Google potřebuje další palivo pro AI. Alphabet nabídne akcie až za 80 miliard dolarů
Alphabet, mateřská společnost Googlu, chystá velké posílení kapitálu pro další rozvoj umělé inteligence. Americká technologická skupina nabídne investorům nové akcie až za 80 miliard dolarů, tedy zhruba 1,67 bilionu korun. Peníze chce použít hlavně na investice do AI a na úhradu části očekávaných daňových výdajů.
Část nových akcií už má jistého kupce. Investiční společnost Berkshire Hathaway, kterou dlouho vedl miliardář Warren Buffett, přislíbila nakoupit akcie Alphabetu za deset miliard dolarů.
Z výnosů z prodeje akcií chce Alphabet použít zhruba 30 miliard dolarů na rozvoj firmy, včetně investic do umělé inteligence. Dalších 30 miliard dolarů má směřovat na pokrytí některých daňových výdajů, které společnost očekává v letošním roce. Jde o daně související se zaměstnaneckými akciemi.
Poptávka přesahuje kapacity
Alphabet tvrdí, že umělá inteligence se už nyní významně podílí na růstu jeho podnikání. Společnost uvedla, že poptávka po jejích AI řešeních a službách ze strany firem i spotřebitelů je tak silná, že přesahuje její dostupné kapacity.
Akcie Alphabetu za poslední rok rostly rychleji než akcie většiny velkých technologických firem. Investoři sázejí na to, že zapojení umělé inteligence posílí hlavní byznys společnosti, tedy internetové vyhledávání a reklamu.
Evropská unie se podle německého listu Handelsblatt chystá udělit Googlu rekordní pokutu za porušení pravidel digitálních trhů. Sankce se má pohybovat ve stovkách milionů eur a týká se unijního nařízení DMA, které má omezit moc velkých technologických firem.
Evropa nemá vlastní Nvidii ani OpenAI, přesto si investoři našli způsob, jak zde vsadit na umělou inteligenci. Nakupují akcie firem, které dodávají technologie pro výrobu čipů, optické sítě nebo vybavení datových center. Výsledkem je prudká rally u jmen jako Aixtron, Technoprobe, STMicroelectronics nebo Nokia.
