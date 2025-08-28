Vyberte si z našich newsletterů

Ještě jim neodzvonilo. Paneláky se vrací do hry

Hoppi Milánská: Nová éra prefabrikace
Se svolením YT Stavo
Petra Nehasilová
Prefabrikovaná výstavba, kdysi symbol socialistických sídlišť, zažívá renesanci. Díky úspoře času a nákladů ji developeři i státní správa považují za jednu z cest, jak řešit nedostupné bydlení. Nejenom v Německu, ale i v Česku.

Prefabrikovaná výstavba je výhodná. Snižuje chyby, materiálové ztráty a zároveň zrychluje celý proces. Nejenom developeři, ale i státní správa v ní proto vidí řešení akutního nedostatku cenově dostupných bytů. Třeba v Německu podle odhadů chybí cca 1,9 milionů bytů, píše Bloomberg. A to se tam v letech 1950 až 1970 ročně postavilo více než 600 tisíc bytů. V letech 2000 až 2020 to nebyla ani polovina.

A tak se nyní znovu dostávají do hry prefabrikáty. Předvýroba totiž může zkrátit dobu výstavby o šest až devět měsíců. „Sníží i náklady na materiál a práci ze současných pět tisíc eur za metr čtvereční na méně než tři tisíce eur,“ tvrdí Jan Hedding ze společnosti Nokera AG, která se zabývá modulárními dřevostavbami.

Němci se prefabrikace bojí

Standardizace a modulární výstavba má v Německu i vládní podporu. Ambice však naráží na nedostatečné výrobní kapacity, píše server agentury Bloomberg. Myšlenka standardizované výstavby se zároveň setkala také s odporem architektů i veřejnosti. Obě skupiny se obávají toho, aby se výstavba nepodobala někdejším panelákům, v Německu tzv. Plattenbau.

Během tří desetiletí NDR postavila téměř 2 miliony panelákových bytů. Do roku 1989 v nich žil každý třetí východní Němec. V Česku je to dodnes až třetina lidí.

Experti předpovídají, že počet bytů postavených z modulů bude významně narůstat. „Stále více firem vylepšuje svoje dodavatelské řetězce a továrny navyšují kapacity výroby modulů,“ předpovídá Hedding. Zda k tomuto boomu dojde, však podle něj bude souviset spíš i s tím, jak budou nové developerské projekty realizovány a na tom, jak dobře je urbanisté zasadí do stávající městské zástavby. „Čeká nás ta nejdůležitější inovace, přehodnotit vztah Němců k paneláků,“ dodává Hedding.

Češi jsou také opatrní

Prefabrikace má negativní konotace kvůli panelové výstavbě v minulosti i u nás. „Rozhodnutí, že v Česku se už nikdy nebude stavět žádný panelák, které padlo v 90. letech, bylo špatné. Technologický vývoj ušel od té doby velký kus cesty,“ přibližuje šéf české pobočky finské developerské a stavební společnosti YIT Marel Lokaj.

Prefabrikace dokáže zkrátit čas výstavby až o polovinu. Domy ze dřeva nebo z betonových panelů se postaví od 12 do 14 měsíců. Hrubá stavba vzniká v továrně pod střechou. Koupelny se na místo stavby vozí jako hotové buňky. „V praxi to znamená, že jedno patro vzniká jeden týden,“ říká Marek Lokaj.

Potenciál k zefektivnění výstavby v prefabrikaci vidí i Marcel Soural, jeho Trigema patří mezi největší tuzemské developery. U projektu Nové Invalidovny plánuje Trigema použití prefabrikovaných fasádních bloků a inovativní prefabrikaci koupelen využila i při výstavbě rezidenčního projektu Lihovar Smíchov.

Vilka u Prahy má pět místností a v obýváku jezírko. Postavili ji z recyklovaných materiálů

Vilka nad vodou
Se svolením Petra Poláka
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Co všechno se dá postavit z dřevěných panelů? Například moderní rodinný dům se zelenou střechou a jezírkem skoro „v obýváku“.

Prioritou investorů byl dům, v němž bude hodně světla a kde se okolní příroda stane součástí interiéru. Se svým přáním oslovili společnost 3AE a architekta Lukáše Pejsara, jejího zakladatele. Ten pro ně vytvořil dům s pěti obytnými místnostmi, dvěma koupelnami, šatnou a zároveň prostorným obývákem s kuchyní a jídelnou. 

Dominantním prvkem zahrady je koupací jezírko. To ale zároveň tvoří i centrum domu, navazuje totiž na dřevěnou terasu u hlavní obytné místnosti s velkoformátovými posuvnými portály. Domu říkají „vila nad vodou“.

Dřevo, kam se podíváš

Hlavní roli hraje bezpochyby dřevo. Při stavbě bylo využito speciální velkofomrátových dřevěných panelů, fasáda je ze speciálně upraveného dřeva. To dominuje i interiéru.

„Panely v interiéru zůstávají přiznané nejen zevnitř, ale i na dotek. Jejich struktura, barva i vůně přispívají k přirozeně zdravému prostředí, ve kterém se dobře žije i dýchá. Povrchy dřeva jsou ošetřeny tak, aby si zachovaly svůj přirozený vzhled a zároveň odolaly času. Dům dýchá, ale stárne s grácií. Stejně jako jeho okolí,“ dodávají architekti.

Ekologie až na prvním místě

Ekologická bilance domu je příkladná. Konstrukce obsahuje desítky kubíků dřeva, které vážou tuny CO2. Díky fotovoltaice, dešťové akumulaci a promyšlené technice je provoz minimálně zatěžující. O vytápění se stará elektrické podlahové topení doplněné krbovou vložkou, ohřev vody zajišťuje tepelné čerpadlo. Většina materiálů pochází z českých zdrojů. A protože je dům z více než 80 procent recyklovatelný, má nejen lehkou siluetu, ale i lehkou stopu.

Petra Nehasilová

Praha je třetím nejméně dostupným velkým městem pro koupi nového bytu v Evropě. Na pořízení vlastního bytu v české metropoli lidé průměrně potřebují 15 hrubých ročních mezd, což je o 1,7 mzdy více než loni. Hůře jsou na tom pouze Amsterdam a Atény. V Praze navíc dále rostou ceny nájmů a průměrné úrokové sazby hypoték zůstávají jedny z nejvyšších v Evropě. Vyplývá to Property Indexu poradenské společnosti Deloitte.

V loňském roce byla Praha v dostupnosti bydlení podle dat Deloitte druhá nejhorší ze sledovaných evropských měst. Letos si mírně vylepšila pozici, přesto se situace v hlavním městě Česka zhoršila a na pořízení bytu je třeba více ročních mezd. V Amsterdamu je třeba na pořízení bytu v novostavbě 15,4 a v Aténách 15,3 ročních platů. Naopak nejdostupnější bydlení je v italském Turíně a dánském Odense, kde lidé mohou pořídit nový byt za 4,9 ročních platů.

„I v letošním roce se Praha řadí mezi metropole s nejhorší dostupností vlastního bydlení v Evropě. Situace zůstává nepříznivá a zásadní změny zatím nejsou na obzoru. Rozdíl mezi růstem mezd a cenou nemovitostí se dále prohlubuje, protože mzdy nedokáží držet krok s rostoucími náklady na rezidenční bydlení. Tato strukturální nerovnováha představuje dlouhodobý problém pro dostupnost a udržitelnost trhu – zejména pro první kupující a domácnosti se středními příjmy," řekl Miroslav Linhart, vedoucí partner oddělení finančního poradenství v Deloitte.

Zámek Štiřín

Výší nájmů Praha patřila podle posledních dat Deloitte v roce 2024 s průměrnou cenou 405 korun (16,5 eura) spíše mezi dražší města regionu střední a východní Evropy. Nejvyšší nájmy byly v Lucemburku, kde nájmy stály 43,4 eura (1065 korun) za metr čtvereční. Následovala Paříž s 32 eury (796 korun) za metr čtvereční a Dublin s 31,7 eura (778 korun) za pronájem části plochy.

Deloitte vypočítává dostupnost z průměrných ročních hrubých mezd potřebných k pořízení nového vlastního bytu o průměrné velikosti 70 metrů čtverečních v každé z jednotlivých zemí. Průměrná mzda v Praze podle posledních dat Českého statistického úřadu činila v prvním čtvrtletí 62.472 korun. Podle analýzy developerských společností Central Group, Skanska Residential a Trigema stál metr čtvereční v nových pražských bytech ve druhém čtvrtletí v průměru 170 594 korun. Meziročně jejich cena vzrostla o 8,8 procenta a mezičtvrtletně o 1,6 procenta. Zároveň ale developeři v Praze za první pololetí prodali 4300 nových bytů. To je meziročně o 23 procent více a zároveň druhý nejlepší pololetní výsledek za posledních 15 let.

Česko se také umístilo na 14. místě z 25 sledovaných zemí ve výstavbě bytů. Loni se v ČR začalo stavět v průměru 3,34 bytových projektů na 1000 obyvatel. Nejvyšší počet nově zahájených stavebních projektů byl v roce 2024 v Irsku, po kterém následovalo Turecko a Izrael. Na opačné straně žebříčku byla Albánie, Itálie a Velká Británie.

