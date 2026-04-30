Spor mezi Trumpem a Merzem sílí. USA zvažují stažení vojáků z Německa

ČTK

Spojené státy zvažují možnost omezit počet amerických jednotek působících v Německu. Uvedl to americký prezident Donald Trump, podle něhož rozhodnutí padne ve velmi krátké době. Trump v úterý kritizoval německého kancléře Friedricha Merze za údajnou německou neochotu podpořit USA ve válce proti Íránu.

Merz v pondělí uvedl, že je rozčarovaný z přístupu Spojených států a Izraele k možnému ukončení tohoto konfliktu, v jehož důsledku výrazně vzrostly ceny ropy a dalších surovin.

„Spojené státy studují a prověřují možné snížení počtu jednotek v Německu, rozhodnutí bude přijato během krátké doby,“ napsal Trump na své síti Truth Social.

V Německu slouží přibližně 35 tisíc amerických vojáků. Trumpova administrativa již během prezidentova prvního funkčního období hovořila o snížení jejich počtu zhruba o třetinu, jeho nástupce Joe Biden však stahování zastavil a místo toho rozhodl o vyslání 500 dalších vojáků do Bavorska.

Trump tento týden kriticky reagoval na Merzovy poznámky, v nichž se německý kancléř negativně vyjádřil o postupu USA v Íránu. Merz uvedl, že „Íránci jsou zjevně silnější, než se myslelo, a Američané zjevně také nemají opravdu přesvědčivou strategii ve vyjednáváních“. Řekl také, že Íránci Spojené státy ve vyjednáváních ponižují.

Americký prezident kritizuje řadu evropských státníků, kteří odmítají přímé zapojení svých zemí do války, kterou na konci února zahájily USA a Izrael údery na Írán. Německo stejně jako Francie či Británie hovoří o tom, že jsou ochotné zabezpečit provoz Hormuzského průlivu klíčového pro transport ropy, plynu a hnojiv, ale až po skončení konfliktu.

AI roztáčí zisky Big Tech. Alphabet, Microsoft i Meta překonaly očekávání

Největší americké technologické společnosti potvrzují, že jsou hlavními vítězi globálního boomu umělé inteligence. Alphabet, Microsoft i Meta v prvním čtvrtletí vykázaly výrazný růst zisků i tržeb, který táhnou především cloudové služby a reklama propojená s AI.

Alphabet zvýšil čistý zisk meziročně o více než 80 procent na 62,6 miliardy dolarů, zatímco tržby vzrostly o 22 procent na téměř 110 miliard dolarů a překonaly očekávání analytiků. Klíčovým motorem růstu byla cloudová divize, jejíž tržby vzrostly o 63 procent na 20 miliard dolarů. Firma těží z pokračujících investic podniků do infrastruktury pro umělou inteligenci a z rostoucí poptávky, která stále převyšuje dostupné kapacity.

Silné výsledky cloudu zároveň zmírnily obavy investorů, že by Alphabet mohl v konkurenčním prostředí ztrácet podíl. Firma navíc posiluje i ve vlastním vývoji AI, kde roste využití modelů Gemini. Další růst by mohla podpořit i spolupráce s Applem, jehož zařízení by měla využívat technologie Googlu pro nové funkce umělé inteligence.

Růst Alphabetu podporuje i hlavní byznys v oblasti vyhledávání a reklamy. Tržby divize Google Services vzrostly o 16 procent na 89,6 miliardy dolarů, přičemž příjmy z vyhledávání i předplatného rostly shodně o 19 procent. Firma zároveň rozšiřuje monetizaci AI funkcí, například prostřednictvím nástrojů jako AI Overviews nebo AI Mode.

Dobré výsledky Microsoftu i Mety

Podobně silný výkon vykázal i Microsoft, který zvýšil čistý zisk o 23 procent na 31,8 miliardy dolarů při tržbách 82,9 miliardy dolarů. Cloudová divize Microsoft Cloud vzrostla o 29 procent na 54,5 miliardy dolarů, zatímco samotné služby Azure posílily o 40 procent. Růst táhne poptávka po výpočetním výkonu, datových úložištích a dalších digitálních službách spojených s AI.

Microsoft zároveň upravil své partnerství s OpenAI. Nadále zůstává hlavním cloudovým partnerem, ale ztrácí exkluzivitu na její modely. Nově má licenci na duševní vlastnictví OpenAI do roku 2032 a mění se i struktura finančních toků mezi oběma firmami. Vedle OpenAI se Microsoft orientuje také na konkurenční společnost Anthropic, jejíž technologie integruje do vlastních produktů i cloudových služeb.

Meta Platforms zvýšila čistý zisk o 61 procent na 26,8 miliardy dolarů a tržby o 33 procent na 56,3 miliardy dolarů, čímž rovněž překonala očekávání trhu. Růst pohání především reklamní byznys, kde firma těží z nasazení AI nástrojů pro přesnější cílení. Průměrná cena reklamy vzrostla o 12 procent a počet reklamních impresí o 19 procent.

Rostoucí náklady

Silné výsledky ale doprovází i rostoucí náklady. Meta plánuje letos zvýšit kapitálové výdaje až na 145 miliard dolarů, především kvůli investicím do AI infrastruktury. Ty sice podporují růst tržeb, zároveň však vytvářejí tlak na ziskové marže a vyvolávají obavy investorů.

Celý sektor tak vstupuje do další fáze růstu, v níž se střetává silná poptávka po AI s omezenou kapacitou a rekordními investicemi. Alphabet, Microsoft, Amazon i Meta mají letos podle odhadů dohromady investovat přes 600 miliard dolarů do rozšiřování infrastruktury pro umělou inteligenci.

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Drahé byty ženou kupce k domům. Nové útočiště ale dál zdražuje

Petra Nehasilová

Po měsících prudkého růstu český realitní trh zpomaluje. Dražší byty přesouvají část poptávky k rodinným domům, jejich ceny ale rostou také, a někde už narážejí na limity kupní síly.

Po měsících prudkého růstu přichází na český rezidenční trh první výraznější vystřízlivění. Podle analýzy Bezrealitky ceny starších bytů a rodinných domů v prvním čtvrtletí prakticky přestaly růst. Oproti konci loňského roku stouply jen zhruba o procento, v řadě regionů stagnují, někde dokonce korigují.

„Menší nabídka a rychle rostoucí ceny už nereflektují možnosti běžných domácností. Trh se dělí na dvě části, a to prémiovější nabídku, která na ceně roste, a nemovitosti, kde majitelé musí výrazněji slevit,“ říká šéf skupiny EHS a Bezrealitky Hendrik Meyer. Po letech, kdy zdražovalo prakticky všechno, se podle něj vrací selekce.

Praha brzdí, Brno ještě roste

Pražské starší byty už druhý kvartál v řadě prakticky nezdražují. Ceny se drží kolem 156 tisíc korun za metr čtvereční a dynamika růstu slábne. Podobně ceny ve Středočeském kraji klesly pod 95 tisíc korun za metr, výjimkou zůstávají lokality s dobrou dostupností do metropole.

Proti tomu stojí Brno, kde ceny bytů dál rostou a dostaly se na nové maximum přes 117 tisíc korun za metr. To podle trhu potvrzuje novou realitu. Plošný růst končí, nastupují lokální příběhy.

Starší domy zdražily meziročně o 11 procent

Ještě před rokem diktovali podmínky prodávající. To se mění. Vyšší sazby, dražší financování i geopolitická nejistota část poptávky zmrazují. A spolu s tím se vrací něco, co na trhu dlouho chybělo, vyjednávání.

„Majitelé se znovu dostávají do pozice, kdy musí být připraveni na smlouvání,“ říká Meyer. Podle dat Bezrealitky navíc začínají klesat i nájmy, což může ochlazovat investiční motivaci a dál brzdit růst cen vlastního bydlení.

Drahé byty přesunuly zájem k domům

Část poptávky mezitím utíká do rodinných domů. Ve Středočeském kraji jejich ceny vzrostly mezikvartálně o čtyři procenta, v Praze dokonce o sedm. Těží z toho zejména kvalitní domy bez nutnosti velkých rekonstrukcí. Naopak starší nemovitosti s budoucími náklady ztrácejí.

„Lidé jsou mnohem citlivější na cenu rekonstrukcí. U řady domů to prodlužuje prodej a snižuje ochotu kupujících přeplácet,“ upozorňuje Meyer.

Podle Jiřího Chudoby z RE/MAX Partner ale nejde o začátek obratu trhu. „Nevidím stagnaci, ale zpomalení růstu. Trh reaguje na dražší hypotéky a nejistotu, ale při stále neuspokojené poptávce zásadnější korekci neočekávám,“ říká Chudoba. Podle něj je český rezidenční trh stále strukturálně podpírán nedostatkem nabídky. Takže otázkou není, zda ceny spadnou, ale kde ještě porostou.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

