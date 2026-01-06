DeepSeek už trhy neděsí. Loňský šok z čínské AI se neopakoval
Asistent umělé inteligence čínského start-upu DeepSeek před necelým rokem výrazně otřásl technologickými trhy. Uvedení modelu R1 vyvolalo paniku mezi investory a prudké výprodeje akcií předních západních technologických firem. Obavy tehdy směřovaly k možné ztrátě dominance Spojených států v oblasti umělé inteligence.
Nejcitelněji loni v lednu reagovaly akcie výrobce čipů Nvidia, které se propadly o 17 procent a během krátké doby přišly téměř o 600 miliard dolarů tržní hodnoty. Podobný pokles zaznamenaly i další technologické společnosti včetně Broadcomu či nizozemského výrobce polovodičových zařízení ASML, připomíná server CNBC.
O jedenáct měsíců později je však situace zcela jiná. Dotčené firmy nejenže ztráty smazaly, ale pokračovaly v růstu. Nvidia se v říjnu stala první společností s tržní hodnotou pět bilionů dolarů, akcie Broadcomu v roce 2025 posílily o 49 procent a ASML přidala 36 procent.
Šokový efekt
Podle analytiků byl lednový otřes výjimečný především svým „šokovým efektem“. DeepSeek tehdy nabídl otevřený jazykový model, který dosahoval srovnatelných nebo lepších výsledků než špičkové západní systémy, a to s výrazně nižšími nároky na výpočetní výkon. To zpochybnilo dosavadní předpoklady o nákladnosti vývoje AI a vyvolalo obavy z poklesu poptávky po drahé infrastruktuře.
„Lednové uvedení DeepSeeku změnilo globální představy o nákladech a konkurenceschopnosti Číny způsobem, který přímo zasáhl polovodičový sektor,“ uvedla pro CNBC analytička společnosti Gartner Haritha Khandabattu.
Trhy si zvykly, investice pokračují
Od té doby DeepSeek vydal několik aktualizací svých modelů, žádná z nich však již nevyvolala srovnatelnou reakci. Podle analytiků jde spíše o postupná zlepšení než o zásadní technologické zlomy. Investoři navíc zjistili, že lednové obavy z ochlazení investic do AI se nenaplnily.
„V roce 2025 jsme neviděli žádné zpomalení výdajů. Naopak očekáváme jejich další zrychlení v roce 2026 a později,“ uvedl analytik společnosti Morningstar Brian Colello.
Jedním z důvodů, proč DeepSeek zatím nepředstavil zcela nový model, jsou podle expertů omezené výpočetní kapacity. Čínské firmy čelí dlouhodobým omezením v přístupu k nejvýkonnějším čipům kvůli americkým exportním restrikcím, což zpomaluje vývoj nejpokročilejších systémů.
Západ odpovídá novými modely
Dalším faktorem, který uklidnil trhy, je rychlý vývoj na straně západních lídrů. V průběhu roku představily nové generace modelů společnosti OpenAI, Google i Anthropic. Intenzivní konkurence a pravidelné technologické posuny podle analytiků snížily obavy z náhlé „komoditizace“ umělé inteligence.
Přesto někteří experti varují, že další šoky nelze vyloučit. DeepSeek na konci roku publikoval studii popisující efektivnější postupy vývoje AI modelů, což naznačuje, že se může chystat na výraznější návrat.
„Takové momenty budeme na trzích vídat i nadále,“ uvedl analytik společnosti Wedbush Dan Ives. „Přijde další DeepSeek.“