Merz hasí spor s Trumpem. „Vztahy s USA mi leží na srdci,“ uvedl

Friedrich Merz
ČTK
Německý kancléř Friedrich Merz se snaží uklidnit napětí mezi Evropou a Spojenými státy v době, kdy Donald Trump znovu otevírá otázku snížení americké vojenské přítomnosti v Německu. Berlín zdůrazňuje význam transatlantických vztahů i silného NATO, zatímco spory o přístup k válce s Íránem a bezpečnostní strategii Západu dál eskalují.

Německý kancléř Friedrich Merz uvedl, že mu osobně velmi záleží na dobrých transatlantických vztazích. Berlín je s Washingtonem ohledně světových krizí v úzkém kontaktu, dodal při prohlídce vojenského výcvikového prostoru v severoněmeckém Munsteru. K výroku amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle kterého USA uvažují o snížení počtu amerických jednotek působících v Německu, se kancléř přímo nevyjádřil.

Trump v příspěvku na své sociální síti Truth Social uvedl, že „Spojené státy studují a prověřují možné snížení počtu jednotek v Německu“. „Rozhodnutí bude přijato během krátké doby,“ dodal. V Německu slouží přibližně 35 tisíc amerických vojáků. Trumpova administrativa už za jeho prvního funkčního období hovořila o snížení tohoto počtu zhruba o třetinu. Prezident Joe Biden však stahování zastavil a místo toho rozhodl o vyslání 500 dalších vojáků do Bavorska.

Silné NATO jako priorita

Merz v krátkém vyjádření ve výcvikovém prostoru zdůraznil, že mu dobré vztahy Evropy a Spojených států „osobně velmi leží na srdci“. Za prioritu označil také silné NATO. Dodal, že ohledně řešení světových krizí je Německo v úzkém kontaktu se svými spojenci, obzvlášť z Washingtonem. Znovu hovořil také o íránské válce, která podle něj musí brzy skončit. „Írán musí přijít k jednacímu stolu,“ vyzval kancléř.

V pondělí Merz uvedl, že je rozčarovaný z přístupu Spojených států a Izraele k jednání o míru na Blízkém východě. Washington podle něj nemá žádnou přesvědčivou strategii. Dodal, že se proto Evropa pokouší o vlastní diplomatické řešení konfliktu s Íránem, snahy přesto s USA koordinuje. Trump v reakci na Merzova slova uvedl, že kancléř „neví, o čem mluví“. Ve čtvrtek Merz řekl, že považuje osobní vztah s americkým prezidentem za „nadále dobrý“.

Americký prezident kritizuje řadu evropských státníků, kteří odmítají přímé zapojení svých zemí do války, kterou na konci února zahájily USA a Izrael údery na Írán. Německo stejně jako Francie či Británie hovoří o tom, že jsou ochotné zabezpečit provoz Hormuzského průlivu klíčového pro transport ropy, plynu a hnojiv, ale až po skončení konfliktu.

Reportérky Seznam Zpráv si všimly, že kolem ministryně Zuzany Mrázové vyrostlo několik staveb, které by si s úřady nejspíš „nerozuměly“. Shodou okolností se zároveň chystá zákon, jenž by podobná nedorozumění dokázal velmi efektivně uklidit ze stolu. Náhody se dějí. Občas velmi systematicky.

Česká krajina je plná drobných staveb, které vznikly z lásky, potřeby a občas i z tvořivého vztahu k předpisům. Pergoly, kůlny, přístřešky, takové to domácí stavební minimum. Rozdíl je v tom, že většina lidí k tomu nemá bonus v podobě možnosti „kdyžtak upravíme zákon“. Sněmovna totiž právě projednává novelu stavebního zákona, kterou předložila Mrázová společně s vládními poslanci a která by měla zmírnit pravidla pro dodatečné povolování staveb, čímž by se legalizace černých staveb zjednodušila.

Ministryně se hájí tím, že o stavbách na svém pozemku nevěděla a když pozemek získala, tak už tam stály. Což je v politice něco jako černý rolák, hodí se ke všemu a nikdy nezklame. Ať už je to pravda, nebo ne, na výsledek to má téměř nulový vliv. Fakta zůstávají, jen tón debaty je o něco uhlazenější.

Jak vyřešit problém bez zbytečného řešení

Klasický postup by byl: Máte problém, vyřešíte ho. Ministerský přístup je trochu odlišný: Máte problém, změníte definici problému. Černá stavba? To zní nepříjemně. „Dodatečně narovnaný právní stav“? To už působí téměř uklidňujícím dojmem. A když tenhle posun zrovna prochází legislativním procesem, celé to působí jako dokonale načasovaný servis.

Dvě verze reality

Pro běžného občana existuje poměrně přehledný postup. Postavíš bez povolení, úřad si všimne a následuje nepříjemná část s bagrem. Pro vyvolené lidi v systému je to trochu jinak. Postavíš bez povolení, vede se diskuse, hledá se výklad, případně se upraví zákon a problém nenápadně zmizí. Obě verze jsou legální. Jen ta druhá je výrazně kreativnější a nabízí víc možností.

Když se z výjimky stane vzorec

Aby to nepůsobilo jako ojedinělá epizoda, podobné příběhy se objevují i jinde. Namátkou třeba u poslence Filipa Turka. Ten nedávno úspěšně zlegalizoval svou černou stavbu, kterou nyní stát považuje za moštárnu v sadu. A má klid. Už to nevypadá jako náhoda. Spíš jako dobře zavedený mechanismus, který občas zavrzá, ale jinak funguje spolehlivě.

Brit by nad tím zvedl obočí a suše nevěřícně poznamenal: „To je ale výhodné.“ Čech spíš pokrčí rameny: „Hlavně, že se to nějak vyřeší.“ A má pravdu.

V Česku se totiž věci nekomplikují. Jen se občas velmi tvořivě zjednoduší.

Česká ekonomika v letošním prvním čtvrtletí mezikvartálně vzrostla o 0,2 procenta a meziročně o 2,1 procenta díky spotřebitelům. Ekonomové hovoří o zklamání. Nicméně EU je na tom hůř.

Český statistický úřad dnes zveřejnil ostře sledovaný první odhad růstu hrubého domácího produktu (HDP) za letošní první kvartál. Podle něj se náš HDP z čtvrtletí na čtvrtletí zvýšil o 0,2 procenta a ve srovnání s prvními třemi měsíci loňského roku pak o 2,1 procenta. V plusu českou ekonomiku udržují zejména výdaje domácností, což není žádným překvapením, ale také tvorba hrubého fixního kapitálu. Dolů nás táhlo zhoršení zahraničního obchodu.

Ekonomové dnes zveřejněné předběžné výsledky HDP vesměs hodnotí jako zklamání. „Mezičtvrtletní tempo růstu bylo nejpomalejší od prvního čtvrtletí roku 2024, to meziroční pak od závěru stejného roku," uvedl například hlavní ekonom Investiky Vít Hradil. Analytik Raiffeisenbank Martin Kron upozornil, že se ve srovnání s posledním loňským čtvrtletím zpomalení tempa růstu v letošních prvních třech měsících očekávalo, ale ne v tak velkém rozsahu. „Naše stejně jako mediánová predikce trhu očekávala mezičtvrtletní růst o 0,5 procenta a v meziročním srovnání o 2,5 procenta,“ poznamenal Kron. Stejné hodnoty, tedy 0,5 procentní plus mezičtvrtletně a 2,5procentní meziroční plus, očekávalo ve své dubnové predikci také ministerstvo financí.

Hvězdný loňský rok

Slova o zklamání jsou samozřejmě pochopitelná, protože v posledním loňském čtvrtletí česká ekonomika podle odhadu ČSÚ mezikvartálně vzrostla o 0,6 procenta a meziročně o 2,6 procenta. V loňském třetím kvartále činil mezikvartální růst dokonce 0,8 procenta a meziroční pak 2,8 procenta. Lépe se ekonomice podle zmíněných srovnávacích ukazatelů vedlo také ve druhém i prvním čtvrtletí loňského roku.

Zároveň je jasné, že konflikt v Perském zálivu, který opět rozbil globální logistické řetězce a začal přepisovat ekonomické podmínky, první kvartál prakticky neovlivnil. Vliv na nás ale měla situace globální ekonomiky, která se podle dnes zveřejněného odhadu Eurostatu zhoršila.

Nicméně pozitivním momentem je zvýšená tvorba hrubého fixního kapitálu, tedy nové investice do budov, strojů či software, které firmy vytvářejí, aby mohly zvýšit svou produkci. Podle hlavního ekonoma společnosti Deloitte Davida Marka se potvrzuje očekávání, že se k růstu spotřeby domácností letos přidá i vyšší investiční aktivita firem.

Německo nás překonalo, Evropa ne

Naproti tomu výsledky německé ekonomiky svět investorů a ekonomů překvapily pozitivně. V prvním letošním kvartále německá ekonomika podle prvního odhadu Spolkového statistického úřadu (Destatis) oproti předchozímu čtvrtletí i v meziročním vyjádření vzrostla o 0,3 procenta, zatímco analytici očekávali o desetinu procentního bodu pomalejší růst. Ve srovnání s posledním loňským kvartálem tedy největší ekonomika Evropské unie zrychlila růstové tempo. Hlavním tahounem růstu byly výdaje státu a domácností, ale také dobré výsledky zahraničního obchodu.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

