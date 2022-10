S novou verzí stavebního zákona má problém téměř každý, říká šéf stavařů Nouza

Nepovažuji za šťastné, že každá nová politická reprezentace vždy zasahuje do systému stavebního řízení, říká Jiří Nouza, šéf Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Připouští nicméně, že na to všichni noví vítězové voleb mají právo. S Jiřím Nouzou jsme natáčeli další díl našeho realitního podcastu.

Trošku nás však vypekla vláda. Ačkoliv na první pohled vypadala v této otázce jako zcela nečinná až paralyzovaná, tak překvapivě koncem tohoto týdne přeci jen schválila nově upravený stavební zákon, který čtyři roky chystala Klára Dostálová, předchozí ministryně pro místní rozvoj za ANO.

Současný ministr téhož úřadu Ivan Bartoš v něm pod tlakem starostů dlouho ryl, přepracovával ho. Už to vypadalo, že nový stavební zákon nebude schopný poskládat. Takže překvapení, dokázal to. Ještě je na řadě sněmovna, která ho musí schválit, ale tam je současná vládní skvadra pevná v kramflecích. Čili, asi projde, otázkou už jenom je, kdy.

Debatu na téma stavebního zákona jsme vedli s Jiřím Nouzou ještě před rozhodnutím vlády. Nicméně všechny teze, které zazněly, platí. Podle Nouzy je verze, která se rýsovala, a nyní tedy prošla vládou, špatná. A shodnou se na tom podle něj všechny asociace a subjekty, kterých se nová úprava bude dotýkat.

„Bohužel neplatí, že se novou úpravou stavební řízení zjednodušuje,“ tvrdí. Problém podle něj je, že návrh stavebního zákona, který předložila Babišova vláda, dobře neošetřil fázi územního plánování. „Municipální sféra to nepřijala, v tom je klíč ke stavebnímu zákonu.“

Více se dozvíte v podcastu Realitní Club, který přineseme již zítra.

