Discord napadli hackeři, pronikli k údajům některých uživatelů
Hackerům se podařilo proniknout k údajům některých uživatelů populární komunikační platformy Discord, a to prostřednictvím kybernetického útoku na jednoho z poskytovatelů služeb pro tuto platformu.
Problém se týká omezeného počtu uživatelů platformy Discord, kteří se obrátili na zákaznickou podporu. Uniklá data mohou zahrnovat například jména a e-mailové adresy, ale nikoli hesla či úplná čísla kreditních karet, uvedla platforma. Přesnější údaje o počtu dotčených uživatelů neposkytla.
Platforma oznámila, že bude uživatele kontaktovat prostřednictvím e-mailu. Dodala, že při vyšetřování záležitosti spolupracuje s úřady. Cílem útoku podle ní bylo získat výkupné.
Komunikační platforma Discord funguje od března 2015 a populární je především mezi hráči počítačových her. Platformu podle jejích internetových stránek používá každý měsíc přes 200 milionů lidí po celém světě.
Chudák dosluhující šéfka sněmovny a předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová se musela při volbách vracet domů pro plastový občanský průkaz, protože nefungovala aplikace eDoklad. Paní Pekarovou Adamovou jistě volební komise poznala, ale nebylo jí to nic platné. Jazyk zákona hovoří jasně, musíte u voleb prokázat totožnost.
Dalibor Martínek: Tak to se nepovedlo. eDoklad, další fiasko končící vlády
Názory
