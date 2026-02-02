Proč padá zlato, stříbro i bitcoin? Warsh zjevně Trumpovi slíbil „zázraky na počkání“
Za propadem cen zlata, stříbra i bitcoinu stojí především fundamentální změna očekávání kolem americké měnové politiky. Kevin Warsh, kterého prezident USA Donald Trump vybral do čela americké centrální banky, plánuje posílit dolar tak, aby byl dlouhodobě udržitelný a potenciálně se stal dokonce deflační měnou. Tím by z velké části odpadla potřeba investovat do jiných deflačních aktiv, jako jsou zlato, stříbro či bitcoin.
Warsh ve zkratce věří, že příčinou inflace a trvalého znehodnocování konvenčních měn typu dolaru jsou:
- přebujelé vládní výdaje
- přebujelé „tištění peněz“ v režii centrální banky, která ony vládní výdaje zhusta nepřímo financuje (např. prostřednictvím nákupů vládních dluhopisů na sekundárním trhu za nově vytvářené peníze) a která zároveň v té souvislosti nemístně nafukuje svoji rozvahu
- tlumení a popírání blahodárného vlivu takzvané dobré deflace, dané technologickým pokrokem
S ranými investory do bitcoinu se tedy vlastně stoprocentně shoduje.
Vnitřní, objektivní hodnota bitcoinu totiž není nulová, jak míní třeba Evropská centrální banka. Je kladná, pokud a dokud jsou konvenční měny, resp. jejich kupní síla, znásilňovány vládami a centrálními bankami.
Ceny zlata a stříbra pokračují ve výrazném poklesu a navazují tak na prudký páteční výprodej, během něhož cena stříbra klesla až o 30 procent. Podle analytiků stojí za propadem kombinace několika faktorů: posilující americký dolar, snaha investorů vybírat zisky po dlouhém období výrazného růstu a také rozhodnutí komoditní burzy CME zvýšit požadavky na maržové obchody. To prodražuje spekulace financované vypůjčenými penězi a nutí investory uzavírat pozice.
Zlato a stříbro v prudkém pádu. Trhy zasáhla tvrdá korekce
Trhy
Ceny zlata a stříbra pokračují ve výrazném poklesu a navazují tak na prudký páteční výprodej, během něhož cena stříbra klesla až o 30 procent. Podle analytiků stojí za propadem kombinace několika faktorů: posilující americký dolar, snaha investorů vybírat zisky po dlouhém období výrazného růstu a také rozhodnutí komoditní burzy CME zvýšit požadavky na maržové obchody. To prodražuje spekulace financované vypůjčenými penězi a nutí investory uzavírat pozice.
Warsh chce s tímto znásilňováním skoncovat. Chce razantně zkrotit přebujelé vládní výdaje, a nakonec i vlastní dluh tím, že omezí „tištění peněz“ a postupně zásadně redukuje rozvahu centrální banky USA. A tím, že celou ekonomikou a skrze firmy typu Palantir i americkou veřejnou správou pronikne umělá inteligence, stěžejní to zdroj zmíněné dobré deflace.
Pokud by se toto vše Warshovi podařilo, dolar ozdraví natolik, že nebude příliš třeba únikových alternativ. Poptávka po zlatě, stříbru či bitcoin opadne trvale. Protože tyto alternativy fungují tehdy, když „nefunguje“ dolar.
Kdo se nyní překotně zbavuje zlata, stříbra či bitcoinu z jiného než spekulativního důvodu, jakým je třeba vybírání krátkodobých zisků, vlastně věří, že Warsh své věru revoluční cíle naplní.
Plán amerického výrobce čipů Nvidia investovat až 100 miliard dolarů do společnosti OpenAI stojící za modely ChatGPT se zřejmě zastavil. Uvedl to deník The Wall Street Journal s odvoláním na informované zdroje. Někteří zaměstnanci Nvidie o dohodě vyjadřovali pochybnosti.
Plán za 100 miliard se zadrhl. Nvidia couvá od investice do OpenAI
Zprávy z firem
Plán amerického výrobce čipů Nvidia investovat až 100 miliard dolarů do společnosti OpenAI stojící za modely ChatGPT se zřejmě zastavil. Uvedl to deník The Wall Street Journal s odvoláním na informované zdroje. Někteří zaměstnanci Nvidie o dohodě vyjadřovali pochybnosti.
Pokud by se jeho cíle naplnily, pokud by skončilo znásilňování dolaru, americká centrální banka skutečně bude moci jít se svými úrokovými sazbami níže. Protože zásadní proinflační tlaky, jako jsou masivní vládní výdaje nebo mohutně nafouklá rozvaha centrální banky, oslabující a znehodnocující dolar, prostě zmizí. A navíc inflaci stlačí i růst produktivity daný rozmachem dezinflační, ba deflační technologie umělé inteligence.
Donald Trump si zjevně z celého odnesl hlavně jen to jedno. Že Warsh díky umělé inteligenci sníží úrokové sazby. A to rychle. Warsh se tak vlastně zavázal k „revoluční přeměně měnového systému USA na počkání“.
Kdo věří v zázraky, je bláhový. Kdo v zázraky na počkání, ještě bláhovější.