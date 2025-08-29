Králíkárna? Ale kdeže, byty v panelácích neustále zdražují
Trh s byty v panelových domech zažívá výraznou proměnu. Po dlouhé době, kdy byly „panely“ vnímány jako nejlevnější forma bydlení, se ceny nejen v Praze, ale i v některých regionech republiky dostávají na nové rekordní úrovně.
„Ceny dál rostou a dosahují historických maxim. I přes klesající dostupnost vlastního bydlení zůstává trh aktivní, což potvrzuje silnou poptávku,“ komentuje situaci na trhu Vít Soural, CEO společnosti Flat Zone. V Praze 3 se průměrná cena panelového bytu ve druhém čtvrtletí vyšplhala téměř na 134 000 Kč/m². Celorepublikový průměr nyní činí 65 781 Kč/m², což představuje mezičtvrtletní nárůst o šest procent.
Jak rekonstruovat panelákový byt? Podívejte se zde:
Pražské byty v panelácích překročily hranici 120 tisíc korun za metr čtvereční, zatímco regiony se drží kolem 56 483 Kč/m². Obzvlášť vysoký zájem je o Ústecký kraj, kde se prodalo 5 422 panelových bytů, nejvíce v republice. Podle analytiků je to spíš výsledkem reálné nabídky než masového nákupního boomu investorů – region nabízí kolem 180 tisíc bytů v panelových domech, což umožňuje dostatek prodejů i pro běžné domácnosti.
„I když se na papíře výnosy z nájmů mohou zdát lákavé, většina bytů míří do rukou běžných domácností. Investoři se soustředí spíše na celé budovy, aby mohli ovlivnit jejich technický stav,“ vysvětluje František Brož, tiskový mluvčí Bezrealitky.
Rekonstrukce mění hru
Za poslední čtyři roky paneláky prošly výraznou proměnou. Výměna oken, zateplení, modernizace výtahů a společných prostor, někde i investice do energetické soběstačnosti, výrazně zvýšily hodnotu bytů. „Dobře rekonstruovaný panelový byt může mít v rámci kraje parametry prémiového bydlení. Cenový rozdíl mezi rekonstruovaným a nerekonstruovaným bytem může činit desítky procent,“ dodává Brož.
Není to tak, že by se byty v panelácích měly zatracovat. Naopak. Vždyť v nich žije velká spousta Čechů. A za podřadné je nepovažují ani někteří architekti. „Vnímal jsem to stejně, jako když se obnovují historické památky, kde je podle jednoho filosofického proudu žádoucí, aby byly poznat stopy zásahů v jednotlivých obdobích vývoje,“ uvedl architekt René Dlesk (studio RDTH architekti), který pár panelákových bytů rekonstruoval.
Ceny se proto nedají unifikovat – majitelé nerekonstruovaných bytů často odvozují cenu od těch kvalitně zrekonstruovaných ve stejné lokalitě. Výsledkem je široké rozpětí cen i mezi byty se stejnou dispozicí. Očekává se, že ceny dobře udržovaných panelákových bytů budou i nadále růst. Naopak starší, energeticky náročné a špatně udržované domy mohou stagnovat nebo mírně klesat. Rozdíl mezi „prémiovými“ a „běžnými“ panely se tak bude stále zvětšovat. Kupující preferují nízkoenergetické byty, moderní standardy a dobrý technický stav.
Zanedbané paneláky, které prošly minimem investic, mohou postupně ztratit atraktivitu. Ty, které prošly rekonstrukcí, se stávají stále více prémiovým segmentem, a to i přesto, že formálně jde stále o „panel“.
Úplně běžný panelákový byt na tradičním tuzemském, pražském, sídlišti lze proměnit k nepoznání. Rekonstrukce bytů na sídlištích je zdá se velkou otázkou do budoucna. A architekti si s tím dokáží poradit.
