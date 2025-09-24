Dalibor Martínek: Perpetuum mobile podle odborářů. Vyšší platy rovná se růst ekonomiky
Vláda se s odbory opět nedohodla na růstu platů. Jde o platy téměř sedmi set tisíců zaměstnanců, učitelů, zdravotníků, úředníků. Jde o zvýšení výdajů státu o desítky miliard korun. Proti letošku by mělo být navýšení podle návrhu vlády o 27 miliard korun, tedy asi o 9,4 procenta, uvedl ministr Marian Jurečka, který jednání s odbory vede.
Odboráři chtějí ještě víc peněz.
Takže na okraj. V prvním pololetí rostly mzdy v Česku o rekordních 7,8 procenta. Zatímco inflace je kolem 2,5 procenta. Češi bohatnou.
Českou ekonomiku netáhne průmysl, nebo stavebnictví, nebo služby. Nebo nějaké technologické novinky, práce českých mozků. Vůbec ne. Žádnou technologickou štikou v rybníce světové ekonomiky jsme se nestali. Ekonomiku táhne „tupá“ maloobchodní spotřeba. Lidé prostě víc utrácejí, a ekonomika roste. Číslo 7,8 vyděsilo ekonomy, protože kvůli těmto penězům navíc může zboží a služby dál zdražovat. Takže Česká národní banka patrně již nepůjde se sazbami dolů. Spíše nahoru. Růst platů a mezd je silný proinflační tlak.
Odboráři chtějí pro herce nebo zdravotní sestry dalších skoro deset procent navíc. Ano, kdo by nepřál důležitým lidem na svých místech více peněz. Jde ovšem o to, že na všechny je jenom jeden rozpočet, je potřeba si na platy vydělat, nebo někde jinde uspořit.
Když jste rodina a nemáte na dovolenou, tak na ní prostě nejedete. To jenom stát má za to, že peníze není potřeba vydělat, stačí si je půjčit na dluh. Odbory jsou tahounem této zvrácené myšlenky. A současná končící vláda jim jde naproti. Ta budoucí, Babišova, udělá to stejné, možná ještě ve větším měřítku.
Z utrácení hodnota nevzniká
Odboráři jsou klidní. Pár dní před volbami nemají potřebu se s Jurečkou domluvit. Vědí, že s Babišem se domluví lépe.
Vláda odborářům nabídla pro hůř odměňované zaměstnance veřejných a státních služeb přidání o dva tisíce korun. „U lidí s nejnižšími tarify by to byl růst přes 13 procent ročně,“ uvedl Jurečka. Odbory pevné částky odmítly.
A to vůbec není řeč o penězích pro silové složky. Z nějakého záhadného důvodu si stát policajty, hasiče a vojáky rozmazluje. Vojáci sice v žádné bitvě desítky let nestáli, ale protože se nikomu na buzerplac nechce, platy v armádě rychle rostou. To stejné je u policajtů.
Policista bez praxe, se středním vzděláním s maturitou pobírá v prvním roce během „školy“ hrubý služební příjem 31 570 korun. Průměrný plat po třech letech služby je 49 tisíc korun, průměrný plat u policie za rok 2024 byl 56 308 korun. V Praze dostanete k platu ubytovnu zdarma, náborový příspěvek 110 až 150 tisíc korun, šest týdnů dovolené. Kdo to má. Stát šlape na platový plyn, pro „potřebné“ profese chce třeba Praha postavit sedm tisíc nových bytů.
Šéf odborářů Josef Středula tvrdí, že růst platů podpoří ekonomiku, lidé peníze utratí. To je takové perpetuum mobile podle odborářů. Dejte víc peněz, víc utratíme, ekonomice se bude dařit. Má to jen jednu vadu na kráse. Nová hodnota vzniká z práce, ne z utrácení.