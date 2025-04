Cla úřadují. Ekonomický růst Česka se zpomalí

Ministerstvo financí zhoršilo výhled českého ekonomického růstu v letošním roce na dvě procenta, v lednu čekalo 2,3 procenta. K poklesu významně přispělo zavedení amerických cel na automobily, ocel a hliník, uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Makroekonomická prognóza nezohledňuje dvacetiprocentní všeobecné clo vůči Evropské unii, které americký prezident Donald Trump minulý týden vyhlásil, ale ve středu oznámil jeho odložení o 90 dnů.

Stanjura uvedl, že prognóza kromě sektorových cel zohledňuje také desetiprocentní všeobecná cla, která USA uplatňují proti většině zemí světa. Upozornil však, že s ohledem na celní politiku Spojených států panuje velká míra nejistoty ohledně hospodářského vývoje. „Není k dispozici dostatek dat a situace se mění ze dne na den,“ řekl.

Pokud by všeobecná cla ve výši 20 procent platila, vzrostl by letos český hrubý domácí produkt o 1,6 procenta, uvedlo ministerstvo financí. Příští rok by byl hospodářský růst za těchto podmínek 1,7 procenta. Pokud by USA od této výše všeobecných cel ustoupily, vzrostl by příští rok HDP o 2,4 procenta.

Stanjura zdůraznil, že Česko nemá zájem o celní válku mezi EU a USA. „Budeme se jako Evropa snažit, aby cla šla zpátky na úroveň před nástupem Donalda Trumpa, nebo jsme nabídli velkorysejší řešení dobré pro oba dva kontinenty, abychom ta cla měli nulová,“ řekl. Upozornil, že náklady celní války platí spotřebitelé ve všech dotčených zemích.

Na inflaci by americká cla významný vliv mít neměla. V letošním roce ji ministerstvo odhaduje 2,4 procenta, v příštím roce 2,3 procenta.

Ministerstvo financí předpokládá, že hospodářský růst, který letos zrychlí z loňských 1,1 procenta, nadále potáhne spotřeba domácností. Měla by se zvýšit o 3,6 procenta, přispěje k tomu i očekávaný růst reálné mzdy o zhruba čtyři procenta. Nezaměstnanost podle ministerstva zůstane nízká. Proti lednové predikci ministerstvo zhoršilo odhad růstu investic na 0,7 procenta z předchozích 2,8 procenta. Důvodem je zejména nejistota firem, ke které přispívá i riziko obchodních válek.

