Startup bývalých členů OpenAI nabral další miliardy

Startup bývalých členů OpenAI nabral další miliardy
Startup Anthropic, tvůrce populárního chatbota Claude, právě získal další miliardy. Jeho hodnota se více než zdvojnásobila na 183 miliard dolarů (3,9 bilionu korun).

Hodnota firmy zabývající se umělou inteligencí (AI) Anthropic po nejnovějším získání peněz od investorů vzrostla na 183 miliard dolarů (3,9 bilionu korun), což je více než dvojnásobek ve srovnání s oceněním v předchozím kole financování. Oznámila to společnost, mezi jejíž investory patří také Alphabet a Amazon.com. Nejnovější získání peněz ukazuje, že zájem investorů o začínající firmy z oblasti AI zůstává silný i přes určité pochybnosti ohledně výdajů v technologickém sektoru, napsala agentura Reuters.

Anthropic v rámci nového kola financování vedeného investiční společností ICONIQ získal 13 miliard dolarů. V předchozím kole, letos v březnu, firma dostala od investorů 3,5 miliardy dolarů a byla oceněna na 61,5 miliardy dolarů.

Podle společnosti Anthropic jí investice umožní rozšířit kapacity pro uspokojení rostoucí poptávky od firem, prohloubit výzkum bezpečnosti a podpořit mezinárodní expanzi při dalším vývoji spolehlivých systémů AI.

Odhad ročních výnosů společnosti Anthropic, vypočtený na základě aktuálního tempa jejího růstu, vzrostl v srpnu na více než pět miliard dolarů z jedné miliardy dolarů na počátku roku.

Společnost Anthropic založili v roce 2021 bývalí členové OpenAI. Jejím vlajkovým produktem je chatbot Claude, který byl uveden na trh v roce 2023 a od té doby se stal konkurentem modelů jako ChatGPT od OpenAI či Gemini od Google. Podle listu Financial Times zvažuje Amazon další investici do Anthropicu v řádu miliard dolarů, aby posílil jejich strategické partnerství.

Humanoidního robota už koupíte jen za 130 tisíc korun. Má to ale háček. K ničemu vám nebude

Čínský výrobce robotů Unitree nabízí malého humanoidního (člověku podobného) robota za cenu nečekaně dostupnou. Je neobyčejně hbitý, ale domácí práce zatím nezvládne. Jedině že si ho sami dobře přeprogramujete.

Musk žaluje Apple a OpenAI

Společnost xAI a sociální síť X amerického miliardáře Elona Muska zažalovaly firmy Apple a OpenAI. Viní je z nezákonné konspirace s cílem potlačit konkurenci v oblasti umělé inteligence. Informovala o tom agentura Reuters.

Konec učitelů? První čistě AI škola nabírá žáky. Zatím ty bohaté

Člověk by čekal, že profese jako učitel nesmete umělá inteligence ze světa. Evidentně všeho do času. Jako zdravotní sestry mohou být v budoucnu nahrazeny humanoidními roboty, učitelé se mohou poroučet do propadliště dějin kvůli AI tutorům. První taková škola je na světě. A s podporou miliardářů a lidí kolem Donalda Trumpa. 

Češi spoří o sto šest. Některé banky tak znovu vylepšují sazby spořicích účtů

Úspory tuzemských střadatelů na spořicích účtech rostou. Lidé spoří o sto šest, migrují mezi bankami a vyhledávají ty nejlepší možnosti na trhu a banky to jasně vidí, takže si hrají znovu se sazbami směrem nahoru. Momentálně je tak znovu reálné i bez speciálních podmínek získat na spořicím účtu zase i čtyřprocentní zhodnocení. V nejbližších dnech se navíc čeká úprava sazeb i spořicích účtů i u dalších bank.

Spořicí účty v letošním létě nabraly zvláštním způsobem dech a několik z nich znovu nabízí čtyřkové zhodnocení úspor. Většina bank to ale podmiňuje dalšími podmínkami, bez kterých vám bonusovou sazbu začínající čtyřkou nedají. Bez podmínek ji má jako horkou novinku od 2.září jedině mBank s jejím novým mSpořicím účtem Plus, i zde je ale skrytý háček.

Šalamounská čtyřková nabídka bez podmínek

Novinka mBank, která získala na začátku září znovu první místo v žebříčku spořicích účtů bez podmínek, je trochu šalamounská. Bez podmínek, bez limitu vkladu a pro všechny klienty sice nyní nabízí zhodnocení 4,01 procenta s garancí do konce září, platí to ale pro mSpořicí účet Plus jen na tři nadcházející měsíce. Pak banka i pro tento spořicí účet zavádí podmínky. „První tři měsíce po založení účtu budou mít akční sazbu stávající i noví klienti automaticky, další měsíce už bude potřeba splnit dvě jednoduché podmínky, a to konkrétně příjem na běžný účet alespoň 15 tisíc korun a pět plateb kartou měsíčně,“ konstatuje mluvčí mBank Kristýna Dolejšová a dodává, že pokud klient podmínky v daném měsíci nesplní, sazba pro následující měsíc dočasně klesne na 0 procent. Jakmile je znovu splní, bonusová sazba se od dalšího měsíce vrací.

Druhou nejlepší sazbu bez jakýchkoliv dalších podmínek má Trinity Bank, která aktuálně stále zhodnocuje úspory do 400 tisíc korun pro nové klienty sazbou 3,33 procentaTuto sazbu navíc klientům garantuje až do 20.listopadu. Pro vklady nad 400 tisíc korun pak podle mluvčí banky Evy Muchnové stále platí sazba 3,01 procenta.

Na třetím místě je Fio konto od Fio banky se sazbou 3,25 procent do limitu 200 tisíc korun následované spořicím účtem Partners Banky se sazbou 3,06 procenta. Podobně jako v mBank ale i zde je tato sazba u balíčku Pro jednoho jen v měsíci založení a v dalších třech kalendářních měsících. Pak musí klient alespoň pětkrát měsíčně platit kartou anebo si převést balíček s účtem na variantu Pro dva či Pro rodinu, ty mají totiž plný úrok i bez plateb kartou.

Spořicí účty s podmínkami mají čtyřkových sazeb více

Žebříček spořicích účtů s podmínkami se zatím prakticky nezměnil. Proměnily se jen drobnosti typu prodloužení garance sazby u ČSOB, která pro pásmo vkladů do 250 tisíc korun a 1 milion pro Prémiové klienty, prodloužila garanci své čtyřprocentní sazby až do konce roku. Podobně se až do 31.12.2025 prodlužuje garance sazby 2,6 procent i u Moneta Money Bank. Komerční banka sazbu 3,5 procenta garantuje pouze do konce září.  

Mírně se změnila také sazba spořicího účtu v UniCredit Bank, která poskočila ze třech procent na 3,15 procenta s garancí do konce září. I u této sazby je však třeba splnit sérii podmínek, a to tři platby kartou vydanou k účtu, mít kreditní příjem alespoň 20 tisíc korun za měsíc nebo pravidelně každý měsíc investovat. Pro obdržení bonusové sazby stačí splnit přitom podle mluvčího banky Petra Plocka jen jednu z těchto podmínek. Úroková sazba až 3,15 procent platí pro částky do 2 milionů korun.

Co se chystá ještě v září

Novinky v nejbližších zářijových dnech chystá hned několik bank. Jednak se mírně zvyšuje sazba směrem nahoru v Air Bank, a to z 2,5 procent na 2,7 procenta od 10. září a to pro vklady do půl milionu korun. Dále pak pravděpodobně s něčím novým přijde také ČSOB a nejspíš i Trinity Bank. Partners Banka chystá také specialitku, kterou ale zatím nechce ještě zveřejňovat.

Do konce roku nás pak čekají už jen tři zasedání bankovní rady České národní banky (ČNB), přičemž to nejbližší bude ještě v tomto měsíci a to 24.září, další pak v listopadu a v prosinci. Jak se tato zasedání a jejich rozhodnutí o repo sazbě promítnou do sazeb spořicích účtů ukážou až podzimní dny.

Nejlépe úročené spořicí účty tuzemských bank bez podmínek (k 2.září 2025)

  • mBank 4,01 % (mSpořicí účet Plus, bez limitu vkladu, na 3 měsíce bez podmínek)
  • Trinity Bank 3,33 % (pro nové klienty s vklady do 400 tisíc Kč) - garance do 20.11.2025
  • Fio banka 3,25 % (Fio konto pro vklady do 200 tisíc Kč)
  • Partners Banka 3,06 % (pro účty Pro dva či Pro rodinu – bez omezení vkladu)
  • Trinity Bank 3,03 % (bez dalších podmínek a bez omezení vkladu)
  • mBank 3,01 % (mSpořicí účet, bez limitu vkladu a bez podmínek)
  • Banka Creditas 3,0 % (do 500 tisíc Kč)
  • MAX spořicí účet 3,0 % (vklady do 500 tisíc Kč)
  • Moneta Money Bank 2,6 % (vklady do 1 milionu Kč – garance do 31.12.2025
  • Fio banka 2,25 % (Fio spořicí účet – bez omezení výše vkladu)

Nejzajímavější sazby spořicích účtů s podmínkami (k 2.září 2025)

  • ČSOB – DUO PROFIT – 4,75 % (1 rok, povinnost investovat – vklad ve výši investice, celkem na vklad a investici minimálně 60 tisíc Kč)
  • mBank 4,01 % (mSpořicí účet Plus, bez limitu vkladu, po 3měsících s podmínkami – příjem 15 000, 5x platba kartou)
  • Raiffeisenbank 4,0 % (vklady do 500 tisíc Kč, podmínka 10× platba kartou)
  • Banka Creditas 4,0 % (vklady do 500 tisíc Kč, podmínka investování do fondů minimálně 1500 Kč měsíčně)
  • ČSOB – TOP - 4,0 % (vklady do 250 tisíc, příjem minimálně 15 tisíc Kč měsíčně, 5× platba kartou za měsíc, investice 1500 nebo 4000 Kč měsíčně)
  • Česká spořitelna 3,8 % (vklady do 400 tisíc Kč, série podmínek včetně investování minimálně 2000 Kč měsíčně)
  • VÚB 3,6 % (slovenská banka – komplikovanější administrativa kvůli daňovým povinnostem)
  • Komerční banka 3,5 % (jen přes KB+ a pro nové klienty a vklady 200 až 500 tisíc Kč
  • ČSOB 3,25 % (vklady do 250 tisíc Kč/u Premium do 1 mil., příjem minimálně 15 tisíc Kč měsíčně, 5× platba kartou za měsíc, garance sazby do 30. 9. 2025)

Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.

Mladí Češi už peněženku nepotřebují. Stačí jim mobil

Mobilní platby u mladých Čechů dominují. Plastové karty jsou pro ně jen záloha, když to jinak nejde. Sice je lákají investice, příliš se v nich ale nevyznají, a navíc dost naslouchají finfluencerům. Stále tedy mají, co zlepšovat. Vyplývá to z průzkumu o Generaci Z, který realizovala Moneta Money Bank spolu se společností Visa a organizací Nekrachni.                                                                             

Nejlepší sazba na spořicím účtu bez omezení vkladu stále začíná trojkou

Ty nejlepší spořicí účty tuzemských bank mívají téměř vždy nějaká omezení. Zpravidla to je výše vkladu nebo zaměření se jen na nové klienty a ty úplně nejvyšší sazby požadují ke spoření i tisícikorunové investice. Navzdory tomu je stále možnost získat trojkovou sazbu i bez jakýchkoliv podmínek a pro stávající klienty. Podívejte se, kde.

Termínované účty s více než třemi procenty stále ještě existují

Které termínované účty tuzemských bank vám zhodnotí vaše úspory nejlépe, na jak dlouho a za jakých podmínek.

Spořicí účty teď nejčastěji začínají čtyřkou. Pětiprocentní sazba ale ještě pořád existuje

První velká banka snižuje sazbu spořicího účtu. Při nesplnění podmínek úročí jen za půlku

Dalibor Martínek: V Česku je stavební boom. Přesto zůstáváme v duši malí, nestavíme do výšky

V Česku se letos rekordně staví. Pro představu, stavební produkce podle statistického úřadu v červnu, poslední dostupná data, meziročně vzrostla o 14 procent. Dokončeno bylo 3 775 bytů, což znamenalo meziroční růst o 40 procent. To jsou čísla jako blázen. Vypadá to na nějakou novou českou stavební konjunkturu. Má to však zádrhel.

V Česku jsou dva druhy výstavby. Jedna je z veřejných peněz, druhá ze soukromých. První, to jsou dálnice, parky, rozkopávání ulic. Té se skvěle daří, stát na korunu nehledí. Druhá je bydlení. Tam dominují soukromníci. Těm se také skvěle daří, bydlení zdražuje.

Dálnice, to je dohánění dosud hanebně zanedbané výstavby. Nové kilometry sice přibývají. Přesto, stále chybí dálnice do Německa přes Karlovy Vary a přes Chomutov. Do Rakouska nemá Česko žádné (!) dálniční spojení. Pětatřicet let od sametové revoluce. Česká ostuda. Potom si stěžujeme, že nás západní partneři neberou vážně. Do Polska jenom jedno čerstvé spojení v Ostravě, u Náchoda to vázne.

Stát si chce nyní ve výstavbě dálnic a rychlostních železnic podseknout nohu. Z letošních 139 miliard na investice má být příští rok o 33 miliard korun méně. Ty peníze mají jít na Dukovany.

Hoppi Milánská: Nová éra prefabrikace

Ještě jim neodzvonilo. Paneláky se vrací do hry

Prefabrikovaná výstavba, kdysi symbol socialistických sídlišť, zažívá renesanci. Díky úspoře času a nákladů ji developeři i státní správa považují za jednu z cest, jak řešit nedostupné bydlení. Nejenom v Německu, ale i v Česku.

Těžká volba

Vždy je to těžká volba, prioritizace. Přidáme důchodcům, nebo postavíme dálnice? V Česku zatím drtivě vedou důchodci, na příští rok se na jejich podporu počítá s tři čtvrtě bilionem korun, o 22 miliard víc než tomu je letos. Asi je to větší voličská skupina. A do toho ještě Dukovany.

Ministr Kupka se nyní na sociálních sítích pochlubil, že vlak v Česku dokázal poprvé jet 200 kilometrů v hodině, na trase z Prahy do Českých Budějovic. Nějaký hnípal mu na sociálních sítích připsal pod slavnostní fotku s číslovkou 200 na displeji poznámku, že vlak v Evropě jel poprvé rychlostí přes 200 kilometrů v hodině už v roce 1903.

Kromě dálnic jsou další miliardové stavební investice z veřejných peněz. Spíše jsou to útraty. Za opravy silnic, za obnovy parků a podobně. Jen obnova parku na náměstí Jiřího z Poděbrad má stát přes půl miliardy korun. Trvá už rok, a ještě rok potrvá. Pro stavební firmy je erár ideální dojnou krávou. Praha je nyní celá rozkopaná.

Otázkou je, zda vznikají skutečně účelné, nové, krásné stavby, hodnoty. Třeba rekonstrukce Václavského náměstí. Projekt za 1,3 miliardy korun. Nakonec to bude samozřejmě víc. Co za ty peníze vznikne? Nové stromy, tramvajové koleje, nové dlaždičky na chodníku. Investice pro investice.

Argumentace politiků je vždy stejná: Je to veřejně prospěšné, už to bylo zastaralé. Politici dobře vědí, že běžným lidem, kteří musejí chodit do práce, je cekem jedno, za co se peníze z jejich odvodů rozhazují. Politici je vždy za něco utratí, a vždy to nějak zdůvodní. Pro pracující lidi (uznávám, zní to trochu komunisticky – pracující lid) už je to nudné téma. Zábava na chvilku vznikne, pokud policie přijde s korupcí. Ale stejně se na to nakonec zapomene. Pamatuje si snad někdo jméno hlavního účastníka kauzy Dozimetr? Já ne. Kolik erárních peněz už takto padlo vniveč? Miliardy miliard. Ale žádná analýza na toto téma neexistuje. Hlavně že se českému stavebnictví dobře daří.

Dalibor Martínek: Je to lavina. Nájmy raketově rostou i v malých městech

Už to není jenom Praha, kde garsonka stojí dvacet tisíc korun měsíčně. Majitelé nemovitostí v menších městech kolem Prahy sledují cenový vývoj. Trend je jasný, zdražování. Garsonka v Dobříši u Prahy už stojí 17 tisíc korun.

Je tu ještě druhá strana. Lidé nemají kde bydlet. V Praze je nejhůře dostupné bydlení ze všech měst v Evropě. To vyhovuje soukromým developerům. Čím je bydlení dražší, tím více projektů roste. Takže tady máme druhou nohu českého stavebního boomu. Na vlastní bydlení už v hlavním městě dosáhne jen horních deset tisíc. Nic proti záměru developerů této situace využít. Když existují kupci, proč nestavět.

Málokdo si přitom uvědomuje, že veřejné a soukromé peníze jsou vlastně ty stejné peníze. Jsou to peníze lidí, kteří si vydělávají prací. Stát si vezme desátek, spíše dvacátek, a utratí ho. Většinu dá důchodcům, něco zbyde na dálnice a rekonstrukce parků a náměstí. A soukromník utratí to, co mu stát nechal. Byty jsou jistota, pořád zdražují.

Proč to nejde do výšky?

Klíčový problém v bydlení je, že se nestaví do výšky. Město patnácti minut, zaklínadlo plánovačů. Ne rozvoj do polí. Nějak se nenaplňuje. Stavební úřady sekají patra. Proč mohou mít jiná města, Varšava, Vídeň, Bratislava, stometrové stavby, a v Praze máme jen jednu? Proč jsme otroky UNESCA, které ovšem k výstavbě bytů v Praze nijak nepřispívá? Proč může v centru Londýna vyrůst ikonický třistametrový The Shard, a v Praze nemůže mít budova ve Vysočanech ani dvacet pater?

Ano, oboru stavebnictví se nyní daří. Je v dobré fázi cyklu. Před pár lety brečelo, chtělo státní podporu. Nyní se raduje. Už máme rok dobré období. Ale malost nás neopouští. Utrácíme miliardy za nesmysly a velkých věcí se bojíme.

Dalibor Martínek: Výstavba v Česku vzkvétá. Ale nad hlavou už se houfují černé mraky

