První výsledky po Buffettovi: Zisk Berkshire výrazně oslabil
Investiční kolos Berkshire Hathaway uzavřel čtvrté čtvrtletí výrazným poklesem provozního zisku. Ten meziročně klesl o více než 29 procent na 10,2 miliardy dolarů, především kvůli slabším výsledkům pojišťovacího byznysu, uvádí server CNBC.
Zisk z pojišťovacího upisování se propadl o 54 procent na 1,56 miliardy dolarů. Příjmy z investic v pojišťovnictví klesly téměř o čtvrtinu na 3,1 miliardy dolarů. Za celý rok 2025 dosáhl provozní zisk 44,49 miliardy dolarů, oproti 47,44 miliardy dolarů v předchozím roce.
Odpisy i slabší investiční výnosy
Celkový zisk za čtvrté čtvrtletí, který zahrnuje i výkyvy z investičního portfolia, mírně klesl na 19,2 miliardy dolarů. Výsledek ovlivnil odpis investic do společností Kraft Heinz a Occidental Petroleum ve výši 4,5 miliardy dolarů. Investiční zisky přesto dosáhly 13,5 miliardy dolarů.
Za celý rok celkový zisk klesl na 66,97 miliardy dolarů z 89 miliard dolarů o rok dříve. Společnost však dlouhodobě upozorňuje, že krátkodobé výkyvy investičních zisků mohou být pro investory zavádějící.
Americká investiční společnost Berkshire Hathaway novému řediteli výrazně zvýšila mzdu. Zakladatel Warren Buffett, který letos odešel do důchodu, více než 40 let bral 100 tisíc dolarů (přes dva miliony korun) ročně, nový generální ředitel Greg Abel bude pobírat 25 milionů dolarů (517 milionů korun) za rok. S odkazem na sdělení firmy o tom informuje agentura Reuters.
Buffett bral v čele Berkshire Hathaway dva miliony ročně, nový šéf si přijde na půl miliardy
Leaders
Americká investiční společnost Berkshire Hathaway novému řediteli výrazně zvýšila mzdu. Zakladatel Warren Buffett, který letos odešel do důchodu, více než 40 let bral 100 tisíc dolarů (přes dva miliony korun) ročně, nový generální ředitel Greg Abel bude pobírat 25 milionů dolarů (517 milionů korun) za rok. S odkazem na sdělení firmy o tom informuje agentura Reuters.
První čísla po Buffettovi
Šlo o poslední kvartál pod vedením Warrena Buffetta ve funkci generálního ředitele. Od začátku roku 2026 firmu vede Greg Abel, který v dopise akcionářům zdůraznil pokračování tradice finanční síly a kapitálové disciplíny. Buffett zůstává předsedou správní rady.
Berkshire zároveň neprovedla zpětný odkup akcií. Hotovostní rezerva sice mírně klesla, stále však zůstává mimořádně vysoká – 373,3 miliardy dolarů oproti rekordním 381,6 miliardy ve třetím čtvrtletí.
Akcie zaostávají za trhem
Akcie Berkshire Hathaway třídy A letos posílily o 10 procent, což je méně než 16,4procentní růst indexu S&P 500. Dlouhodobá výkonnost však zůstává výjimečná. Od roku 1965 dosahuje společnost průměrného ročního zhodnocení 19,7 procenta, téměř dvojnásobku oproti indexu S&P 500. Celkové zhodnocení akcií Berkshire za toto období přesahuje 6 000 000 procent.
Investoři tak sledují první kroky nového vedení v situaci, kdy klíčový segment pojišťovnictví vykazuje slabší výsledky, zatímco finanční pozice firmy zůstává mimořádně silná.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.