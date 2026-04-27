Německý kancléř Merz se vysmál Trumpovi. Írán prý ponižuje celý americký národ
Měla to být rychlá a devastující válka, která položí Írán na lopatky. Realita je ale po dvou měsících odlišná. A německý kancléř Friedrich Merz označil situaci pro USA za ponižující. „Z předchozích válek, včetně operací vedených Spojenými státy v Afghánistánu či Iráku, vidíme, že hlavním problémem často bývá to, jak tyto konflikty ukončit,“ uvedl Merz.
Válka na Blízkém východě nyní uzavírá druhý měsíc trvání. Íránskému vedení se daří držet pozice výrazně déle a efektivněji, než lídři Izraele a USA původně očekávali. A totéž platí také pro vyjednávaní o podmínkách příměří a případného míru.
Poukazuje na to i německý kancléř Friedrich Merz, který o válce a jednotlivých stranách konfliktu podle agentury Bloomerg hovořil se studenty.
Merz během vystoupení označil zejména vyjednavače íránské strany „za velmi efektivní, zejména v tom, jak vůbec nevyjednávat“. A dodal, že aktuální situace je „ponižující pro celý americký národ“.
Problémem amerických válek bývají jejich konce
Merz dále připomněl, že osobně vyjádřil pochybnosti o možném úspěchu útoků na Írán americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. A to rovnou dvakrát. „A kdybych býval tušil, že situace bude trvat dalších pět či šest týdnů, byl bych mnohem důraznější.“
Agentura Bloomberg připomíná, že to jsou zejména evropští spotřebitelé, na koho dopadají ekonomické důsledky války v zálivu. V Německu ceny pohonných hmot vystoupaly nad dvě eura.
I proto Merz uvedl, že si přeje co nejbližší konec války. Zároveň ale nevidí bezprostřední naději na ukončení konfliktu, protože Írán je silnější, než jeho protivníci očekávali, a Američané nemají přesvědčivou vyjednávací strategii.
„Z předchozích válek, včetně operací vedených Spojenými státy v Afghánistánu či Iráku, vidíme, že hlavním problémem často bývá to, jak tyto konflikty ukončit,“ dodal Merz.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.