Pět zemí EU chce zdanit energetické giganty. Reagují na drahé palivo
Pět ministrů financí zemí Evropské unie vyzvalo k zavedení daně z mimořádných zisků energetických společností. Reagují tak na prudký růst cen paliv způsobený válkou s Íránem. Vyplývá to z dopisu adresovaného Evropské komisi, který získala agentura Reuters.
Společnou výzvu podepsali ministři financí Německa, Itálie, Španělska, Portugalska a Rakouska. Podle nich by zavedení daně vyslalo jasný signál jednoty. „Stojíme jednotně a jsme schopni jednat,“ uvedli v dopise.
Zároveň by podle nich šlo o spravedlivé opatření vůči firmám, které těží z válečné situace. „Ti, kteří profitují z důsledků války, musí nést svůj díl odpovědnosti a pomoci zmírnit dopady na širokou veřejnost,“ napsali.
Ceny ropy a plynu výrazně rostou od začátku americko-izraelských útoků na Írán 28. února. Situace podle ministrů připomíná energetickou krizi po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022, a to i přesto, že EU dnes více využívá obnovitelné zdroje energie.
Dopis, adresovaný eurokomisaři pro klima Wopkemu Hoekstrovi, připomíná právě opatření z roku 2022, kdy EU zavedla mimořádné zdanění energetických firem. Ministři nyní žádají podobný krok na celoevropské úrovni.
„S ohledem na současné deformace trhu a fiskální omezení by Evropská komise měla rychle připravit podobný celoevropský nástroj založený na pevném právním základě,“ uvedli.
Konkrétní parametry návrhu – například výši daně nebo okruh dotčených firem – dopis neobsahuje.
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa může projít dalšími personálními změnami. Šéf Bílého domu je podle zdrojů nespokojený s výkonem některých členů vlády a zvažuje jejich odvolání.
Evropská komise už podle vyjádření eurokomisaře pro energetiku zvažuje návrat k některým opatřením z roku 2022, včetně omezení poplatků za distribuci elektřiny či úprav energetických daní.
Evropa zůstává citlivá na vývoj na globálních trzích, protože je silně závislá na dovozu paliv. Od konce února vzrostly ceny plynu v EU o více než 70 procent.
Brusel má podle eurokomisaře pro energetiku Dana Jørgensena v krátkodobém horizontu obavy především o dodávky rafinovaných ropných produktů, jako je letecké palivo a nafta.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.