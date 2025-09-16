Vyberte si z našich newsletterů

K OpenAI přichází bývalé Muskovo eso. Spor mezi miliardářem a Altmanem se vyostřuje

Sam Altman a Elon Musk
ČTK
Jiří Frydlewicz
fry

Souboj dvou AI společností - OpenAI a xAI - je zároveň soubojem dvou předních postav v technologickém světě. Sam Altman, stojící za OpenAI, a Elon Musk, šéf xAI, se vzájemně opravdu nemusí. A spor mezi nimi se nyní ještě vyostřuje, protože Altman pro svou společnost ulovil bývalého Muskova finančního ředitele Mikea Liberatoreho.

O nejnovější akvizici firmy Sama Altmana informuje server CNBC. OpenAI najala Mikea Liberatoreho, aby se stal jejím finančním ředitelem. Liberatore, který ukončil své tříměsíční angažmá v Muskově xAI v červenci, nastupuje v úterý, řekl mluvčí OpenAI serveru CNBC, který doplnil, že Liberatore bude podřízen finanční ředitelce Sarah Friarové a bude spolupracovat s týmem Grega Brockmana, který spravuje smlouvy a je tvůrcem strategie pro výpočetní kapitál OpenAI.

Z přátel se stali rivalové

Najmutí Liberatoreho je nejnovějším krokem v eskalujícím sporu mezi generálním ředitelem OpenAI Samem Altmanem a Muskem, kteří bývali dobrými přáteli, ale změnili se v rivaly. Dvojice pomohla v roce 2015 spoluzaložit OpenAI jako neziskovou výzkumnou laboratoř, ale v posledních letech se veřejně rozešla, protože se společnost proměnila v rychle rostoucí komerční podnik, financovaný firmou Microsoft.

Musk loni zažaloval Altmana a OpenAI za porušení smlouvy a od té doby se snaží zmařit snahu společnosti o restrukturalizaci na ziskový subjekt. Společnost OpenAI učinila minulý týden významný krok k tomuto přechodu a oznámila, že její nezisková mateřská společnost bude mít i nadále dohled nad společností a bude vlastnit podíl ve výši více než 100 miliard dolarů.

Společnost OpenAI, která byla nedávno investory oceněna na 500 miliard dolarů, neustále zvyšuje své závazky v oblasti výpočetní techniky, včetně dohody s Evropskou unií v hodnotě 300 miliard dolarů

