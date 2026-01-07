Zbrojař Strnad zvažuje, že otevře CSG investorům. Ve hře je burza v Amsterodamu
Miliardář Michal Strnad zvažuje, že pošle svůj zbrojní gigant CSG na burzu. Prodejem menšinového podílu chce financovat další expanzi. Zalistování by mělo proběhnout na burze v Amsterodamu.
Česká zbrojařská a strojírenská společnost Czechoslovak Group (CSG) zvažuje, že uvede až 15 procent svých akcií na burzu. Agentuře Reuters to řekl její majitel a předseda představenstva Michal Strnad. Získané prostředky by firma využila na další fúze a akvizice.
CSG v současnosti vyjednává s bankami, přičemž případný veřejný úpis akcií (IPO) by se pravděpodobně uskutečnil v Amsterdamu. Konečné rozhodnutí však zatím nepadlo.
Skupina CSG nejbohatšího Čecha Michala Strnada se chce víc věnovat umělé inteligenci. Letos vytvořila novou entitu CSG AI, která má veškeré aktivity s AI zastřešovat. Jejím šéfem se stal Tomáš Richtr, který v rozhovoru pro newstream.cz popisuje plány pro další roky i výhody působení ve velké skupině působící v několika strategických odvětvích.
Tomáš Richtr: CSG díky umělé inteligenci chystá revoluci v oblasti kybernetické bezpečnosti
Zprávy z firem
Skupina CSG nejbohatšího Čecha Michala Strnada se chce víc věnovat umělé inteligenci. Letos vytvořila novou entitu CSG AI, která má veškeré aktivity s AI zastřešovat. Jejím šéfem se stal Tomáš Richtr, který v rozhovoru pro newstream.cz popisuje plány pro další roky i výhody působení ve velké skupině působící v několika strategických odvětvích.
„Záleží to na mnoha faktorech, ale pečlivě je poslouchám a vytvářím si vlastní názor,“ řekl Strnad agentuře Reuters. Dodal, že banky společnosti doporučují uvést na burzu přibližně 15 procent podniku.
Podle nejnovějších údajů Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) je CSG z hlediska meziročního růstu tržeb nejrychleji rostoucí evropskou firmou na globálním trhu se zbraněmi. Hodnota tohoto trhu v roce 2024 dosáhla 2,7 bilionu dolarů (bezmála 65 bilionů korun), uvedl institut.
Zbrojařské akcie táhne válka i výdaje NATO
Akcie zbrojařských firem jsou v poslední době velmi žádané kvůli zvýšeným výdajům zemí NATO v reakci na ruskou válku na Ukrajině. Vstup na burzu proto plánují i další výrobci zbraní, včetně francouzsko-německého výrobce tanků KNDS, upozorňuje Reuters.
Zbrojař Strnad chce v Česku vybudovat největší zbrojovku Evropy, jak dnes řekl Bloombergu. Letos zbohatl o 78 miliard korun a chystá se na burzu.
Strnad pro Bloomberg: Chci vybudovat největší zbrojovku v Evropě
Leaders
Zbrojař Strnad chce v Česku vybudovat největší zbrojovku Evropy, jak dnes řekl Bloombergu. Letos zbohatl o 78 miliard korun a chystá se na burzu.
Strnad zároveň potvrdil, že případný vstup CSG na burzu koordinují banky BNP Paribas, Jefferies, JPMorgan a UniCredit, čímž potvrdil dřívější informace agentury Bloomberg.
Ocenění? Podívejte se na Rheinmetall
Majitel CSG odmítl komentovat, kolik peněz by firma mohla z IPO získat. Jako orientační vodítko ale zmínil německého zbrojařského giganta Rheinmetall.
„Podívejte se na naše výsledky, porovnejte je s naším přirozeným evropským konkurentem, o kterém víte, kdo to je, a přidejte slevu, protože se jedná o IPO. Nemáte německou armádu jako zákazníka, a to vám něco napoví,“ uvedl Strnad. „Samozřejmě ale nečekáme ocenění jako Rheinmetall,“ dodal.
Podle výpočtů Reuters by v případě ocenění na úrovni Rheinmetallu mohla mít CSG podnikovou hodnotu mezi 34 a 50 miliardami eur, a to ještě před uplatněním případné slevy. Bloomberg dříve s odkazem na své zdroje uvedl, že cílová hodnota CSG se pohybuje kolem 30 miliard eur (zhruba 725 miliard korun).
Česká zbrojovka Czechoslovak Group Michala Strnada (na snímku) obsadila první místo na světě v nárůstu tržeb mezi všemi výrobci zbraní. Vyplývá to z žebříčku stockholmského institutu SIPRI. Tržby za zbraně jí loni vzrostly o takřka 200 procent, i díky muniční iniciativě české vlády.
Lukáš Kovanda: Strnadovo tempo nemá žádná jiná zbrojovka na světě
Zprávy z firem
Česká zbrojovka Czechoslovak Group Michala Strnada (na snímku) obsadila první místo na světě v nárůstu tržeb mezi všemi výrobci zbraní. Vyplývá to z žebříčku stockholmského institutu SIPRI. Tržby za zbraně jí loni vzrostly o takřka 200 procent, i díky muniční iniciativě české vlády.
Praha zatím stranou
CSG prozatím zvažuje pouze vstup na burzu v Amsterdamu. Případné zalistování akcií i na pražské burze by podle Strnada mohlo připadat v úvahu až v pozdější fázi.
CSG patří mezi nejvýznamnější evropské výrobce dělostřelecké munice a v tomto segmentu expandovala už před plnou invazí Ruska na Ukrajinu v roce 2022.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.