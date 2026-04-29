Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Lukáš Kovanda: Emiráty opouštějí OPEC. Zlevní to benzín v Česku? Zatím spíš naopak

Cena pohonných hmot zůstává vysoká
Lukáš Kovanda
Odchod Spojených arabských emirátů z kartelu OPEC na první pohled vypadá jako zpráva, která by mohla časem zlevnit ropu i pohonné hmoty v Česku. Jenže bezprostřední efekt je opačný: světová cena ropy roste a levnější benzin je v nedohlednu. Důvod? Emiráty sice chtějí těžit víc bez omezení diktovaných Saúdskou Arábií, ale klíčový exportní uzel – Hormuzský průliv – zůstává uzavřený.

Přestože Spojené arabské emiráty oznámily odchod z OPEC, trhy dnes reagují růstem ceny ropy. Proč? Protože trh neřeší jen budoucí vyšší těžbu, ale hlavně současnou realitu: ropa z Emirátů se teď ve větším objemu na trh stejně nedostane.

Emiráty sice získávají volnější ruce k navýšení produkce bez saúdských kvót, jenže bezprostředně těžbu nemohou výrazně zvýšit kvůli uzavřenému Hormuzskému průlivu. Klíčový exportní koridor zůstává zablokovaný.

Fudžajra jede naplno. Víc ropy teď ven nedostane

Emiráty sice část exportu obcházejí ropovodem z Abú Dhabí do přístavu Fudžajra mimo Perský záliv, jenže tato cesta má své limity. Ropovod už letos v dubnu jel na plnou kapacitu.

Těžba ropy - ilustrační snímek

I při maximálním využití Fudžajry přitom celkový vývoz ropy z Emirátů v dubnu nedosahoval ani poloviny obvyklé úrovně. To znamená jediné: odchod z OPEC sám o sobě teď nabídku ropy na světových trzích nezvýší.

Zlevnění pro české řidiče? Až po otevření Hormuzu

Skutečná sázka Emirátů je dlouhodobější. Jakmile se Hormuzský průliv znovu otevře, mohou výrazně navýšit produkci a začít bojovat o větší podíl na světovém trhu. Klidně i na úkor Saúdské Arábie. A právě tehdy by se mohl projevit tlak na pokles cen ropy, a tedy i pohonných hmot v Česku.

Ano, odchod Emirátů může v budoucnu tlačit ceny dolů rychleji. Jenže až ve chvíli, kdy se ropa bude moci ve větším objemu skutečně dostat na trh.

Dokud je Hormuz zavřený, levný benzin nečekejte

Do té doby platí spíš opak. Dokud zůstává Hormuzský průliv uzavřený, převažují na trhu obavy z omezených dodávek — a ty cenu ropy tlačí vzhůru. Paradoxně tak na levnější pohonné hmoty nemohou zatím spoléhat ani sami řidiči v Emirátech. I tam se ceny odvíjejí od světové ceny ropy. A ta dnes roste.

Verdikt pro Čechy: levnější benzín kvůli odchodu Emirátů z OPEC? Možná časem. Teď ale spíš ne.

Křetínský a TotalEnergies spojili síly. Nový gigant TTEP míří na flexibilní energetiku v Evropě

Energetický a průmyslový holding (EPH) Daniela Křetínského a francouzská TotalEnergies založily společný podnik TTEP zaměřený na flexibilní výrobu elektřiny. Nová firma s portfoliem 14 GW chce posílit stabilitu evropské energetiky v době rychlé transformace.

Energetický a průmyslový holding (EPH) a francouzská společnost TotalEnergies dokončily vznik společného podniku TTEP, který se zaměří na flexibilní výrobu elektřiny v pěti evropských zemích — Itálii, Nizozemsku, Spojeném království, Irsku a Francii. Podle firem jde o druhého největšího hráče v tomto segmentu v Evropě.

Oba partneři drží v nové společnosti padesátiprocentní podíl. EPH do TTEP vložila vybraná plynová a biomasová aktiva i bateriová úložiště na klíčových trzích. Na oplátku získala přibližně 95,4 milionu akcií společnosti TotalEnergies, což představuje zhruba 4,2 procenta jejího kapitálu. EPH se tak zařadila mezi hlavní akcionáře francouzské energetické skupiny.

Společný podnik sází na plyn, baterie i růst v Evropě

TTEP se sídlem v Amsterdamu spravuje prostřednictvím dceřiných společností portfolio flexibilních elektráren a bateriových systémů s instalovaným nebo rozestavěným výkonem 14 gigawattů. Jen v roce 2025 výroba dosáhla téměř 30 terawatthodin elektřiny. Další projekty o výkonu pěti gigawattů má firma ve vývoji.

Důležitou součástí spolupráce jsou takzvané tollingové kontrakty, které umožňují EPH a TotalEnergies samostatně obchodovat jejich podíly na výrobě elektřiny.

Podle majoritního vlastníka EPH Daniel Křetínský má partnerství posílit stabilitu evropských energetických systémů v období transformace a vytvořit platformu schopnou reagovat na výkyvy trhu i rostoucí potřebu flexibilních zdrojů.

Flexibilita jako klíč pro energetickou transformaci

Společný podnik zapadá do širší strategie obou firem posilovat zdroje, které mohou vyrovnávat výrobu z obnovitelných zdrojů a pomáhat stabilizovat sítě. Právě flexibilní plynové elektrárny a bateriová úložiště mají v evropské energetice hrát stále větší roli.

TotalEnergies, tradičně silná v ropném a plynárenském byznysu, v posledních letech výrazně rozšiřuje aktivity v obnovitelných zdrojích. Působí zhruba ve 120 zemích a zaměstnává více než 100 tisíc lidí.

EPH, která sdružuje kolem 70 společností napříč Evropou, loni zvýšila provozní zisk EBITDA na 3,7 miliardy eur z předloňských 2,6 miliardy eur. Energetická skupina je součástí holdingu EP Group, do něhož vedle energetiky patří také mediální skupina Czech Media Invest či EC Investments.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Michal Nosek: Algoritmus miluje drama. Děti taky. Meta hlavně sledovanost

Když dvanáctileté dítě obejde věkovou kontrolu rychleji než dospělý dvoufaktor, není to technologické selhání. To je digitální folklór. A možná i obchodní logika.

Evropská komise zjistila, že děti pod 13 let se dostanou na Facebook a Instagram zadáním falešného data narození. Což je asi stejně šokující jako zpráva, že voda je mokrá a internet občas diskutuje agresivně.

„Je ti 12?“ „Ne, dneska jsem se narodil v roce 1998.“ „Vítej na Instagramu. Tady máš reelska o plastických operacích, kryptu a tři konspirační videa zdarma.“ Tomu se neříká ochrana dětí. Tomu se říká formulář.

Věkový limit jako dekorace

Meta roky vytváří dojem, že má pravidla. Ve skutečnosti má hlavně kolonky a podmínky, které nečtou ani dospělí, natož děti, které je rychle a snadno obcházejí.

Evropská unie teď žádá „posílit ochranu nezletilých“. To je skoro dojemné. Jako kdyby hasiči po požáru doporučili opatrnější zacházení se sirkami.

Problém není, že děti umějí lhát o věku. To uměly dřív i u videopůjčovny. Problém je, když technologický gigant předstírá, že kolonka s datem narození je bezpečnostní nástroj.

Když je dítě příliš malé na občanku, ale ne na reklamu

Až šest procent globálního obratu v pokutách zní vážně. Ale v Silicon Valley tradičně víc bolí, když někdo sáhne na lajky, sdílení, komentáře a kliknutí. Protože staré pravidlo platformového kapitalismu zní: pokud je uživatel moc malý na občanku, pořád je dost velký na reklamu. To není jen cynická hláška. To je nepříjemně blízko obchodní realitě.

Slabá věková kontrola nebyla roky technický problém, který nešel vyřešit. Spíš problém, který neměl dost silnou motivaci být vyřešen. Mezi bezpečností dětí a růstem platformy totiž příliš často vyhrával růst. A to není selhání algoritmu. To je algoritmus, který funguje přesně podle zadání.

