AI horečka v Indii: Světové firmy slibují stovky miliard dolarů
Technologičtí giganti se zavázali investovat stovky miliard dolarů do rozvoje umělé inteligence v Indii. Oznámení padla během velkého summitu Indian AI Impact Summit zaměřeného na AI, který v zemi spojil světové státníky i šéfy nejvýznamnějších technologických firem. Informoval o tom server CNBC.
Do umělé inteligence nyní proudí rekordní částky, protože vlády i společnosti po celém světě soupeří o co nejrychlejší zavádění této technologie. Takzvaní hyperscaleři, mezi něž patří Amazon, Microsoft, Meta a Alphabet, letos podle CNBC plánují kapitálové výdaje na AI, které by mohly dosáhnout až 700 miliard dolarů.
Výrazné investiční plány oznámily i indické firmy. Skupina Reliance hodlá investovat 110 miliard dolarů do datových center a další infrastruktury. Společnost Adani představila plán vybudovat během příští dekády AI datová centra v hodnotě 100 miliard dolarů.
Silné zastoupení měly také americké technologické společnosti. Microsoft na summitu uvedl, že do konce desetiletí investuje 50 miliard dolarů do AI v zemích globálního Jihu. OpenAI a výrobce čipů AMD oznámily partnerství s konglomerátem Tata Group za účelem budování kapacit v oblasti umělé inteligence. Správce aktiv Blackstone se podle CNBC podílel na navýšení kapitálu ve výši 600 milionů dolarů pro indickou AI infrastrukturní společnost Neysa.
Indie chce mezi technologické velmoci
Summit se konal v době, kdy se Indie snaží upevnit svou pozici mezi světovými technologickými lídry. Země schválila čipové projekty v hodnotě 18 miliard dolarů, aby posílila domácí dodavatelský řetězec.
Současně se Spojené státy a Indie přibližují uzavření obchodní dohody, která má snížit cla a prohloubit hospodářskou spolupráci. Na summitu došlo také k podpisu dohody Pax Silica, iniciativy vedené Spojenými státy a spuštěné administrativou Donalda Trumpa, jejímž cílem je zajistit globální dodavatelský řetězec pro technologie založené na křemíku.
Zájem o indický trh byl patrný i ze seznamu účastníků. Na akci vystoupili generální ředitel OpenAI Sam Altman, šéf Alphabetu Sundar Pichai, ředitel společnosti Anthropic Dario Amodei i šéf Google DeepMind Demis Hassabis. Výrobce čipů Nvidia zároveň oznámil rozšíření partnerství s fondy rizikového kapitálu v Indii, aby posílil svou přítomnost u perspektivních technologických firem.
Podle Anirudha Suriho z fondu India Internet Fund však Indii stále chybí dostatek soukromého kapitálu. „To, co jsme zatím možná tolik neviděli, jsou investice rizikového kapitálu a private equity do indických podnikatelů v oblasti AI,“ řekl CNBC.
Prezident Microsoftu Brad Smith uvedl, že přestože Indie zatím zaostává za Spojenými státy a Čínou, v některých specializovaných oblastech by se situace mohla změnit. „Když se podíváte na inženýrský talent, rychle dojdete k závěru, že i Indie může být místem, kde se vyvíjejí modely,“ citoval jej server CNBC. Podle něj se v budoucnu objeví „řada různých momentů typu DeepSeek“ a některé z nich se mohou odehrát právě v Indii.
Ne všichni však sdílejí optimismus. Analytik Udith Sikand ze společnosti Gavekal uvedl pro CNBC, že Indie sice podniká výrazné kroky k nastartování rozvoje AI, činí tak však především prostřednictvím mediálně atraktivních pobídek, aniž by řešila základní problémy spojené s podnikáním v zemi.
Summit však provázely i kontroverze. Spoluzakladatel Microsoftu Bill Gates svou účast stáhl po veřejné kritice kvůli dřívějšímu vztahu s finančníkem Jeffrey Epsteinem. Jedna indická univerzita se navíc dostala pod kritiku poté, co tvrdila, že vyvinula komerčně dostupného robotického psa, který se ukázal být čínské výroby.
