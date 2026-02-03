Zlato a stříbro se vracejí do hry. Jejich cena znovu prudce roste

Po mimořádně prudkém dvoudenním výprodeji se ceny zlata a stříbra rychle odrážejí ode dna. Zlato se vrátilo nad hranici 4900 dolarů za unci a míří k největšímu dennímu růstu od roku 2008, zatímco stříbro skokově zdražuje. Analytici očekávají, že drahé kovy by letos mohly znovu dosáhnout rekordních hodnot.
Cena zlata se v ranních hodinách se vrátila nad hranici 4900 amerických dolarů (100 850 korun) za troyskou unci a směřuje k největšímu jednodennímu růstu od listopadu roku 2008. Výrazně dnes posiluje také cena stříbra. Analytici předpokládají, že drahé kovy budou v letošním roce dál růst a mohou dosáhnout nových historických maxim.
Krátce před desátou hodinou středoevropského času vzrostla cena zlata k okamžitému dodání o 5,9 procenta na 4937 amerických dolarů za troyskou unci, což odpovídá přibližně 101 500 korunám. Ještě v pondělí se přitom cena propadla na minimum 4403,24 amerického dolaru za unci, zatímco minulý týden vystoupala na rekordních 5594,82 amerického dolaru za unci. Cena nejbližšího termínového kontraktu na zlato dnes roste ještě výrazněji, a to o 6,7 procenta na 4963 amerických dolarů za unci.
Cena stříbra ve stejnou dobu vzrostla téměř o 13 procent a pohybovala se těsně pod hranicí 87 amerických dolarů za unci. V pátek přitom cena stříbra zaznamenala mimořádně prudký pokles o 27 procent a v pondělí odepsala dalších šest procent.
Stanislav Šulc: Přišel konec zlaté bubliny? Leccos tomu naznačuje
Podle analytika Kylea Roddyho ze společnosti Capital.com finanční trhy Warshe vyhodnotily jako relativně důvěryhodného kandidáta. Cena zlata i stříbra se tak podle něj nyní vrací přibližně na úrovně, kde se nacházela na začátku druhé poloviny ledna, uvedl Rodda v rozhovoru pro agenturu Reuters.
Hnutí ANO považuje schůzi k vyslovení nedůvěry vládě za součást taktiky opozice. Opoziční strany nechtějí, aby Sněmovna schvalovala zákony a pracovala pro lidí, řekl před začátkem jednání dolní komory místopředseda ANO Robert Králíček. Uznal ale, že jde o demokratické právo opozice. Předseda SPD a Sněmovny Tomio Okamura novinářům řekl, že opozice nemá jiné téma, než někoho stále odvolávat.
Opozice vyvolala schůzi po vyostření konfliktu mezi Motoristy a prezidentem Petrem Pavlem, který odmítá jmenovat čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka minulý týden poslal několik textových zpráv poradci prezidenta Petru Kolářovi. Macinka v nich kvůli Turkovu nejmenování hrozil odvetnými kroky. Pavel považuje zprávy na rozdíl od Macinky za pokus o vydírání.
Vyvolat schůzi o vyslovení nedůvěry jen několik dní poté, co vláda získala důvěru, je podle Okamury nesmyslné. „Opozice nemá jiné téma, než že dokola pořád někoho odvolává a nenabízí žádné konkrétní řešení zvýšení životní úrovně občanů,“ uvedl. Prioritou SPD a kabinetu je práce, ne politické hry a obstrukce, dodal.
Transatlantické vztahy slábnou. EU snižuje závislost na USA a hledá vlastní cestu
Evropské vlády i firmy zrychlují kroky ke snížení své závislosti na Spojených státech v oblasti technologií, obrany, energetiky i financí. Důvodem je zhoršování transatlantických vztahů a nejistota ohledně dalšího vývoje spolupráce s Washingtonem.
Místopředseda ANO Radek Vondráček dnes uvedl, že zprávy pro Pavla pokládá za záminku pro vyvolání schůze o nedůvěře, opoziční politika je podle něj vyprázdněná. Naopak zástupci ANO budou chtít na schůzi ukázat, že se snaží dát politice obsah, dodal. Česko podle něj potřebuje rekonstrukci po předchozím kabinetu Petra Fialy (ODS), kterou označil za vládu nesplněných slibů a arogance.
Zástupci ANO zároveň oznámili, že nebudou komunikovat s nejsilnějším opozičním klubem ODS. Rozhořčil je příspěvek bývalé ministryně spravedlnosti Evy Decroix (ODS), ve kterém psala v souvislosti s nynější vládou o svoloči. Králíček vyjádření Decroix vztáhl i na voliče, ANO podle něho žádá omluvu. „Nebudeme komunikovat s nikým, kdo nás uráží,“ řekl Králíček.
Došlo k tomu, co se očekávalo již několik týdnů. Elon Musk propojil své dva velké startupy SpaceX a xAI. Následovat by měl plán, jak část nové firmy dostat na burzu. Vzhledem k očekávání velkého růstu bude burzovní nacenění nové firmy astronomické. A Elon Musk se pravděpodobně stane prvním člověkem historie, který se stane dolarovým bilionářem.
Až jednou bude chtít Elon Musk napsat paměti, mohou klidně nést titul Jak se stát bilionářem. K této metě totiž zakladatel několika úspěšných firem míří a jeho nejnovější krok, když propojil své dva velmi hodnotné startupy, jej k tomuto cíli výrazně přiblížil.
Musk totiž propojil společnosti SpaceX a xAI. První založil již v roce 2002 a použil na to peníze z prodeje podílu v PayPalu, druhou založil teprve přede dvěma lety. První postupně budoval, aby se stala v podstatě monopolním dodavatelem vesmírné technologie i logistiky pro americkou vládu (mimochodem součástí SpaceX je i B2C projekt Skylink), druhou založil proto, aby konkuroval novým firmám v oblasti AI.
První byla v posledním investičním kole naceněná na 800 miliard dolarů, druhá na 230. SpaceX za xAI zaplatila o 20 miliard dolarů víc, což pravděpodobně není nijak přehnaný bonus.
Výsledkem je společnost, jejíž hodnotu sám Musk naceňuje na 1,25 bilionu dolarů, nejbohatší muž světa totiž v popisu transakce nacenil samotný SpaceX na 1 bilion dolarů.
Těžké váhy investičního světa
Odhad není nijak mimo realitu. Poslední investiční kolo SpaceX totiž proběhlo vloni na podzim, mezitím se začalo spekulovat o vstupu na burzu, který by podle odhadů firmu nacenilo na více než 1,5 bilionu. Navíc spojení těchto dvou firem má nabídnout rozvojové projekty, které by firmám určitě další hodnotu dodalo i bez spojení.
Potud jsou čísla v podstatě v pořádku. Přesto je dobré si připomenout, jak podobné valuace ve světě venturekapitálového financování probíhají. Jak jeden andělský investor uvedl, při prvotních kolech jsou v podstatě jen dvě metody: Fingerova a Fensterova. Fingerova metoda hodnotu firmy naceňuje „vycucáním z prstu“, Fensterova metoda pak pohledem z okna. Přes veškerou nadsázku to takto do velké míry funguje.
V pozdějších kolech již probíhá k mnohem sofistikovanějším oceňovacím procesům. Nicméně v případě první startupové ligy je dobré si uvědomit, kdo má v daných firmách „zaseto“. Bývají to těžké váhy typu Sequoia Capital, Andreessen Horowitz či SoftBank, případně konkrétní hráči typu Petera Thiela. A ti disponují dílem dostatečnými prostředky, dílem mimořádným sociálním kapitálem, kterým dokážou v podstatě libovolnou investici boostovat. A to pořádně.
FOTOGALERIE: Podívejte se na první autosalon Tesly a její první vozy
Investice do startupů totiž probíhají za zavřenými dveřmi. Nikdo je nehlídá, nikdo nekontroluje, co je vlastně součástí dealů, nikdo neprověřuje, jestli správci fondů investují skutečně v souladu se zásadami dobrého hospodáře.
Vedle jasně deklarovaných investičních kol, při nichž vznikají nové akcie a podíl původních investorů se snižuje a jichž se většinou účastní stejní hráči jako v kolech předchozích a nově připouštění jsou jen prověření soukmenovci, hodnotu firem ovlivňují také nejrůznější sekundární odkupy většinou manažerských nebo zaměstnaneckých akcií. Ačkoli oficiálně tyto transakce nikdo nepotvrdí, občas se objeví zpráva na finančních webech, že došlo k sekundárnímu odkupu akcií startupu XY, který daný startup ocenil na částku tolik a tolik miliard.
Opět: nikdo to sice nepotvrdí, oficiální údaj to není, nicméně v éteru to již je a kdokoli se k tomu může vztáhnout. Ostatně valuace SpaceX na 800 miliard dolarů vznikla právě tímto způsobem mimo standardní investiční kola.
Americká vesmírná společnost SpaceX miliardáře Elona Muska koupila další Muskovu firmu xAI, která se zabývá vývojem umělé inteligence, píše agentura AP s odvoláním na pondělní prohlášení SpaceX. Musk tímto krokem propojí několik ze svých služeb, včetně chatbota umělé inteligence (AI) Grok, sociální sítě X či satelitního internetového systému Starlink.
Ano, jde o čistý trh. Nabídka – poptávka. Uspěje ten nejlepší. A také ten s nejlepšími vazbami na venturekapitálový establishment. A Elon Musk je tohoto světa král. A nejspíš velmi brzy bude ještě větší král, protože svou dílem skvělou podnikatelskou dráhou a dílem zásadními vazbami se blíží k majetku v hodnotě 1 bilionu dolarů.
Spojení Space s xAI jej tomuto kroku zásadně přiblížilo. Jen je otázka, jestli k tomu bude potřebovat další krok, o němž se spekuluje: uvedení této firmy, nebo některé její částí na burzu. Trend v posledních letech sice ukazuje snahu miliardářů nechávat si firmy v soukromých rukách, protože je pak nikdo nemůže nijak kontrolovat. Uvedení burzy ale může hodnotu firem vystřelit do astronomických výšin.
O tom, jakou hodnotu by nová firma měla po IPO, lze spekulovat. Nejspíš se ale skutečně blížíme hodnotě 2 bilionů dolarů, možná i více. Pokud by to ale byla tato částka, Muskův majetek by jen díky podílu ve výši 42 procent představoval zhruba 840 miliard. Hodnota jeho podílu v Tesle činí aktuálně víc než 200 miliard dolarů. I kdyby Musk již neměl ani MacBook, jeho jmění by přesáhlo hranici 1 bilionu dolarů.
Univerzita Karlova a Nadační fond UK podepsaly memorandum o spolupráci s Nadací The Kellner Family Foundation s cílem vytvořit nový program, který podpoří příchod špičkových vědců a vědkyň ze zahraničí na Univerzitu Karlovu. Rodinná nadace na program věnuje až 48 milionů korun.