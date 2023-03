Bulharská policie dopadla gang pašeráků, našla u nich obraz Jacksona Pollocka za miliardu

Policie v Bulharsku našla dosud neznámý obraz Jacksona Pollocka, který je považován za jednoho z největších amerických malířů 20. století. Obraz, jehož cenu odhadli experti až na 50 milionů eur (asi 1,2 miliardy korun), našla policie při operaci proti pašerákům uměleckých předmětů. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na bulharská média.

„K naší velké radosti jsme našli tento obraz, první expertizy ukazují, že jde o originál,” řekl Petar Todorov z ministerstva vnitra. Na rozsáhlé operaci proti pašerákům uměleckých předmětů se podle něj podílel i Europol a policie z Řecka a dalších zemí. Policie zasahovala v rámci této operace i v Aténách a na Krétě. Zadrženo bylo několik lidí, podle zpravodajského serveru Novinite byli zatčeni zatím tři Řekové a jeden Bulhar.

Bulharská média nepopisují, jak obraz vypadá, uvedla agentura Reuters.

Jackson Pollock (1912-1956) byl jednou z klíčových postav abstraktního expresionismu. Proslul technikou zvanou dripping, kdy barvu nanášel litím či kapáním na plátno. Přitom kolem obrazu jakoby tančil nebo do něj přímo vstupoval, takže jeho styl někteří označují i jako akční malbu.

Jeho slavným dílem je například obraz s názvem No. 5 (Číslo 5), který se v roce 2006 prodal za tehdy rekordních 140 milionů dolarů (téměř tři miliardy korun). V roce 2015 se jeden z jeho obrazů No.17A prodal ještě za vyšší cenu - 200 milionů dolarů (asi 4,4 miliardy korun) a je tak podle dostupných zdrojů pátým nejdráže prodaným obrazem na světě.