Ještě jim neodzvonilo. Paneláky se vrací do hry
Prefabrikovaná výstavba, kdysi symbol socialistických sídlišť, zažívá renesanci. Díky úspoře času a nákladů ji developeři i státní správa považují za jednu z cest, jak řešit nedostupné bydlení. Nejenom v Německu, ale i v Česku.
Prefabrikovaná výstavba je výhodná. Snižuje chyby, materiálové ztráty a zároveň zrychluje celý proces. Nejenom developeři, ale i státní správa v ní proto vidí řešení akutního nedostatku cenově dostupných bytů. Třeba v Německu podle odhadů chybí cca 1,9 milionů bytů, píše Bloomberg. A to se tam v letech 1950 až 1970 ročně postavilo více než 600 tisíc bytů. V letech 2000 až 2020 to nebyla ani polovina.
A tak se nyní znovu dostávají do hry prefabrikáty. Předvýroba totiž může zkrátit dobu výstavby o šest až devět měsíců. „Sníží i náklady na materiál a práci ze současných pět tisíc eur za metr čtvereční na méně než tři tisíce eur,“ tvrdí Jan Hedding ze společnosti Nokera AG, která se zabývá modulárními dřevostavbami.
Němci se prefabrikace bojí
Standardizace a modulární výstavba má v Německu i vládní podporu. Ambice však naráží na nedostatečné výrobní kapacity, píše server agentury Bloomberg. Myšlenka standardizované výstavby se zároveň setkala také s odporem architektů i veřejnosti. Obě skupiny se obávají toho, aby se výstavba nepodobala někdejším panelákům, v Německu tzv. Plattenbau.
Během tří desetiletí NDR postavila téměř 2 miliony panelákových bytů. Do roku 1989 v nich žil každý třetí východní Němec. V Česku je to dodnes až třetina lidí.
Experti předpovídají, že počet bytů postavených z modulů bude významně narůstat. „Stále více firem vylepšuje svoje dodavatelské řetězce a továrny navyšují kapacity výroby modulů,“ předpovídá Hedding. Zda k tomuto boomu dojde, však podle něj bude souviset spíš i s tím, jak budou nové developerské projekty realizovány a na tom, jak dobře je urbanisté zasadí do stávající městské zástavby. „Čeká nás ta nejdůležitější inovace, přehodnotit vztah Němců k paneláků,“ dodává Hedding.
Ceny bytů a domů v Česku lámou rekordy – podle údajů ČNB jsou nemovitosti nejdražší v historii, a to i po očištění o inflaci. Přesto lidé dál kupují nemovitosti na drahé hypotéky, aby jim „neujel vlak“. Strach z promarněné příležitosti (FOMO) žene Čechy k posedlosti vlastnickým bydlením, která se stává ekonomickým i společenským problémem. Výsledkem je drahota, dluh a tlak na budoucí generace, píše ve svém komentáři ekonom Lukáš Kovanda.
Lukáš Kovanda: Češi šílí po cihle, čímž šponují ceny bytů. Usměrní je jen krize
Názory
Ceny bytů a domů v Česku lámou rekordy – podle údajů ČNB jsou nemovitosti nejdražší v historii, a to i po očištění o inflaci. Přesto lidé dál kupují nemovitosti na drahé hypotéky, aby jim „neujel vlak“. Strach z promarněné příležitosti (FOMO) žene Čechy k posedlosti vlastnickým bydlením, která se stává ekonomickým i společenským problémem. Výsledkem je drahota, dluh a tlak na budoucí generace, píše ve svém komentáři ekonom Lukáš Kovanda.
Češi jsou také opatrní
Prefabrikace má negativní konotace kvůli panelové výstavbě v minulosti i u nás. „Rozhodnutí, že v Česku se už nikdy nebude stavět žádný panelák, které padlo v 90. letech, bylo špatné. Technologický vývoj ušel od té doby velký kus cesty,“ přibližuje šéf české pobočky finské developerské a stavební společnosti YIT Marel Lokaj.
Prefabrikace dokáže zkrátit čas výstavby až o polovinu. Domy ze dřeva nebo z betonových panelů se postaví od 12 do 14 měsíců. Hrubá stavba vzniká v továrně pod střechou. Koupelny se na místo stavby vozí jako hotové buňky. „V praxi to znamená, že jedno patro vzniká jeden týden,“ říká Marek Lokaj.
Potenciál k zefektivnění výstavby v prefabrikaci vidí i Marcel Soural, jeho Trigema patří mezi největší tuzemské developery. U projektu Nové Invalidovny plánuje Trigema použití prefabrikovaných fasádních bloků a inovativní prefabrikaci koupelen využila i při výstavbě rezidenčního projektu Lihovar Smíchov.
Paneláky v Česku nemají dobrou pověst. Přesto je prefabrikace výhodná v mnoha ohledech. Dokáže výstavbu urychlit a také zkvalitnit. „Už nikdy žádný panelák nepostavit. Toto rozhodnutí z 90. let považují za špatné. Technologický proces od té doby urazil velký kus cesty,“ říká generální ředitel YIT Stavo, české odnože finské firmy YIT, Marek Lokaj.
Šéf finského developera: Přestat stavět paneláky byla chyba. Díky pokroku mohou být dokonalé
Reality
Paneláky v Česku nemají dobrou pověst. Přesto je prefabrikace výhodná v mnoha ohledech. Dokáže výstavbu urychlit a také zkvalitnit. „Už nikdy žádný panelák nepostavit. Toto rozhodnutí z 90. let považují za špatné. Technologický proces od té doby urazil velký kus cesty,“ říká generální ředitel YIT Stavo, české odnože finské firmy YIT, Marek Lokaj.
Liberec, město skrze ateliér Sial historicky spjaté s progresivní architekturou, se může stát prvním v Česku, v jehož katastru bude stát výškový dům ze dřeva. A to přímo v centru města.
V Liberci chtějí dřevěnou bytovku. Architekti ji navrhli jako stavebnici
Reality
Liberec, město skrze ateliér Sial historicky spjaté s progresivní architekturou, se může stát prvním v Česku, v jehož katastru bude stát výškový dům ze dřeva. A to přímo v centru města.
Není to tak, že by se byty v panelácích měly zatracovat. Naopak. Vždyť v nich žije velká spousta Čechů. A za podřadné je nepovažují ani někteří architekti. „Vnímal jsem to stejně, jako když se obnovují historické památky, kde je podle jednoho filosofického proudu žádoucí, aby byly poznat stopy zásahů v jednotlivých obdobích vývoje,“ uvedl architekt René Dlesk (studio RDTH architekti), který pár panelákových bytů rekonstruoval.
Architekti paneláky nezatracují, naopak. A dokážou je proměnit i za málo peněz
Reality
Není to tak, že by se byty v panelácích měly zatracovat. Naopak. Vždyť v nich žije velká spousta Čechů. A za podřadné je nepovažují ani někteří architekti. „Vnímal jsem to stejně, jako když se obnovují historické památky, kde je podle jednoho filosofického proudu žádoucí, aby byly poznat stopy zásahů v jednotlivých obdobích vývoje,“ uvedl architekt René Dlesk (studio RDTH architekti), který pár panelákových bytů rekonstruoval.
Speciál Realitní Club
Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části – webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu.
- Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
- Komerční reality: kanceláře, coworking;
- Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
- Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.
Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry.
Témata související s realitami:
- inflace v Česku i ve světě
- vše kolem hypotečního trhu
- co se děje na investičním trhu?