OpenAI zvažuje prodej zaměstnaneckých akcií. Hodnotou by to firmu zařadilo k TikToku či SpaceX

Společnost OpenAI, která stojí za chatovacím systémem ChatGPT, jedná o prodeji zaměstnaneckých akcií za 86 miliard dolarů (přes dva biliony korun), uvedla agentura Bloomberg.

Takové ocenění by OpenAI zařadilo mezi nejhodnotnější společnosti, které se neobchodují na burze - vedle videoslužby TikTok a vesmírné společnosti SpaceX Elona Muska.

Podmínky dohody s potenciálními investory se mohou ještě změnit, píše Bloomberg. Deník The Wall Street Journal už v září informoval, že OpenAI v případě prodeje akcií usiluje o ocenění za 80 až 90 miliard dolarů. To je liga, ve které se před svou primární veřejnou nabídkou (IPO) akcií pohyboval například Facebook. Ocenění v rámci kol financování nebo prodeje stávajících zaměstnaneckých akcií bývají ale často i vyšší, než jakou mají firmy později hodnotu na burze, uvedla agentura DPA.

Chatbot ChatGPT, který dokáže formulovat věty na jazykové úrovni člověka a vést konverzaci, vzbuzuje od loňského roku značný rozruch. Společnost Microsoft uzavřela s OpenAI dohodu v hodnotě miliard dolarů a zajistila si také velký podíl v tomto start-upu. Bloomberg v srpnu informoval, že s tím, jak si firmy technologii postupně osvojují, je OpenAI na cestě k dosažení ročního obratu za jednu miliardu dolarů.

