ta by se podle očekávání měla pohybovat kolem dvou procent, nad touto úrovní by měly být sazby. Letos by mohly mírně klesnout, nebo zůstat stabilní. Nedá se očekávat, že hypotéky budou tak levné jako dřív. V pořadu Partie Terezie Tománkové televize CNN Prima News to řekl guvernér České národní banky (ČNB) Aleš Michl.

ČTK

Přečíst článek

Čtyřku pro vklady do půl milionu stále nabízí i Raiffeisenbank nebo Banka Creditas, ale výhradně při splnění dalších podmínek.

Vyšší částky už Raiffeisenbank úročí hůř. U Aktivního i Exkluzivního účtu klesá od ledna sazba pro vklady mezi 500 tisíci a jedním milionem korun z 3,2 na 3 procenta. Navíc platí, že bez splnění podmínky deseti plateb kartou měsíčně se úrok propadá téměř na nulu.

Banka Creditas do konce minulého roku odměňovala čtyřprocentní bonusovou sazbou ty, kteří investovali alespoň 1500 korun měsíčně. To už ale nestačí. Aby si klienti bonus udrželi, musejí investovat alespoň tři tisíce měsíčně. Při investici od 1500 do 2999 korun jim banka úročí vklady „jen“ 3,5 procenty. Vklady nad půl milionu pak jednoprocentní sazbou. „Klienti stále častěji využívají termínované vklady a investiční produkty,“ uvedla tisková mluvčí Banky Creditas Lucie Brunclíková. 

Petr Fiala (ODS) předává premiérský úřad Andrej Babišovi z ANO

PŘEHLEDNĚ: Začínají platit Fialovy zvýšené odvody pro živnostníky. Babiš je chce zrušit. Jaké další odvody porostou?

Politika

S novým rokem přichází celá řada změn zejména v daňové oblasti, ale také dalších povinnostech zeměstnavatelů či živnostníků. Které jsou ty nejdůležitější novinky, nabízí následující přehled.

ČTK

Přečíst článek

Když na čtyřku ani investice nestačí 

ČSOB se v lednu loučí se čtyřkou úplně. Retailoví klienti s běžnými příjmy u banky od 8. ledna dosáhnou na maximální sazbu 3,8 procenta ročně pro vklady do 250 tisíc (pro klienty ČSOB Premium pro vklady do jednoho milionu). Vyšší zhodnocení už banka nenabízí. Výjimkou je spořicí účet Duo Profit s úrokem až 4,5 procenta ročně pro investující klienty, případně pro klienty, kteří si do banky převádějí penzijko od konkurence. „Od 8. ledna ale snižujeme i tuto sazbu na úrok 4,25 procenta ročně, přičemž tuto sazbu garantujeme až do 31. března 2026,“ říká tiskový mluvčí ČSOB skupiny Petr Milata.

Také Air Bank od ledna snížila úrok u svého spořicího účtu, a to 2,7 na 2,6 procenta. „V Air Bank aktuálně úročíme vklady na spořicím účtu jednotnou sazbou 2,6 procenta do výše 500 tisíc korun při provedení pěti plateb kartou a současně příchozích platbách na běžné a spořicí účty ve výši alespoň 25 tisíc korun. Pro úročení vkladů do 300 tisíc stačí jen 5 plateb kartou za měsíc,“ uvedl za Air Bank zástupce tiskové mluvčí Michal Kuzmiak. 

S poklesem úrokových sazeb na spořicích účtech klienti bank začínají zvažovat i jiné způsoby uložení peněz tak, aby se co nejlépe zhodnocovaly. Zajímavou alternativou ke spořákům je podle Kuzmiaka stále populárnější Termínovaný vklad. „Vždy záleží klient od klienta, ale pokud někdo s investováním začíná a chce si budovat dlouhodobou finanční rezervu, často sáhne po automatické investiční platformě Portu – ať už ve formě klasických portfolií nebo portfolií pro investování na penzi, tj. dlouhodobý investiční produkt (DIP). A současná volatilita na trzích zvyšuje zájem o přímé investice do akcií a ETF,“ dodal.

Lidé více myslí na investice do klidného stáří

DIP slaví dva roky: Moderní cesta k zajištění na stáří s daňovou úsporou až 7 200 korun

Money

Dlouhodobý investiční produkt (DIP) oslaví začátkem ledna druhé výročí a jeho obliba stále roste. Experti očekávají, že do konce roku překročí hranici 200 tisíc uzavřených smluv. Největší zájem o DIP bývá v prosinci. Pokud lidé chtějí využít maximálního daňového odečtu a uspořit za letošek až 7 200 korun, mají už jen pár dnů. Jak Češi investují na stáří a co říkají odborníci?

nst

Přečíst článek

„V posledních letech sledujeme, že klienti si začali více odkládat na budoucnost, stejně tak do investic nebo na penzijní spoření. Kontinuálně evidujeme rostoucí počet klientů se spořicím účtem, kteří pravidelně investují,“ potvrzuje trend tiskový mluvčí České spořitelny Filip Hrubý s tím, že aktuálně tak činí skoro čtvrtina (450 tisíc, tedy 22,1 procenta) klientů banky. Česká spořitelna na spořicím účtu nabízí sazbu ve výši až 3,80 procenta. Získat ji může klient, který využívá Plus účet, digitální bankovnictví George a pravidelně investuje nebo si přispívá na penzijní spoření minimálně ve výši 2000 korun měsíčně.

„Aktuální úrokovou sazbu nabízíme na dobu neurčitou. Neustále sledujeme situaci na trhu a nemůžeme vyloučit, že se v následujících měsících může sazba upravit. V tuto chvíli ale o dalších změnách v úročení neuvažujeme,“ uzavírá Hrubý.

Trinity Bank jde proti proudu

Na trhu, kde většina bank vysoké sazby omezuje jen na část vkladu, rozděluje je do pásem a váže na aktivitu klienta, volí Trinity Bank odlišný přístup. U vyšších vkladů úrok nesnižuje, ale naopak zvyšuje – a vždy na celý zůstatek. „Klientům s vyššími úsporami chceme nabídnout férové a transparentní zhodnocení bez dalších podmínek. Aktuální sazba 3,21 procenta ročně tak platí pro nové klienty s vklady nad 600 tisíc korun a vztahuje se na celý uložený objem, nikoliv jen na jeho část. Klienti přitom nemusejí plnit žádné dodatečné požadavky, jako jsou platby kartou, pravidelné příjmy nebo investice,“ uvedla za Trinity Bank Eva Muchnová. V kontextu lednových změn u konkurenčních spořicích účtů jde o jednu z mála nabídek, která s rostoucím vkladem úrok „netříští“, ale drží jej jednotný.

Žebříček lednových spořicích účtů

vypracováno na základě dat z bank a jejich webů

Zdroj: Banky

Lednové změny u spořáků potvrzují, že spořicí účet se mění z jednoduchého parkoviště peněz v produkt, který vyžaduje pozornost. Kdo chce dostat maximum, musí hlídat limity, plnit podmínky a počítat s tím, že vysoká sazba se dnes často týká jen části úspor – a jen na omezenou dobu.

Pozn. red. Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Nejvýhodnější spořicí účty v prosinci. Víme, kde dostanete nejlepší sazbu

Money

Věra Tůmová

Přečíst článek
důchody

Nejlepší spořicí účty drží čtyřprocentní sazbu. ČNB může trh rozhýbat už tento týden

Money

Věra Tůmová

Přečíst článek
Peníze, ilustrační foto

Spořicí účty: banky drží sazby, jen prodlužují garance. Nejvíc dá Trinity a mBank

Money

Věra Tůmová

Přečíst článek

Problémy pro „ruského Zuckerberga“. Dluhopisy Telegramu uvázly pod sankcemi

Pavel Durov
ČTK
nst
nst

Dluhopisy provozovatele komunikační platformy Telegram v Rusku v hodnotě zhruba půl miliardy dolarů byly v důsledku západních sankcí zmrazeny. S odvoláním na své zdroje o tom informoval britský deník The Financial Times. Podle listu to ukazuje, že Telegram zůstává finančně vystaven Rusku, přestože se jeho spoluzakladatel Pavel Durov v posledních letech snažil vazby na svou rodnou zemi přerušit.

Telegram v posledních letech uskutečnil několik emisí dluhopisů, včetně emise za 1,7 miliardy dolarů z loňského května, jejímž cílem bylo refinancovat stávající dluh. Podle lidí obeznámených s jednáními firmy s investory společnost odkoupila většinu dluhopisů splatných v roce 2026. Zároveň ale investorům sdělila, že kvůli západním sankcím zůstaly v ruském centrálním depozitáři cenných papírů zmrazené nesplacené dluhopisy v hodnotě 500 milionů dolarů.

Napojení na ruský kapitál

Zjištění podle listu podtrhují, do jaké míry je Telegram stále napojen na ruský kapitál. Sankce zároveň komplikují firmě splácení dluhů i jejich případný odkup. Evropská unie, Spojené státy a Británie po ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022 uvalily sankce na ruský centrální depozitář cenných papírů, což vedlo ke zmrazení aktiv uložených v této instituci. Tento krok může ovlivnit jakoukoli západní firmu, jejíž dluhopisy drží ruští investoři.

Zmrazení aktiv je podle The Financial Times obzvlášť citlivé pro spoluzakladatele Telegramu Pavla Durova, který se v posledních letech snaží od Ruska distancovat. Spekulace o jeho vazbách na Kreml Durov opakovaně označuje za konspirační teorie. Telegram se ke zprávě listu o zmrazených dluhopisech odmítl vyjádřit.

Americký prezident Donald Trump

Trumpův manuál moci ve Venezuele, kterému rozumí Putin i Zelenskyj

Názory

Trump nezačal vyjednávání u stolu, ale u vrtulníku. Noc. Caracas ztichne. A potom se stane to, co si většina lidí nedovolí ani vyslovit: Donald Trump nechá zajmout Nicoláse Madura a odvézt ho do Spojených států. Trump pak pronese větu, která vymaže všechny nuance: Spojené státy jsou „v čele“, dokud nedojde k předání moci.

Radim Pařík

Přečíst článek

Durov současně zvažuje možnou primární veřejnou nabídku akcií (IPO), tyto plány ale zatím odložil kvůli probíhajícímu soudnímu řízení ve Francii. Durov spoluzaložil v roce 2006 sociální síť VKontakte, která se rychle stala největší platformou svého druhu v Rusku. Díky tomu si vysloužil přezdívku „ruský Mark Zuckerberg“.

Prodání podílu

Podnikatel uvedl, že Rusko opustil v roce 2014 poté, co odmítl předat ruským bezpečnostním složkám data některých ukrajinských uživatelů VKontakte. Tvrdí rovněž, že byl pod tlakem donucen prodat svůj podíl ve společnosti subjektům napojeným na Kreml. Zhruba ve stejné době založil Telegram, který později přesunul do Dubaje s cílem garantovat svobodu projevu a odolávat vládním zásahům.

Firma držitelům dluhopisů sdělila, že zmrazený dluh uhradí v době splatnosti. O tom, zda bude možné provést platby i ruským držitelům, mají rozhodnout platební agent a depozitář.

Na rozdíl od velkých amerických konkurentů, jako jsou Meta Platforms nebo společnost X Elona Muska, zaměstnává Telegram méně než 100 lidí na plný úvazek. Teprve v poslední době začala firma výrazněji monetizovat svou uživatelskou základnu, která čítá zhruba miliardu lidí, a to prostřednictvím reklamy a placených služeb.

K 30. červnu loňského roku měl Telegram podle dříve nezveřejněných pololetních výkazů k dispozici 910 milionů dolarů v hotovosti a peněžních ekvivalentech, což představovalo výrazný nárůst oproti 142 milionům dolarů o rok dříve.

Skončí všichni politruci, říká Karel Havlíček. A chystá čistku ve státních firmách

Leaders

První místopředseda vlády Karel Havlíček vypracoval hospodářskou strategii země. Je to komplexní materiál, má 88 stran. Přináší recepty nejen pro průmysl, ale třeba pro vzdělávání, dopravu nebo digitalizaci. Podle této kuchařky se teď bude v Česku vládnout, Havlíček je na ni náležitě pyšný. Než doporučení přejdou do praxe, vláda se vypořádá ještě s několika oblastmi. Jednak chce změnit služební zákon, aby mohla lépe propouštět nadbytečné úředníky. Omezí řečnění ve sněmovně a vyčistí státní firmy. „Skončí všichni politruci,“ říká Havlíček.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Durov je občanem Francie a Spojených arabských emirátů. V roce 2024 byl zadržen v Paříži, kde ho úřady začaly vyšetřovat kvůli podezření, že Telegram nedostatečně bojuje proti závadnému obsahu, včetně trestné činnosti spojené se zneužíváním dětí. Durov tato obvinění odmítl.

Loni Durov rovněž obvinil francouzskou zpravodajskou službu, že se ho snažila přes prostředníka přimět k cenzuře některých hlasů před parlamentními volbami v Moldavsku. Tvrdí, že cílem bylo podpořit tamní proevropskou vládu. Podle jeho slov se o podobný zásah pokusil i šéf francouzské zahraniční rozvědky DGSE před opakovanými prezidentskými volbami v Rumunsku.

Neauditované finanční výkazy, na které se odvolává The Financial Times, ukazují, že Telegram navzdory právním rizikům pokračuje v růstu tržeb. V první polovině loňského roku zvýšil meziročně příjmy o více než 65 procent na 870 milionů dolarů. Přibližně třetina těchto příjmů, zhruba 300 milionů dolarů, pocházela ze smluv o exkluzivitě. Podrobnosti těchto dohod nejsou známé, podle dřívějších informací listu se však týkaly kryptoměny toncoin, která je s platformou Telegram úzce propojena.

Související

Doporučujeme