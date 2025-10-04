Discord napadli hackeři, pronikli k údajům některých uživatelů

Nový magazín právě vychází!

Hackerům se podařilo proniknout k údajům některých uživatelů populární komunikační platformy Discord
Hackerům se podařilo proniknout k údajům některých uživatelů populární komunikační platformy Discord, a to prostřednictvím kybernetického útoku na jednoho z poskytovatelů služeb pro tuto platformu.

Problém se týká omezeného počtu uživatelů platformy Discord, kteří se obrátili na zákaznickou podporu. Uniklá data mohou zahrnovat například jména a e-mailové adresy, ale nikoli hesla či úplná čísla kreditních karet, uvedla platforma. Přesnější údaje o počtu dotčených uživatelů neposkytla.

Platforma oznámila, že bude uživatele kontaktovat prostřednictvím e-mailu. Dodala, že při vyšetřování záležitosti spolupracuje s úřady. Cílem útoku podle ní bylo získat výkupné.

Komunikační platforma Discord funguje od března 2015 a populární je především mezi hráči počítačových her. Platformu podle jejích internetových stránek používá každý měsíc přes 200 milionů lidí po celém světě.

