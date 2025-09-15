Vyberte si z našich newsletterů

Další dron nad Polskem. Tentokrát až ve Varšavě, Poláci zadrželi dva Bělorusy

Varšava
Ochranka polské vlády SOP zneškodnila dron létající nad vládními budovami v centru Varšavy. Byli zadrženi dva běloruští občané. Okolnosti incidentu nyní vyšetřuje policie. Oznámil to polský premiér Donald Tusk na sociální síti X. Premiér další podrobnosti neuvedl.

Mluvčí velitele SOP, plukovník Boguslaw Piórkowski, podle médií potvrdil, že incident se odehrál okolo 19. hodiny. Agenti ve službě v paláci Belweder, který od srpna obývá prezident Karol Nawrocki a jeho rodina, si povšimli létajícího objektu, oznámili to nadřízeným a ti vydali rozkazy ke krokům, které do několika minut vyústily v zatčení obou Bělorusů, předaných následně policii.

Nad vládními budovami platí zákaz létání. Server Onet dodal, že se neoficiálně dozvěděl, že zadrženým občanům Běloruska je kolem 20 let. Nawrocki je aktuálně na návštěvě v Německu.

Polsko, které je členským státem Severoatlantické aliance a Evropské unie, minulý týden v noci na středu zaznamenalo narušení svého vzdušného prostoru ruskými drony. Polské letectvo tehdy - poprvé v novodobé historii země - použilo zbraně v polském vzdušném prostoru, připomněla agentura PAP.

Polské a spojenecké stíhačky sestřelily drony představující bezprostřední ohrožení, napsal list Gazeta Wyborcza a připomněl, že v sousedním Bělorusku pokračuje rusko-běloruské vojenské cvičení Západ 2025. Polsko v souvislosti s manévry uzavřelo hranici s Běloruskem a Ruskem. „Otevřeme hranice, až to bude bezpečné,“ řekl večer ministr vnitra Marcin Kierwiński.

Ministryně regionální politiky Katarzyna Pelczyńská-Nelenczová v televizi TVN 24 odhadla, že při incidentu z dnešního večera nejde o dron, který by přiletěl z ciziny, ale nejspíše o dron, který vypustili běloruští občané na místě. Vyzvala ke zdrženlivosti ve vyjádřeních, dokud nebude případ jasnější. Současně podle televize připustila, že provokace, jakou představoval průnik ruských dronů do polského vzdušného prostoru, se nejspíše budou opakovat. „Musíme se vojensky připravit na tyto situace,“ řekla.

Trumpův postoj se změnil

Během léta se však Trumpův postoj podle Politica změnil a USA vyvíjejí stále větší tlak na ruského prezidenta Vladimira Putina, který brání Trumpovým snahám o zprostředkování přímých mírových jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Šéf Bílého domu v neděli také řekl, že si myslel, že ukončit válku na Ukrajině pro něj bude snadné, ale ukázalo se, že je to těžké. „Myslím, že musím mluvit jen já. Oni (Zelenskyj a Putin) se nenávidí. Nenávidí se tak moc, že nemohou dýchat,“ uvedl Trump.

Trumpova vláda čelí výzvám, aby zavedla přísnější sankce na Rusko vzhledem k tomu, že její snaha přivést Putina k jednacímu stolu se Zelenským nikam nevede. Trump v neděli řekl, že to plánuje, ale teprve poté, co evropské země přestanou kupovat ruskou ropu a zpřísní vlastní sankční režim. V sobotu šéf Bílého domu jako podmínku stanovil to, že ruskou ropu musí přestat odebírat všechny státy NATO. K jejím největším odběratelům patří Turecko, dále ji nakupuje Maďarsko a Slovensko.

Klidní ale podle Fialy nemohou být z vnitropolitické situace. „Dlouhodobě tvrdím, že obrana státu by měla být společnou hodnotou napříč politickou reprezentací,“ uvedl. Připomněl svou březnovou snahu svolat schůzku všech sněmovních stran k obranyschopnosti a bezpečnosti. Na jednání tehdy nedorazili zástupci opozičních ANO a SPD, šéf ANO Andrej Babiš schůzku označoval za start Fialovy kampaně.

Přečtěte si profil Petra Fialy >>>

Většina opozičních stran obranu podceňuje nebo vnitropoliticky zneužívá, míní Fiala. „Někteří jejich lídři dokonce otevřeně prohlašují, že zbrojit není třeba a že by bylo nejlepší z NATO rovnou vystoupit. Není překvapením, že stejní lidé dávají zároveň najevo i otevřené sympatie vůči Rusku,“ konstatoval.

Ocenil, že ANO tentokrát Polsko podpořilo. Připomněl ale některé Babišovy výroky a kroky z minulosti včetně úmyslu ukončit českou iniciativu zajišťující munici na pomoc Ukrajině. „Rozumně uvažující člověk tak dostane hned celou řadu důvodů, aby měl o záměrech a slibech současné největší opoziční strany vážné pochybnosti,“ uvedl. V důsledku přitom může jít o naši svobodu a budoucnost ČR. Pro ukončení iniciativy podle Fialy není žádný rozumný důvod, zůstává jen další otazník, nakolik to hnutí ANO myslí s obranou ČR vážně.

Rusko je podle Fialy připravené na další agresivní kroky vůči Evropě. „Pokud nebudeme zavírat oči před nebezpečím, ale budeme naopak dostatečně vyzbrojeni, odhodlaní a jednotní, Rusko ani nikdo další si na nás netroufne. Jen pokud se budeme odpovědně starat o naši obranu, pak nám žádná válka nehrozí,“ míní. Občané by na to podle něj měli myslet při říjnových sněmovních volbách.

