K OpenAI přichází bývalé Muskovo eso. Spor mezi miliardářem a Altmanem se vyostřuje
Souboj dvou AI společností - OpenAI a xAI - je zároveň soubojem dvou předních postav v technologickém světě. Sam Altman, stojící za OpenAI, a Elon Musk, šéf xAI, se vzájemně opravdu nemusí. A spor mezi nimi se nyní ještě vyostřuje, protože Altman pro svou společnost ulovil bývalého Muskova finančního ředitele Mikea Liberatoreho.
O nejnovější akvizici firmy Sama Altmana informuje server CNBC. OpenAI najala Mikea Liberatoreho, aby se stal jejím finančním ředitelem. Liberatore, který ukončil své tříměsíční angažmá v Muskově xAI v červenci, nastupuje v úterý, řekl mluvčí OpenAI serveru CNBC, který doplnil, že Liberatore bude podřízen finanční ředitelce Sarah Friarové a bude spolupracovat s týmem Grega Brockmana, který spravuje smlouvy a je tvůrcem strategie pro výpočetní kapitál OpenAI.
Z přátel se stali rivalové
Najmutí Liberatoreho je nejnovějším krokem v eskalujícím sporu mezi generálním ředitelem OpenAI Samem Altmanem a Muskem, kteří bývali dobrými přáteli, ale změnili se v rivaly. Dvojice pomohla v roce 2015 spoluzaložit OpenAI jako neziskovou výzkumnou laboratoř, ale v posledních letech se veřejně rozešla, protože se společnost proměnila v rychle rostoucí komerční podnik, financovaný firmou Microsoft.
OpenAI čelí první žalobě kvůli smrti teenagera. Rodiče šestnáctiletého chlapce z Kalifornie viní šéfa firmy Sama Altmana z nedbalosti. Tvrdí, že jejich syn Adam se chatbotu svěřoval se svou psychickou tísní a v poslední konverzaci s ním sdílel plán na vlastní smrt. Podle žaloby ChatGPT jeho úvahy neodmítl, ale stvrdil. Firma vyjádřila rodině soustrast a připomněla, že systém je trénován na doporučování krizové pomoci.
„Váš ChatGPT může za smrt našeho syna," viní Sama Altmana zoufalí rodiče
Musk loni zažaloval Altmana a OpenAI za porušení smlouvy a od té doby se snaží zmařit snahu společnosti o restrukturalizaci na ziskový subjekt. Společnost OpenAI učinila minulý týden významný krok k tomuto přechodu a oznámila, že její nezisková mateřská společnost bude mít i nadále dohled nad společností a bude vlastnit podíl ve výši více než 100 miliard dolarů.
Společnost OpenAI, která byla nedávno investory oceněna na 500 miliard dolarů, neustále zvyšuje své závazky v oblasti výpočetní techniky, včetně dohody s Evropskou unií v hodnotě 300 miliard dolarů.
V srpnu představila společnost Sama Altmana novou generaci umělé inteligence pohánějící její populární chatovací systém ChatGPT. Šéf firmy tehdy uvedl, že nový model GPT-5 je schopen s uživatelem na každé téma komunikovat na úrovni experta s doktorátem.
Závody v umělé inteligenci dosahují nové úrovně. Elon Musk oznámil, že do výsledků jeho modelu Grok začne pouštět inzerenty. Konkurenční OpenAI pak o několik hodin později zveřejnila, že spustí napjatě očekávaný model GPT-5. „Půjde o zásadní upgrade,“ slíbil spoluzakladatel a CEO OpenAI Sam Altman. Podle něj se nový model bude zásadně odlišovat zejména v možnostech tvorby počítačového kódu, ale také kreativního psaní.
OpenAI zveřejňuje model GPT-5. Má být nejlepším programátorem, ale také lékařem
Skotský ekonomický historik Niall Ferguson je známý svými přesnými popisy technologických a ekonomických inovací. Pro agenturu Bloomberg nyní sepsal šestici klíčových otázek, jejichž odpovědi pomohou lépe chápat revoluci, již přináší současná vlna umělé inteligence. A také ukazuje limity, které první vlna generativní AI zatím má.
Historik Niall Ferguson o AI: Tyto otázky určí, jak umělá inteligence změní svět
