Kreml reaguje na Trumpovy výroky o Putinovi: Jen důsledek emocionálního přetížení, řekl Peskov

Výrok amerického prezidenta Donalda Trumpa o jeho ruském protějšku Vladimiru Putinovi, že „zcela zešílel“, rezonuje napříč politickým světem. Slova šéfa Bílého domu už okomentoval například francouzský prezident Emmanuel Macron, ale i Kreml.

Putinův mluvčí Dmitrij Peskov, kterého cituje například agentura Bloomberg, označil kritiku Donalda Trumpa za „důsledek emocionálního přetížení“. Ten zároveň americkému prezidentovi poděkoval za to, že podpořil zahájení přímých rozhovorů mezi Moskvou a Kyjevem o ukončení války. „Jsme Američanům a osobně prezidentu Trumpovi opravdu vděční za pomoc při organizaci a zahájení tohoto vyjednávacího procesu,“ odpověděl Peskov na otázku ohledně Trumpových výroků o Putinovi. „Samozřejmě se zároveň jedná o velmi zásadní okamžik, který je samozřejmě spojen s emocionálním přetížením úplně všech a s emocionálními reakcemi,“ dodal.

Reakce od Macrona

Trumpova slova okomentoval i francouzský prezident Emmanuel Macron. Podle něj si Trump zřejmě uvědomil, že mu Putin ohledně Ukrajiny lhal, když řekl, že je připraven na mír. Macron podle agentury AFP doufá, že se hněv Trumpa na Kreml po ruských víkendových útocích na Ukrajinu promítne do činů. Zároveň vyzval ke stanovení lhůty, do které by měla Moskva přistoupit na příměří, jinak bude čelit dalším sankcím.

Rusko pokračuje v rozsáhlých vzdušných úderech na Ukrajinu. V noci na dnešek vyslalo 355 dronů, což je podle Kyjeva dosud nejvíce, co se týká bezpilotních letounů. V noci na neděli ruské síly na sousední zemi vypálily podle ukrajinského letectva 69 balistických střel a vyslaly 298 bezpilotních letounů, což byl podle Kyjeva nejrozsáhlejší kombinovaný ruský vzdušný útok, v důsledku něhož zemřelo 12 lidí a bylo zraněno asi 80 dalších. V noci na sobotu Rusko na ukrajinské území vyslalo 14 raket a 250 dronů.

Putin dříve uvedl, že Rusko je připraveno s Ukrajinou pracovat na memorandu o budoucích mírových rozhovorech. Podle Peskova pokračuje Moskva v přípravách tohoto dokumentu, návrh ale dosud hotový není. Uvedl také, že zatím nepanuje shoda na místu ani termínu dalších rozhovorů s Ukrajinou.

