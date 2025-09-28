Olga Trčková: Čeští sběratelé jsou dnes vášnivější než mnohde na světě
Vybudovala DSC Gallery, která se zařadila mezi nejvýraznější komerční galerie u nás. Vystavuje největší jména tuzemské scény, ale také mladé talenty, a hlavně do Prahy vozí významná jména berlínské, londýnské i newyorské scény. Olga Trčková je vášnivou sběratelkou, pomáhá umělcům, ale také jiným sběratelům. „Jednou vás pozvu do DSC Gallery London,“ slibuje v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB, z něhož nabízíme ochutnávku.
DSC Gallery na letošní léto připravila poměrně netradiční projekt. O co šlo a jaký byl úspěch?
Projekt KISS: MONSTERS KISSING BETTER byl pro nás velkým dobrodružstvím. Kurátorovala jsem jej osobně, protože jsem chtěla otevřít téma, které je intimní, ale zároveň znepokojivé – náš vztah k „jinému“, ať už k robotům, monstrům či hybridním postavám. Zkoumali jsme hranice krásy a grotesky, něhy i hrůzy, ale také různé formy budoucí sexuality – včetně toho, jak se bude vyvíjet intimita a sexualita v kontaktu s technologiemi, umělou inteligencí nebo „nelidským“ partnerem.
Ambiciózní bylo i to, že jsem do projektu zařadila třicet autorů. Ale já prostě ráda dělám věci velkoryse – a myslím, že právě to na konci fantasticky rezonovalo. Současně jsme propojili deset talentovaných studentů s významnými jmény evropské scény – například Martinem Ederem, Anselmem Reylem nebo Justinem Mortimerem. Vznikl tak dialog generací, který studentům otevřel dveře, o nichž se jim dosud ani nesnilo. A úspěch byl velký, publikum i sběratelé oceňovali odvahu a originalitu konceptu.
Chcete v podobných projektech pokračovat i v dalších letech?
Rozhodně. Věřím, že galerie není muzeum, ale živý organismus, který má provokovat a přinášet nové pohledy. Podobné projekty budeme rozvíjet dál – vždy tak, aby spojovaly silné mezinárodní jméno s mladým talentem a zároveň nabízely publiku nečekanou zkušenost.
Jak dál experimentujete?
Rádi vytváříme mosty mezi Prahou a světem: například přivezeme renomovaného umělce z Berlína či Londýna a postavíme jej vedle českého autora, který už má prestižní pozici na domácí scéně. K tomu často přizveme i zahraničního kurátora, z Itálie, Berlína nebo Londýna, aby se do projektu zapojil. Vznikne tak skutečný dialog, z něhož těží obě strany. Český umělec získává nové kontakty a cestu do zahraničí, zatímco zahraniční autor se otevírá českému sběratelskému okruhu.
Jak si čeští tvůrci vedli v tomto konkrétním projektu?
Výborně. Postavili jsme je vedle špiček světové scény a obstáli bez zaváhání. To je pro mě důležitý signál: české umění má kvalitu, která se může měřit s Berlínem, Londýnem i New Yorkem. A musím dodat ještě jeden fakt, který mluví sám za sebe: Dnes má DSC Gallery více než 70 procent zahraničního programu. Jsme tedy skutečně galerie, která by bez mrknutí oka mohla fungovat v Londýně, Paříži nebo Miláně ve stejné podobě, s naprosto mezinárodním standardem a prestiží.
Jaký je dnes zájem o české umění – ať už doma, tak i v zahraničí?
To je velmi zajímavá otázka – a také téma mé disertační práce na Vysoké škole ekonomické. Titul by mohla mít třeba „Jak odstranit bariéry vstupu českého umění na mezinárodní trh.“ Českým autorům se totiž do světa proniká obtížněji, a právě tady je klíčová role galeristy. Proto v DSC Gallery na projekty českých výtvarníků velmi často přizýváme mezinárodní kurátory. Když v Praze pracují s českým autorem, přirozeně jej pak zapojují i do svých dalších projektů v zahraničí. A to je cesta, jak českým umělcům otevírat dveře, které by jinak zůstaly zavřené.
Odkud by měla podpora umělců a umění přicházet?
V DSC Gallery se třeba nezajímáme o granty a ani je nevyužíváme. Věříme, že skutečnou podporou je, když my umělcům najdeme sběratele, kteří jejich práci milují. Jen tak mohou mít umělci důstojnost, že se uživí vlastní tvorbou. Hodně by ale pomohlo, kdyby se Česká republika inspirovala přístupem zemí, které podporují mladé autory a živou výtvarnou scénu. Například nulové DPH na prodej umění, nebo alespoň model jako ve Francii, kde je DPH snížené na 5 procent. Takové opatření by zásadně usnadnilo sběratelům cestu k nákupu současného umění a posílilo celý trh. (V současnosti je standardní prodej umění zdaněn 21procentním DPH – pozn. red.)
Umění má i investiční potenciál. Jak vypadá trh dnes? A začněme asi světovým pohledem.
Globálně vidíme dynamiku, ale i selektivitu. Špičková jména drží svou hodnotu, střední segment to má složitější.
Olga Trčková
Sběratelka umění, galeristka a investiční expertka pro současné umění. Spolumajitelka uznávané pražské DSC Gallery. Pomáhá budovat soukromé sbírky, přednáší na VŠE obor Umění a finance. Je autorkou knihy „The power of communication in the Gallery“, která vyšla pro americký akademický trh ve spolupráci s Columbia University NY.