První výsledky po Buffettovi: Zisk Berkshire výrazně oslabil

První výsledky po Buffettovi: Zisk Berkshire výrazně oslabil

Warren Buffett
ČTK
nst
nst

Investiční kolos Berkshire Hathaway uzavřel čtvrté čtvrtletí výrazným poklesem provozního zisku. Ten meziročně klesl o více než 29 procent na 10,2 miliardy dolarů, především kvůli slabším výsledkům pojišťovacího byznysu, uvádí server CNBC.

Zisk z pojišťovacího upisování se propadl o 54 procent na 1,56 miliardy dolarů. Příjmy z investic v pojišťovnictví klesly téměř o čtvrtinu na 3,1 miliardy dolarů. Za celý rok 2025 dosáhl provozní zisk 44,49 miliardy dolarů, oproti 47,44 miliardy dolarů v předchozím roce.

Odpisy i slabší investiční výnosy

Celkový zisk za čtvrté čtvrtletí, který zahrnuje i výkyvy z investičního portfolia, mírně klesl na 19,2 miliardy dolarů. Výsledek ovlivnil odpis investic do společností Kraft Heinz a Occidental Petroleum ve výši 4,5 miliardy dolarů. Investiční zisky přesto dosáhly 13,5 miliardy dolarů.

Za celý rok celkový zisk klesl na 66,97 miliardy dolarů z 89 miliard dolarů o rok dříve. Společnost však dlouhodobě upozorňuje, že krátkodobé výkyvy investičních zisků mohou být pro investory zavádějící.

Warren Buffett

Buffett bral v čele Berkshire Hathaway dva miliony ročně, nový šéf si přijde na půl miliardy

Leaders

Americká investiční společnost Berkshire Hathaway novému řediteli výrazně zvýšila mzdu. Zakladatel Warren Buffett, který letos odešel do důchodu, více než 40 let bral 100 tisíc dolarů (přes dva miliony korun) ročně, nový generální ředitel Greg Abel bude pobírat 25 milionů dolarů (517 milionů korun) za rok. S odkazem na sdělení firmy o tom informuje agentura Reuters.

ČTK

ČTK

Přečíst článek

První čísla po Buffettovi

Šlo o poslední kvartál pod vedením Warrena Buffetta ve funkci generálního ředitele. Od začátku roku 2026 firmu vede Greg Abel, který v dopise akcionářům zdůraznil pokračování tradice finanční síly a kapitálové disciplíny. Buffett zůstává předsedou správní rady.

Berkshire zároveň neprovedla zpětný odkup akcií. Hotovostní rezerva sice mírně klesla, stále však zůstává mimořádně vysoká – 373,3 miliardy dolarů oproti rekordním 381,6 miliardy ve třetím čtvrtletí.

Akcie zaostávají za trhem

Akcie Berkshire Hathaway třídy A letos posílily o 10 procent, což je méně než 16,4procentní růst indexu S&P 500. Dlouhodobá výkonnost však zůstává výjimečná. Od roku 1965 dosahuje společnost průměrného ročního zhodnocení 19,7 procenta, téměř dvojnásobku oproti indexu S&P 500. Celkové zhodnocení akcií Berkshire za toto období přesahuje 6 000 000 procent.

Investoři tak sledují první kroky nového vedení v situaci, kdy klíčový segment pojišťovnictví vykazuje slabší výsledky, zatímco finanční pozice firmy zůstává mimořádně silná.

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Tragédie v Íránu. Letecký útok na dívčí školu má už 70 obětí

Tragédie v Íránu. Letecký útok na dívčí školu má už 70 obětí
ČTK
ČTK
ČTK

Počet obětí dnešního leteckého útoku na dívčí školu v jižním Íránu stoupl na 70, dalších 90 dívek utrpělo zranění, informovala podle agentury DPA íránská média. Ta útok přičetla Izraeli a Spojeným státům, které zahájily údery na Írán.

„Tato škola byla přímým cílem útoku,“ napsala íránská agentura Tasním. Podle ní bylo v době zásahu asi 170 žaček.

Zástupce guvernéra provincie Hormozgán dříve informoval, že zasažen byl první stupeň dívčí školy ve městě Mínáb. V provincii Hormozgán se nachází několik námořních základen íránských ozbrojených sil, uvedla agentura DPA.

Spojené státy dnes ráno společně s Izraelem zahájily rozsáhlé údery na Írán. Americký prezident Donald Trump uvedl, že se USA postarají o to, aby Teherán nezískal jadernou zbraň, i když je možné, že při vojenské operaci zemřou američtí vojáci. Zároveň vyzval íránský lid, aby vyšel do ulic a převzal vládu nad svou zemí. Izraelský ministr obrany Jisrael Kac údery označil za preventivní útok.

Írán v odvetě zahájil útoky proti Izraeli a americkým základnám v regionu.

Americký prezident Donald Trump

Slábnoucí podpora, tvrdší zahraniční politika: Trump vsadil na válku a riskuje vše

Politika

Americko-izraelský útok na Teherán představuje zásadní obrat v politice prezidenta Donalda Trumpa. Muž, který před nástupem do úřadu sliboval, že Spojené státy nebude zatahovat do nových válek, nyní stojí za jednou z nejvýznamnějších vojenských operací svého druhého mandátu.

nst

Přečíst článek

Teherán
Aktualizováno

Okamžitě ukončete útoky na Írán, vyzvala Moskva Spojené státy a Izrael

Politika

Spojené státy a Izrael uvrhávají Blízký východ do propasti nekontrolované eskalace, varovala ruská diplomacie v reakci na americko-izraelskou vojenskou operaci proti Teheránu. Spojené státy a Izrael vyzvala, aby okamžitě útoky na Írán ukončily. Ruský prezident Vladimir Putin o útocích na Írán jednal s prostřednictvím videokonference se členy ruské bezpečnostní rady, informovaly ruské agentury s odvoláním na mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova.

ČTK

ČTK

Přečíst článek

Elvis Presley žije. A bude žít navždy díky Las Vegas

Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Největší ikona popmusic minulého století se představuje novým generacím. Koncertní snímek EPiC Elvise Presleyho polidšťuje, ale zároveň zachycuje zrod nesmrtelného mýtu. Čím Presley dodnes oslovuje stále nová publika a bude tak činit i za sto let?

Do českých kin vstoupil snímek EPiC: Elvis Presley in Concert. Ožívá v něm jedna z největších legend populární hudby a 20. století obecně Elvis Presley. Autor čtyři roky starého životopisného hraného filmu Baz Luhrmann se v aktuálním dokumentu vrací k momentu, kdy se zastavily dějiny a vydaly se novým směrem.

Lasvegaská rezidence, kterou dokument zachycuje v dobových záběrech, se totiž nebyla jen sérií koncertů tehdy největší hvězdy popmusic, ale byl to moment, kdy se z rock’n’rollové hvězdy stal mýtus fungující dodnes a kdy se v podstatě zrodil také moderní showbyznys, jak jej dnes známe.

Comeback po letech útlumu

Zlom přišel roku 1968 televizním „Comeback Special“. Program sledovaly desítky milionů diváků a ukázal, že Presley má stále výjimečný hlas i charisma. Nabídka z Las Vegas proto přišla v ideální chvíli: nový začátek, ale mimo konkurenci rockových kapel.

V srpnu 1969 zahájil sérii koncertů v hotelu International (dnes Westgate). Pro město to byla sázka — pro Elvise ještě větší. Vegas bylo tehdy doménou starších zpěváků a swingových orchestrů, nikoli rockové hvězdy.

Právě zde vznikl model moderní popové rezidence. Elvis nejezdil na turné, publikum přijíždělo za ním. Během prvního angažmá odehrál 57 koncertů během čtyř týdnů a všechny byly vyprodané. Do hlediště chodily celebrity, podnikatelé i turisté — Vegas se proměnilo v poutní místo popkultury.

Odcházející prezidentka Lucasfilmu Kathleen Kennedyová

Nejvlivnější žena Hollywoodu končí. Kathleen Kennedyová stála za úspěchem Spielberga a vytvořila nové Star Wars

Leaders

Hollywood se připravuje na konec jedné éry. Producentka Kathleen Kennedyová, jedna z nejvlivnějších osobností filmového průmyslu posledních dekád, opustí pozici prezidentky studia Lucasfilm pod hlavičkou Walt Disney Company. Tím uzavře téměř čtrnáctileté období, v němž stála v čele Star Wars a dalších ikonických značek. Vedení Disneyho oznámilo, že ji nahradí dvojice manažerů Dave Filoni a Lynwen Brennanová. Proč je odchod Kennedyové tak zásadním momentem hollywoodské továrny na sny? Jak výraznou stopu za sebou zanechává? A co vlastně bude Kennedyová nadále dělat?

Stanislav Šulc

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Nový koncept zážitku

Presleyho vystoupení se zásadně lišilo od rockových koncertů své doby. Měl velký orchestr, gospelové sbory a doprovodnou kapelu TCB Band, ve své tvorbě spojoval rock’n’roll, soul, gospel i country, vytvořil typickou koncertní estetiku — bílé kamínkové jumpsuity, dramatické osvětlení a teatrální gesta. Vystoupení bylo spíš revue než koncertem.

Důležitá byla i dramaturgie. Elvis už nebyl rebel z roku 1956, stal se bavičem v klasickém americkém smyslu. Zpíval „Suspicious Minds“, „In the Ghetto“ i staré hity, ale mezi nimi vedl dlouhé improvizované monology a komediální vstupy. Publikum nešlo jen na hudbu — šlo „na Elvise“. A už jeho nástup na scénu za zvuků Tak pravil Zarathustra se stal ikonickým.

Stovky koncertů a začátek konce

Vegas ho znovu katapultovalo na vrchol. Nahrávky z koncertů se dobře prodávaly a Elvis se stal nejlépe placeným interpretem světa. Rezidence trvala s přestávkami do roku 1976 a celkem odehrál přes 600 vystoupení, konkrétně 636. A všechna byla vyprodaná.

Zároveň ale vznikl paradox: úspěch ho uvěznil. Ekonomicky byl na Vegas závislý — honoráře pokrývaly nákladný životní styl, velký doprovod a náročné okolí plné nejrůznějších lidí.

A náročný byl i režim: Elvis míval dvě show denně několik týdnů v kuse, což jej vedlo k vyčerpání a postupně i zdravotním problémům. Na začátku sedmdesátých let byl na pódiu atletický performer, na konci dekády už spíš tragická figura amerického snu.

Zemřel Valentino Garavani

Valentino Garavani oblékal šlechtu i filmové hvězdy. Končí éra velkých návrhářů

Leaders

Ve věku 93 let zemřel Valentino Garavani, tvůrce ikonických rób pro slavné tváře Hollywoodu i globální smetánky. S mužem, který dal vzniknout globální značce s vlastním jménem, končí éra světové módy, která byla pro mnohé zlatým věkem.

Stanislav Šulc

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Revoluce showbyznysu

Vegas vytvořilo nový model kariéry: rezidenční koncertní série. Od té doby jej vyzkoušely největší hvězdy své doby včetně Céline Dion, Eltona Johna či Adele. Základní princip vznikl právě s Presleym. Ukázal, že popová hvězda nemusí jen vydávat desky a jezdit turné, může vybudovat něco jako hit na Broadwayi, na který přijedou lidé z celých států i ze světa.

Současně definoval moderní stadionový pop. Jeho práce s orchestrem, vizuální styl i dramaturgie jsou přímým předobrazem dnešních velkých popových produkcí.

Aktuální snímek zachycuje tuto revoluci unikátním způsobem, který může Presleyho představit novým generacím fanoušků. Nejde o klasický dokument, ale spíše „koncertní esej“. Režisér Baz Luhrmann využil přes 50 hodin dříve nezveřejněných a digitálně restaurovaných záběrů, které jeho tým objevil v archivech Warner Bros. během příprav na natáčení hraného filmu z roku 2022. Výsledek je nyní v kinech a recenze z celého světa jsou více než nadšené.

Cena Toma Stopparda

Knihovna Václava Havla pokračuje v udílení Ceny Toma Stopparda

Filantropie

Literární ocenění pro české autory založil v roce 1983 dramatik s českými kořeny Tom Stoppard. Ten vloni na podzim zemřel. Knihovna Václava Havla, která cenu pořádá od roku 2021, však v udílení pokračuje.

nst

Přečíst článek

Elvis pro příští generace

Zájem o tvorbu Elvise Presleyho se podobně jako v případě The Beatles vrací jednou přinejmenším jednou za dekádu až dvě. Snímek EPiC tak navazuje na hraný film z roku 2022 a také na loňské 90. výročí Presleyho narození. Ukazuje Elvisův skutečný vizuální styl (jumpsuity, práce s osvětlením), který je dnes inspirací pro hvězdy jako jsou například Harry Styles nebo Miley Cyrus.

Zrestaurované klipy (např. skladby „Suspicious Minds“ nebo „Bridge Over Troubled Water“) se masivně šíří na platformách jako TikTok a YouTube. Krátké úryvky, kde Elvis vtipkuje v zákulisí nebo předvádí svou typickou energii, dělají z historického materiálu „živý“ obsah, který generuje miliony zhlédnutí a zvyšuje počty přehrání jeho hudby na streamovacích službách (Spotify, Apple Music).

Zároveň úspěšně bojuje proti obrazu Elvise jako „kýčovité postavičky z Las Vegas“ a znovu ho etabloval jako geniálního hudebníka a showmana, čímž zajišťuje, že jeho odkaz zůstane relevantní i pro generace, které jeho éru nezažily.

SpaceX

Musk urychluje IPO: SpaceX podá žádost už v březnu

Money

Společnost SpaceX podnikatele Elona Muska plánuje podat v březnu důvěrnou žádost o vstup na burzu ke Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC). Takzvaná primární veřejná nabídka akcií by společnost mohla ocenit na více než 1,75 bilionu dolarů (zhruba 36 bilionů korun), uvádějí zdroje agentury Bloomberg. Byla by to tak jedna z největších IPO v historii.

ČTK

ČTK

Přečíst článek

Alarmující predikce: Do roku 2035 může být 100 tisíc lidí plně odkázaných na péči

Money

V Česku bude v příštích letech výrazně přibývat lidí, kteří jsou plně odkázáni na pomoc druhých a pobírají nejvyšší příspěvek na péči. Podle predikce sociálních služeb zveřejněné Národním zdravotnickým informačním portálem by se jejich počet mohl do deseti let zvýšit o více než třetinu.

nst

Přečíst článek

Taylor Swift na koncertě své Eras Tour 2. června v Chicagu.

USA jsou venku z covidové krize. Ne díky vládě, ale miliardovému turné Taylor Swift

Money

Dušan Kütner

Přečíst článek
Bruce Springsteen

REPORTÁŽ: Springsteen do Vídně přivezl skvělou hudbu, radost i dojetí. A možná i inflaci

Enjoy

Karel Pučelík

Přečíst článek
Na trhu s hudebními právy se chystá rekordní transakce. Na prodej je katalog kultovních Queen. Na snímku zpěvák Freddie Mercury a kytarista Brian May

Na trhu s hudebními právy se chystá rekordní transakce. Na prodej je katalog kultovních Queen

Trhy

duk

Přečíst článek
