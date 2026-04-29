Lukáš Kovanda: Emiráty opouštějí OPEC. Zlevní to benzín v Česku? Zatím spíš naopak
Odchod Spojených arabských emirátů z kartelu OPEC na první pohled vypadá jako zpráva, která by mohla časem zlevnit ropu i pohonné hmoty v Česku. Jenže bezprostřední efekt je opačný: světová cena ropy roste a levnější benzin je v nedohlednu. Důvod? Emiráty sice chtějí těžit víc bez omezení diktovaných Saúdskou Arábií, ale klíčový exportní uzel – Hormuzský průliv – zůstává uzavřený.
Přestože Spojené arabské emiráty oznámily odchod z OPEC, trhy dnes reagují růstem ceny ropy. Proč? Protože trh neřeší jen budoucí vyšší těžbu, ale hlavně současnou realitu: ropa z Emirátů se teď ve větším objemu na trh stejně nedostane.
Emiráty sice získávají volnější ruce k navýšení produkce bez saúdských kvót, jenže bezprostředně těžbu nemohou výrazně zvýšit kvůli uzavřenému Hormuzskému průlivu. Klíčový exportní koridor zůstává zablokovaný.
Fudžajra jede naplno. Víc ropy teď ven nedostane
Emiráty sice část exportu obcházejí ropovodem z Abú Dhabí do přístavu Fudžajra mimo Perský záliv, jenže tato cesta má své limity. Ropovod už letos v dubnu jel na plnou kapacitu.
Odchod Spojených arabských emirátů z OPEC může znamenat víc než oslabení ropného kartelu. Je to signál rozpadu starého energetického pořádku. Paradoxně i geopolitické vítězství Donalda Trumpa, který dlouhodobě tlačil na levnější energii, vyšší těžbu a oslabení moci producentů.
Odchod Spojených arabských emirátů z OPEC může znamenat víc než oslabení ropného kartelu. Je to signál rozpadu starého energetického pořádku. Paradoxně i geopolitické vítězství Donalda Trumpa, který dlouhodobě tlačil na levnější energii, vyšší těžbu a oslabení moci producentů.
I při maximálním využití Fudžajry přitom celkový vývoz ropy z Emirátů v dubnu nedosahoval ani poloviny obvyklé úrovně. To znamená jediné: odchod z OPEC sám o sobě teď nabídku ropy na světových trzích nezvýší.
Zlevnění pro české řidiče? Až po otevření Hormuzu
Skutečná sázka Emirátů je dlouhodobější. Jakmile se Hormuzský průliv znovu otevře, mohou výrazně navýšit produkci a začít bojovat o větší podíl na světovém trhu. Klidně i na úkor Saúdské Arábie. A právě tehdy by se mohl projevit tlak na pokles cen ropy, a tedy i pohonných hmot v Česku.
Ano, odchod Emirátů může v budoucnu tlačit ceny dolů rychleji. Jenže až ve chvíli, kdy se ropa bude moci ve větším objemu skutečně dostat na trh.
Dokud je Hormuz zavřený, levný benzin nečekejte
Do té doby platí spíš opak. Dokud zůstává Hormuzský průliv uzavřený, převažují na trhu obavy z omezených dodávek — a ty cenu ropy tlačí vzhůru. Paradoxně tak na levnější pohonné hmoty nemohou zatím spoléhat ani sami řidiči v Emirátech. I tam se ceny odvíjejí od světové ceny ropy. A ta dnes roste.
Verdikt pro Čechy: levnější benzín kvůli odchodu Emirátů z OPEC? Možná časem. Teď ale spíš ne.