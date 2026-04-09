„Špatně řízený kus ledu." Trump kritizuje NATO a znovu vytahuje Grónsko

„Špatně řízený kus ledu.“ Trump kritizuje NATO a znovu vytahuje Grónsko

Grónsko
ČTK
nst
nst

Americký prezident Donald Trump se zřejmě znovu zaměřil na Grónsko a současně zostřil kritiku NATO. Jak uvádí server CNBC, diplomatické důsledky války s Íránem odhalují rostoucí napětí mezi Washingtonem a jeho spojenci v alianci.

Ve středu večer Trump na sociální síti Truth Social napsal: „NATO TU NEBYLO, KDYŽ JSME JE POTŘEBOVALI, A NEBUDE TU ANI TEHDY, AŽ JE BUDEME POTŘEBOVAT ZNOVU. PAMATUJTE NA GRÓNSKO, TEN OBROVSKÝ, ŠPATNĚ SPRAVOVANÝ KUS LEDU!!!“

Jeho slova přišla krátce poté, co oznámil dvoutýdenní příměří po více než měsíci bojů s Íránem. Trump opakovaně kritizuje členské státy NATO za to, že se nepřipojily k vojenskému tažení proti Íránu. Podle něj šlo o „velkou zkoušku“, kterou spojenci nezvládli, a znovu naznačil možnost odchodu Spojených států z aliance.

Prezident v posledních dnech spojuje kritiku NATO i s otázkou Grónska. „Upřímně řečeno, všechno to začalo Grónskem,“ uvedl na pondělní tiskové konferenci v Bílém domě. „Chceme Grónsko. Oni nám ho nechtějí dát. A já řekl: ‚tak nashledanou‘.“

Vztahy mezi USA a evropskými spojenci se podle CNBC zhoršily poté, co Trump pohrozil zavedením cel na evropské země a naznačil možnost vojenského zásahu s cílem získat Grónsko, autonomní území Dánska. V lednu přitom uvedl, že s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem dosáhli „rámce budoucí dohody ohledně Grónska“.

Válka s Íránem napětí dále prohloubila. Několik členských států NATO odmítlo podpořit americko-izraelskou vojenskou operaci – některé země neumožnily americkým letadlům využívat svůj vzdušný prostor a neposkytly ani námořní síly k zajištění Hormuzského průlivu.

Trumpova kritika zazněla i po jeho setkání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem v Bílém domě. Mluvčí Karoline Leavittová podle médií uvedla, že NATO se „otočilo zády k americkému lidu“.

Rutte v následném rozhovoru pro CNN připustil napětí mezi spojenci. „Je zjevně zklamaný z mnoha členů NATO a chápu jeho postoj,“ uvedl.

Trump minulý týden označil NATO za „papírového tygra“ a prohlásil, že „rozhodně“ zvažuje odchod Spojených států z 32členné aliance. Podle něj evropské země spoléhají na bezpečnostní garance USA, aniž by nabízely dostatečnou podporu v době, kdy ji Washington nejvíce potřebuje.

„Trump nemůže na alianci útočit donekonečna, aniž by ji neoslaboval,“ uvedl Michael Feller ze společnosti Geopolitical Strategy. Podle něj Írán „testuje jednotu“ NATO například tím, že nabídl Španělsku a Turecku výjimky pro dovoz ropy přes Hormuzský průliv.

Máme to nejhorší za sebou? S Donaldem Trumpem v Bílém domě to nemůže s jistotou nikdo nemůže tvrdit, ani on sám. Prozatímní vyústění konfliktu s Íránem však působí značně bizarně. Vítěz se hledá těžko, zato poražených jsou zástupy. Patříme mezi ně my všichni.

Posílení americké přítomnosti v Grónsku?

Současně se objevily informace o možném posílení americké vojenské přítomnosti v Grónsku. Podle deníku The New York Times Pentagon jedná s Dánskem o přístupu ke třem dalším základnám, což by bylo první rozšíření americké přítomnosti v regionu po desítkách let. „Neznamená to invazi, ale pravděpodobně jde o snahu zastrašit,“ uvedl Feller.

Napětí přetrvává i na Blízkém východě. Neuplynulo ani 24 hodin od uzavření příměří a předseda íránského parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf prohlásil, že Spojené státy porušily jeho podmínky.

Izrael mezitím podle dostupných informací podnikl dosud nejintenzivnější útoky na Libanon, při nichž zahynuly stovky lidí. Írán následně varoval, že by bylo „nerozumné“ pokračovat v mírových jednáních se Spojenými státy, což podle CNBC ukazuje, jak křehká současná dohoda o příměří je.

Český výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV získal stavební povolení pro nový výrobní závod v Písku. Investuje do něj 750 milionů korun. Závod umožní firmě zvýšit produkci až na 300 bezpilotních letounů ročně, v průmyslové zóně města Písek by měl zahájit výrobu v roce 2028.

Firma začala projekt připravovat v dubnu 2024. Vznikne sídlo společnosti navržené studiem Qarta Architektura, jeho součástí bude administrativní budova, výrobní hala a showroom. Od akvizice letiště v Písku-Krašovicích v roce 2019 se Primoco UAV podle svého zakladatele a generálního ředitele Ladislava Semetkovského stala z domácího výrobce bezpilotních letounů globálním hráčem. „Nové zázemí v Písku bude nejen odpovídat tomuto růstu, ale díky své architektonické kvalitě bude představovat moderní výrobní závod 21. století,“ dodal.

Objekt dostane i výcvikové prostory

Dominantou areálu bude administrativní budova inspirovaná tvarem rozvírajících se křídel, což odkazuje na hlavní činnost společnosti. Hala pro výrobu bezpilotních letadel bude mít rozměry 145krát 31 metrů. Firma zároveň na nedalekém letišti v Krašovicích buduje hangár a výcvikové prostory. „Tyto objekty by měly být dokončeny v první polovině roku 2026 a spolu s novým závodem vytvoří ucelené technologické a logistické centrum společnosti,“ uvedla společnost.

Město Písek projekt vítá, poskytlo pro něj pozemky. "Věříme, že nový závod přinese regionu nejen ekonomický přínos, ale i další rozvoj inovací a kvalifikovaných pracovních míst," uvedl písecký starosta Michal Čapek.

Generální tajemník NATO Mark Rutte po jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem uvedl, že většina evropských členů aliance Spojeným státům během války proti Íránu pomohla. Zároveň ale připustil, že některé země v této zkoušce neuspěly.

Vojenské i civilní použití

Primoco UAV vyrábí středně těžké bezpilotní letouny, podle firmy je jejich největším evropským výrobcem. Model One 150 má maximální vzletovou hmotnost 150 kilogramů, vydrží ve vzduchu až 15 hodin a má certifikaci podle vojenského standardu NATO i oprávnění pro civilní použití. Využívá se pro zpravodajské operace a vojenský průzkum, k monitorování požárů, zajišťování mobilního spojení, podpoře záchranných operací při přírodních katastrofách, sledování životního prostředí či k ostraze hranic a pobřeží.

Letounů One 150 dosud Primoco UAV vyrobila více než 250, operují na čtyřech kontinentech. S akciemi firmy se obchoduje na hlavním trhu pražské burzy, loni se s tržní kapitalizací pět miliard korun zařadila mezi 100 nejhodnotnějších českých firem.

Rutte v Bílém domě připustil selhání některých zemí NATO

Mark Rutte a Marco Rubio
ČTK
nst
nst

Generální tajemník NATO Mark Rutte po jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem uvedl, že většina evropských členů aliance Spojeným státům během války proti Íránu pomohla. Zároveň ale připustil, že některé země v této zkoušce neuspěly.

Rutte to řekl v rozhovoru pro CNN po více než dvouhodinové schůzce v Bílém domě. Podle něj šlo o „velmi upřímnou a otevřenou diskusi“, během níž mu Trump znovu sdělil své zklamání z NATO. „Je zjevně zklamaný z mnoha spojenců a já jeho postoj chápu,“ uvedl Rutte.

Některé země selhaly

Na otázku, zda některé členské státy aliance selhaly, odpověděl: „Ano, některé z nich, ale převážná většina evropských zemí splnila to, co pro takový případ slíbila.“ Podle něj evropské státy pomáhaly například logisticky a plnily své závazky, konkrétní země ale nejmenoval.

Trump po schůzce svou kritiku zopakoval na sociální síti. „NATO tu nebylo, když jsme je potřebovali, a nebude tu ani tehdy, až je budeme potřebovat znovu. Pamatujte na Grónsko,“ napsal velkými písmeny. Narážel tak na nedávný spor o toto autonomní území Dánska.

Podle mluvčího NATO vedli Rutte s Trumpem otevřenou diskusi o otázkách společné bezpečnosti. Šéf aliance zároveň zdůraznil, že spojenci musí vyvíjet větší úsilí, aby byla aliance silnější a spravedlivější.

Napětí v alianci však zřejmě nekončí. Deník The Wall Street Journal uvedl, že Trumpova administrativa zvažuje kroky proti některým členským zemím, které podle ní nebyly ve válce proti Íránu dostatečně nápomocné. Ve hře je například přesun amerických vojsk nebo uzavření základny v některé evropské zemi.

Trump už dříve pohrozil i odchodem Spojených států z NATO, k tomu by ale potřeboval souhlas Kongresu.

Máme to nejhorší za sebou? S Donaldem Trumpem v Bílém domě to nemůže s jistotou nikdo nemůže tvrdit, ani on sám. Prozatímní vyústění konfliktu s Íránem však působí značně bizarně. Vítěz se hledá těžko, zato poražených jsou zástupy. Patříme mezi ně my všichni.

Podle mluvčí Bílého domu Karoline Leavittové chtěl Trump s Ruttem řešit i tuto možnost. Prezident se podle ní domnívá, že NATO během konfliktu s Íránem selhalo.

Rutte, který s Trumpem udržuje blízký vztah, podle serveru Politico přijel do Bílého domu s cílem zmírnit napětí a zabránit dalšímu prohlubování sporů v alianci.

Ještě před schůzkou s Trumpem jednal Rutte také s americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem. Diskutovali mimo jiné o válce s Íránem, snahách o ukončení konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou a o posílení spolupráce mezi spojenci v NATO.

