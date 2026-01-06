Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Trhy DeepSeek už trhy neděsí. Loňský šok z čínské AI se neopakoval

DeepSeek už trhy neděsí. Loňský šok z čínské AI se neopakoval

DeepSeek
ČTK
nst
nst

Asistent umělé inteligence čínského start-upu DeepSeek před necelým rokem výrazně otřásl technologickými trhy. Uvedení modelu R1 vyvolalo paniku mezi investory a prudké výprodeje akcií předních západních technologických firem. Obavy tehdy směřovaly k možné ztrátě dominance Spojených států v oblasti umělé inteligence.

Nejcitelněji loni v lednu reagovaly akcie výrobce čipů Nvidia, které se propadly o 17 procent a během krátké doby přišly téměř o 600 miliard dolarů tržní hodnoty. Podobný pokles zaznamenaly i další technologické společnosti včetně Broadcomu či nizozemského výrobce polovodičových zařízení ASML, připomíná server CNBC.

O jedenáct měsíců později je však situace zcela jiná. Dotčené firmy nejenže ztráty smazaly, ale pokračovaly v růstu. Nvidia se v říjnu stala první společností s tržní hodnotou pět bilionů dolarů, akcie Broadcomu v roce 2025 posílily o 49 procent a ASML přidala 36 procent.

Šokový efekt

Podle analytiků byl lednový otřes výjimečný především svým „šokovým efektem“. DeepSeek tehdy nabídl otevřený jazykový model, který dosahoval srovnatelných nebo lepších výsledků než špičkové západní systémy, a to s výrazně nižšími nároky na výpočetní výkon. To zpochybnilo dosavadní předpoklady o nákladnosti vývoje AI a vyvolalo obavy z poklesu poptávky po drahé infrastruktuře.

„Lednové uvedení DeepSeeku změnilo globální představy o nákladech a konkurenceschopnosti Číny způsobem, který přímo zasáhl polovodičový sektor,“ uvedla pro CNBC analytička společnosti Gartner Haritha Khandabattu.

Hyundai plánuje od roku 2028 nasadit v amerických továrnách humanoidní roboty

Atlas míří do výroby: Hyundai nasadí humanoidní roboty do továren

Zprávy z firem

Jihokorejská automobilka Hyundai Motor plánuje od roku 2028 nasadit v amerických továrnách humanoidní roboty. Mají přispět k automatizaci rizikových a opakujících se výrobních úkolů. Firma, která vyrábí auta i v České republice, to uvedla v pondělí na veletrhu spotřební elektroniky (CES) v Las Vegas.

ČTK

Přečíst článek

Trhy si zvykly, investice pokračují

Od té doby DeepSeek vydal několik aktualizací svých modelů, žádná z nich však již nevyvolala srovnatelnou reakci. Podle analytiků jde spíše o postupná zlepšení než o zásadní technologické zlomy. Investoři navíc zjistili, že lednové obavy z ochlazení investic do AI se nenaplnily.

„V roce 2025 jsme neviděli žádné zpomalení výdajů. Naopak očekáváme jejich další zrychlení v roce 2026 a později,“ uvedl analytik společnosti Morningstar Brian Colello.

Jedním z důvodů, proč DeepSeek zatím nepředstavil zcela nový model, jsou podle expertů omezené výpočetní kapacity. Čínské firmy čelí dlouhodobým omezením v přístupu k nejvýkonnějším čipům kvůli americkým exportním restrikcím, což zpomaluje vývoj nejpokročilejších systémů.

Radek Stacha

Český investor má potenciál být jako Warren Buffett, říká Stacha z Investony

Money

Češi nechávají na běžných účtech ležet čtyři biliony korun. Platforma Investona, která vyrostla za základech obchodníka s cennými papíry Colosseum, po přejmenování Czech Asset Investment. Ce si na trh jít právě pro tyto peníze. „Češi, přestože jsou konzervativní, v posledních letech mnohem víc přemýšlejí o investicích,“ říká Radek Stacha, spoluvlastník Czech Asset Investment.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Západ odpovídá novými modely

Dalším faktorem, který uklidnil trhy, je rychlý vývoj na straně západních lídrů. V průběhu roku představily nové generace modelů společnosti OpenAI, Google i Anthropic. Intenzivní konkurence a pravidelné technologické posuny podle analytiků snížily obavy z náhlé „komoditizace“ umělé inteligence.

Přesto někteří experti varují, že další šoky nelze vyloučit. DeepSeek na konci roku publikoval studii popisující efektivnější postupy vývoje AI modelů, což naznačuje, že se může chystat na výraznější návrat.

„Takové momenty budeme na trzích vídat i nadále,“ uvedl analytik společnosti Wedbush Dan Ives. „Přijde další DeepSeek.“

Související

Atlas míří do výroby: Hyundai nasadí humanoidní roboty do továren

Hyundai plánuje od roku 2028 nasadit v amerických továrnách humanoidní roboty
ČTK
ČTK
ČTK

Jihokorejská automobilka Hyundai Motor plánuje od roku 2028 nasadit v amerických továrnách humanoidní roboty. Mají přispět k automatizaci rizikových a opakujících se výrobních úkolů. Firma, která vyrábí auta i v České republice, to uvedla v pondělí na veletrhu spotřební elektroniky (CES) v Las Vegas.

Automobilka ve Spojených státech představila produkční verzi humanoidního robota Atlas, kterého vyvinula její divize Boston Dynamics. Chce ho nasadit v továrně ve státě Georgia, kde americké úřady provedly v roce 2025 masivní imigrační razii, připomíná zpravodajský server BBC.

Hyundai uvádí, že roboti pomohou zmírnit fyzickou zátěž lidských pracovníků. Zvládnou potenciálně nebezpečné úkoly a připraví cestu pro širší využití této technologie. Kolik robotů zpočátku nasadí ani kolik bude projekt stát, společnost nesdělila. Dodala ale, že takzvanou fyzickou umělou inteligenci (AI) plánuje zavádět ve všech svých továrnách.

Robot Atlas, zdroj: ČTK

O plánech začít používat ve výrobě humanoidní roboty informovala také americká internetová společnost Amazon, americká automobilka Tesla i její čínský rival BYD. Hyundai uvedl, že urychluje vývoj v této oblasti díky spolupráci s globálními lídry v oblasti umělé inteligence, včetně Nvidie a Googlu.

Atlas má ruce lidské velikosti s hmatovým vnímáním a dokáže zvednout až 50 kg, uvádí Hyundai. Robot může fungovat autonomně a je navržen k provozu v průmyslovém prostředí od minus 20 do plus 40 stupňů Celsia.

Automobilka Hyundai v listopadu 2008 oficiálně zahájila sériovou výrobu osobních aut v Nošovicích na Frýdecko-Místecku. Továrna v Nošovicích je jediným výrobním závodem Hyundai v Evropské unii. Závod má přibližně 3100 zaměstnanců, dalších zhruba 8700 lidí pracuje pro jeho přímé dodavatele. Slezská továrna v posledních měsících kvůli slabší poptávce každý měsíc na několik dní zastavovala výrobu.

Foodora zahájila v Karlíně testovací provoz doručovacích robotů

Foodora vysílá do Prahy roboty. V Karlíně budou doručovat jídlo

Zprávy z firem

V pražském Karlíně začal pilotní provoz autonomních rozvozových vozítek pro doručování jídla. Novinku představují roboty od Starshipu ve spolupráci s Foodorou. Záměr prošel schválením dopravní komise Prahy 8, a proto může firma své roboty nasadit i bez speciálního povolení.

Michal Nosek

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Zajetí Madura dělí USA: třetina Američanů zásah schvaluje, většina se obává eskalace

Nicolás Maduro s manželkou v zajetí
ČTK
ČTK
ČTK

Každý třetí Američan schvaluje sobotní útok na Venezuelu, který vedl k zajetí autoritářského prezidenta Nicoláse Madura. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na průzkum společnosti Ipsos. Přes 70 procent Američanů se ale obává, že se Spojené státy do dění v jihoamerické zemi zapletou až příliš.

Americké síly v sobotu brzy ráno místního času při zásahu v Caracasu zadržely Madura a předaly ho federálním orgánům k trestnímu stíhání za údajný obchod s drogami. Průzkum ukázal, že vojenskou operaci, kterou nařídil prezident Donald Trump, podporuje 65 procent voličů jeho republikánské strany. Naopak mezi demokraty s tímto krokem souhlasí 11 procent a mezi nezařazenými voliči 23 procent.

14 fotografií v galerii

Postup americké armády i následné Trumpovo prohlášení, že USA budou nyní řídit Venezuelu, znamenaly podle Reuters výrazný odklon od postoje prezidenta, který dlouhodobě kritizoval své předchůdce za přílišné soustředění se na zahraniční politiku. Jeho administrativa dříve uvedla, že se hodlá zaměřit především na domácí ekonomiku.

Útok na Venezuelu vedoucí k zajetí Madura schvaluje třetina Američanů zdroj: ČTK

Průzkumu, který probíhal v neděli a dnes, se zúčastnilo 1248 lidí. Ukázal, že velká část republikánů podporuje zahraniční politiku, která zahrnuje získávání a prohlubování vlivu v regionu. S prohlášením, že „Spojené státy by měly mít politiku dominující v záležitostech západní polokoule“, souhlasilo 43 procent republikánů, přibližně 19 procent vyjádřilo svůj nesouhlas.

Nicolás Maduro zdroj: ČTK

Podle průzkumu asi 60 procent republikánů podporuje vyslání amerických vojáků do Venezuely. V celkové populaci se pro tento krok vyjádřilo přibližně 30 procent Američanů. S převzetím kontroly nad venezuelskými ropnými poli souhlasí 59 procent republikánů a 65 procent podporuje, aby USA převzaly vládu nad Venezuelou.

Průzkum také ukázal, že Trumpa nyní napříč politickým spektrem podporuje 42 procent lidí, tedy nejvíce od října. V prosincovém průzkumu se takto vyjádřilo 39 procent respondentů.

Čínský prezident Si Ťin-pching

Tchaj-wan vítá Trumpův zátah ve Venezuele, pomůže prý odstrašit Čínu

Názory

Tchaj-wan vítá víkendový zásah amerických sil ve Venezuele. Podle představitelů tchaj-wanských bezpečnostních kruhů, které cituje agentura Bloomberg, zásah dokládá, že Spojené státy jsou akceschopné, ochotné použít vojenskou sílu k prosazení svých zájmů. Navíc se prý ukazuje, že americké zbraně si efektivně umí poradit se zbraňovými systémy ruské a čínské provenience, na něž se spoléhal venezuelský režim Nicoláse Madura.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Americký prezident Donald Trump

Nevěřím, že Ukrajinci zaútočili na rezidenci Putina, řekl Trump

Politika

Americký prezident Donald Trump nevěří, že Ukrajina zaútočila na rezidenci ruského prezidenta Vladimira Putina, jak tvrdí Moskva. Trump to podle agentury Reuters řekl novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov minulé pondělí tvrdil, že Ukrajina zaútočila 91 bezpilotními letouny na Putinovu rezidenci v Novgorodské oblasti, přičemž všechny drony byly zničeny.

ČTK

Přečíst článek

Související

María Corina Machadová

„Velký krok pro lidstvo a svobodu“. Nositelka Nobelovy ceny za mír ocenila intervenci USA ve Venezuele

Politika

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme