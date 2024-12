Obchodní dohoda po 20 letech. Zemědělci už ale proti paktu EU – Mercosur chystají protesty

Reklama

Evropská unie dojednala dohodu o volném obchodu s jihoamerickým společenstvím Mercosur, o níž obě strany vyjednávaly přes dvě desetiletí. Uzavření dohody, která vyvolávala protesty zemědělců v řadě evropských zemí, oznámila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Nesouhlas s paktem kvůli obavám z přílivu levných zemědělských produktů vyjádřily Francie, Itálie a Polsko, kvůli čemuž se očekává obtížné schvalování dohody v unii. Zemědělská lobby již ohlásila na pondělí do Bruselu nové protesty proti uzavření paktu.

„Tato dohoda bude prospěšná pro lidi i pro firmy. Více pracovních míst, více příležitostí, sdílená prosperita,“ napsala po uzavření paktu německá politička von der Leyenová na síti X. Mercosur zahrnuje Brazílii, Argentinu, Paraguay, Uruguay a Bolívii, které díky dohodě vytvoří s EU zónu volného obchodu čítající na 700 milionů obyvatel.

Řada zemí EU v čele s Německem v paktu vidí otevření nového trhu pro export. Německý kancléř Olaf Scholz uvedl, že dohoda vytvoří volný trh a podpoří „růst a konkurenceschopnost“. Podle von der Leyenové již do zemí Mercosur vyváží své produkty 30 000 malých evropských podniků a nyní se jejich počet bude moci zvětšit.

Obavy z přílivu levného masa či cukru

Zmíněné kritické státy se však obávají, že zejména příliv levného hovězího a drůbežího masa, cukru nebo kukuřice způsobí velké ztráty evropským zemědělcům. Paříž proto ohlásila, že se schválení dohody pokusí zablokovat.

Reklama

Při ratifikaci obchodních dohod je zapotřebí podpora většiny 15 států, které představují alespoň 65 procent obyvatelstva. Blokační menšina potřebuje nejméně čtyři členské státy. Francie, Itálie a Polsko představují zhruba třetinu populace EU.

Zemědělská lobbistická organizace Copa-Coge podle agentury Reuters v reakci na uzavření paktu vyzvala k novým protestům, které se mají odehrát v pondělí v Bruselu. Zemědělci tvrdí, že jihoamerická produkce nesplňuje přísné evropské standardy a že vytvoří neférovou konkurenci.

Von der Leyenová dnes uvedla, že dojednaný text dohody zaručuje, „nedotknutelnost zdravotních a potravinových standardů EU“.

Dojednaná dohoda je obrovskou příležitostí pro české firmy, uvedlo ministerstvo průmyslu a obchodu ve společném vyjádření se Svazem průmyslu a dopravy a Hospodářskou komorou. Podle něj dohoda přinese vývoz zboží a služeb s vyšší přidanou hodnotou a ušetří českým exportérům víc než dvě miliardy korun ročně na clech a miliardy korun na dalších výdajích spojených s vývozem.

Země sdružení Mercosur reagovaly na uzavření dohody pozitivně. Brazilská vláda v prohlášení uvedla, že pakt je dobrým znamením pro mezinárodní obchod, jehož prostřednictvím může přispět k hospodářskému růstu. Paraguayský prezident Santiago Peňa prohlásil, že úmluva umožní jeho zemi přilákat více zahraničních investic.

Evropa se musí připravit. Trumpem navrhovaná cla by zasáhla německou ekonomiku Money Německá ekonomika by do roku 2028 klesla minimálně o 1,2 procenta, pokud by se Donald Trump znovu stal prezidentem Spojených států a uskutečnil zvýšení dovozních cel, které navrhuje. Uvedl to německý hospodářský institut IW. Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem Česka. ČTK Přečíst článek