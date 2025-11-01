Buffett se loučí jako vítěz. Jeho Berkshire se topí v penězích

Nový magazín právě vychází!

Rekordní čísla na rozloučenou. Berkshire Hathaway zvýšila provozní zisk o třetinu a drží historicky největší objem hotovosti – přes 382 miliard dolarů. Warren Buffett po šesti dekádách odchází z čela firmy ve chvíli, kdy jeho investiční impérium nikdy nebylo silnější.

Americká investiční společnost Berkshire Hathaway ve třetím čtvrtletí zvýšila provozní zisk meziročně o 34 procent na 13,49 miliardy dolarů (284,9 miliardy korun). Objem hotovosti se vyšplhal na rekordních 381,7 miliardy dolarů, uvedla firma ve zprávě pro akciový trh. Jde o poslední výsledkovou zprávu před odchodem Warrena Buffetta z čela podniku.

Ke zlepšení hospodaření ve třetím čtvrtletí přispěly aktivity při upisování v pojišťovacích operacích konglomerátu. Firma také signalizovala, že zůstává opatrná ohledně trhů a oceňování akcií, Berkshire za uvedené období ani neodkoupila žádné své akcie.

Warren Buffett

Provozní zisk na akcii třídy A se ve třetím čtvrtletí zvýšil zhruba na 9376 dolarů. Celkový čistý zisk, včetně zisků a ztrát z investic společnosti Berkshire do kmenových akcií firem jako Apple, vzrostl o 17 procent na 30,8 miliardy dolarů. To je 21 413 dolarů na jednu akcii třídy A. Tyto akcie uzavřely třetí čtvrtletí kurzem 754 200 dolarů.

Mezi červencem a zářím Buffettův konglomerát prodal více akcií, než kolik jich nakoupil, a to už dvanácté čtvrtletí po sobě. Hodnota akciového portfolia se pohybuje kolem 283,2 miliardy dolarů a vedle akcií Applu jsou v něm například akcie American Express.

Pětadevadesátiletý Buffett nechává hromadit hotovost a připravuje se na ukončení svého působení ve funkci výkonného ředitele. Odejít chce na konci letošního roku, a to zhruba po 60 letech v čele Berkshire. Novým výkonným ředitelem se stane třiašedesátiletý Greg Abel, který je teď místopředsedou správní rady. Buffett zůstane už jen předsedou.

Abel je považován za praktičtějšího manažera než Buffett, uvedla agentura Reuters. Zatím není jasné, jak by mohl začít nahromaděnou hotovost využívat, je ale možné, že by firma poprvé od roku 1967 začala vyplácet dividendy.

Skupina Berkshire Hathaway sídlí v Omaze v americkém státě Nebraska a ovládá desítky dceřiných společností, které podnikají v různých odvětvích. Vlastní rovněž významné podíly v řadě firem známých po celém světě. Buffett firmu řídí od roku 1965, patří mezi nejbohatší lidi světa a díky svým úspěšným investicím si vysloužil přezdívku Věštec z Omahy.

