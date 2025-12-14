Konec elektrokoloběžek v Praze: Bolt odchází, Lime sází na kola
Společnosti poskytující sdílené elektrokoloběžky se se zákazem poskytovat tuto službu v Praze popasovaly různě. Zatímco Bolt s mikromobilitou úplně končí, Lime v Praze plánuje dále nabízet sdílená elektrokola.
Praha od ledna zavede nový systém regulace sdílených dopravních prostředků. Na konci října to schválili radní města. Systém bude založený na smlouvách mezi městskou Technickou správou komunikací (TSK) a provozovateli kol a elektrokol, která bude možné odkládat jen na určených místech. Sdílené elektrokoloběžky tuto možnost mít nebudou, čímž se znemožní jejich poskytování. TSK je podle schváleného materiálu bude v případě neoprávněného parkování odstraňovat.
Docházková vzdálenost od parkoviště kol
Společnost Lime v Praze nabízí 1000 sdílených elektrokol, která do ulic rozmístila letos na jaře. Generální ředitel Lime pro Česko a Maďarsko Václav Petr považuje za důležité nastavit fungující pravidla parkování. "Cílíme proto dlouhodobě na síť parkovacích bodů, které budou v docházkové vzdálenosti do 150 m - v tuto chvíli je jich v návrhu smlouvy napříč Prahou označených pouze pár desítek. Zásadní také bude jejich kapacita," sdělil.
Koloběžky společnost Lime přestane nabízet, až bude účinná nová regulace a koloběžky nebudou mít pro parkování prostor. "Je pro nás prioritou, aby pravidla byla nastavena srozumitelně, funkčně a s respektem k tomu, jak Pražané mikromobilitu používají," dodal Petr k provozování sdílených kol ve městě.
V ulicích hlavního města už nejsou elektrokoloběžky Boltu. Praha byla posledním městem v Česku, kde je Bolt nabízel. Původně byly také v dalších 11 městech, například v Brně, Ostravě nebo Olomouci, z obchodních důvodů ale jejich provoz v těchto městech ukončil. Z dat Boltu vyplynulo, že téměř 70 procent všech jízd v Praze absolvovali obyvatelé České republiky. Průměrná jízda měřila 1,8 kilometru a trvala 13,5 minuty. Nejvíce lidí jezdilo v ranní a odpolední špičce, nejčastěji začínaly jízdy na Můstku, hlavním nádraží, náměstí Republiky, vedle centra mezi nejfrekventovanější oblasti patřily Karlín, Žižkov, Vinohrady a Holešovice.
Ani vychytávky Boltu nepomohly
Bolt měl zavedené povinné parkovací zóny s ověřením polohy, využíval detekci tandemové jízdy více koloběžek, zpomalování koloběžek v citlivých částech města nebo test reakcí uživatele při nočním provozu. "Naším cílem bylo přispět k ukázněnějšímu a ohleduplnějšímu využívání veřejného prostoru," uvedl Marek Pazderka, který měl ve společnosti Bolt na starosti mikromobilitu.
Důvodem zákazu elektrokoloběžek je dlouholetá kritika vozítek ze strany obyvatel a městských částí v centru Prahy, podle kterých parkující koloběžky překážejí v ulicích a jejich uživatelé, především turisté, nebezpečnou jízdou po chodnících ohrožují chodce.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.