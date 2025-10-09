Zakázané hory? Ani náhodou. Tahle bouda stojí uprostřed KRNAPu a je dokonale legální
Stavět v Krkonoších je velmi obtížné a téměř nemožné. Investoři musí splnit dlouhý výčet podmínek. Týkají se samotné architektury, tvaru a hmoty novostavby. Obce jim dokonce předepisují povinnou vlastivědnou procházku. A je to logické, jde o stavby v národním parku. Bouda v Malé Úpě architektů OK Plan Architects je ale skvělým příkladem, že to lze.
Když investor oslovil architekta Luďka Rýznera z ateliéru OK Plan Architects s přáním vytvořit místo pro rodinný odpočinek, nešlo o běžné zadání. Nechtěl luxusní dům odtržený od krajiny, ale tradiční horskou boudu. Tak vznikl dům v Horní Malé Úpě, který spojuje komfort moderního bydlení s pokorou k prostředí Krkonošského národního parku – jednoho z nejpřísněji chráněných území v Česku.
Krajina Krkonoš si vybírá své stavby. Každý projekt tady prochází složitým sítem – nejen úředním, ale i estetickým a ekologickým. Zásady péče o KRNAP stanovují jasná pravidla: žádné výrazné barvy, žádné lesklé střechy, žádné zásahy, které by narušily ráz horské krajiny.
Výhled jako architektonický prvek
Architekti proto navrhli hmotu domu tak, aby respektovala vrstevnice prudkého svahu a zbytečně nenarušovala terén. Dům je založen na základové desce kvůli skalnímu podloží, ale přitom působí lehce.
Přízemí je zděné, zateplené a obložené opalovaným dřevem, jehož textura časem krásně stárne a ladí s okolními smrky. Podkroví tvoří hambálkový krov (hambálkový krov je typický pro lidové stavby s velkým rozpětím střechy, jako jsou například stodoly. Dnes se těší oblibě především z důvodu zvýšené poptávky po realizaci obydleného podkroví pozn.red.) s kovovými prvky, které zvyšují flexibilitu dispozice. Střecha je z hliníkového plechu v antracitovém odstínu, aby splynula s krajinou a nezrcadlila světlo.
Srdcem domu je velké fixní okno, které otevírá pohled na údolí řeky Úpy, vrcholy Krkonoš i Sněžku samotnou. Architekti záměrně nechali krajinu převzít roli hlavního výtvarného motivu. Vše ostatní – stěny, materiály, barvy – ustupuje do pozadí, aby okno nebylo jen pohledem ven, ale součástí architektury.
Obytný prostor v přízemí je centrem dispozice, kolem něhož se přirozeně skládají všechny další místnosti. V podkroví naopak přichází klid: ložnice a malé wellness, které navazuje na terasu s vyhřívanou kádí.
Přírodní materiály, osobní dotek a teplo domova
Interiér dýchá hřejivostí. Dřevo, kámen, textilie a jemné struktury vytvářejí harmonické prostředí, kde je cítit respekt k materiálu i ruční práci. Přesto se zde objevuje moderní umění, které přináší do prostoru osobní otisk investora. Obrazy a plastiky dodávají interiéru energii a současný kontrapunkt k tradičním prvkům.
„Chtěli jsme, aby dům nebyl jen hezký, ale aby byl pravdivý. Aby voněl dřevem, žil s počasím a měl vztah ke svému místu,“ říká architekt Luděk Rýzner.
Další z projektů architektů OK Plan v KRNAPu si můžete prohlédnout zde:
Udržitelnost jako samozřejmost
I přes přísné nároky ochrany přírody dům splňuje nejpřísnější standardy energeticky úsporného bydlení. O vytápění se stará tepelné čerpadlo s geotermálními vrty, zatímco fotovoltaické panely jsou nenápadně ukryty na odvrácené straně střechy. Technologie nejsou vidět – a právě proto tu dávají smysl. Dům tak funguje s minimální ekologickou stopou a maximálním komfortem.
Na architekty navázala místní zahradní architektka Petra Loffelmannová, která vytvořila zahradní a sadové úpravy tak, aby přechod mezi domem a volnou krajinou byl co nejpřirozenější. Upravený terén pozvolna přechází do horské louky, kterou tvoří místní druhy trav a bylin – dům tak vizuálně i ekologicky splynul s okolím.
Tento projekt se přirozeně zařadil vedle dalších realizací OK PLAN ARCHITECTS v této lokalitě – například Chaty Hradečanka či Chaty Jeřabinka, které si získaly pozornost odborné i laické veřejnosti.
