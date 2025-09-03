Startup bývalých členů OpenAI nabral další miliardy
Startup Anthropic, tvůrce populárního chatbota Claude, právě získal další miliardy. Jeho hodnota se více než zdvojnásobila na 183 miliard dolarů (3,9 bilionu korun).
Hodnota firmy zabývající se umělou inteligencí (AI) Anthropic po nejnovějším získání peněz od investorů vzrostla na 183 miliard dolarů (3,9 bilionu korun), což je více než dvojnásobek ve srovnání s oceněním v předchozím kole financování. Oznámila to společnost, mezi jejíž investory patří také Alphabet a Amazon.com. Nejnovější získání peněz ukazuje, že zájem investorů o začínající firmy z oblasti AI zůstává silný i přes určité pochybnosti ohledně výdajů v technologickém sektoru, napsala agentura Reuters.
Anthropic v rámci nového kola financování vedeného investiční společností ICONIQ získal 13 miliard dolarů. V předchozím kole, letos v březnu, firma dostala od investorů 3,5 miliardy dolarů a byla oceněna na 61,5 miliardy dolarů.
Podle společnosti Anthropic jí investice umožní rozšířit kapacity pro uspokojení rostoucí poptávky od firem, prohloubit výzkum bezpečnosti a podpořit mezinárodní expanzi při dalším vývoji spolehlivých systémů AI.
Odhad ročních výnosů společnosti Anthropic, vypočtený na základě aktuálního tempa jejího růstu, vzrostl v srpnu na více než pět miliard dolarů z jedné miliardy dolarů na počátku roku.
Společnost Anthropic založili v roce 2021 bývalí členové OpenAI. Jejím vlajkovým produktem je chatbot Claude, který byl uveden na trh v roce 2023 a od té doby se stal konkurentem modelů jako ChatGPT od OpenAI či Gemini od Google. Podle listu Financial Times zvažuje Amazon další investici do Anthropicu v řádu miliard dolarů, aby posílil jejich strategické partnerství.
Čínský výrobce robotů Unitree nabízí malého humanoidního (člověku podobného) robota za cenu nečekaně dostupnou. Je neobyčejně hbitý, ale domácí práce zatím nezvládne. Jedině že si ho sami dobře přeprogramujete.
Humanoidního robota už koupíte jen za 130 tisíc korun. Má to ale háček. K ničemu vám nebude
Enjoy
Čínský výrobce robotů Unitree nabízí malého humanoidního (člověku podobného) robota za cenu nečekaně dostupnou. Je neobyčejně hbitý, ale domácí práce zatím nezvládne. Jedině že si ho sami dobře přeprogramujete.
Společnost xAI a sociální síť X amerického miliardáře Elona Muska zažalovaly firmy Apple a OpenAI. Viní je z nezákonné konspirace s cílem potlačit konkurenci v oblasti umělé inteligence. Informovala o tom agentura Reuters.
Musk žaluje Apple a OpenAI
Zprávy z firem
Společnost xAI a sociální síť X amerického miliardáře Elona Muska zažalovaly firmy Apple a OpenAI. Viní je z nezákonné konspirace s cílem potlačit konkurenci v oblasti umělé inteligence. Informovala o tom agentura Reuters.
Člověk by čekal, že profese jako učitel nesmete umělá inteligence ze světa. Evidentně všeho do času. Jako zdravotní sestry mohou být v budoucnu nahrazeny humanoidními roboty, učitelé se mohou poroučet do propadliště dějin kvůli AI tutorům. První taková škola je na světě. A s podporou miliardářů a lidí kolem Donalda Trumpa.
Konec učitelů? První čistě AI škola nabírá žáky. Zatím ty bohaté
Money
Člověk by čekal, že profese jako učitel nesmete umělá inteligence ze světa. Evidentně všeho do času. Jako zdravotní sestry mohou být v budoucnu nahrazeny humanoidními roboty, učitelé se mohou poroučet do propadliště dějin kvůli AI tutorům. První taková škola je na světě. A s podporou miliardářů a lidí kolem Donalda Trumpa.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.