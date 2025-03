Palba na ukrajinskou energetickou infrastrukturu nepokračuje, dušuje se Kreml

Ruský prezident Vladimir Putin nezrušil příkaz, aby ruské síly neútočily na energetickou infrastrukturu Ukrajiny, uvedl jeho mluvčí Dmitrij Peskov. Zároveň podle agentur obvinil Ukrajinu, že neustává ve svých útocích na ruská energetická zařízení. Kyjev naopak pokládá pokračující rozsáhlé nálety ruských dronů a raketové útoky na ukrajinská města za důkaz, že Moskva není ochotná přistoupit na klid zbraní a ukončení války, kterou Rusko před třemi lety rozpoutalo. Ruské ministerstvo obrany obvinilo Ukrajinu z pokusu o další útok na přečerpávací stanici ropovodu Kaspického konsorcia (CPC).

Spojené státy nedávno navrhly třicetidenní celkové příměří v bojích mezi Ruskem a Ukrajinou, na což Kyjev přistoupil. Ruský prezident Vladimir Putin ale na požadavek svého amerického protějšku Donalda Trumpa na co nejrychlejší klid zbraní nekývl. Minulý týden se šéf Bílého domu od dočkal pouze příslibu přerušení útoků na energetické cíle. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tento typ částečného klidu zbraní podpořil. Zároveň ale obě země dále informují o vzdušných útocích druhé strany. Peskov i v pátek tvrdil, že Putinův rozkaz, aby ruské síly dočasně zastavily útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, zůstává v platnosti.

„Zatím žádný jiný rozkaz prezident nevydal. Naše ozbrojené síly plní všechny pokyny vrchního velitele,“ řekl Peskov podle státní agentury TASS. Dodal, že situaci a porušování dohod mohou sledovat i Američané a učinit z toho patřičné závěry.

Ukrajinský dron se o uplynulé noci pokusil zaútočit na přečerpávací stanici Kropotkinskaja, která je součástí ropovodu CPC, tvrdí ruské ministerstvo obrany. Dron byl podle něj sestřelen sedm kilometrů od tohoto objektu. Připomnělo, že po předchozím útoku ukrajinských dronů ze 17. února tato stanice, která je v Krasnodarském kraji na jihozápadě Ruska, zastavila provoz. Jde o největší přečerpávací stanici konsorcia na území Ruska. Společnost vznikla v 90. letech minulého století za účelem přepravy ropy z Kazachstánu do přístavu Novorossijsk ležícího u Černého moře.

Příměří na vodě

Ruská delegace na právě probíhajících rozhovorech s Američany v Rijádu má podle mluvčího mandát jednat o bezpečnosti plavby v Černém moři, důležité zejména pro vývoz obilí. Podle Peskova jde o návrh amerického prezidenta Trumpa, se kterým prezident Putin souhlasil. „Během jednání (ruští představitelé) nemohou předávat informace. Vedou jednání, pracují. V nezbytném případě se mohou spojit s ústředím. Je jasné, že informace o výsledcích těchto kontaktů bude neprodleně předána hlavě státu,“ dodal.

O začátku jednání mezi ruskou a americkou delegací v Rijádu informovaly agentury krátce po 8:00. Zástupci USA jednají v Rijádu odděleně s oběma stranami konfliktu, v neděli měli první schůzku s ukrajinskou delegací.

Kreml dal v uplynulých dnech najevo, že očekává jednání o bezpečné přepravě zemědělských komodit přes Černé moře. Americký poradce pro národní bezpečnost Mike Waltz v neděli tvrdil, že cílem jednání je dosáhnout příměří v Černém moři, což vnímá jako startovací můstek pro dosažení celkového zastavení bojů. Podle něj se bude jednat i o opatřeních, která mají zvýšit důvěru mezi oběma stranami.

V Rijádu zůstává i ukrajinská delegace, kterou vede ministr obrany Rustem Umerov. Ten nedělní jednání s americkou delegací označil za produktivní.

Trumpův zmocněnec Witkoff: Překážkou pro ukončení války na Ukrajině jsou okupované části a Krym Politika Ruskem anektovaný ukrajinský poloostrov Krym a čtyři regiony na východu Ukrajiny, které Rusko částečně okupuje, představují největší překážku pro ukončení války. Uvedl to zvláštní zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff v interview poskytnutém kontroverznímu americkému moderátorovi Tuckeru Carlsonovi, ze kterého citovala ruská, ukrajinská a další média. ČTK Přečíst článek