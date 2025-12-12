Nový magazín právě vychází!

Timur Barotov: Růstový trh dozrává. AI bublina a úvěrové riziko jej může ukončit

I dnes lze na trhu nalézt příležitosti – kvalitní, případně hodnotové společnosti, které jsou rozumně oceněné
Timur Barotov
V posledních pěti letech došlo k inflaci téměř všeho – od spotřebního zboží přes komodity až po investiční aktiva. Tato inflační epizoda byla logickým důsledkem nouzového navyšování množství peněz v oběhu vládami a centrálními bankami na počátku pandemie.

Ačkoli se podařilo zamezit hluboké recesi, cenu za to platíme dodnes, zejména sníženým životním standardem většiny obyvatel. Tato inflace se nejvíce projevila na finančních trzích, a tedy na rostoucí ceně investičních aktiv. Přebytečný kapitál totiž má v tržní kapitalistické společnosti tendenci skončit právě tam. To ale vyvolává obavy, zda je tento zdánlivě nekonečný růst cen aktiv opodstatněný, nebo zda se jedná o bublinu. V posledních letech se rozhodně nevyplatilo sázet proti růstu cen akcií, komodit, nemovitostí nebo jiných investičních aktiv.

Každý cyklus má datum expirace

Analytici a fondoví manažeři, kteří v posledních letech sázeli na to, že ceny aktiv začnou zlevňovat, se šeredně mýlili a dostalo se jim za to nemalé kritiky. Ale nenechme se tím ošálit – i tento růstový cyklus má své datum expirace. Za posledních pět let tradiční americký akciový index S&P 500 přidal přes 85 procent a pražský akciový index dokonce 158 procent. Zlato zdražilo o 132 procent, stříbro o 142 procent a ceny nemovitostí v Praze zhruba o 40 procent. Na co investoři sáhli, se tedy „proměnilo ve zlato“. Jedná se však o nominální růst a reálný růst byl po odečtení inflace životních nákladů výrazně konzervativnější. Významná část bohatnutí je tedy pouze zdánlivá, ale i přesto se inflaci podařilo překonat pouze těm, kteří vlastnili investiční aktiva. Tento přístup k zachování bohatství se dlouhodobě pravděpodobně nezmění, je ale nutné mít se na pozoru před přehnaným optimismem trhů.

Více peněz v ekonomice nutně vytlačí ceny aktiv výše, ale pouze do jisté úrovně, kde bude dosaženo nového rovnovážného stavu. Postupně se zvyšující vládní deficity západních zemí pravděpodobně povedou k rychlejší inflaci finančních aktiv, než na jakou jsme byli historicky zvyklí. Na druhou stranu i toto zrychlení má svůj limit a je ospravedlnitelné jen do určité míry. Skutečným rizikem tedy není vyšší než historická míra růstu, ale přehnaná míra růstu. Co je a není přehnané, je silně subjektivní a nikdo neví, kde leží hranice oddělující tyto dva stavy. Podle našeho názoru je optimismus investorů již poněkud přehnaný a bude kulminovat. V následujícím roce až dvou předpokládáme, že sentiment dosáhne svého vrcholu. Následně očekáváme, že akciový trh zkoriguje a nedosáhne na svůj vrchol po dobu jednotek let.

Bod zlomu – přehnané valuace a úvěrové riziko

Extrémy jsou patrné například na tom, že přehnaně roste míra rizikových nákupů investičních aktiv na dluh. Takový růst cen již tedy není tažen inflací, ale přehnaným optimismem a zadlužováním. Valuace společností spojovaných s umělou inteligencí (AI) jsou často přehnaně vysoké a dlouhodobě neudržitelné. Nejedná se pouze o velké technologické giganty, kteří jsou relativně bezpeční, ale také o menší inovativní společnosti – od výrobců zařízení a materiálů až po vývojáře softwaru. Není žádným tajemstvím, že monetizace AI produktů zatím na konci hodnotového řetězce vázne a velká většina společností dosud nedokáže tyto investice do AI významným způsobem zpeněžit. Ani v dohledné době není zřejmé, zda bude monetizace úspěšná natolik, aby ospravedlnila vysoké kapitálové investice. Přehodnocená se však zdá být i většina amerických akcií mimo AI sektor. Takový tržní sentiment tak může velmi snadno ztratit půdu pod nohama.

V neposlední řadě je současný finanční systém poměrně křehký. Zdraví trhů se s rostoucím dluhem vytrvale zhoršuje a potřeba neustálé dodávky nové likvidity tím roste. Podobá se to pití mořské vody k uhašení žízně – tímto způsobem se jí však zbavit nelze. Její nedostatek může poměrně snadno způsobit šok, který může přerůst ve finanční krizi. Příčinou takové krize může být například náhlý úvěrový šok (rostoucí delikvence ve stínovém bankovnictví či v soukromých úvěrech). Proto již letos americký Fed přistoupí k ukončení kvantitativního utahování a v příštím roce pravděpodobně nastartuje pozvolné kvantitativní uvolňování. Bez toho by totiž byly trhy příliš náchylné k nepříznivým úvěrovým událostem.

Odhadujeme tedy, že oním spouštěčem a bodem zlomu v následujícím roce či dvou může být buď obrat v sentimentu investorů a s tím související přehodnocení optimismu kolem AI titulů, nebo nenadálý úvěrový šok. Pokud dojde k vystřízlivění investorů a valuace akcií v AI sektoru zkorigují, pravděpodobně to s sebou stáhne i většinu ostatních nadhodnocených sektorů. V takovém případě je korekce napříč různými akciovými trhy velmi pravděpodobná. Ve druhém případě povede nenadálý úvěrový šok k velmi rychlému utažení úvěrových podmínek a v závislosti na jeho závažnosti a rychlosti reakce centrálních bank se buď rozšíří do dalších oblastí finančních trhů, nebo nikoli. Vzhledem k nedávné inflační epizodě, jejíž důsledky jsou patrné i dnes, budou centrální bankéři obezřetnější a nebudou spěchat s přehnanou stimulací. To však zvyšuje riziko nedostatečné reakce.

Tichá voda břehy mele

Je tohle to, na co čeká Berkshire Hathaway v čele s Buffettem se svou enormní peněžní zásobou – a společnosti jí podobné? Možná, ale nelze se na takovou strategii spoléhat, neboť v posledních letech fungovala spíše špatně. Pro velké konglomeráty, jako je Berkshire, to dávat smysl může, ale pro mnohé drobné investory či menší fondy to platit nemusí. Jak se tedy na popsané události připravit? V těchto okamžicích je vhodné zvážit postupné snižování alokace portfolia do nejrizikovějších aktiv. Tím se myslí především přehnaně zadlužené společnosti, drahé AI tituly, ale i jiné výrazně nadhodnocené akcie. Rizikové jsou rovněž společnosti angažované v soukromém financování.

I dnes lze na trhu nalézt příležitosti – kvalitní, případně hodnotové společnosti, které jsou rozumně oceněné a kterým se bude v takovém prostředí spíše dařit, případně jejich propady nebudou tak ostré a vytrvalé. Vhodné je také postupně navyšovat hotovost a držbu likvidních reálných aktiv. Stručně řečeno: diverzifikace portfolia, disciplinované a postupné snižování expozice vůči nejrizikovějším částem ekonomiky a solidní finanční polštář mohou být vhodnou strategií pro příští rok. Důležité je slovo postupné – býčí trh totiž může přetrvat déle, než se očekává.

Související

Matcha

Olívia Lacenová: Matcha na vrcholu. Čajový prášek hýbe globálním trhem

Trhy

Olívia Lacenová

Přečíst článek

Francouzský ministr financí Roland Lescure dnes uvedl, že clo ve výši tří eur vstoupí v platnost od 1. července příštího roku. Toto opatření bude podle ministra pouze prozatímní a zůstane v platnosti, dokud nebude nalezeno trvalé řešení, píše Reuters.

Rozmach internetového obchodu v posledních letech vedl k prudkému nárůstu menších balíků s levným zbožím mířících do Evropské unie, a to zejména z Číny. V loňském roce podle Evropské komise přicházelo do EU zhruba 12 milionů balíků denně, napsala agentura DPA.

Křetínský vstupuje do byznysu s ojetými vozy. AAA Auto a Mototechna mění majitele

Daniel Křetínský
ČTK
nst
nst

Skupina EP Equity Investment podnikatele Daniela Křetínského rozšiřuje své portfolio. Nově se stala vlastníkem Aures Holdings, která provozuje známé autobazary AAA Auto a Mototechna. Dosavadním majitelem byl investiční fond Abris Capital Partners spolu s dalšími akcionáři. Hodnota transakce zveřejněna nebyla.

Pro zákazníky i zaměstnance se ale v nejbližší době nic nemění. Aures Holdings bude až do dokončení transakce fungovat ve stejném režimu, pod stávajícími značkami a bez jakéhokoli omezení služeb na všech trzích, kde působí.

Aures patří dlouhodobě k největším hráčům na trhu s ojetými vozy ve střední Evropě. Ročně prodá přibližně 110 tisíc automobilů a klíčovými trhy jsou Česko, Slovensko a Polsko. Firma v posledních letech stabilně roste, což potvrzují i její hospodářské výsledky.

V loňském roce zvýšila provozní zisk EBITDA o 14 procent na 68,2 milionu eur, tedy zhruba 1,7 miliardy korun. Tržby vzrostly meziročně o 11 procent a dosáhly 1,25 miliardy eur, což odpovídá přibližně 31,2 miliardy korun. Tyto výsledky podtrhují silnou pozici společnosti na trhu i její atraktivitu pro strategické investory.

Vstup EP Equity Investment znamená pro Aures Holdings získání kapitálově silného a dlouhodobě orientovaného vlastníka, který má zkušenosti s řízením velkých firem napříč různými odvětvími. Pro Daniela Křetínského jde zároveň o další krok v diverzifikaci jeho investic a posílení přítomnosti v oblasti spotřebitelského a retailového byznysu.

Zda akvizice v budoucnu přinese expanzi na nové trhy či další rozvoj služeb, zatím nové vedení nekomentovalo. Jisté ale je, že AAA Auto a Mototechna vstupují do nové kapitoly své historie – se silným zázemím a ambicí udržet si vedoucí roli na trhu s ojetými vozy ve střední Evropě.

EPEI podle svého vyjádření nákup považuje za dlouhodobou strategickou investici. "AAA Auto si během své historie vybudovalo jedinečnou databázi a sofistikovaný systém pro hodnocení technického stavu vozů, díky kterému se při výkupu zaměřuje na zhruba 30 procent nejkvalitnějších automobilů na trhu. Očekáváme další konsolidaci trhu ojetých vozů a věříme, že značky AAA Auto a Mototechna mají silný předpoklad stát se hlavními hybateli tohoto procesu," uvedl investiční manažer EPEI Petr Kudela.

"Podařilo se nám se značkami AAA Auto a Mototechna vybudovat dominantní postavení na všech klíčových trzích. Vstup nového vlastníka přinese společnosti i jejím zákazníkům nové příležitosti a podpoří další růst a inovace," uvedli generální ředitelé Auresu Karolína Topolová a Petr Vaněček.

Daniel Křetínský

Křetínského EPH rekordně vydělává. Skrze akvizice

Zprávy z firem

Energetický a průmyslový holding (EPH) podnikatele Daniela Křetínského v prvním pololetí letošního roku zaznamenal čistý zisk 2,1 miliardy eur (asi 51,4 miliardy korun). Meziročně si tak polepšil z loňských 602 milionů eur (přes 14,63 miliardy korun). Do letošních hospodářských výsledků se už promítla nová akvizice společnosti Slovenské elektrárne, uvedl to mluvčí EPH Daniel Častvaj.

ČTK

Přečíst článek

