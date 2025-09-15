Další dron nad Polskem. Tentokrát až ve Varšavě, Poláci zadrželi dva Bělorusy
Ochranka polské vlády SOP zneškodnila dron létající nad vládními budovami v centru Varšavy. Byli zadrženi dva běloruští občané. Okolnosti incidentu nyní vyšetřuje policie. Oznámil to polský premiér Donald Tusk na sociální síti X. Premiér další podrobnosti neuvedl.
Mluvčí velitele SOP, plukovník Boguslaw Piórkowski, podle médií potvrdil, že incident se odehrál okolo 19. hodiny. Agenti ve službě v paláci Belweder, který od srpna obývá prezident Karol Nawrocki a jeho rodina, si povšimli létajícího objektu, oznámili to nadřízeným a ti vydali rozkazy ke krokům, které do několika minut vyústily v zatčení obou Bělorusů, předaných následně policii.
Nad vládními budovami platí zákaz létání. Server Onet dodal, že se neoficiálně dozvěděl, že zadrženým občanům Běloruska je kolem 20 let. Nawrocki je aktuálně na návštěvě v Německu.
Polsko, které je členským státem Severoatlantické aliance a Evropské unie, minulý týden v noci na středu zaznamenalo narušení svého vzdušného prostoru ruskými drony. Polské letectvo tehdy - poprvé v novodobé historii země - použilo zbraně v polském vzdušném prostoru, připomněla agentura PAP.
Polské a spojenecké stíhačky sestřelily drony představující bezprostřední ohrožení, napsal list Gazeta Wyborcza a připomněl, že v sousedním Bělorusku pokračuje rusko-běloruské vojenské cvičení Západ 2025. Polsko v souvislosti s manévry uzavřelo hranici s Běloruskem a Ruskem. „Otevřeme hranice, až to bude bezpečné,“ řekl večer ministr vnitra Marcin Kierwiński.
Ministryně regionální politiky Katarzyna Pelczyńská-Nelenczová v televizi TVN 24 odhadla, že při incidentu z dnešního večera nejde o dron, který by přiletěl z ciziny, ale nejspíše o dron, který vypustili běloruští občané na místě. Vyzvala ke zdrženlivosti ve vyjádřeních, dokud nebude případ jasnější. Současně podle televize připustila, že provokace, jakou představoval průnik ruských dronů do polského vzdušného prostoru, se nejspíše budou opakovat. „Musíme se vojensky připravit na tyto situace,“ řekla.