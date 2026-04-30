Merz hasí spor s Trumpem. „Vztahy s USA mi leží na srdci,“ uvedl
Německý kancléř Friedrich Merz se snaží uklidnit napětí mezi Evropou a Spojenými státy v době, kdy Donald Trump znovu otevírá otázku snížení americké vojenské přítomnosti v Německu. Berlín zdůrazňuje význam transatlantických vztahů i silného NATO, zatímco spory o přístup k válce s Íránem a bezpečnostní strategii Západu dál eskalují.
Německý kancléř Friedrich Merz uvedl, že mu osobně velmi záleží na dobrých transatlantických vztazích. Berlín je s Washingtonem ohledně světových krizí v úzkém kontaktu, dodal při prohlídce vojenského výcvikového prostoru v severoněmeckém Munsteru. K výroku amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle kterého USA uvažují o snížení počtu amerických jednotek působících v Německu, se kancléř přímo nevyjádřil.
Trump v příspěvku na své sociální síti Truth Social uvedl, že „Spojené státy studují a prověřují možné snížení počtu jednotek v Německu“. „Rozhodnutí bude přijato během krátké doby,“ dodal. V Německu slouží přibližně 35 tisíc amerických vojáků. Trumpova administrativa už za jeho prvního funkčního období hovořila o snížení tohoto počtu zhruba o třetinu. Prezident Joe Biden však stahování zastavil a místo toho rozhodl o vyslání 500 dalších vojáků do Bavorska.
Zprávy z firem
V Česku pracuje legálně milion a osmdesát tisíc cizinců, vyplývá z aktuální analýzy statistického úřadu. Číslo vychází z expertních odhadů ministerstva práce a průmyslu. Zahraničních pracovníků přibývá, ale jen pozvolna.
Silné NATO jako priorita
Merz v krátkém vyjádření ve výcvikovém prostoru zdůraznil, že mu dobré vztahy Evropy a Spojených států „osobně velmi leží na srdci“. Za prioritu označil také silné NATO. Dodal, že ohledně řešení světových krizí je Německo v úzkém kontaktu se svými spojenci, obzvlášť z Washingtonem. Znovu hovořil také o íránské válce, která podle něj musí brzy skončit. „Írán musí přijít k jednacímu stolu,“ vyzval kancléř.
V pondělí Merz uvedl, že je rozčarovaný z přístupu Spojených států a Izraele k jednání o míru na Blízkém východě. Washington podle něj nemá žádnou přesvědčivou strategii. Dodal, že se proto Evropa pokouší o vlastní diplomatické řešení konfliktu s Íránem, snahy přesto s USA koordinuje. Trump v reakci na Merzova slova uvedl, že kancléř „neví, o čem mluví“. Ve čtvrtek Merz řekl, že považuje osobní vztah s americkým prezidentem za „nadále dobrý“.
Americký prezident kritizuje řadu evropských státníků, kteří odmítají přímé zapojení svých zemí do války, kterou na konci února zahájily USA a Izrael údery na Írán. Německo stejně jako Francie či Británie hovoří o tom, že jsou ochotné zabezpečit provoz Hormuzského průlivu klíčového pro transport ropy, plynu a hnojiv, ale až po skončení konfliktu.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.