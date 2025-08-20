OBRAZEM: Jak vypadají a za kolik se prodávají nejdražší vily v Praze?
Různá místa a odlišné architektonické styly. Přesto mají tyto vily něco společného. A sice to, že patří k těm nejdražším nemovitostem na pražském realitním trhu.
Na pražském realitním trhu nastala mimořádná situace, tedy alespoň pro ty, kteří si touží pořídit výjimečné bydlení a jsou schopni si za něj připlatit. Minimálně 53 milionů. Cena za secesní vilu na Vinohradech, kterou vlastní spolumajitel investiční skupiny RSJ a spoluzakladatel centra moderního umění DOX Václav Dejčmar, ale šplhá ještě výš.
Nový majitel za vilu po náročné rekonstrukci na pozemku o rozloze cca 1500 metrů zaplatí čtvrt miliardy korun. Stavba, navrhl ji architekt Vladimír Sedláček, který je také autorem nedaleké Prokopcovy vily, nabízí přes 760 metrů čtverečních užitné plochy v pěti podlažích. Tato vila je v rámci Prahy nejdražší. Z první příčky sesadila vilu v Troji, která patří někdejšímu majiteli sítě autobazarů AAA Auto, Anthonymu Jamesi Dennymu.
Obří vilu, zaujímá plochu 1157 metrů čtverečních i obrovský pozemek, jde o téměř 10 tisíc metrů čtverečních hned vedle botanické zahrady v Troje, nabízí realitní kancelář Luxent za 189 milionů. Ještě před osmi lety za ní nicméně její majitel požadoval o dvě stě milionů víc.
Podobnou cenovku, ne-li vyšší, bude mít i vila, kterou podle katastru nemovitostí vlastní mělnický podnikatel Luboš Pašek. Objekt, aktuálně v nabídce realitní kanceláře Svoboda&Williams, s třemi podlažími, jedním podzemním a dvěma nadzemními, odkazuje na funkcionalistickou estetiku a navrhl jej přední český architekt Radan Hubička.
Vila disponuje 700 metry čtverečních užitné plochy a stojí na pozemku o velikosti cca 800 metrů čtverečních. Kromě výjimečných výhledů na Pražský hrad a celou Prahu nabízí soukromé fitness, vinotéku, garáž pro čtyři auta i soukromý výtah.
V Praze 6, konkrétně v Šáreckém údolí, se prodává i další vila. Objekt, stranou od hlavní komunikace v uzavřeném soukromém areálu, který je chráněný branou a obklopený zelení, dokáže při pronájmu generovat minimální měsíční příjem 180 tisíc korun. Realitní kancelář Luxent ho nyní nabízí za téměř 100 milionů korun.
Za polovinu zaplatí zájemci za moderní novostavbu vily v Troji. Dům-socha, jak objekt pojali architekti Ján Stempel a Jan Jakub Tesař, stojí na dlouho nezastavěném pozemku. Ten není nijak velký (cca 530 metrů čtverečních), je svažitý, a tak trochu i komplikovaný. Nachází se totiž v blízkosti tramvajové linky.
Vilu, která na první pohled zaujme svým tvarem, stejně jako tím, že je postavená z betonu, nabízí realitní kancelář Svoboda & Williams, za 53 milionů.
Nemovitostem se Radomír Kočí věnuje profesně jako realitní makléř. Výjimečné domy, vily či zámky jsou zároveň jeho koníčkem. Databáze Poznej domy, kterou založil, přináší příběhy téměř dvou tisíc objektů z celého Česka. Osudy památek popisuje také ve svých knihách. „Před válkou na Ukrajině patřili k významným investorům také Rusové, což už samozřejmě dávno neplatí. Jak ukazuje i příběh vily Ernesta Solvaye, kterou vlastnil ruský investor, záměr zrekonstruovat ji pro své soukromé účely neuskutečnil. Vila zůstala v ruinách a hledá nového majitele," říká Radomír Kočí.
Vrcholů tuzemská architektura měla hned několik, říká architekt Marek Tichý, spoluzakladatel ateliéru TaK Architects. Za jeden z nich považuje období první republiky, kdy Češi měli obrovskou společenskou ambici a nespokojili se s pouhým průměrem.
