Buffett se loučí jako vítěz. Jeho Berkshire se topí v penězích
Rekordní čísla na rozloučenou. Berkshire Hathaway zvýšila provozní zisk o třetinu a drží historicky největší objem hotovosti – přes 382 miliard dolarů. Warren Buffett po šesti dekádách odchází z čela firmy ve chvíli, kdy jeho investiční impérium nikdy nebylo silnější.
Americká investiční společnost Berkshire Hathaway ve třetím čtvrtletí zvýšila provozní zisk meziročně o 34 procent na 13,49 miliardy dolarů (284,9 miliardy korun). Objem hotovosti se vyšplhal na rekordních 381,7 miliardy dolarů, uvedla firma ve zprávě pro akciový trh. Jde o poslední výsledkovou zprávu před odchodem Warrena Buffetta z čela podniku.
Ke zlepšení hospodaření ve třetím čtvrtletí přispěly aktivity při upisování v pojišťovacích operacích konglomerátu. Firma také signalizovala, že zůstává opatrná ohledně trhů a oceňování akcií, Berkshire za uvedené období ani neodkoupila žádné své akcie.
Investiční společnost Berkshire Hathaway amerického miliardáře Warrena Buffetta se dohodla na převzetí petrochemické divize firmy Occidental Petroleum za 9,7 miliardy dolarů (zhruba 200 miliard korun). Podniky to dnes oznámily ve společné tiskové zprávě. Pro Berkshire je to největší akvizice od roku 2022, uvedla agentura Reuters.
Poslední velká transakce? Buffett za deset miliard dolarů kupuje petrochemickou divizi firmy Occidental
Zprávy z firem
Investiční společnost Berkshire Hathaway amerického miliardáře Warrena Buffetta se dohodla na převzetí petrochemické divize firmy Occidental Petroleum za 9,7 miliardy dolarů (zhruba 200 miliard korun). Podniky to dnes oznámily ve společné tiskové zprávě. Pro Berkshire je to největší akvizice od roku 2022, uvedla agentura Reuters.
Provozní zisk na akcii třídy A se ve třetím čtvrtletí zvýšil zhruba na 9376 dolarů. Celkový čistý zisk, včetně zisků a ztrát z investic společnosti Berkshire do kmenových akcií firem jako Apple, vzrostl o 17 procent na 30,8 miliardy dolarů. To je 21 413 dolarů na jednu akcii třídy A. Tyto akcie uzavřely třetí čtvrtletí kurzem 754 200 dolarů.
Mezi červencem a zářím Buffettův konglomerát prodal více akcií, než kolik jich nakoupil, a to už dvanácté čtvrtletí po sobě. Hodnota akciového portfolia se pohybuje kolem 283,2 miliardy dolarů a vedle akcií Applu jsou v něm například akcie American Express.
Pětadevadesátiletý Buffett nechává hromadit hotovost a připravuje se na ukončení svého působení ve funkci výkonného ředitele. Odejít chce na konci letošního roku, a to zhruba po 60 letech v čele Berkshire. Novým výkonným ředitelem se stane třiašedesátiletý Greg Abel, který je teď místopředsedou správní rady. Buffett zůstane už jen předsedou.
Abel je považován za praktičtějšího manažera než Buffett, uvedla agentura Reuters. Zatím není jasné, jak by mohl začít nahromaděnou hotovost využívat, je ale možné, že by firma poprvé od roku 1967 začala vyplácet dividendy.
Skupina Berkshire Hathaway sídlí v Omaze v americkém státě Nebraska a ovládá desítky dceřiných společností, které podnikají v různých odvětvích. Vlastní rovněž významné podíly v řadě firem známých po celém světě. Buffett firmu řídí od roku 1965, patří mezi nejbohatší lidi světa a díky svým úspěšným investicím si vysloužil přezdívku Věštec z Omahy.
Ceny komodit se v letošním roce na světových trzích spíše zvyšují, drahé kovy od ledna do konce října zdražily o desítky procent. Výrazně stoupla i cena mědi a kávy. Naopak podstatně zlevnil zemní plyn, dále ropa, kakao či pomerančový džus. Komoditní index agentury Bloomberg od začátku roku vykazuje asi devítiprocentní růst, vyplývá z burzovních statistik.
Zlato vítězí nad ropou. Letošní rok přepisuje komoditní mapu světa
Trhy
Ceny komodit se v letošním roce na světových trzích spíše zvyšují, drahé kovy od ledna do konce října zdražily o desítky procent. Výrazně stoupla i cena mědi a kávy. Naopak podstatně zlevnil zemní plyn, dále ropa, kakao či pomerančový džus. Komoditní index agentury Bloomberg od začátku roku vykazuje asi devítiprocentní růst, vyplývá z burzovních statistik.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.