Zakázané hory? Ani náhodou. Tahle bouda stojí uprostřed KRNAPu a je dokonale legální

Bouda Horní Malá Úpa
Užito se svolením Anny Pleslové
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Stavět v Krkonoších je velmi obtížné a téměř nemožné. Investoři musí splnit dlouhý výčet podmínek. Týkají se samotné architektury, tvaru a hmoty novostavby. Obce jim dokonce předepisují povinnou vlastivědnou procházku. A je to logické, jde o stavby v národním parku. Bouda v Malé Úpě architektů OK Plan Architects je ale skvělým příkladem, že to lze.

Když investor oslovil architekta Luďka Rýznera z ateliéru OK Plan Architects s přáním vytvořit místo pro rodinný odpočinek, nešlo o běžné zadání. Nechtěl luxusní dům odtržený od krajiny, ale tradiční horskou boudu. Tak vznikl dům v Horní Malé Úpě, který spojuje komfort moderního bydlení s pokorou k prostředí Krkonošského národního parku – jednoho z nejpřísněji chráněných území v Česku.

Krajina Krkonoš si vybírá své stavby. Každý projekt tady prochází složitým sítem – nejen úředním, ale i estetickým a ekologickým. Zásady péče o KRNAP stanovují jasná pravidla: žádné výrazné barvy, žádné lesklé střechy, žádné zásahy, které by narušily ráz horské krajiny.

Výhled jako architektonický prvek

Architekti proto navrhli hmotu domu tak, aby respektovala vrstevnice prudkého svahu a zbytečně nenarušovala terén. Dům je založen na základové desce kvůli skalnímu podloží, ale přitom působí lehce.

Přízemí je zděné, zateplené a obložené opalovaným dřevem, jehož textura časem krásně stárne a ladí s okolními smrky. Podkroví tvoří hambálkový krov (hambálkový krov je typický pro lidové stavby s velkým rozpětím střechy, jako jsou například stodoly. Dnes se těší oblibě především z důvodu zvýšené poptávky po realizaci obydleného podkroví pozn.red.) s kovovými prvky, které zvyšují flexibilitu dispozice. Střecha je z hliníkového plechu v antracitovém odstínu, aby splynula s krajinou a nezrcadlila světlo.

Srdcem domu je velké fixní okno, které otevírá pohled na údolí řeky Úpy, vrcholy Krkonoš i Sněžku samotnou. Architekti záměrně nechali krajinu převzít roli hlavního výtvarného motivu. Vše ostatní – stěny, materiály, barvy – ustupuje do pozadí, aby okno nebylo jen pohledem ven, ale součástí architektury.

Obytný prostor v přízemí je centrem dispozice, kolem něhož se přirozeně skládají všechny další místnosti. V podkroví naopak přichází klid: ložnice a malé wellness, které navazuje na terasu s vyhřívanou kádí.

Přírodní materiály, osobní dotek a teplo domova

Interiér dýchá hřejivostí. Dřevo, kámen, textilie a jemné struktury vytvářejí harmonické prostředí, kde je cítit respekt k materiálu i ruční práci. Přesto se zde objevuje moderní umění, které přináší do prostoru osobní otisk investora. Obrazy a plastiky dodávají interiéru energii a současný kontrapunkt k tradičním prvkům.

„Chtěli jsme, aby dům nebyl jen hezký, ale aby byl pravdivý. Aby voněl dřevem, žil s počasím a měl vztah ke svému místu,“ říká architekt Luděk Rýzner.

Další z projektů architektů OK Plan v KRNAPu si můžete prohlédnout zde: 

Udržitelnost jako samozřejmost

I přes přísné nároky ochrany přírody dům splňuje nejpřísnější standardy energeticky úsporného bydlení. O vytápění se stará tepelné čerpadlo s geotermálními vrty, zatímco fotovoltaické panely jsou nenápadně ukryty na odvrácené straně střechy. Technologie nejsou vidět – a právě proto tu dávají smysl. Dům tak funguje s minimální ekologickou stopou a maximálním komfortem.

Na architekty navázala místní zahradní architektka Petra Loffelmannová, která vytvořila zahradní a sadové úpravy tak, aby přechod mezi domem a volnou krajinou byl co nejpřirozenější. Upravený terén pozvolna přechází do horské louky, kterou tvoří místní druhy trav a bylin – dům tak vizuálně i ekologicky splynul s okolím.

Tento projekt se přirozeně zařadil vedle dalších realizací OK PLAN ARCHITECTS v této lokalitě – například Chaty Hradečanka či Chaty Jeřabinka, které si získaly pozornost odborné i laické veřejnosti.

Aktualizováno

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) zabránila v Černém Dole na Trutnovsku možné výstavbě apartmánového komplexu na hranici parku. Od investora odkoupila za více než šest milionů korun rozsáhlé pozemky na loukách na východním okraji obce, uvedl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. Část pozemků je vedena v územním plánu obce jako zastavitelná plocha. Jejich ponechání v soukromém vlastnictví by podle Drahného znamenalo tlak na využití pro developerské projekty.

„Ochotou investora pozemky prodat a možností Správy KRNAP pozemky odkoupit toto riziko zaniklo. Výkup byl financován prostřednictvím Národního programu Životní prostředí ze Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR),“ sdělil Drahný.

Tvar domu je jednoduchý. Vypadá jako tradiční krkonošská chalupa. Obdélníkový půdorys usazený vodorovně s průběhem svahu. Milada, tak se chalupa jmenuje, působí tak trochu tajemně. Je celá černá. 13 fotografií v galerii

Podle ředitele Správy KRNAP Robina Böhnische by výstavba severně od silnice druhé třídy 297 nad Černým Dolem prolomila dosavadní hranici zástavby a nevratně ovlivnila charakter celé lokality pod Černou horou. „Díky tomuto výkupu jsme odvrátili riziko výstavby na zelené louce v jedné z mimořádných částí ochranného pásma národního parku. Pozemky teď můžeme spravovat tak, aby sloužily přírodě a obyvatelé i návštěvníci Krkonoš zde nadále nacházeli harmonickou krajinu, nikoli další komplexy investičních bytů,“ uvedl Böhnisch.

Rozsáhlé výkupy musí Správě KRNAP odsouhlasit ministerstva životního prostředí a financí. Podle zástupců národního parku se tak děje na základě důkladného odborného odůvodnění a obvykle mu také předcházejí dlouhodobá vyjednávání. „Objem finančních prostředků na výkupy je velmi limitovaný. V tomto případě byla cena něco málo přes šest milionů korun. Transakce se už uskutečnila, na katastru je to přepsané,“ řekl Drahný.

Háje

Ceny bytů u pražského metra dál rostou: Staroměstská je nejdražší, Roztyly nejlevnější

Reality

Pražský trh s byty se i nadále ocitá pod tlakem. Zájem kupujících trvá, nabídka v atraktivních lokalitách je omezená a ceny pokračují v růstu. Analýza Metroindex společnosti Flat Zone, která sleduje cenový vývoj bytů v okolí všech stanic metra, potvrzuje dlouhodobý trend. Rozdíl mezi luxusním centrem a panelovými periferiemi dosahuje i více než 100 procent.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Evropsky významná lokalita

Odkoupené parcely zahrnují luční pozemky o výměře přes 77 tisíc metrů čtverečních, které jsou v ochranném pásmu KRNAP. „Jsou součástí Evropsky významné lokality Krkonoše a přiléhají k Ptačí oblasti Krkonoše v soustavě Natura 2000. Mají vysokou přírodovědeckou a ochranářskou hodnotu,“ uvedl Drahný. Upozornil, že důležitým faktorem je také zachování historických stop po těžbě rud, které by plánovaná výstavba nenávratně zničila. „Tyto krajinné prvky dnes vytvářejí cenná stanoviště pro rozmanitá druhová společenstva,“ uvedl Drahný.

Není to poprvé, co KRNAP ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí kvůli ochraně přírody odkoupil pozemky. Výkupy pozemků jsou podle Správy KRNAP klíčovým nástrojem pro dlouhodobou ochranu cenných lokalit. Například v roce 2024 vykoupila 11,4 hektaru pozemků v území národního parku i v ochranném pásmu za více než tři miliony korun. Nákup byl možný díky penězům z Národního programu Životní prostředí, který spravuje SFŽP ČR. Loni nakoupené pozemky představovaly hlavně lesní porosty.

KRNAP se i s ochranným pásmem rozkládá na 55.000 hektarech na území okresů Trutnov, Semily a Jablonec nad Nisou.

