Google potřebuje další palivo pro AI. Alphabet nabídne akcie až za 80 miliard dolarů

Sundar Pichai
Alphabet, mateřská společnost Googlu, chystá velké posílení kapitálu pro další rozvoj umělé inteligence. Americká technologická skupina nabídne investorům nové akcie až za 80 miliard dolarů, tedy zhruba 1,67 bilionu korun. Peníze chce použít hlavně na investice do AI a na úhradu části očekávaných daňových výdajů.

Část nových akcií už má jistého kupce. Investiční společnost Berkshire Hathaway, kterou dlouho vedl miliardář Warren Buffett, přislíbila nakoupit akcie Alphabetu za deset miliard dolarů.

Z výnosů z prodeje akcií chce Alphabet použít zhruba 30 miliard dolarů na rozvoj firmy, včetně investic do umělé inteligence. Dalších 30 miliard dolarů má směřovat na pokrytí některých daňových výdajů, které společnost očekává v letošním roce. Jde o daně související se zaměstnaneckými akciemi.

Poptávka přesahuje kapacity

Alphabet tvrdí, že umělá inteligence se už nyní významně podílí na růstu jeho podnikání. Společnost uvedla, že poptávka po jejích AI řešeních a službách ze strany firem i spotřebitelů je tak silná, že přesahuje její dostupné kapacity.

Akcie Alphabetu za poslední rok rostly rychleji než akcie většiny velkých technologických firem. Investoři sázejí na to, že zapojení umělé inteligence posílí hlavní byznys společnosti, tedy internetové vyhledávání a reklamu.

Google pod tlakem Bruselu. EU chystá rekordní pokutu kvůli vyhledávání

Evropská unie se podle německého listu Handelsblatt chystá udělit Googlu rekordní pokutu za porušení pravidel digitálních trhů. Sankce se má pohybovat ve stovkách milionů eur a týká se unijního nařízení DMA, které má omezit moc velkých technologických firem.

Nejsou to evropské OpenAI. Přesto na AI boomu vydělaly přes 100 procent

Evropa nemá vlastní Nvidii ani OpenAI, přesto si investoři našli způsob, jak zde vsadit na umělou inteligenci. Nakupují akcie firem, které dodávají technologie pro výrobu čipů, optické sítě nebo vybavení datových center. Výsledkem je prudká rally u jmen jako Aixtron, Technoprobe, STMicroelectronics nebo Nokia.

Nvidia rozhodne o náladě na trzích. Investoři čekají důkaz, že AI boom nekončí

Světové ekonomické fórum: Pozitivní dopady AI přijdou později, než si všichni mysleli

Dopady zavedení AI budou nerovnoměrné napříč sektory i světem
Stanislav Šulc

Umělá inteligence má potenciál změnit globální ekonomiku. Nicméně bude to pomaleji, než se očekávalo. Vychází to z nového reportu Světového ekonomického fóra, jehož zástupci analyzovali predikce využití AI v průmyslu od ekonomů z celého světa. Nejpomaleji se přitom umělá inteligence pozitivně projeví v zemědělství a rybolovu.

Sektory IT a telekomunikací patří k ekonomickým oblastem, v nichž dochází k dopadům zavádění umělé inteligence nejrychleji. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu Světového ekonomického fóra mezi ekonomy z celého světa, který fórum představilo na konci května. Oslovení ekonomové očekávají, že pozitivní dopady zejména na zvýšení produktivity se v těchto sektorech projevují méně než do šesti měsíců. Navíc se tento čas ještě zkrátil proti obdobnému průzkumu z letošního ledna.

„Více než devět z deseti respondentů souhlasí nebo rozhodně souhlasí s tvrzením, že míra adopce AI se během příštích dvanácti měsíců dále zvýší. Tempo zavádění je natolik vysoké, že se již začínají objevovat známky významných omezení na straně nabídky. Současně je zřejmé, že adopce AI postupuje nerovnoměrně, a to jak z geografického hlediska, tak mezi jednotlivými typy podniků,“ stojí v reportu. „První vlna produktivních přínosů se objevuje zejména tam, kde je samotná práce plně digitální a umělá inteligence může přímo pracovat s kódem, daty a pracovními procesy,“ píše se dále v reportu Světového ekonomického fóra.

Nejbohatší žena Česka Renáta Kellnerová chce i v letošním roce masivně investovat, uvádí v aktuální výroční zprávě. V loňském roce patřily k nejviditelnějším krokům nákupy prémiových českých hotelů. Skupina také rostla v rámci struktury e& PPF Telecom, která převzala srbskou společnost SBB i slovenskou UPC. „Vyhledáváme společnosti, které mají růstový potenciál nebo potřebují restrukturalizovat,“ uvádí Kellnerová.

Ochlazení očekávání

Při srovnání aktuálního reportu s tím lednovým ekonomové sledují ještě jednu oblast, kde dochází k pozitivním dopadům rychleji, než se očekávalo: v oblastní vzdělávání.

„Zavádění umělé inteligence do vzdělávání totiž nabízí značný potenciál pro proměnu výukových metod, personalizaci vzdělávacích zkušeností a zefektivnění administrativních procesů,“ myslí si autoři reportu.

V ostatních oblastech ale dochází k ochlazování očekávání. A to v některých případech i o několik let. Týká se to například zdravotní péče, kde se dříve očekávaly pozitivní dopady po 12 měsících, aktuálně ekonomové očekávají, že k tomu dojde spíše až za dva a půl roku. Nejvyšší posun zažila oblast stavebnictví a technických prací, kde se původně očekával nárůst produktivity za 15 měsíců, aktuálně odhady hovoří o třech a půl letech. Nejdelší horizont pozitivních dopadů pak ekonomové z celého světa očekávají v oblasti zemědělství, lesnictví a rybolovu, kde jde o téměř čtyři roky.

Devadesátky jsou zpět díky AI. Nokia, Dell či Micron raketově rostou

Investor do technologického sektoru si může připadat, že se ocitl zpět v devadesátých letech před prasknutím takzvané dot.com bubliny. Firmy jako Nokia, Dell, Micron nebo Intel narostly v posledních měsících o stovky procent. Důvod je přitom zřejmý: umělá inteligence a budování infrastruktury pro její fungování.

Pozvolnější a nerovnoměrný vývoj

Ve srovnání s předchozím vydáním průzkumu tak respondenti napříč většinou odvětví mírní očekávání ohledně krátkodobého dopadu AI na produktivitu. Historie podle reportu ukazuje, že přínosy univerzálních technologií často vyžadují roky doplňkových investic.

„Současná vlna AI navíc zůstává soustředěna především ve velkých firmách a ve službách založených na znalostech, zatímco právní, datové, dovednostní a infrastrukturní překážky zpomalují její širší rozšíření,“ upozorňuje report.

Výsledkem tak může být pozvolnější a nerovnoměrnější vývoj, než naznačovala původní očekávání. Viditelné úspěchy budou přicházet postupně a makroekonomické přínosy se projeví až ve chvíli, kdy se jim přizpůsobí manažerské postupy, energetická infrastruktura i pracovní síla.

Nvidia chystá superčipy, které změní počítače k nepoznání. Klávesnici nahradí AI agenti

Šéf Nvidie Jensen Huang ohlásil první revoluci v osobních počítačích za 40 let. Klávesnici a myš mají postupně nahradit AI agenti. To je jeden z dopadů nového čipu, na němž Nvidia pracovala společně s Microsoftem v uplynulých třech letech, uvádí Financial Times.

AI nahradí miliony pracovních míst. Čeká nás masová nezaměstnanost? S neschopnou vládou možná ano

Evropské akcie stále dramatičtěji zaostávají za americkými, což se za Trumpa ještě prohloubí

Karel Pučelík: Bohatí navrhují zdanit bohaté, AI vyvolává nervozitu. Několik bodů k letošnímu Davosu

Napětí na Blízkém východě roste. Írán zmrazil jednání s USA přes prostředníky

Írán omezuje komunikaci se Spojenými státy a znovu zvyšuje tlak na Izrael. Podle agentury Tasním zastavil nepřímý dialog přes prostředníky kvůli údajnému porušování příměří v Libanonu a dalším izraelským krokům v regionu.

Íránský vyjednávací tým zastavuje dialog a předávání zpráv se Spojenými státy pomocí prostředníků, důvodem je izraelské porušování příměří v Libanonu, uvedla dnes agentura Tasním. Zdroj této informace ale nesdělila. Velitelství íránských ozbrojených sil později podle agentury Reuters varovalo obyvatele severního Izraele, že v případě izraelského útoku na Bejrút mají v zájmu svého bezpečí opustit oblast. Americký prezident Donald Trump podle agentury Reuters uvedl, že od Íránu ohledně přerušení jednání nemá zprávy.

Trpělivost dochází

Teherán podle agentury hodlá zcela zablokovat Hormuzský průliv, který je významnou dopravní tepnou pro vývoz ropy a plynu z Perského zálivu, a s pomocí spojenců otevřít novou frontu v průlivu Báb al-Mandab. Tato úžina je klíčovým uzlem pro obchodní plavbu spojující Rudé moře s Adenským zálivem.

Íránská státní televize podle Reuters uvedla, že je velice pravděpodobné, že pokud budou izraelské útoky pokračovat, skončí tím i příměří mezi USA a Íránem. Podle Mohsena Rezáího, který je poradcem íránského nejvyššího vůdce Modžtaby Chameneího, dochází íránským ozbrojeným silám trpělivost.

Český průmysl válka v Zálivu nesrazila. Firmám pomohlo ponaučení z covidu

Index PMI, který s významnou mírou spolehlivosti předpovídá budoucí vývoj nových objednávek, produkce či zaměstnanosti v průmyslu, v květnu i přes Hormuz zůstal v černých číslech.

Izraelská armáda v posledních dnech zintenzivňuje své vojenské operace v Libanonu, kde vydává výzvy k masovým evakuacím tamního obyvatelstva, provádí vzdušné údery v různých částech země a zároveň obsazuje a okupuje další území na jihu Libanonu. Izrael svůj postup odůvodňuje bojem proti militantnímu hnutí Hizballáh, které podle něj porušuje příměří, na němž se shodli zástupci Izraele a Libanonu.

Izraelská armáda dnes vyzvala obyvatele jižního předměstí Bejrútu k evakuaci, což je předzvěstí nadcházejících vzdušných úderů. Na severní Izrael v současnosti drony i raketami útočí Hizballáh, v minulosti na něj vysílal balistické střely i Írán.

Libanonská vláda, která do války není zapojena, ale usiluje o její ukončení, opakovaně izraelské útoky odsoudila a označila je za porušení příměří. Francie v neděli kvůli pokračujícím izraelským útokům a stále se rozšiřující izraelské okupaci jiholibanonského území požádala o svolání mimořádného zasedání Rady bezpečnosti OSN.

Spojené státy a Írán minulý týden uvedly, že dosáhly pokroku v jednání ohledně memoranda o porozumění, které mimo jiné zahrnuje prodloužení stávajícího příměří mezi oběma státy. USA a Izrael 28. února zaútočily na Írán, čímž zažehly regionální válku. Od 8. dubna platí mezi Washingtonem a Teheránem křehké příměří, které je narušováno občasnými útoky obou stran.

Íránský režim dlouhodobě trvá na tom, aby otázka konfliktu mezi Izraelem a Hizballáhem byla součástí jednání o širším příměří v regionu i současném memorandu o porozumění. Spojené státy v minulosti uvedly, že libanonský konflikt i tamní příměří jsou záležitostí oddělenou od jednání mezi Washingtonem a Teheránem a příměřím mezi nimi.

