V Liberci chtějí dřevěnou bytovku. Architekti ji navrhli jako stavebnici

Liberec, město skrze ateliér Sial historicky spjaté s progresivní architekturou, se může stát prvním v Česku, v jehož katastru bude stát výškový dům ze dřeva. A to přímo v centru města.

Autory návrhu dřevostavby jsou liberečtí rchitekti z ateliéru Mjölk. Právě ti patří k nejvýraznějším tuzemským propagátorům dřevostaveb. První dům ze dřeva navrhli před 15 lety, od té doby jich mají na svém kontě celou řadu. Aktuálně například dokončení sídla firmy Kloboucká lesní.

A bytový dům v dolní části Liberce, známé jako Fügnerka, posouvá měřítka jejich návrhů ještě výš. V tom nejvyšším bodě totiž dům dosahuje 30 metrů, aspirujete tak na to se dostat mezi nejvyšší dřevostavby v Česku.

Na to, jak by mohl vypadat dřevěný dům v Liberci, se můžete podívat do následující galerie.

Nejvyšší dřevostava na světě měří 80 metrů

Zatímco ve světě jsou výškové stavby zcela běžné, ta nejvyšší s názvem Ascent MKE ve Spojených státech měří téměř 87 metrů a má pětadvacet podlaží, v tuzemsku kvůli požárním předpisům není možné stavět dřevěné domy vyšší než 12 metrů.

„Stavění ze dřeva je na Západě zcela běžné a velmi rozšířené. K nám se know-how dostalo s několikaletým zpožděním. Chybou tedy bylo nejenom zpoždění celého stavebního průmyslu, ale i konzervativnost klientského prostředí,“ dodává Jan Vondrák z ateliéru Mjölk.

Požární předpisy komplikují i zmiňovaný bytový dům v Liberci. I na tom už ale studio podle slov Vondráka pracuje. Projekt je momentálně ve fázi územního rozhodnutí. Většina dotčených stran už se k návrhu vyjádřila.

A proč se rozhodli architekti využít právě v tomto projektu dřevo? „Rozhodující roli hrála především rychlost výstavby. Dřevo díky možnosti prefabrikace například významně zkracuje dobu záboru. Každá hodina omezení dopravy ve městě kvůli stavbě mimo jiné zatěžuje dopravu,“ dodává Vondrák.

Stavebnice pro velké kluky

Osmipatrová budova má nabídnout zhruba 80 bytových jednotek. V přízemí mají vzniknout obchody či restaurace. A zatímco parter budovy je z betonu, zbytek domu navrhli architekti ze dřeva. Konkrétně zhruba z 80 modulů, vyrobených z CLT panelů.

Výhodou modulů je, že hotové a v podstatě zařízené se převezou na místo stavby a jeřáb je během několika měsíců naskládá na sebe. „Vlastně to funguje jako taková stavebnice pro velké kluky,“ uzavírá Vondrák.

