Havlíček: Vrátíme s ke stavebnímu zákonu Kláry Dostálové. Hlavně zrychlete povolování, volají developeři
Dostupnost bydlení v České republice je velký problém. Jak by ho měla a bude řešit nová vláda? Klíčem je zefektivnění a zjednodušení povolování, shodují se developeři a experti Realitního Clubu Newstream. A podobně to vidí i místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček.
„Zprůchodnění současného povolovací řízení bude mít pozitivní vliv nejenom na stavební průmysl, ale i na tuzemskou ekonomiku. Každá jedna koruna investovaná ve stavebnictví přináší 3,6 koruny do dalších segmentů,“ říká Josek Kupec ze společnosti KPMG. Více povolených projektů může zastavit další razantní růst cen.
„Základem úspěchu každé vlády je minimální regulace. Neměla by vymýšlet už nic nové s představou, že vymyslí něco lepšího než ti, kdo něco aktivně produkují,“ říká starosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS). S tím, že prioritou nové vlády by naopak mělo být seškrtání všeho, co je nadbytečné.
Pokud budeme ve vládě, rozhodně vrátíme zpět do hry minulý návrh stavebního zákona, který současný kabinet hodil pod stůl. Včetně stavebního superúřadu, uvedl místopředseda ANO Karel Havlíček.
Karel Havlíček: Chceme stavební superúřad a náš původní zákon
Tereza Kouklová z SFG nebo Kristýna Faltýnková z advokátní kanceláře PRK Partners volají především po kontinuitě. „Nová vláda by se měla soustředit na stabilizaci. Nejasné povolovací řízení dopadá i na investice, zahraniční investoři z tuzemska prakticky vymizeli,“ podotýká Faltýnková.
Jakákoliv vláda by pak podle Davida Grubnera ze společnosti Doornite měla především nastavit transparentní prostředí. „Když podnikatelé budou schopni předvídat, všechno ostatní si zvládnou nastavit sami,“ říká.
A pokud hnutí Andreje Babiše sestaví vládu, což je pravděpodobné, vrátí na stůl novelu stavebního zákona, kterou už před čtyřmi lety řešila pro ministerstvo pro místní rozvoj Klára Dostálová. „Vyřešit se bude muset i problematika územního plánování,“ uvedl místopředseda ANO Karel Havlíček. A právě to je podle něj klíčem k urychlení povolovacího řízení.
Každá politická strana má téma bydlení na předních místech programu. Řešení nedostupného bydlení však často v očích politiků spočívá ve vyhazování veřejných peněz na různé programy podpory bydlení. Nájemního, nebo výstavby bytů pro „potřebné“ profese. Což je nonsens. Je potřebný policista, nikoliv instalatér? Je to sociální inženýrství, které uplatňují strany zleva, zprava.
Penta Real Estate dál posiluje svou pozici na pražském rezidenčním trhu. Od Českých drah koupila za zhruba 750 milionů korun pozemky v severní části areálu Nákladového nádraží Žižkov a už na přelomu roku chce spustit stavební práce.
Penta koupila další pozemek na Nákladovém nádraží Žižkov
