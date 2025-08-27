Vilka u Prahy má pět místností a v obýváku jezírko. Postavili ji z recyklovaných materiálů
Co všechno se dá postavit z dřevěných panelů? Například moderní rodinný dům se zelenou střechou a jezírkem skoro „v obýváku“.
Prioritou investorů byl dům, v němž bude hodně světla a kde se okolní příroda stane součástí interiéru. Se svým přáním oslovili společnost 3AE a architekta Lukáše Pejsara, jejího zakladatele. Ten pro ně vytvořil dům s pěti obytnými místnostmi, dvěma koupelnami, šatnou a zároveň prostorným obývákem s kuchyní a jídelnou.
Dominantním prvkem zahrady je koupací jezírko. To ale zároveň tvoří i centrum domu, navazuje totiž na dřevěnou terasu u hlavní obytné místnosti s velkoformátovými posuvnými portály. Domu říkají „vila nad vodou“.
Dřevo, kam se podíváš
Hlavní roli hraje bezpochyby dřevo. Při stavbě bylo využito speciální velkofomrátových dřevěných panelů, fasáda je ze speciálně upraveného dřeva. To dominuje i interiéru.
„Panely v interiéru zůstávají přiznané nejen zevnitř, ale i na dotek. Jejich struktura, barva i vůně přispívají k přirozeně zdravému prostředí, ve kterém se dobře žije i dýchá. Povrchy dřeva jsou ošetřeny tak, aby si zachovaly svůj přirozený vzhled a zároveň odolaly času. Dům dýchá, ale stárne s grácií. Stejně jako jeho okolí,“ dodávají architekti.
Přeměnu zchátralého areálu v jihomoravských Tvrdonicích oceňují i místní. Modulární dřevostavby dělají podle nich místo hezčí.
Zchátralý areál na jižní Moravě se proměnil. Za 22 milionů postavili sídlo firmy i rodinný dům. Z modulů
Reality
Přeměnu zchátralého areálu v jihomoravských Tvrdonicích oceňují i místní. Modulární dřevostavby dělají podle nich místo hezčí.
Ekologie až na prvním místě
Ekologická bilance domu je příkladná. Konstrukce obsahuje desítky kubíků dřeva, které vážou tuny CO2. Díky fotovoltaice, dešťové akumulaci a promyšlené technice je provoz minimálně zatěžující. O vytápění se stará elektrické podlahové topení doplněné krbovou vložkou, ohřev vody zajišťuje tepelné čerpadlo. Většina materiálů pochází z českých zdrojů. A protože je dům z více než 80 procent recyklovatelný, má nejen lehkou siluetu, ale i lehkou stopu.
Liberec, město skrze ateliér Sial historicky spjaté s progresivní architekturou, se může stát prvním v Česku, v jehož katastru bude stát výškový dům ze dřeva. A to přímo v centru města.
V Liberci chtějí dřevěnou bytovku. Architekti ji navrhli jako stavebnici
Reality
Liberec, město skrze ateliér Sial historicky spjaté s progresivní architekturou, se může stát prvním v Česku, v jehož katastru bude stát výškový dům ze dřeva. A to přímo v centru města.
Dům na klíč, který stojí do pár dnů. To je kouzlo dřevostaveb, které se na sebe poutají pozornost stále více Čechů. Jejich výstavba má však i svá úskalí. To hlavní tkví ve financování takové stavby. Hypotéka na dřevostavbu se liší od té klasické na zděný dům. Jak na financování dřevostavby radí expert fintech startupu Hyponamíru.cz.
Hypotéka na dřevostavbu má svá specifika. Co byste měli vědět
Zprávy z firem
Dům na klíč, který stojí do pár dnů. To je kouzlo dřevostaveb, které se na sebe poutají pozornost stále více Čechů. Jejich výstavba má však i svá úskalí. To hlavní tkví ve financování takové stavby. Hypotéka na dřevostavbu se liší od té klasické na zděný dům. Jak na financování dřevostavby radí expert fintech startupu Hyponamíru.cz.
Na první pohled se čtyři domy ze dřeva od bytových domů ze železobetonu a cihel liší jen dřevěným obkladem, ale první pražské vícepodlažní bytové dřevostavby mají z betonu pouze podzemní garáže, schodišťová ramena a v jednou z domů i výtahovou šachtu. Všechny ostatní konstrukční prvky, včetně tří výtahových šachet, jsou ze dřevěných panelů a desek.
Developer UBM zkolaudoval první pražské bytové dřevostavby
Reality
Na první pohled se čtyři domy ze dřeva od bytových domů ze železobetonu a cihel liší jen dřevěným obkladem, ale první pražské vícepodlažní bytové dřevostavby mají z betonu pouze podzemní garáže, schodišťová ramena a v jednou z domů i výtahovou šachtu. Všechny ostatní konstrukční prvky, včetně tří výtahových šachet, jsou ze dřevěných panelů a desek.
Speciál Realitní Club
Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části – webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu.
- Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
- Komerční reality: kanceláře, coworking;
- Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
- Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.
Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry.
Témata související s realitami:
- inflace v Česku i ve světě
- vše kolem hypotečního trhu
- co se děje na investičním trhu?