Králíkárna? Ale kdeže, byty v panelácích neustále zdražují

O cenu Česká cena za architekturu soutěží i tento projekt.
Petra Nehasilová
Trh s byty v panelových domech zažívá výraznou proměnu. Po dlouhé době, kdy byly „panely“ vnímány jako nejlevnější forma bydlení, se ceny nejen v Praze, ale i v některých regionech republiky dostávají na nové rekordní úrovně.

„Ceny dál rostou a dosahují historických maxim. I přes klesající dostupnost vlastního bydlení zůstává trh aktivní, což potvrzuje silnou poptávku,“ komentuje situaci na trhu Vít Soural, CEO společnosti Flat Zone. V Praze 3 se průměrná cena panelového bytu ve druhém čtvrtletí vyšplhala téměř na 134 000 Kč/m². Celorepublikový průměr nyní činí 65 781 Kč/m², což představuje mezičtvrtletní nárůst o šest procent.

Pražské byty v panelácích překročily hranici 120 tisíc korun za metr čtvereční, zatímco regiony se drží kolem 56 483 Kč/m². Obzvlášť vysoký zájem je o Ústecký kraj, kde se prodalo 5 422 panelových bytů, nejvíce v republice. Podle analytiků je to spíš výsledkem reálné nabídky než masového nákupního boomu investorů – region nabízí kolem 180 tisíc bytů v panelových domech, což umožňuje dostatek prodejů i pro běžné domácnosti.

„I když se na papíře výnosy z nájmů mohou zdát lákavé, většina bytů míří do rukou běžných domácností. Investoři se soustředí spíše na celé budovy, aby mohli ovlivnit jejich technický stav,“ vysvětluje František Brož, tiskový mluvčí Bezrealitky.

Rekonstrukce mění hru

Za poslední čtyři roky paneláky prošly výraznou proměnou. Výměna oken, zateplení, modernizace výtahů a společných prostor, někde i investice do energetické soběstačnosti, výrazně zvýšily hodnotu bytů. „Dobře rekonstruovaný panelový byt může mít v rámci kraje parametry prémiového bydlení. Cenový rozdíl mezi rekonstruovaným a nerekonstruovaným bytem může činit desítky procent,“ dodává Brož.

Ceny se proto nedají unifikovat – majitelé nerekonstruovaných bytů často odvozují cenu od těch kvalitně zrekonstruovaných ve stejné lokalitě. Výsledkem je široké rozpětí cen i mezi byty se stejnou dispozicí. Očekává se, že ceny dobře udržovaných panelákových bytů budou i nadále růst. Naopak starší, energeticky náročné a špatně udržované domy mohou stagnovat nebo mírně klesat. Rozdíl mezi „prémiovými“ a „běžnými“ panely se tak bude stále zvětšovat. Kupující preferují nízkoenergetické byty, moderní standardy a dobrý technický stav.

Zanedbané paneláky, které prošly minimem investic, mohou postupně ztratit atraktivitu. Ty, které prošly rekonstrukcí, se stávají stále více prémiovým segmentem, a to i přesto, že formálně jde stále o „panel“.

Prefabrikovaná výstavba, kdysi symbol socialistických sídlišť, zažívá renesanci. Díky úspoře času a nákladů ji developeři i státní správa považují za jednu z cest, jak řešit nedostupné bydlení. Nejenom v Německu, ale i v Česku.

Prefabrikovaná výstavba je výhodná. Snižuje chyby, materiálové ztráty a zároveň zrychluje celý proces. Nejenom developeři, ale i státní správa v ní proto vidí řešení akutního nedostatku cenově dostupných bytů. Třeba v Německu podle odhadů chybí cca 1,9 milionů bytů, píše Bloomberg. A to se tam v letech 1950 až 1970 ročně postavilo více než 600 tisíc bytů. V letech 2000 až 2020 to nebyla ani polovina.

A tak se nyní znovu dostávají do hry prefabrikáty. Předvýroba totiž může zkrátit dobu výstavby o šest až devět měsíců. „Sníží i náklady na materiál a práci ze současných pět tisíc eur za metr čtvereční na méně než tři tisíce eur,“ tvrdí Jan Hedding ze společnosti Nokera AG, která se zabývá modulárními dřevostavbami.

14 fotografií v galerii

Němci se prefabrikace bojí

Standardizace a modulární výstavba má v Německu i vládní podporu. Ambice však naráží na nedostatečné výrobní kapacity, píše server agentury Bloomberg. Myšlenka standardizované výstavby se zároveň setkala také s odporem architektů i veřejnosti. Obě skupiny se obávají toho, aby se výstavba nepodobala někdejším panelákům, v Německu tzv. Plattenbau.

Během tří desetiletí NDR postavila téměř 2 miliony panelákových bytů. Do roku 1989 v nich žil každý třetí východní Němec. V Česku je to dodnes až třetina lidí.

Experti předpovídají, že počet bytů postavených z modulů bude významně narůstat. „Stále více firem vylepšuje svoje dodavatelské řetězce a továrny navyšují kapacity výroby modulů,“ předpovídá Hedding. Zda k tomuto boomu dojde, však podle něj bude souviset spíš i s tím, jak budou nové developerské projekty realizovány a na tom, jak dobře je urbanisté zasadí do stávající městské zástavby. „Čeká nás ta nejdůležitější inovace, přehodnotit vztah Němců k paneláků,“ dodává Hedding.

Lukáš Kovanda: Češi šílí po cihle, čímž šponují ceny bytů. Usměrní je jen krize

Názory

Ceny bytů a domů v Česku lámou rekordy – podle údajů ČNB jsou nemovitosti nejdražší v historii, a to i po očištění o inflaci. Přesto lidé dál kupují nemovitosti na drahé hypotéky, aby jim „neujel vlak“. Strach z promarněné příležitosti (FOMO) žene Čechy k posedlosti vlastnickým bydlením, která se stává ekonomickým i společenským problémem. Výsledkem je drahota, dluh a tlak na budoucí generace, píše ve svém komentáři ekonom Lukáš Kovanda.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Češi jsou také opatrní

Prefabrikace má negativní konotace kvůli panelové výstavbě v minulosti i u nás. „Rozhodnutí, že v Česku se už nikdy nebude stavět žádný panelák, které padlo v 90. letech, bylo špatné. Technologický vývoj ušel od té doby velký kus cesty,“ přibližuje šéf české pobočky finské developerské a stavební společnosti YIT Marel Lokaj.

Prefabrikace dokáže zkrátit čas výstavby až o polovinu. Domy ze dřeva nebo z betonových panelů se postaví od 12 do 14 měsíců. Hrubá stavba vzniká v továrně pod střechou. Koupelny se na místo stavby vozí jako hotové buňky. „V praxi to znamená, že jedno patro vzniká jeden týden,“ říká Marek Lokaj.

Potenciál k zefektivnění výstavby v prefabrikaci vidí i Marcel Soural, jeho Trigema patří mezi největší tuzemské developery. U projektu Nové Invalidovny plánuje Trigema použití prefabrikovaných fasádních bloků a inovativní prefabrikaci koupelen využila i při výstavbě rezidenčního projektu Lihovar Smíchov.

Související

