Tusk ukázal Leyenové ochranu východní hranice EU, sledovali je běloruští vojáci
Polský premiér Donald Tusk a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová u vsi Ozierany Male navštívili polsko-běloruskou hranici, která je podle Varšavy jedním z dějišť hybridní války Ruska a jeho spojence Běloruska proti Evropské unii. Jejich vystoupení před novináři, na kterém se shodli na neústupnosti vůči Rusku, přes hraniční bariéru sledovali ozbrojení běloruští vojáci, informuje server zpravodajské televize Polsat News.
Přes bělorusko-polskou hranici se v posledních letech do EU snaží dostat lidé z krizových regionů světa, jako je Blízký východ nebo části Afriky. Polsko obviňuje režim v Bělorusku, že je k východní hranici EU dováží organizovaně. Podle Tuska nejde o migraci, ale „o skupiny organizované běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem, jejichž úkolem je fyzicky útočit na polskou a evropskou hranici“. Varšava kvůli tomu navzdory domácí i mezinárodní kritice omezila právo na azyl.
Polský premiér varoval, že sedmadvacítce nezajistí bezpečnost ústupky vůči Putinovi, což podle něho dokládá i poslední dění na Ukrajině, proti které Rusko tři a půl roku vede útočnou válku. Ve čtvrtek ruská armáda podnikla rozsáhlý kombinovaný útok na Kyjev, při kterém zahynulo 25 lidí.
Von der Leyenová řekla, že Polsko bude největším beneficientem nového finančního nástroje Evropské unie SAFE, který umožní půjčky na vojenské vybavení.
Poslední tři roky v evropské diplomacii byly horská dráha, hodnotí česká diplomatka Jitka Látal Znamenáčková. "Pomohli jsme vytvořit cestu pro Ukrajinu a Moldavsko a jejich perspektivu v EU," říká. Vytvářet kompromis v ožehavých tématech je ale stále těžší.
Diplomatka: Česko se stalo konstruktivním hráčem v Bruselu, hlavně kvůli Ukrajině
Politika
Poslední tři roky v evropské diplomacii byly horská dráha, hodnotí česká diplomatka Jitka Látal Znamenáčková. "Pomohli jsme vytvořit cestu pro Ukrajinu a Moldavsko a jejich perspektivu v EU," říká. Vytvářet kompromis v ožehavých tématech je ale stále těžší.
Běloruští vojáci na místě
Tusk na závěr jejich společného vystoupení prozradil, že krátce před ním dostal od ochranky doporučení, aby brífink zrušili nebo ho přesunuli jinam, protože se někde objevili běloruští vojáci s dlouhými zbraněmi. Ptal se von der Leyenové, jestli je připravená na tom místě vystoupit. „Uslyšel jsem slova, jaká jsem chtěl slyšet: nula ústupků,“ uvedl Tusk. „Nikdo nás tu nebude strašit, jsme tu proto, abychom ukázali skutečné evropské odhodlání,“ dodal. Na sociální síti X zveřejnil fotografii člena polské Státní ochranné služby, která má na starost bezpečnost nejdůležitějších lidí v zemi, jak se přes hraniční bariéru navzájem sleduje s běloruským vojákem v masce. Von der Leyenová „na vlastní oči viděla, jaká je situace na východní hranici EU a Polska“, napsal Tusk.
Šéfka unijní exekutivy v těchto dnech podniká cesty do zemí EU sousedících s Ruskem a Běloruskem. S jejich představiteli mluví hlavně o obraně a bezpečnosti.
Ministři vnitra Polska, Finska a trojice pobaltských států se v pátek obrátili na Evropskou komisi s žádostí o dodatečné financování zabezpečení hranic. Jde jim zejména o peníze na pokročilé technologie leteckého sledování a technologie pro obranu proti dronům.