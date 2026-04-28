J&T rozjíždí Arch II. Nový fond navazuje na investiční hit s výnosem přes 100 procent
Finanční a investiční skupina J&T otevírá nový fond kvalifikovaných investorů J&T Arch II, který má navázat na úspěch fondu J&T Arch, největšího investičního fondu v česko-slovenském prostoru. Start úpisu oznámil spoluzakladatel skupiny Patrik Tkáč.
Nový fond staví na stejné investiční strategii jako jeho předchůdce - tedy na partnerstvích s předními podnikateli a investory a přístupu k privátním investicím, které bývají pro individuální investory běžně nedostupné. Upisovací období, během kterého mohou investoři fond poprvé nakoupit, potrvá do 1. července.
„Neinvestujeme do aktiv, ale do lidí,“ uvedl Tkáč. Podle něj je cílem fondu soustředit kapitál investorů do objemu, který umožní vstupovat do velkých projektů významných osobností česko-slovenského byznysu.
Vysoká flexibilita
J&T Arch II má stejně jako první fond nabídnout v segmentu private equity nezvykle vysokou flexibilitu. Investoři budou mít k dispozici pravidelné čtvrtletní oceňování a možnost zpětného odkupu investičních akcií. V prvním čtvrtletí příštího roku fond plánuje také vstup na Burzu cenných papírů Praha, což má zvýšit jeho likviditu.
Hlavním distribučním kanálem mají být kvartální primární úpisy, zatímco burza má plnit spíše doplňkovou roli. V aktuálním úpisu mohou investoři prostřednictvím J&T Banky a ATLANTIK finanční trhy nakupovat korunové i eurové růstové třídy investičních akcií.
Skupina J&T zároveň deklaruje ambici zůstat dlouhodobě největším investorem fondu. Konkrétní investice bude fond podle skupiny oznamovat postupně až při jejich realizaci.
J&T Arch II navazuje na fond J&T Arch založený v roce 2020, který do konce loňského roku překonal hranici 200 miliard korun spravovaných aktiv a investorům přinesl celkový výnos přes 100 procent. Silný zájem investorů a vysoký podíl kapitálu zakladatelských rodin J&T vedly na konci roku 2025 k řízenému omezení přílivu nových investic.
Pravidelný příjem bez práce zní lákavě. Dividendové investování ho skutečně nabízí – není ale tak jednoduché, jak se může zdát. Ve třetím díle seriálu Kovanda vysvětluje investice moderátorka Izabela Kalinová s ekonomem Lukášem Kovandou vysvětlují, jak dividendy fungují, proč jsou české banky evropským unikátem a kdy se vyplatí sázet spíš na jistotu než na rychlý růst.
Pravidelný příjem bez práce zní lákavě. Dividendové investování ho skutečně nabízí – není ale tak jednoduché, jak se může zdát. Ve třetím díle seriálu Kovanda vysvětluje investice moderátorka Izabela Kalinová s ekonomem Lukášem Kovandou vysvětlují, jak dividendy fungují, proč jsou české banky evropským unikátem a kdy se vyplatí sázet spíš na jistotu než na rychlý růst.
Právě tento krok nyní vytváří prostor pro Arch II, který má podle J&T navázat na dosavadní model a dál rozšířit nabídku fondu zaměřeného na privátní kapitál. Prvním oceněním portfolia má fond projít k 30. září, výsledky plánuje zveřejnit ve druhé polovině čtvrtého kvartálu.
Nový fond zároveň rozšiřuje ambice J&T na kapitálovém trhu. Skupina už letos dostala první Arch na pražskou burzu jako první kontinuálně obchodovaný fond a nyní chce na tento model navázat i s jeho nástupcem.
