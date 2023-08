Hypotéka na dřevostavbu má svá specifika. Co byste měli vědět

Dům na klíč, který stojí do pár dnů. To je kouzlo dřevostaveb, které se na sebe poutají pozornost stále více Čechů. Jejich výstavba má však i svá úskalí. To hlavní tkví ve financování takové stavby. Hypotéka na dřevostavbu se liší od té klasické na zděný dům. Jak na financování dřevostavby radí expert fintech startupu Hyponamíru.cz.

Financování cihlového domu a dřevostavby je rozdílné

„Banka poskytující hypotéku se vždy zajímá o financovanou stavbu. V případě výstavby zděného rodinného domu je hypoteční úvěr čerpán postupně podle stupně rozestavěnosti. U dřevostaveb a modulárních domů probíhá výroba u dodavatele a dům je na pozemku už jen zkompletován. Průběžné čerpání hypotečního úvěru v průběhu výroby domu v hale není možné. Možnosti financování těchto staveb ovšem existují,“ uvádí Filip Křivánek, hypoteční specialista z Hyponamíru.cz.

Hypotéka na stavbu domu z cihel, pórobetonu či litého betonu a hypotéka na dřevostavbu se liší v čerpání úvěru. Stavba zděného domu probíhá postupně a zabere minimálně rok. Na začátku se sestaví rozpočet a provede se odhad budoucí ceny domu. Poté postupně čerpáte peníze z přiděleného úvěru formou záloh. Jakmile určitou částku prostavíte, doložíte bance faktury nebo odhadce posoudí aktuální stav. Banka následně uvolní další prostředky na stavbu.

„Dřevostavby či modulární domy jsou dodány na pozemek ve velkých stavebních dílech nebo dokonce v jednom celku, kde se během pár dní dokončí. Na místě stavby tedy nelze objektivně vyhodnocovat míru rozestavěnosti a peníze z hypotéky tudíž není možné postupně uvolňovat na základě faktur či kontrol odhadce,“ upozorňuje Křivánek.

Jak čerpat hypotéku na dřevostavbu nebo modulární dům

Postup financování dřevostavby hypotékou je obdobný jako u zděného domu. Na začátku se neobejdete bez rozpočtu a odhadu budoucí ceny nemovitosti. Dodavatelé dřevostaveb a modulárních domů obvykle mohou nabízet jak kompletní stavby na klíč, tak i stavby k dokončení svépomocí.

„Některé banky umožňují čerpání prostředků z hypotéky přímo na účet stavební firmy na základě smlouvy o dílo. Při financování výstavby dřevostavby nebo modulárního domu je tedy nejdůležitější najít vhodnou banku. Důležitý je rovněž výběr zhotovitele stavby. Vyplatí se oslovit zavedené dodavatele, kteří mají s výstavbou mnohaleté zkušenosti a jsou členy například Asociace dodavatelů montovaných domů. Při výběru způsobu financování se vyplatí využít zkušeností nezávislých hypotečních specialistů. Poradí vám nejen s výběrem vhodné banky, ale také například s rozvržením čerpání vlastních financí,“ upozorňuje Křivánek.

Vlastní stavební pozemek jako zástava pro banku

Samotná stavba domu není jediným výdajem. Než začnete plánovat stavbu dřevostavby nebo modulárního domu, musíte mít vhodný pozemek. Výhodou je, pokud už pozemek vlastníte. Pokud má dostatečnou hodnotu, poskytnete ho bance do zástavy a peníze z hypotéky využijete na financování výstavby domu.

Další možnosti financování dřevostavby

V případě, že není možné získat klasickou hypotéku, nabízí se zvážit další možnosti financování. V úvahu přichází například ručení za hypotéku jinou nemovitostí, předhypoteční úvěr nebo úvěr od dodavatele stavby.

Zástava jiné nemovitosti

Pokud vlastníte jinou nemovitost zapsanou v katastru nemovitostí (např. byt, rodinný dům), můžete ji využít jako zástavu pro banku. Tímto způsobem lze vyřešit hypotéku na dřevostavbu nebo modulárního domu velmi jednoduše. „Po získání souhlasu je možné ručit například nemovitostí rodičů. Po dokončení výstavby je možné vyměnit zástavu a ručit nově postaveným domem,“ doplňuje Křivánek.

Lze využít i předhypoteční úvěr

K financování dřevostavby nebo modulárního domu je možné využít také předhypoteční úvěr. Jedná se o úvěr, který není zajištěn zástavním právem. Sjednává se společně s klasickou hypotékou, kterou je po splnění podmínek pro získání hypotéky splacen. Křivánek k tomu dodává: „Předhypoteční úvěr je vždy časově omezen. Obvykle do jednoho roku musí být financovaná nemovitost zapsána do katastru nemovitostí, aby na ní mohla banka zřídit zástavní právo. Po dobu splácení předhypotečního úvěru se platí pouze úroky z úvěru a nesplácí se jistina.“

Dodavatelský úvěr

Velké stavební společnosti mohou zájemců o dřevostavbu či modulární dům nabídnout dodavatelský úvěr. V praxi toto financování probíhá tak, že nejdříve složíte určitou zálohu. K tomu můžete využít připravené vlastní zdroje. Druhou a případné další platby si s dodavatelem dohodnete až ve fázi, kdy je stavba zapsaná v katastru nemovitostí. V tomto okamžiku již financování hypotékou nic nebrání.

